Першого ж дня посиленого карантину на Тернопільщині нарахували майже сотню порушників, - Нацполіція
Працівники правоохоронних органів в Тернопільській області в перший день дії посилених карантинних обмежень зафіксували близько сотні порушень.
Про це повідомляє Відділ комунікації Нацполіції Тернопільщини, інформує Цензор.НЕТ.
За минулу добу (9 січня) поліцейські області склали 42 адмінпротоколи та винесли 57 постанов за порушення встановлених правил.
Під час проведення превентивних заходів основні зусилля співробітників поліції були спрямовані на проведення профілактичної та роз'яснювальної роботи щодо важливості виконання посилених карантинних вимог. До порушників, які продовжували нехтувати ними, застосовували заходи адмінвпливу.
За результатами відпрацювання складено 42 протоколи за ст.44-3 КУпАП – порушення правил щодо карантину людей. Найбільше – на суб’єктів господарювання за неприпинення роботи та недотримання карантинних вимог.
Поліцейські також стежили, аби люди перебували в громадських будинках, спорудах, громадському транспорті в респіраторах або захисних масках. Виявили 57 осіб, які нехтували засобами індивідуального захисту. На порушників маскового режиму накладено штраф від 170 до 255 гривень.
Карантинні відпрацювання триватимуть щоденно. Правоохоронці звертаються до жителів краю виконувати посиленні обмеження, уникати скупчення людей та не забувати про засоби індивідуального захисту.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Смішні ви хлопці Жодного контраргументу. Жодного! За що тільки вам - троллям бабки платять? Ви ж повинні довести читачам, що ваш опонент не правий, а ви тільки обзиваєтеся. Що може бути найлегшим: візьми мої тези - та спростуй! Ні. Нема чим! Й стає очевидно: вам просто нема чого заперечити. Одна срака в голові... Але це дуже замало для дискусій.
Но ведь это уже было! И в Украине, в Германии, в Норвегии, в Австрии и т.д.
Вспомните скандал с возвращением в Украину с горнолыжных курортов наших заболевших высокопоставленных чиновников. Они тогда тайно проходили тестирование у Палчевского в его Евролаб
https://www.facebook.com/pravonavladu/videos/%D0%B1%D1%83%D1%82%D1%83%D1%81%D0%BE%D0%B2-%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%B2%D1%96%D1%80%D1%83%D1%81-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%97%D1%85%D0%B0%D0%B2-%D0%B4%D0%BE-%D0%BA%D0%B8%D1%94%D0%B2%D0%B0-%D0%B7-%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%88%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D0%BB%D1%8F/2810021952421456/ https://www.facebook.com/pravonavladu/videos/бутусов-коронавірус-приїхав-до-києва-з-куршевеля/2810021952421456/
...коронавирус в Украину завезли не только заробитчане, но и https://racurs.ua/n135749-koronavirus-v-kieve-jurnalist-rasskazal-kak-ukrainskie-millionery-kurshevelcy-lechatsya.html украинские чиновники , которые вместе со своими российскими «друзьями» 8 марта отдыхали на горнолыжном курорте Куршевель во Франции.
https://racurs.ua/n136142-koronavirus-iz-kurshevelya-skandalnyy-evrolab-zainteresoval-sbu.html