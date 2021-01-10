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Новини Коронавірус і карантин
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Першого ж дня посиленого карантину на Тернопільщині нарахували майже сотню порушників, - Нацполіція

Працівники правоохоронних органів в Тернопільській області в перший день дії посилених карантинних обмежень зафіксували близько сотні порушень.

Про це повідомляє Відділ комунікації Нацполіції Тернопільщини, інформує Цензор.НЕТ.

За минулу добу (9 січня) поліцейські області склали 42 адмінпротоколи та винесли 57 постанов за порушення встановлених правил.

Під час  проведення превентивних заходів основні зусилля співробітників поліції були спрямовані на проведення профілактичної та роз'яснювальної роботи щодо важливості виконання посилених карантинних вимог. До порушників, які продовжували нехтувати ними, застосовували заходи адмінвпливу.

За результатами відпрацювання складено 42 протоколи за ст.44-3 КУпАП – порушення правил щодо карантину людей. Найбільше – на суб’єктів господарювання за неприпинення роботи та недотримання карантинних вимог.

Поліцейські також стежили, аби люди перебували в громадських будинках, спорудах, громадському транспорті в респіраторах або захисних масках. Виявили 57 осіб, які нехтували засобами індивідуального захисту. На порушників маскового режиму накладено штраф від 170 до 255 гривень.

Карантинні відпрацювання триватимуть щоденно. Правоохоронці звертаються до жителів краю виконувати посиленні обмеження, уникати скупчення людей та не забувати про засоби індивідуального захисту.

Читайте на "Цензор.НЕТ": П'яні відвідувачі ресторану в Кривому Розі побили патрульного за перевірку закладу щодо дотримання карантину

карантин (18172) Нацполіція (15278) Тернопільська область (606)


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Топ коментарі
+13
В Тернополе штрафуют предпринимателей. В Киеве закрыли "Эпицентр". Почему до сих пор не закрыт Бенин Буковель и на оштрафован злостный нарушитель масочного режима Зеля?

В первый день усиленного карантина на Тернопольщине насчитали почти сотню нарушителей, - Нацполиция - Цензор.НЕТ 9898
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10.01.2021 01:59 Відповісти
+10
В первый день усиленного карантина на Тернопольщине насчитали почти сотню нарушителей, - Нацполиция - Цензор.НЕТ 78
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10.01.2021 02:00 Відповісти
+7
В первый день усиленного карантина на Тернопольщине насчитали почти сотню нарушителей, - Нацполиция - Цензор.НЕТ 9858
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10.01.2021 07:28 Відповісти
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В Тернополе штрафуют предпринимателей. В Киеве закрыли "Эпицентр". Почему до сих пор не закрыт Бенин Буковель и на оштрафован злостный нарушитель масочного режима Зеля?

В первый день усиленного карантина на Тернопольщине насчитали почти сотню нарушителей, - Нацполиция - Цензор.НЕТ 9898
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10.01.2021 01:59 Відповісти
бо Буковель належить Каломойші, як і маленьке зелене непорозуміння.
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10.01.2021 04:03 Відповісти
В первый день усиленного карантина на Тернопольщине насчитали почти сотню нарушителей, - Нацполиция - Цензор.НЕТ 8829
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10.01.2021 06:59 Відповісти
В первый день усиленного карантина на Тернопольщине насчитали почти сотню нарушителей, - Нацполиция - Цензор.НЕТ 9858
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10.01.2021 07:28 Відповісти
В первый день усиленного карантина на Тернопольщине насчитали почти сотню нарушителей, - Нацполиция - Цензор.НЕТ 2010
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10.01.2021 07:51 Відповісти
Не певен! Бо в них спільна ідеологія (тобто - стовбур) : "Офшори над усе !" Шість мов не заважали сволочовому гетьману у день Іловайського розстрілу відкривати офшори. Й брехати в очі людям шість мов йому не заважали. Я не поважаю хренрояліста також. Й певен, що вони обидва - гілки з одного кориіння ненажервісті, лицемірства та мізантропства, І ось тобі вишенька на солодке: про твого інтеллектуала https://www.youtube.com/watch?v=28vmIA98_XI
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10.01.2021 12:04 Відповісти
Вишеньку запхни собі в сраку, йолоп!
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10.01.2021 23:35 Відповісти
https://censor.net/ru/user/33967
Смішні ви хлопці Жодного контраргументу. Жодного! За що тільки вам - троллям бабки платять? Ви ж повинні довести читачам, що ваш опонент не правий, а ви тільки обзиваєтеся. Що може бути найлегшим: візьми мої тези - та спростуй! Ні. Нема чим! Й стає очевидно: вам просто нема чого заперечити. Одна срака в голові... Але це дуже замало для дискусій.
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11.01.2021 00:41 Відповісти
В тебе в голові сумбур і хаос, мішанка різних пропагандиських штампів і фейків. Можна було б дискутувати, але я не маю ні бажання, ні часу, ні головне мотивації. Шолом, проксіжид!
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12.01.2021 21:00 Відповісти
Якщо не мав би бажання - не розпочинав би .... Бо це ж ти перший поліз до мене зі своїми оцінками - я на твої пости не гавкав. Мою думку не обов'язково обговорювати було ... але якщо є стимул - тода інша справа. Мав бажання .. не мав - заробив на відповідях до мене пару копійок діточкам на цукерки, то вже йди небоже ...
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13.01.2021 11:17 Відповісти
Життєрадісний ідійот.
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10.01.2021 07:02 Відповісти
В первый день усиленного карантина на Тернопольщине насчитали почти сотню нарушителей, - Нацполиция - Цензор.НЕТ 78
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10.01.2021 02:00 Відповісти
А на Буковелі порушень не виявили 😂😂😂
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10.01.2021 02:11 Відповісти
полицаи на нагреве... - сезон у их....
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10.01.2021 02:35 Відповісти
я своих уже с марта не вижу - а служба и опасна и трудна - урожай ментовский начался...
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10.01.2021 02:41 Відповісти
О, дела! Тут что, амнистия???
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10.01.2021 02:58 Відповісти
Шестого оштрафовали?
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10.01.2021 03:14 Відповісти
Устанавливаем конституционный лад и прекращаем издевательство преступной своры ,узурпировавшей власть под названием чиновники. Или живем по конституции или по беспределу с их тарифами. В нашей конституции Громады понад усе, если кто не знал. Позовы на полицию и документ про их заснування згидно до конституции. И вы удивитесь что все умвс полиции оформлени на приватну особу всуперечь конституции.( Рух за кнституционный лад -Рима Белоцерковская -руководство к действию послушайте для вас саме то)
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10.01.2021 04:45 Відповісти
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10.01.2021 07:28 Відповісти
А потом эта, уже заболевшая толпа, приедет в Киев и в другие города.
Но ведь это уже было! И в Украине, в Германии, в Норвегии, в Австрии и т.д.
Вспомните скандал с возвращением в Украину с горнолыжных курортов наших заболевших высокопоставленных чиновников. Они тогда тайно проходили тестирование у Палчевского в его Евролаб
https://www.facebook.com/pravonavladu/videos/%D0%B1%D1%83%D1%82%D1%83%D1%81%D0%BE%D0%B2-%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%B2%D1%96%D1%80%D1%83%D1%81-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%97%D1%85%D0%B0%D0%B2-%D0%B4%D0%BE-%D0%BA%D0%B8%D1%94%D0%B2%D0%B0-%D0%B7-%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%88%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D0%BB%D1%8F/2810021952421456/ https://www.facebook.com/pravonavladu/videos/бутусов-коронавірус-приїхав-до-києва-з-куршевеля/2810021952421456/

...коронавирус в Украину завезли не только заробитчане, но и https://racurs.ua/n135749-koronavirus-v-kieve-jurnalist-rasskazal-kak-ukrainskie-millionery-kurshevelcy-lechatsya.html украинские чиновники , которые вместе со своими российскими «друзьями» 8 марта отдыхали на горнолыжном курорте Куршевель во Франции.

https://racurs.ua/n136142-koronavirus-iz-kurshevelya-skandalnyy-evrolab-zainteresoval-sbu.html


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10.01.2021 04:50 Відповісти
В первый день усиленного карантина на Тернопольщине насчитали почти сотню нарушителей, - Нацполиция - Цензор.НЕТ 8954
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10.01.2021 07:01 Відповісти
Зебилоидов на кую вертят)))
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10.01.2021 07:36 Відповісти
На Буковелі вже всіх порахували?
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10.01.2021 07:48 Відповісти
Пару дней назад, мэр Тернополя заявил,что зеленый дурантин не будет выполнятся в его городе. И что мы видим сейчас? мусорня отчитывается в сми, что они наказали несогласных с карантинным идиотизмом. Это чистой воды месть зеленой власти неугодным, поскольку к буковелям, эпицентрам и прочим у них нет претензий
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10.01.2021 07:56 Відповісти
Полиция ходит от заведения к заведению - вирус разносит!
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10.01.2021 08:02 Відповісти
В первый день усиленного карантина на Тернопольщине насчитали почти сотню нарушителей, - Нацполиция - Цензор.НЕТ 6599
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10.01.2021 08:13 Відповісти
Першого ж дня посиленого карантину на Тернопільщині нарахували майже сотню порушників, - Нацполіція - Цензор.НЕТ 9310
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10.01.2021 11:00 Відповісти
Штрафуйте по больше этот народец, президенту (прости Господи) нужно за что то на лыжах кататься
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10.01.2021 08:41 Відповісти
Интересно а в эту статистику вошли работающие Эпицентры?
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10.01.2021 09:08 Відповісти
Першого ж дня посиленого карантину на Тернопільщині нарахували майже сотню порушників, - Нацполіція - Цензор.НЕТ 4078
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10.01.2021 12:35 Відповісти
 
 