Помер останній із творців радянської атомної бомби, уродженець України академік Халатников

9 січня помер радянський і російський фізик-теоретик, перший директор Інституту теоретичної фізики ім. Ландау і один з розробників радянської ядерної зброї академік Ісаак Халатников. Йому був 101 рік.

Про це повідомили в Російській Академії наук, інформує Цензор.НЕТ.

"Ісаак Маркович помер, нам дуже шкода", - повідомили в пресслужбі РАН.

Халатников був найстарішим академіком РАН, він народився в 1919 році в Катеринославі (тепер Дніпро), закінчив фізичний факультет Дніпропетровського держуніверситету.

У 1945 році був зарахований до аспірантури Інституту фізичних проблем Академії наук СРСР. В кінці 1940-х - початку 1950-х років входив до групи теоретиків, які виконували розрахунки, що стосуються ядерної та термоядерної зброї, за що отримав Сталінську премію.

Працював з відомим радянським фізиком Львом Ландау, став першим директором Інституту теоретичної фізики, що носить ім'я Ландау.

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Халатников - доктор фізико-математичних наук, звання академіка АН СРСР йому присвоєно в 1984 році. Автор праць з теорії квантових рідин, надпровідності, з квантової електродинаміки і квантової механіки.