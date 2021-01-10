УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
5461 відвідувач онлайн
Новини
3 132 17

Семеро людей загинули в пожежі в нелегальному будинку для літніх людей у Тюмені

Семеро людей загинули в пожежі в нелегальному будинку для літніх людей у Тюмені

У Тюменській області в РФ в результаті пожежі в приватному будинку, де нелегально розміщувалися літні люди, загинули семеро людей.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє російське агентство РБК.

Пожежа сталася в селищі Боровський за 11 км від Тюмені. На місці інциденту пожежники виявили тіла семи осіб.

Як пояснили в пресслужбі регіонального МНС, горіли три будівлі на одній ділянці.

У регіональному слідчому комітеті порушили кримінальну справу за статтею "заподіяння смерті з необережності двом і більше особам". Зараз слідчі і криміналісти оглядають місце події, встановлюють причини і обставини трагедії.

Читайте на "Цензор.НЕТ": На Різдво в Україні сталося 105 пожеж, у яких загинуло 5 осіб. Від початку року вогонь забрав життя 39 осіб, - ДСНС

Як повідомило "Интерфаксу" інформоване джерело, в приватному будинку, який згорів, нелегально розміщувалися люди похилого віку.

пожежа (4360) росія (66125) смерть (6779)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Топ коментарі
+8
у кацапов и дома престарелых тоже нелегальные?
а шо у них легальное начиная с *****?
показати весь коментар
10.01.2021 01:20 Відповісти
+3
хм..так дом престарелых оказался нелегальным уже сразу после пожара, или был им всегда !?
показати весь коментар
10.01.2021 01:15 Відповісти
+3
Если речь идёт о российских стариках то правильно говорить "семь человек КРЫМировали".
показати весь коментар
10.01.2021 01:22 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
хм..так дом престарелых оказался нелегальным уже сразу после пожара, или был им всегда !?
показати весь коментар
10.01.2021 01:15 Відповісти
у кацапов и дома престарелых тоже нелегальные?
а шо у них легальное начиная с *****?
показати весь коментар
10.01.2021 01:20 Відповісти
Если речь идёт о российских стариках то правильно говорить "семь человек КРЫМировали".
показати весь коментар
10.01.2021 01:22 Відповісти
нет на кацапии стариков, я вот сейчас ответвестнно вам брешу - не было и нет.
показати весь коментар
10.01.2021 01:31 Відповісти
Не доживают до старости ...))
показати весь коментар
10.01.2021 01:41 Відповісти
как и кацапсин на бамбасе - от не было и нет.
показати весь коментар
10.01.2021 02:19 Відповісти
Жуть какая то: нелегальный дом для стариков. Как они там оказывались, не по доброй воле?
показати весь коментар
10.01.2021 07:11 Відповісти
не забывай что эти "по недоброй воли", в прошлом могли спокойно по доброй воли резать и убивать украинцев -так шо кацапам только земля им стекловатой...
показати весь коментар
10.01.2021 12:36 Відповісти
Новини з країни-окупанта мене не цікавлять.
показати весь коментар
10.01.2021 07:17 Відповісти
Часто вони додають мені настрій.
показати весь коментар
10.01.2021 08:16 Відповісти
вот ты крутой перец то ! ну иди читай новости как на Черкащине 28 мужик убил своего 4 месячного сына,вот они родные новости как раз для тебя.
показати весь коментар
10.01.2021 09:25 Відповісти
Нелегальные игорные дома - слышал. Публичные дома, наркопритоны - слышал. Про нелегальные абортарии (дебильное слово) тоже слышал.
Что такое нелегальный дом престарелых? А легально содержать стариков, оставшихся без присмотра запрещено?! Чи хтось на их пенсиях наживается? Дичь какая-то...
показати весь коментар
10.01.2021 07:41 Відповісти
Был может легальный частный или благотворительный, а сгорел- так сразу задним числом перевели в разряд нелегальных, чтоб свою жопу прикрыть от последствий.
показати весь коментар
10.01.2021 13:31 Відповісти
Аудитория Соловьева уменьшилась ровно на 7 единиц.
показати весь коментар
10.01.2021 08:14 Відповісти
мало.... и абсолютно пох ..
сгорели и будут гореть в аду...
показати весь коментар
10.01.2021 11:56 Відповісти
У тебя бабуина с психикой все нормально?
показати весь коментар
21.01.2021 22:45 Відповісти
у меня да , а у тебя кацапёздол и таких как ты, психика вообще отсутствует напрочь как и все остальное кроме лишней хромосомы , так шо мне абсолютно похх сколько вас лишнехромосомых сгорит нах -чем больше тем чище будет...
З.Ы. вам винторогим тварям до бабуинов ещё десять эволюций пережить надо.. и то вряд ли.....
показати весь коментар
22.01.2021 19:20 Відповісти
 
 