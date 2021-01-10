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Маск хоче продати все своє майно заради колонізації Марса та надати позики тим, у кого немає грошей для польоту на "червону планету"

Маск хоче продати все своє майно заради колонізації Марса та надати позики тим, у кого немає грошей для польоту на

Найбагатша людина в світі, співзасновник космічної компанії SpaceX і один з керівників автомобільної компанії Tesla Ілон Маск заявив про рішення розпродати все своє майно заради колонізації людством Марса.

Про такий намір він розповів американському виданню Business Insider, повідомляє Цензор.НЕТ.

Бізнесмен заявив, що збирав багатство не заради власної матеріальної вигоди, а щоб виділити якомога більше грошей на колонізацію "червоної планети".

За його словами, будівництво міста на іншій планеті потребує значних вкладень. Це одна з причин, що змушують його розпродавати майно. Іншою причиною є бажання продемонструвати, наскільки рішуче він налаштований в своїй ідеї заселити людьми Марс.

Маск вважає, що населення Землі має стати "космічною цивілізацією і міжпланетним видом". Мультимільярдер сказав, що надасть позики тим, у кого немає грошей відправитися на Марс, а в майбутньому і робочі місця на планеті.

За словами Маска, у нього не залишиться практично ніякого цінного майна з фінансової точки зору, крім акцій компаній.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Маск запустив 26-ту за рік багаторазову ракету і забрав більшість замовлень "Роскосмосу". ВIДЕО

Нагадаємо, агентство Bloomberg оцінило активи Маска в $ 209,5 млрд. За версією журналу Forbes Маск також перебуває на першому місці зі статком $189,7 млрд.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": "І що вони зробили? Гарний, в біле пофарбований, корабель. Ну, давайте свій під хохлому розмалюємо. Компанія Маска - це піраміда", - глава Роскосмосу Рогозін. ВIДЕО

космос (865) Марс (51) Маск Ілон (682)


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Топ коментарі
+39
У Маска есть мечта и он идёт к ней. А для чего копят деньги Коломойские, Ахметовы и прочие паразиты Украины, что они унесут с собой на тот свет ?
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10.01.2021 02:17 Відповісти
+22
Если всех кацапов на Марс отпраить, то Земля и не таким плохим местом окажется.
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10.01.2021 01:49 Відповісти
+19
Ахметка ни один завод не построил,нет в Украине заводов Ахметова,есть заводы украденные ахметовым.
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10.01.2021 08:38 Відповісти
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Фуфло всё это.
1. Никогда колония на Марсе (Луне, Венере, Альфа-центавре, Кластере) не сможет сама себя обеспечивать. Для этого необходимо иметь огромные и многообразные технологические цепочки, от рудников по добыче сырья до предприятий по выпуску готовой продукции. Сейчас к услугам Маска вся земная индустрия, чтобы летали его ракеты только одних материалов нужны тысячи наименований, а их ещё надо не только добыть, произвести но и обработать! Никакие 100-тонные ракеты не перевезут ни столько оборудования ни персонала. Не думаю, что с помощью 3-д принтера можно будет решать вопросы. Это ведь не сказочки а реальная жизнь.
2. Где взять столько энергии для производственных процессов, отопления, растениеводства и и прочих потребностей? Это самый трудний вопрос, но где же ответ?
3. Воды на Марсе нет и не будет. Пока не изобретён синтез воды, забудьте про колонизацию чего-либо, это всё глупость или бредятина (что уже надо лечить, ибо опасно). Вода, как и кислород есть основа жизни.
4. Как ты ни закрывай астронавтов, ни в полёте, ни на Марсе ты их не защитишь от вредного воздействия Космоса. Может какое-то время и продержатся, но это будет система "ЭЦИХ без гвоздей", не более, т.е. люди обречены на медленную и мучительную смерть. Думается, также опасность от бомбардировки метеоритами очень велика.
5. Малая гравитация скорее всего также будет губительна для колонистов.
6. Если это вообще человеку позволено (колонизация других планет) то по технологиям мы забегаем вперёд ещё лет на 500. Пока что это не проект колонизации, а бравада цикла "Из пушки на Луну". 50 лет как попытались на Луну запрыгнуть и где мы теперь? Да это просто смех, чувак умом тронулся.
7. Кроме чисто технических проблем, есть проблема психического свойства. Человек нормально может жить только на Земле. В космосе он достаточно скоро свихнётся. Сожрут друг-друга.
8. Я восхищаюсь технологиями Маска, но если он начнёт каждый день пуляться 100-тонными (вес полезной нагрузки) ракетами, что станет с озоном? Озон имеет свойство возобновляться, но если так интенсифицировать, этот чокнутый гений нарушит и без того хрупкий баланс и погубит нас всех. За что? Я против.

Если его никто не остановит, вреда будет много. Хорошего не ждите. А в общем, думаю, что это всё какой-то пшик. Загубит сотню-другую людей, на том и кончится.
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10.01.2021 18:45 Відповісти
Кто ты и кто Маск ? Можно и на Солнце плеваться, одно из развлечений обывателей.
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10.01.2021 18:57 Відповісти
В свое время такие мыслители как ты утверждали что передвижение на паровозе на скорости 20 км.ч. смертельно
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10.01.2021 19:00 Відповісти
Хоть один пункт опровергни.
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10.01.2021 19:01 Відповісти
Опровергать хрень дело неблагодарное.
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10.01.2021 19:19 Відповісти
Всё ясно с тобой. Плеваться на чужое мнение - дело нехитрое.
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10.01.2021 19:21 Відповісти
2. Солнечные батареи производят электричество напрямую. Они будут работать десятками лет. Сырьё для батарей - песок (окись кремния), которого там хватает. Так что эта проблема точно решаема.
3. Вода синтезируется из водорода и кислорода. Кислорода на Марсе избыток (см. предыдущий пункт). А водород - самый лёгкий из газов.С собой можно взять достаточный запас, пока не найдутся месторождения (а они есть!)
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10.01.2021 22:54 Відповісти
2. Солнечные батареи? Ну-ну. Речь идёт о :
2.1 промышленном производстве, которое необходимо заново организовать для создания новой цивилизации: включая предметы первой необходимости, технику и средства пром производства.
2.2 обеспечении жизнедеятельности сотен и тысяч людей в запредельных условиях.
2.3 пр-во пищи.
2.4 освоение планеты - исследование и разработка поверхности и недр.
Дальше - насколько солн. бат. эффективны на поверхности Марса?

3. Окись кремния? ну-ну. Что-то я не слышал, чтобы из песка добывали кислород. Формулу реакции в студию, заодно и конструкцию пром. реактора! Во-вторых, см. предыдущий пункт, сколько на это уйдёт энергии? И пожалуйста, для начала всё-таки найдите месторождения... водорода.
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11.01.2021 00:05 Відповісти
2. Марсоход всё катится, значит эффективны. Понятно, что "надо больше солнечных панелей", поэтому первое производство, которое надо наладить - это они сами. Если совсем проблемно - можно завезти мини-АЭС, такие есть для полярных районов.

3. не добывают потому что на Земле его в избытке и так. Как, например, не получают азотную кислоту из воздуха - из аммиака будет дешевле. А так технология очевидная химику. В конечном выхлопе SiO2 -> Si+ O2, 3 г песка = литр кислорода = 5 литров воздуха. Вообще, в почве Марса ещё и хлораты есть, там кислорода - жопой ешь. Но я про технологию, дающую сразу два критических продукта для колонии.
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11.01.2021 21:39 Відповісти
Вики:
Данные аппарата https://ru.wikipedia.org/wiki/Mars_Reconnaissance_Orbiter Mars Reconnaissance Orbiter позволили обнаружить под каменистыми осыпями у подножия гор значительный слой льда. Ледник толщиной в сотни метров занимает площадь в тысячи квадратных километров, и его дальнейшее изучение способно дать информацию об истории марсианского климатаhttps://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%80%D1%81#cite_note-80 [80] https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%80%D1%81#cite_note-81 [81] .
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11.01.2021 21:53 Відповісти
Полёт на луну - показал человеку, что при текущем развитии технологий, полёты на другие планеты - ничем кроме понтов себя не оправдывают. Слишком дорого, и бесполезно.

Думаю, иди космическая гонка с тем же напряжением сил и привлечением тех же ресурсов дальше - на Марсе человек был бы ещё лет 30 назад.

Главный тормоз освоения космоса - использование в качестве источника энергии - химической энергии сгорающего топлива. В химическом топливе слишком мало энергии на единицу веса, потому с собой можно взять слишком малый запас. Солнечных батарей - тоже мало. Брать энергию из ядра атома - по любому будет много радиации (хотя уже появляются первые прототипы). Найти бы что то сопоставимое по мощности, но безопасное - полёты подешевели бы раз в 10. Тогда бы про космические полёты могли снова вспомнить на гос уровне.
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10.01.2021 20:05 Відповісти
Может и были бы уже на Марсе, да не долго. Как и на Луне. И дело даже не в возможностях, а в целях. Ну шо там можно делать? Пыль да камни. Упёртые как ослы, когда уже люди признают простой и очевидный факт что только Земля есть наша единственная возможность, оставленная Творцом. Пора бы уже. Шо касается решения проблем цивилизации, то соглашусь со многими здесь комментаторами, переселением ничего не решить, даже если бы на Марсе был райский сад. Всё это уже было. От себя не убежишь!
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10.01.2021 20:43 Відповісти
И чего я не родился лет так через 300? Какие технологии будут общедоступны.
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10.01.2021 20:25 Відповісти
А я бы родился лет 80 назад, но в США.
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10.01.2021 20:46 Відповісти
😄
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10.01.2021 20:59 Відповісти
Не получиться у него это.
Маск достиг многого,и гордость поперла его на подвиги,не на благо людей,а чтоб сделать себе имя и бросить вызов Богу.
Не получиться ничего.
Земля дана длч жизни человека.Обустраивайте ее,развивайте науку,летайте в космос,делайте все для улучшения жизни человека.Что мы видим в современном мире?планета загажена,земли отравлены,моря,океаны в мусоре,продукты,вода ,воздух-губительны для человека.Нечем заняться на Земле,все приведено в порядок?все земли обустроены,реки ,моря очищены,нет голода,руин,запущенности?число людей,умирающих с голода,поражает воображение.Но люди,обладающие несметными богатствами, не спешат помочь развить эти земли,народы,спасти их-они или спускают свои деньги на непотребство,или Марс им надо осваивать,На Земле уже полный порядок,делать больше нечего,планеты дальние им надо загадить.
Нет,не будет этого,Бог не допустит.Для жизни человеку дана Земля и только Земля.Примеров гордости и дерзости человека в истории немало.
Вавилонская башня,например.Тот же Титаник,ближе к нам,Когда человек в гордости бросал вызов Богу-"Это вершина человеческого гения.""Этот корабль даже сам Бог не сможет потопить".На все эти вызовы-Бог легким движением руки сметал все безумные планы возгордившихся умов-и оставались руины.
То же будет и с Маском.
Никакой нужды переселяться на Марс нет.
Это вызов.Кому,зачем? Увидим...Поражение его.
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10.01.2021 20:45 Відповісти
Он вообще-то планировал и хотел как раз в 2021м году это осуществить. То что он сейчас делает, говорит о том что он не отступил от плана. Он большой молодец. Нужда есть, любая жизнь стремиться распространиться.Что люди, что животные, что одноклеточные, вообще любая жизнь.
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10.01.2021 21:02 Відповісти
Никакого распространения жизни на Марсе не будет. Условия непригодны для жизни.
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10.01.2021 21:04 Відповісти
Так он хочет сделать эти условия. Пусть они будут спартанскими и где-то возможно вообще под поверхностью, но они могут быть .
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10.01.2021 21:05 Відповісти
Ну к примеру атмосфера Марса состоит в основном из углекислого газа, а растения питаются ним и выделяют кислород. Пройдет время и планета зазеленеет, возделанная колонизаторами.
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10.01.2021 23:20 Відповісти
Сейчас атмосфера Марса - слишком разрежённая. Гравитации у планеты - мало чтоб её удерживать. Планета слишком мала , быстро охладилась, из за чего её магнитные поля значительно слабее земных, и плохо защищают от космических излучений.

Навскидку - 3 задачи для терроформирования, какие надо решить:
1 - откуда брать ну хотя бы азот, в таких количествах чтоб восстановить плотность атмосферы планеты? (хотя там и кислорода с углекислым газом надо немерено)
2 - при такой гравитации - она будет непрерывно теряться. Придётся непрерывно компенсировать потери. (ну или увеличить силу гравитации на планете (!!!))
3 - как усилить магнитные поля? Искусственно генерировать?! Это тонны энергии (такие энергии уже измеряются на вес) непрерывно. Разогреть недра планеты (!!!)?
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11.01.2021 00:08 Відповісти
Сначала это будут подземные города и наружные купола для растений, затем решится и всё остальное. В Антарктиде есть станции, будут и там, а люди пока и в масках, от Маска походят).
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11.01.2021 08:17 Відповісти
Так что это не гордость, или ещё что-то, а обычное стремление что заложено в абсолютно любой форме жизни на планете.
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10.01.2021 21:04 Відповісти
А сейчас Титаник даже в первую двадцатку не попал бы. По океанам ходят лайнеры вдвое больше. Ошибки его проекта учли в следующих кораблях. Так будет и с Марсом. Если бы боялись гнева Посейдона - до сих пор плавали бы на плотах до 100м от берега.

https://ru.wikipedia.org/wiki/Oasis_(класс_круизных_судов)
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10.01.2021 23:00 Відповісти
Выход человека в космос - куда больший вызов богу (если согласиться что он есть и ему есть дело до вызовов которые ему кидает человек) чем Титаник.

Космос - это предел, недоступный для живого творения бога. Шагнуть за него человек сумел пользуясь плодами своего разума и знаний, а не тем что ему дал бог. Гагарин первым нарушил замысел творца - шагнув за этот предел, но он не долго жил после этого, быть может бог ему этого и не простил.

Таки вы плохо знаете людей. Ими движет или жажда обогащения, или тщеславие. Какое дело этим свойствам до умирающих от голода детей, или загаженной планеты???
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11.01.2021 00:20 Відповісти
"-О чём мечтаешь?
- Куртку новую хочу.
- На, возьми мою..И мечтай о Великом" ©
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11.01.2021 08:22 Відповісти
Вы так ничего и не поняли.Выход в космос,разные другие научные открытия-Бог дал людям разум и поощряет,чтоб люди развивались и двигались вперед.Все дело в мотиве.Или человек использует свой гений для блага человечества,или им движет гордыня и тщеславие.Пытаеться доказать,что он умней Бога.Последнее-всегда обречено на провал.
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11.01.2021 08:45 Відповісти
Вы уверены что замысел Творца запереть человека на Земле?
Я бы посчитал что творец в таком случае - эгоистичная и жадная скотина. Но нет. Он создал человека "по образу и подобию" (это означает что наделил своими способностями). И желание людей достичь звезд (небес,новых земель...) - появление таких вот романтиков (из века в век) не просто так. Да и, во вселенной миллиарды планет, дать желание их исследовать и не дать возможности, это из разряда какого-то садизма.
Это если Он есть)
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11.01.2021 14:41 Відповісти
А что же он тогда сделал человека - таким неприспособленным к космосу (или же космос - таким чуждым для жизни)? Чего же он ограничил скорость движения - скоростью света (что ставит крест на поиске других планет)?

Что человек как правило делает с тем что исследует? Пытается использовать для своей выгоды, и если получится - в конце концов уничтожает.

Интересная теория: А если замысел творца - таков: Земля хорошая планета,и жалко её терять, но таких - миллионы (я думаю. Чисто по теории вероятности: в нашей галактике - до 400 млрд звёзд. Пусть шанс что у звезды будет такая же хорошая планета, 1 на миллиард. Получится что только в нашей галактике их будет до 400. А галактик только в видимом нами световом конусе - более 2 триллиона (и хрен ведает сколько за его пределом. Представляете масштабы?). А если творец так проверяет свои творения на адекватность? Засеял вселенную жизнью и следит за нею. Разум ГОРАЗДО раньше способен изобрести способ уничтожить планету, чем способ летать между звёзд быстрее света (если это вообще возможно). И что главное - если он не научится жить не уничтожая свой дом (где бы он ни был) - добраться до звёзд он не успеет. Вот и получается испытание: путь к звёздам откроется только тем кто докажет что достоин к ним пройти, и не угробит планеты какие найдёт.

Человек пока явно недостоин, но вместо того чтоб учиться жить не уничтожая планету - упрямо лезет к звёздам.
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11.01.2021 22:30 Відповісти
Нигде в Библии не написано что Бог ограничил человека только Землёй. Даже если исходить из логики верующего. Бог зачем-то создал миллиарды планет, звезд... И ограничил человека только одной?
Как раз переселение на Марс, создаст для человечества на Земле конкуренцию. (а если исследовать недра красной планеты то мы возможно и найдет способ летать дальше) и создаст Земную идентичность (что со временем може привести ко всеобщему обьединению).
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11.01.2021 14:36 Відповісти
Написано.Псалом 113,24 "Небо-небо Господу,а Землю Он дал сынам человеческим"
Земля ,во всей ее красоте,создана так,чтоб человеку было комфортно жить.Чтоб он возделывал ее и благоустраивал.
А "красные недра планеты"-о которых вы упоминаете-не заменят реки,моря,водопады,горы,долины,деревья,цветы,птиц,животные ,рыбы и т.д.
В Библии много сказано о другим планетах,но нигде-о жизни на них.
И многие вещи,к которым ученые придут лишь спустя многие тысячелетия,описаны в Библии.
Иова 27.7 "Он распростер север над пустотою и повесил землю ни на чем"
Тот то потешались тогдашние безбожники-"какой север?ты там был?"
"Как это огромная,тяжелая земля-ни на чем?"
Как и сейчас,смеються над тем,к чему придут через долгое время.
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11.01.2021 20:13 Відповісти
Маск выдающийся, может быть даже Великий человек. Но у него как почти у каждого Гения есть свои заскоки. И это Марс. Ведь те кто туда полетят не смогут вернуться обратно. Там и помрут. Пройдет немного времени и они захотят вернуться обратно, на Землю. Будут мучиться, испытывать острую Ностальгию. Маск это понимает?
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10.01.2021 21:02 Відповісти
Это люди которые добровольно идут туда в один конец. Они это прекрасно знают, что обратной дороги нет. Они хорошо знают на что идут.
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10.01.2021 21:07 Відповісти
\посылать людей на Марс без возможности вернуться преступление. Это обман и превращение людей в подопытных кроликов
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10.01.2021 21:12 Відповісти
Нет не обман. Это как на войне, ты идешь жить туда, знаешь что может быть страшное и надеешься что обойдется.Никто туда умирать не идет, а если есть такие идиоты, то их не берут. Суицидники никому не нужны.
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10.01.2021 21:26 Відповісти
Они все там умрут в течение 2-5 лет. От безысходности. И до первой аварии, например от попадания метеорита, которых там полно из-за разреженной атмосферы
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10.01.2021 21:32 Відповісти
Они все там умрут в течение 2-5 лет. От безысходности. И до первой аварии, например от попадания метеорита, которых там полно из-за разреженной атмосферы. Это при том, если регулярно будут поставляться продукты питания, кислород и др средства жизнеобеспечения.
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10.01.2021 21:34 Відповісти
Правда ? А исшшо они от чего помруть ? От тифа , дезентирии, землетрусу ?
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10.01.2021 22:05 Відповісти
Большинство людей живут как растения и им как пожрать , посрать и трахнуться больше ничего не надо. И ведь ссуки живут и при этом других осуждают.
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10.01.2021 22:15 Відповісти
Илон Маск заявил о решении распродать все свое имущество ради колонизации человечеством Марса Источник: https://censor.net/ru/n3240868

Маск ми тут Землю позасирали і не знаємо що з цим робити, а ти хочеш ще Марс засерти

Маск хоче продати все своє майно заради колонізації Марса та надати позики тим, у кого немає грошей для польоту на "червону планету" - Цензор.НЕТ 1980
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10.01.2021 22:28 Відповісти
Что вами движет? Зависть? Или ненависть к добрым людям? Он же не бандит, не убийца,не вор, его цели это будущее . Реально тип который что-то делает хорошо для всей планеты, за свои личные, честные, не украденные деньги, которые честно заработал и вы на него тупо срете. Вы реально поехавшие? Идите лечитесь.
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11.01.2021 00:24 Відповісти
Он бы для начала луну колонизировал. Пользы - столько же, а сделать проще и дешевле - на порядок. К тому же можно бы было отработать технологии на более простой задаче.

Впрочем если хочет Марс - имеет право попробовать. Как говорится - безумству храбрых - гробы со скидкой.
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11.01.2021 00:36 Відповісти
Если ты такой умный, то где твои деньги?
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11.01.2021 05:50 Відповісти
А всё-таки она вертится....
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10.01.2021 23:22 Відповісти
Я так зрозумів на Землі вже порядок навели і вирішили всі проблеми...
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11.01.2021 00:34 Відповісти
свалить хочет. ловите его!
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11.01.2021 08:20 Відповісти
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