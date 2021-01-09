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Через коронавірусну хворобу помер особистий лікар Папи Римського. Понтифік планує вакцинуватися наступного тижня

Через коронавірусну хворобу помер особистий лікар Папи Римського. Понтифік планує вакцинуватися наступного тижня

78-річний Фабріціо Соккорсо, який був особистим лікарем Папи Римського, помер від ускладнень COVID-19.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє новинний портал Vatikan News.

Зазначається, що 78-річного медика було госпіталізовано з онкологічною патологією в клініку  і він помер від ускладнень, пов'язаних із COVID-19.

Папа римський Франциск вибрав Соккорсо своїм особистим лікарем у 2015 році.

Vatikan News зазначає, що в 2017 році у Соккорсо померла дочка і це на нього сильно вплинуло.

Папа Римський у суботу, 9 січня, завив про намір наступного тижня зробити щеплення проти коронавірусу.

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Крім того, священнослужитель виступив із закликом до всіх робити щеплення проти COVID-19, щоб захистити не лише своє життя, а й життя тих, хто поряд: "Я вважаю, що з етичної точки зору кожен має отримати вакцину".

Автор: 

вакцина (4419) Ватикан (168) Папа Римський (336) смерть (6779) COVID-19 (19765)


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Топ коментарі
+6
Вот же зараза, не щадит никого. Деньги, статус, связи и врачи никакого значения не имеют.
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09.01.2021 22:48 Відповісти
+5
Жаль, что сия зараза первым делом не косит всяких тупицких, дубинских, мертвечуков, ху*лов и подобный биомусор.
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09.01.2021 22:57 Відповісти
+4
а как Бог должен помогать идиотам, не признающим ковид?
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09.01.2021 22:56 Відповісти
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Вот же зараза, не щадит никого. Деньги, статус, связи и врачи никакого значения не имеют.
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09.01.2021 22:48 Відповісти
Жаль, что сия зараза первым делом не косит всяких тупицких, дубинских, мертвечуков, ху*лов и подобный биомусор.
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09.01.2021 22:57 Відповісти
Та как то иногда и выборочно. Чаще полезных забирает. Так иногда охота подсказать---тем более тут рядом скопилось балласта не меряно. И всех мы знаем. А ковид падла не видит!
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09.01.2021 22:58 Відповісти
Та да. Хотелось бы по другому, но что есть.
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09.01.2021 23:05 Відповісти
Не щадит коронавирус.
78-летний Фабрицио Соккорси - если бы не коронавирус, то жил бы и жил, считай - вся жизнь впереди...
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09.01.2021 23:50 Відповісти
так живой же Папа.
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09.01.2021 22:51 Відповісти
Так забоялся ж.
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09.01.2021 22:51 Відповісти
На Бога надейся, а сам не плошай. Береженого Бог бережет. Надія у Бозі, коли хліб у стозі. И т.д.
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09.01.2021 23:10 Відповісти
Одно другого не отменяет. Бог мозги не заменяет.
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09.01.2021 22:52 Відповісти
Глобалисты велели, он с ними заодно!
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09.01.2021 22:52 Відповісти
а как Бог должен помогать идиотам, не признающим ковид?
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09.01.2021 22:56 Відповісти
А они точно идиоты? Тебе Стёпа в в телевизоре рассказал?
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09.01.2021 23:11 Відповісти
ну, относительно тебя, может и умные))))
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09.01.2021 23:19 Відповісти
А это вылезла. я так понимаю, обосравшаяся слушательница стёпиной, капец какой страшной, статистики?.
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09.01.2021 23:23 Відповісти
сепар, степу ты привел к власти. обсираться мне не надо от ковида, у меня не плохой иммунитет, надеюсь, выживу. хотя, вот соседка по этажу- 39 лет умерла. но , она была толстая и бухала. а ще голосовала за зеленского.....
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09.01.2021 23:27 Відповісти
и что интересно - молодые, в расцвете сил - а умирают от коронавируса...

не идиоты то это видят...
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09.01.2021 23:52 Відповісти
а идиотов-не жалко.
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09.01.2021 23:54 Відповісти
А де написано що віра в бога допомогає від ковід19, самі придумали жарт? Гиги, смішно...
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09.01.2021 23:09 Відповісти
А от чего она помогает?
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09.01.2021 23:13 Відповісти
Так вам має бути видніше, це ж ви знавець молитви.
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09.01.2021 23:22 Відповісти
Бога-нет
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09.01.2021 22:52 Відповісти
у бога точно иммунитет есть.даже на безбожников
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09.01.2021 22:55 Відповісти
вообще то - ничего нет...!
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09.01.2021 22:56 Відповісти
все относительно.даже плацебо помогает. вера -тем более. так что есть ,или нет -не имеет значения.
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09.01.2021 22:58 Відповісти
Бог існує до поки люди в це вірять.
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09.01.2021 23:11 Відповісти
Это их лицемерие поражает!
И именно из-за него людей с высоким интеллектом воротит от любой конфессии.
А как же "на всё воля божья"?!
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09.01.2021 22:55 Відповісти
https://www.economics-prorok.com/2021/01/%d1%81%d0%ba%d0%b0%d0%bd%d0%b4%d0%b0%d0%bb-%d1%81-%d0%bf%d0%be%d0%b4%d0%bf%d0%be%d0%bb%d1%8c%d0%bd%d0%be%d0%b9-%d0%b2%d0%b0%d0%ba%d1%86%d0%b8%d0%bd%d0%b0%d1%86%d0%b8%d0%b5%d0%b9-%d0%b2-%d1%83%d0%ba.html Скандал с подпольной вакцинацией в Украине вышел на международный уровень - источник 9 января, 2021Без рубрикиhttps://www.economics-prorok.com/2021/01/%d1%81%d0%ba%d0%b0%d0%bd%d0%b4%d0%b0%d0%bb-%d1%81-%d0%bf%d0%be%d0%b4%d0%bf%d0%be%d0%bb%d1%8c%d0%bd%d0%be%d0%b9-%d0%b2%d0%b0%d0%ba%d1%86%d0%b8%d0%bd%d0%b0%d1%86%d0%b8%d0%b5%d0%b9-%d0%b2-%d1%83%d0%ba.html#respond Комментарии: 0 https://www.economics-prorok.com/2021/01/%d1%81%d0%ba%d0%b0%d0%bd%d0%b4%d0%b0%d0%bb-%d1%81-%d0%bf%d0%be%d0%b4%d0%bf%d0%be%d0%bb%d1%8c%d0%bd%d0%be%d0%b9-%d0%b2%d0%b0%d0%ba%d1%86%d0%b8%d0%bd%d0%b0%d1%86%d0%b8%d0%b5%d0%b9-%d0%b2-%d1%83%d0%ba.html Из-за коронавирусной болезни скончался личный врач Папы Римского. Понтифик планирует вакцинироваться на следующей неделе - Цензор.НЕТ 7445 По моим данным, этим уже заинтересовались израильские журналисты и силовики: там в ближайшее время выйдет программа расследования о том, как украинские толстосумы и израильские мошенники раскрутили на 3 тысячи евро желающих быстро вакцинироваться.https://www.economics-prorok.com/2021/01/%d1%81%d0%ba%d0%b0%d0%bd%d0%b4%d0%b0%d0%bb-%d1%81-%d0%bf%d0%be%d0%b4%d0%bf%d0%be%d0%bb%d1%8c%d0%bd%d0%be%d0%b9-%d0%b2%d0%b0%d0%ba%d1%86%d0%b8%d0%bd%d0%b0%d1%86%d0%b8%d0%b5%d0%b9-%d0%b2-%d1%83%d0%ba.html#more-122406 Читать далее
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09.01.2021 22:55 Відповісти
78-летний Фабрицио Соккорси, который был личным врачом папы римского, умер от осложнений COVID-19. Источник: https://censor.net/ru/n3240861

У єзуїта - антихриста помер лікар ....
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09.01.2021 22:56 Відповісти
а чим папа Франциск там конкретно нагрішив, і що дає вам право називати його антихристом?
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09.01.2021 22:59 Відповісти
по перше він представник Ордена Єзуїтів з Аргентини, по друге приставка АНТИ перекладається як ЗАМІСТЬ. Папи Римські це замісники Христа на Землі, це вказано в їх документах і катехезісах, тому і анти Христ.
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09.01.2021 23:04 Відповісти
Чи Вам насолив католицький орден Товариства Ісуса?
ти що вакцинацію одобрили?
анти може перекладатись по р-ізному, всі папи вважаються офіційно вважаються намісниками Петра , а не Ісуса
Формулювання Vicarius Filii Dei вперше зустрічається у так званому https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%94%D0%B0%D1%80_%D0%9A%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8F%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B0&action=edit&redlink=1 Дарі Костянтина - підробленому документі середньовічної епохи, в якому говорилося про передачу https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8F%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BD_%D0%86 Костянтином І верховної влади над Західною Римською імперією главі Римської церкви. «Намісником Сина Божого» в цьому документі був названий Апостол Петро, тоді як понтифіки «заміщають самого главу апостолів»https://uk.wikipedia.org/wiki/Vicarius_Filii_Dei#cite_note-2 [2] https://uk.wikipedia.org/wiki/Vicarius_Filii_Dei#cite_note-3 [3] .
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09.01.2021 23:18 Відповісти
В день, коли ми святкували Андрія Первозванного я на кухні слухав літургію із Олександрієвського собору в Києві. Про Андрія - ніслова. А він же перший, кого позвали: слідуй за мною.
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09.01.2021 23:29 Відповісти
ні і? Ви, православний чи католик? Ви слухали Франциска?Які конкретно гріхи папи Ви знаєте, що можеет вважати його антихристом?
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09.01.2021 23:31 Відповісти
годі кидатися на всіх! Я назвав його антихристом? Я знаю: а якщо хтось скаже на ближнього свого - рака... Отже не даю оцінку незнайомій мені людині (хоча він мене в одному своєму рішенні приємно здивував). Звідки я можу знати про його гріхи? - подумайте.
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09.01.2021 23:44 Відповісти
тоді просто раджу не влазити в чужий діалог зі своїми шатнцями.
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09.01.2021 23:46 Відповісти
чужий діалог - це коли ви в кафешці з кимось спілкуєтесь. А на цензорі кожен може висловити свою думку. От мені завжди було не зрозуміло: чому саме Петро вважається намісником? Я й висловився, що католики навіть будучи українцями не поважають "свого" апостола.
Не відповідайте.
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09.01.2021 23:57 Відповісти
я таки відповім, бо Ви додали частину чужої казки без конкретики по відношенню по папи Франциска. я взагалі атеїст.ка і, як атеїст,ка я прагну почути конкретику, щодо вини папи Франциска, а не переказ православних/католицьких казок. Позитивну роль папи я бачу в тому, що людина вірою надихає мільярди людей. А це як корисне плацебо. а те, що Ви там собі виколупуєте з казок попів -так ніхто істини не знає!!!! Так звані першоджерела ймовірно теж казки. АЛЕ, Я БАЧУ ПОЗИТИВНУ ТА ОБЄ'ДНУЮЧУ РОЛЬ КАТОЛИЦИЗМУ У СВІТІ!
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10.01.2021 00:08 Відповісти
Ви казки самі пишите, атеістка ви наша ))))
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10.01.2021 00:11 Відповісти
Дивна поведінка як для однієї людини. Бо по раніших коментах кілька днів тому я вважав її саме віруючою. Хіба-що під ніком працює "атряд байцов нєвідімого фронта"
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10.01.2021 00:16 Відповісти
Я ВІРЮ В РОЗУМ.
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10.01.2021 00:17 Відповісти
АРГУМЕНТІВ Я ТАК І НЕ ОТРИМАЛА, ЩО ПАПА -ЛИХИЙ ЧОРТ-АНТИХРИСТ. ВІРА І РОЗУМ- НЕ СУМІСНІ, ЯК Я БАЧУ)))
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10.01.2021 00:18 Відповісти
Ти його сама чортом назвала, окрім тебе це ніхто не робив
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10.01.2021 00:24 Відповісти
НЕ КЛЕЙ ДУРНЯ. ХОЧА, МОЖЕ ТИ Й НЕ КЛЕЇШ)))
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10.01.2021 00:27 Відповісти
Вчить уважніше документи Римської церкви - інститут Папства то приємники апостола Петра (який ніколи не був у Римі до речі), а не Їсуса Христа. Тому на землі Папство заміщує собою Христа, тому папа Римський і антихрист:

"Папа (https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0 лат. Papa, від https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B5%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0 грец. pappas, «отець»https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D0%BF%D0%B0_%D0%A0%D0%B8%D0%BC%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9#cite_note-1 [1] ), або Па́па Ри́мський - видимий голова https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D1%86%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%B2%D0%B0 Католицької церкви . https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%84%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BF Єпископ https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B8%D0%BC Римський , наступник святого апостола https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE_(%D0%B0%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BB) Петра , https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%96%D0%BA%D0%B0%D1%80%D1%96%D0%B9 вікарій https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%86%D1%81%D1%83%D1%81_%D0%A5%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%81 Ісуса Христа на https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B5%D0%BC%D0%BB%D1%8F_(%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D1%82%D0%B0) Землі "
Єзуїти то гарні люди? Дівчина ви з дуба впали чи як. Єзуїт то синонім слова ДВУЛІЧНИЙ і БРЕХЛТВИЙ, то і діти знають.
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10.01.2021 00:10 Відповісти
ЖЕСТЯК....А ЩЕ В НАС КАЗАЛИ, ДУРНИЙ, ЯК ТУРОК. НАПЕВНО ТУРКИ ДУЖЕ ДУРНІ
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10.01.2021 00:13 Відповісти
У дзеркало подивись на дурну людину )))
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10.01.2021 00:15 Відповісти
А КРІМ ОБРАЗ, АРГУМЕНТИ БУДУТЬ? ДАВНО САМ ДИВИСЯ?
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10.01.2021 00:19 Відповісти
Так не починай ображати іншим і не пиши капс локом бо це ІСТЕРИКА
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10.01.2021 00:23 Відповісти
В МЕНЕ КЛАВУ ЗАЇЛО.))) АЛЕ НЕ ВАРТО ВИКРУЧУВАТИСЯ ЯК ВУЖ НА СКОВОРІДЦІ ТА РОЗКАЗУАТИ ПРО ЖОРСТОКІСТЬ КАТОЛИКІВ У СЕРЕДНЬОВІЧЧІ. ТИ ОБРАЗИВ ДОБРОЧЕСНУ ЛЮДИНУ. а МОЖЕ ТИ САМ АНТИХРИСТ?)))
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10.01.2021 00:31 Відповісти
Голову в тебе заїло, лікуй )
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10.01.2021 15:04 Відповісти
я БАЧУ, ЩО ЗІ СВОЄЮ ОМАНЛИВОЮ ЛЕКСИКОЮ, ВИ ПО ФАКТУ ПРОСТО ОББРЕХАЛИ ПАПУ, ЛЮДИНУ, ЯКА МІЛЬЯРДИ ЛЮДЕЙ НАДИХАЄ НА ДОБРО, ТА САМА ЗРОБИЛА БАГАТО ДОБРА ЛЮДЯМ.
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10.01.2021 00:16 Відповісти
Де я збрехав, покажи сердешна ти моя? Що Папство займає місце Христа на Землі, що Папство змінило заповіді Бога і дозволило ідолопоклонство і зробило з неділі суботу Божий день? Читай КАТЕХЕЗИС Католтцької церкви, я його читав, а ти?

То дівчина ти мабуть забрехалась зі своїм кумиром.



Якого добра? Язиком казки розказувати про мир?

Спитай у свого єзуїта коли він визнає Інквізіцію і вбивство 80 млн. людей провиною Папства і Римської церкви.
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10.01.2021 00:21 Відповісти
ПРАВОСЛАВНІ ПОПИ БУЛИ МОРАЛЬНІШІ/ГУМАННІШІ?
Я ВЕЛА МОВУ КОНКРЕТНО ПРО ПАПУ фРАНЦИСКА.
РЕЛІГІЯ-ПРИДУМАНА ЛЮДЬМИ І ЕВОЛЮЦІОНУВАЛА З ЛЮДЬМИ.
РАЗОМ З ЇХ ВІРУВАННЯМИ І ЖОРСТОКІСТЮ.
ОСЬ МУСУЛЬМАНИ ТЕЖ БУДУТЬ ГУМАННІ ЧЕРЕЗ СТОЛІТТЯ ДРУГЕ.)))
пОВТОРЮ, ЩО КОНКРЕТНО ЗРОБИВ ПАПА фРАНЦИСК ПОГАНОГО, ЩО ДОЗВОЛЯЄ ТОБІ , НЕВІДОМО КОМУ, ЗНЕВАЖАТИ ЦЮ ПОВАЖНУ ЛЮДИНУ?
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10.01.2021 00:26 Відповісти
Поважна людина? Всі високопоставлені єзуїти або ********* або пєдофіли з участю у чорних месах, що ти несеш дебілка? Ти в який казці живещ причмелена?
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10.01.2021 15:06 Відповісти
ти просто шизофренік.
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10.01.2021 15:12 Відповісти
в дзеркало на шизофреника подивись ...
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10.01.2021 17:38 Відповісти
так, ти просто звичаний хворий на голову.і релігія тут ні до чого.
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10.01.2021 15:13 Відповісти
так, так, саме ти істину глаголиш, чорноротий шизік)))
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10.01.2021 16:40 Відповісти
Анцихрист. Як і Люципер. Так казала моя бабця.
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09.01.2021 23:55 Відповісти
Не зовсім так - Папство це агент Люцифєра через якого він робить свою політику на Землі.
Папство більш ніж за тисячолітню історію знищило 80 млн. людей своєю Інквізіцією і хоч раз визнало свою провину?
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10.01.2021 00:14 Відповісти
чи встигне? аякщо вірус вже в середині, буде двойна доза?
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09.01.2021 22:59 Відповісти
А может и тройная.
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09.01.2021 23:01 Відповісти
Ну значит и этот держатель символа пережитка прошлого может скоро встретиться со Всевышним™.
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09.01.2021 23:00 Відповісти
Лучная вакцина от ковидлы это слово божие
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09.01.2021 23:02 Відповісти
Слово Божие с вакциной гораздо эффективнее чем просто слово Божие 🙏
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09.01.2021 23:05 Відповісти
классика жанра. вера и знания не совместимы. только одно из двух. значит слаб он в вере своей.
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09.01.2021 23:17 Відповісти
Новину кожен сприймає по своєму. Один насміхається на недовіру папи божій милості і захисту, інший - вважає, що вакцина спасе папу стовідсотково.
А сталося що? - помер старий лікар папи у віці 78 років. У нього була онкологія. Звідки в лікаря онко? - вірогідно вакцинувався завзято згідно протоколу. І доньку вакцинував ще більше у дитячому віці ( донька повинна бути приблизно мого віку). Якщо лікар не може зцілити себе сам, то чому він береться лікувати інших? папа виявився недостатньо мудрим (Господь милостивий), аби вибрати кращого лікаря. Чи вже нема з кого й вибирати?
Знову ж: якщо сам не можеш оцінити небезпеку в силу недостатньої освіти, то напевно ж маєш якихось радників. І ті радники порадили старому папі вакцинуватися, коли вакцина дуже ймовірно викличе ускладнення, що можуть бути несумісні з життям.
Ну що ж? Бажаючих зайняти престол не бракує. Остатися без папи католикам не загрожує.
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09.01.2021 23:25 Відповісти
По идее, молитва должна быть самым сильным лекарством.
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09.01.2021 23:44 Відповісти
Ви можете не вірити, але те що я до сих пір живий, як я вважаю, завдячую саме молитві. Щепитися ж звичано не збираюся. Бо розібрався з цими всими вакцинаціями і не хочу ризикувати. А от моя сімейна лікарка нещодавно перехворіла і все ж збирається щепитися від ковіду. Навіщо - питаю? Адже повинен бути імунітет. На що відповідь в стилі багатьох коментів із цензора: імунітет коли перехворієш не довговічний, а при вакцинації - 100%.
Ніби й не дурна людина. А мізки здорово зазомбовані. Їм на курсах підвищення кваліфікації певно добре промивають.
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10.01.2021 00:04 Відповісти
Ця церква давно займається самодискредитацією, тобто по суті - самознищенням. Якби рішення Папи не співпало зі смертю його лікаря, то сприймалося б спокійно, та зараз він ніби робить це з переляку. Боїться смерті? Начебто такі люди не мають її боятись і мають вчити цього людей, бо в них після смерті починається справжнє життя по заслугах на землі.
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09.01.2021 23:49 Відповісти
Отмечается, что 78-летний медик был госпитализирован с онкологической патологией в клинику и скончался от осложнений, связанных с COVID-19.Источник: https://censor.net/ru/n3240861

Ниче не понял!
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09.01.2021 23:28 Відповісти
Читайте только то что написано большими иностранными буквами и ни о чём не думайте.
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09.01.2021 23:42 Відповісти
в рекламе необходимости вакцинации бил гейтс купил даже папу, не считая разных преписдентов.
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10.01.2021 00:01 Відповісти
і добив старого лікаря? Скоріше всього папа боїться ( і це природньо). А в милість божу не дуже вірить.
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10.01.2021 00:06 Відповісти
Він хоче, шоб інші боялися. А онкологія за його поведінкою - то таке.
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10.01.2021 00:11 Відповісти
Те, що у нього було онко, побачило лише 2-3 людини.
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10.01.2021 00:15 Відповісти
Всі все побачили, та дурним прикинутись і забити гілку порожняком - це святе.
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10.01.2021 00:22 Відповісти
Ну да, а от старости он бы никогда не умер.
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10.01.2021 00:27 Відповісти
Ну и помойка этот ватикан, людям под 80 лет а на пенсию не могут уйти.
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10.01.2021 00:52 Відповісти
ну дик.. .все правильно! В америці вже давним-давно всі "розумні" лікарні абсолютно всіх хворих, які померли від раку, інфаркту, інсульту, грипу чи взагалі будь-якої хвороби, АЛЕ при цьому в них ще й знайшли китайський вірус, то в причини смерті обов'язково записують китайський вірус в тому числі, тому що тоді по закону держава оплачує хороше "відшкодування" - тисячі і тисячі $$$ за кожного!
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10.01.2021 07:45 Відповісти
Помер хлопчик всього то в 78 років, ех молодь - йому б жити і жити.
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10.01.2021 08:54 Відповісти
Плохо молился
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10.01.2021 08:59 Відповісти
 
 