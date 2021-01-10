Першого ж дня посиленого карантину на Тернопільщині нарахували майже сотню порушників, - Нацполіція

Працівники правоохоронних органів в Тернопільській області в перший день дії посилених карантинних обмежень зафіксували близько сотні порушень.

Про це повідомляє Відділ комунікації Нацполіції Тернопільщини, інформує Цензор.НЕТ.

За минулу добу (9 січня) поліцейські області склали 42 адмінпротоколи та винесли 57 постанов за порушення встановлених правил.

Під час проведення превентивних заходів основні зусилля співробітників поліції були спрямовані на проведення профілактичної та роз'яснювальної роботи щодо важливості виконання посилених карантинних вимог. До порушників, які продовжували нехтувати ними, застосовували заходи адмінвпливу.

За результатами відпрацювання складено 42 протоколи за ст.44-3 КУпАП – порушення правил щодо карантину людей. Найбільше – на суб’єктів господарювання за неприпинення роботи та недотримання карантинних вимог.

Поліцейські також стежили, аби люди перебували в громадських будинках, спорудах, громадському транспорті в респіраторах або захисних масках. Виявили 57 осіб, які нехтували засобами індивідуального захисту. На порушників маскового режиму накладено штраф від 170 до 255 гривень.

Карантинні відпрацювання триватимуть щоденно. Правоохоронці звертаються до жителів краю виконувати посиленні обмеження, уникати скупчення людей та не забувати про засоби індивідуального захисту.

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