Через коронавірусну хворобу помер особистий лікар Папи Римського. Понтифік планує вакцинуватися наступного тижня

78-річний Фабріціо Соккорсо, який був особистим лікарем Папи Римського, помер від ускладнень COVID-19.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє новинний портал Vatikan News.

Зазначається, що 78-річного медика було госпіталізовано з онкологічною патологією в клініку і він помер від ускладнень, пов'язаних із COVID-19.

Папа римський Франциск вибрав Соккорсо своїм особистим лікарем у 2015 році.

Vatikan News зазначає, що в 2017 році у Соккорсо померла дочка і це на нього сильно вплинуло.

Папа Римський у суботу, 9 січня, завив про намір наступного тижня зробити щеплення проти коронавірусу.

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Крім того, священнослужитель виступив із закликом до всіх робити щеплення проти COVID-19, щоб захистити не лише своє життя, а й життя тих, хто поряд: "Я вважаю, що з етичної точки зору кожен має отримати вакцину".