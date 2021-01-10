Семеро людей загинули в пожежі в нелегальному будинку для літніх людей у Тюмені

У Тюменській області в РФ в результаті пожежі в приватному будинку, де нелегально розміщувалися літні люди, загинули семеро людей.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє російське агентство РБК.

Пожежа сталася в селищі Боровський за 11 км від Тюмені. На місці інциденту пожежники виявили тіла семи осіб.

Як пояснили в пресслужбі регіонального МНС, горіли три будівлі на одній ділянці.

У регіональному слідчому комітеті порушили кримінальну справу за статтею "заподіяння смерті з необережності двом і більше особам". Зараз слідчі і криміналісти оглядають місце події, встановлюють причини і обставини трагедії.

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Як повідомило "Интерфаксу" інформоване джерело, в приватному будинку, який згорів, нелегально розміщувалися люди похилого віку.