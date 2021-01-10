Маск хоче продати все своє майно заради колонізації Марса та надати позики тим, у кого немає грошей для польоту на "червону планету"

Найбагатша людина в світі, співзасновник космічної компанії SpaceX і один з керівників автомобільної компанії Tesla Ілон Маск заявив про рішення розпродати все своє майно заради колонізації людством Марса.

Про такий намір він розповів американському виданню Business Insider, повідомляє Цензор.НЕТ.





Бізнесмен заявив, що збирав багатство не заради власної матеріальної вигоди, а щоб виділити якомога більше грошей на колонізацію "червоної планети".

За його словами, будівництво міста на іншій планеті потребує значних вкладень. Це одна з причин, що змушують його розпродавати майно. Іншою причиною є бажання продемонструвати, наскільки рішуче він налаштований в своїй ідеї заселити людьми Марс.

Маск вважає, що населення Землі має стати "космічною цивілізацією і міжпланетним видом". Мультимільярдер сказав, що надасть позики тим, у кого немає грошей відправитися на Марс, а в майбутньому і робочі місця на планеті.

За словами Маска, у нього не залишиться практично ніякого цінного майна з фінансової точки зору, крім акцій компаній.

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Нагадаємо, агентство Bloomberg оцінило активи Маска в $ 209,5 млрд. За версією журналу Forbes Маск також перебуває на першому місці зі статком $189,7 млрд.

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