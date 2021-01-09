Компанія Moderna готова виготовити сотні мільйонів доз антикоронавірусної вакцини за 2021 рік, - гендиректор

Американська компанія Moderna спроможна виготовити і поставити до 20 млн доз вакцини проти коронавірусу в першому кварталі 2021 року.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, посилаючись на Укрінформ, про це в інтерв'ю французькій газеті L’Express заявив генеральний директор Moderna Стефан Бансель.

"Упродовж першого кварталу 2021 року завод у Швейцарії може виготовити від 15 млн до 20 млн доз і поставити їх країнам Євросоюзу, а також у Канаду, Ізраїль, Швейцарію та Велику Британію", - сказав гендиректор Moderna.

За його словами, упродовж року європейське виробництво зростатиме з перспективою виконати замовлення ЄС на постачання 80 млн доз вакцини до кінця листопада, а також ще можливих додаткових 80 млн доз до кінця грудня.

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Загалом, за словами представника Moderna, американські та європейські виробничі потужності компанії дають змогу виготовити 600 млн доз упродовж 2021 року.

Водночас Бансель не підтвердив, посилаючись на конфіденційність контракту, що доза вакцини від Moderna коштує 18 євро, але визнав, що препарат дорожчий за вакцину компанії Pfizer, вартість якої, за неофіційними даними, становить 12 євро.