Ворог за минулу добу тричі відкривав вогонь по позиціях ЗСУ на Донбасі: втрат немає

За минулу добу російські найманці на Донбасі тричі порушили режим припинення вогню, українські військовослужбовці не постраждали.

Про це повідомили в пресцентрі штабу операції Об'єднаних сил, передає Цензор.НЕТ.

"Протягом минулої доби, 9 січня, в районі проведення операції Об’єднаних сил було зафіксовано три порушення режиму припинення вогню. Серед наших воїнів бойових втрат немає", - йдеться в повідомленні.

В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід", збройні формування Російської Федерації відкривали вогонь в бік українських позицій з ручних протитанкових та підствольних гранатометів на Приазов’ї, неподалік Водяного.

Також, російсько-окупаційні війська двічі проявляли збройну активність неподалік Луганського, що в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ", та вели вогонь з гранатометів різних систем і великокаліберних кулеметів.

Про факти порушення режиму припинення вогню через Українську сторону СЦКК повідомлено представників ОБСЄ

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"Від початку поточної доби, 10 січня, в районі проведення операції Об’єднаних сил спостерігається тиша. Порушень режиму припинення вогню не зафіксовано", - додали в штабі.