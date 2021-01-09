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Компанія Moderna готова виготовити сотні мільйонів доз антикоронавірусної вакцини за 2021 рік, - гендиректор

Компанія Moderna готова виготовити сотні мільйонів доз антикоронавірусної вакцини за 2021 рік, - гендиректор

Американська компанія Moderna спроможна виготовити і поставити до 20 млн доз вакцини проти коронавірусу в першому кварталі 2021 року.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, посилаючись на Укрінформ, про це в інтерв'ю французькій газеті L’Express заявив генеральний директор Moderna Стефан Бансель.

"Упродовж першого кварталу 2021 року завод у Швейцарії може виготовити від 15 млн до 20 млн доз і поставити їх країнам Євросоюзу, а також у Канаду, Ізраїль, Швейцарію та Велику Британію", - сказав гендиректор Moderna.

За його словами, упродовж року європейське виробництво зростатиме з перспективою виконати замовлення ЄС на постачання 80 млн доз вакцини до кінця листопада, а також ще можливих додаткових 80 млн доз до кінця грудня.

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Загалом, за словами представника Moderna, американські та європейські виробничі потужності компанії дають змогу виготовити 600 млн доз упродовж 2021 року.

Водночас Бансель не підтвердив, посилаючись на конфіденційність контракту, що доза вакцини від Moderna коштує 18 євро, але визнав, що препарат дорожчий за вакцину компанії Pfizer, вартість якої, за неофіційними даними, становить 12 євро.

Автор: 

вакцина (4419) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Топ коментарі
+12
Ненене!!!

Только через Богатыреву и только китайчатину.

А злого крота и остальных зебильных ублюдков можете даже скипидаром вакцинировать.
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09.01.2021 22:30 Відповісти
+11
Главное не защитить граждан, а стырить побольше бабла.
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09.01.2021 22:31 Відповісти
+9
А наши дебилы от власти будут покупать китайский фуфломицин.
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09.01.2021 22:29 Відповісти
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підеш ти . і дуже швидко. ти складаєшся з лайна -основи руцького міра, і на кацапії ти зі своїм брєдом про кровожерливих католиків і демона-папу цілком органічно впишешся.
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10.01.2021 22:12 Відповісти
атеїстка і молиться? цікаво, як ти живеш без мізків)))
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10.01.2021 22:16 Відповісти
гальмо не пиши мені, я не читаю а зразу у спам відправляю твою дебільну творчість
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10.01.2021 22:20 Відповісти
та мені очевидно, що ти читать не вмієш))) а копіпастить брєд кацапський з методички -може навіть самий тупий бот, чим ти й займаєшся
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10.01.2021 22:22 Відповісти
палишся, цап. давай вже про внешнее управление)))
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10.01.2021 17:52 Відповісти
Произведут и бабки получат запредельные. Только эффективности будет ноль. Сколько болели столько и будут болеть. Процент заболевших короной невелик, т. е.3-5%, таким и останется. А Модерна скажет у нас эффективность 95-97%!!! Чего вы от нас хотите куда больше. Мир сошел с ума, идиотов расплодилось, как грибов после дождя! людей обмануть раз плюнуть. Была бы реклама!
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09.01.2021 23:11 Відповісти
Ещё не известно, какие побочки от вакцины и от болезни. Первые эффекты начнут проявляться через год. Подтверждения соберут ещё за год. Одно ясно, мир изменился, каждый за себя (страны), один бог за всех.
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09.01.2021 23:12 Відповісти
Если вакцина будет никакая, то это еще ничего. Только деньги потеряете. Главное чтоб вреда не было.
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09.01.2021 23:13 Відповісти
До момента, когда вакцинированные заделают детишек и обнаружат,
что их потомство неполноценно, пройдёт не меньше года, и будет поздно.
А молодёжь обнаружит, что учиться больше неинтересно и вообще всё побоку.
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09.01.2021 23:25 Відповісти
Але ж там не вимагають, щоби прокладку Богатирьову використовували, при закупівлі, тому зє владі це не підходить...
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09.01.2021 23:25 Відповісти
В мире генетического кодирования, и экспериментов, не известно что изменит вакцина в генетике, может привитые агрессивность потеряют, над этим США работают много лет, а может даунов увеличится, а может плодится меньше смогут, голод ведь мировой в будущем намечается. Хотели Китайцев уменьшить, а получилось как всегда. Нельзя и такой вариант отбрасывать. Какие маркеры получит организм, что в их умах творится, одному богу известно. Эксперимент 21века, над человечеством стартанул! Один вопрос, а кто режисёры?
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09.01.2021 23:30 Відповісти
А кому надо сделать гоев послушными и равнодушными к своему будущему ?
Медицина и медиа в одних руках по всему миру.
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09.01.2021 23:32 Відповісти
Kak ne strano no dopustim jevreji uze 17 iz 100 zdelali prilivki.Ja bi tocno neskazal sto eto glupi narod Kto uz kto no oni tocno znajet sto delajet
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09.01.2021 23:56 Відповісти
Anglija i amerika gde to 2 iz 100,Evropa 0.5-1 iz 100 zdelali prilivki.Tut netu dostatocno vakcini tolko v tom problema
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10.01.2021 00:07 Відповісти
Всем ли колют одно и то же - знают только те, кто колет.
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10.01.2021 00:15 Відповісти
Bloomberg vsio znajet u nix statistika jest po covid19 detalnaja
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10.01.2021 00:46 Відповісти
Bloomberg публикует, что им надо, а не то, что есть.
Вы до сих пор верите в слово "статистика" ?
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10.01.2021 00:52 Відповісти
Dolzen verit konecno statistike,a dlia cego ona togda nuzna?Tem boleje tut necego i skryvat.Skolko tam strana kupila vakcin ili skolko ukolola tut vse strani vedut takyje danyje takze.U nas toze jest vot smotriu 22 tysiac ukololi interesno sto tolko 4500 mucini,drugyje zencini. Tut mediki sperva idut
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10.01.2021 01:05 Відповісти
Статистика существует для того, чтобы управлять людьми.
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10.01.2021 01:37 Відповісти
А может и не знают? Но потом появятся приборы, с помощью их можно будет определить с какой ты страны, точнее маркер страны где вакцинировали. Мечта разведок, о глобальном контроле. Далее паспорта вакцинированных- хорошая база лиц, перемещающихся странами, и глобального контроля.
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10.01.2021 00:50 Відповісти
Нашим неЛохам у владі це не цікаво. У них є важливіші справи - покататись на лижах і заборонити продаж шкарпеток і лампочок.
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09.01.2021 23:56 Відповісти
Ukraina zdelala zakaz az na 5% togo sto nado vakcini,kak dopustim Evrosojuz 183% sto nado vse strani odinakova.
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10.01.2021 00:11 Відповісти
В Швеции 2дня тому, министр в отставку ушёл, за поездку на отдых в тёплые страны, когда в стране остальным карантин.
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10.01.2021 00:35 Відповісти
Не, нам надо Pfizer или BioNTech.
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10.01.2021 01:05 Відповісти
Пойдет ещё AstraZeneca, Novavax и конечно Johnson & Johnson.
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10.01.2021 01:11 Відповісти
Только что посмотрел рейтинги и оказывается Moderna входит в рейтинг лучших, а "Новичёк" пасет задних.
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10.01.2021 01:22 Відповісти
Давайте годика через 2 посмотрим на довольных и здоровых уколотых.
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10.01.2021 01:38 Відповісти
Vet mediki te sto boritisia s covid19 pervymi na sebe vakcinu probujet,neuzeli dumajete sto oni neznajet s cem imejet delo.Oni luce vsex znajet sto budet za god ili dva.
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10.01.2021 01:52 Відповісти
ніхто, АБСОЛЮТНО НІХТО не може знати, що буде через рік і тим більше через два! Навіть медики! Навіть нобелівські лауреати!
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10.01.2021 07:58 Відповісти
А откуда простым медикам знать, что там набодяжено?
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10.01.2021 08:58 Відповісти
100 млн. доз вакцин, це 7 млрд доларів прибуток фармкорпорації. Не хіло.
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10.01.2021 09:04 Відповісти
Знаю одне - вакцина від Модена це перша вакцина з інформацієй РНК вірусу яка записує нову інформацію на ДНК людини щоб боротись проти вірусів
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10.01.2021 22:10 Відповісти
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