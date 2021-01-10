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Новини Агресія Росії проти України Війна
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Ворог за минулу добу тричі відкривав вогонь по позиціях ЗСУ на Донбасі: втрат немає

Ворог за минулу добу тричі відкривав вогонь по позиціях ЗСУ на Донбасі: втрат немає

За минулу добу російські найманці на Донбасі тричі порушили режим припинення вогню, українські військовослужбовці не постраждали.

Про це повідомили в пресцентрі штабу операції Об'єднаних сил, передає Цензор.НЕТ.

"Протягом минулої доби, 9 січня, в районі проведення операції Об’єднаних сил було зафіксовано три порушення режиму припинення вогню. Серед наших воїнів бойових втрат немає", - йдеться в повідомленні.

В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід", збройні формування Російської Федерації відкривали вогонь в бік українських позицій з ручних протитанкових та підствольних гранатометів на Приазов’ї, неподалік Водяного.

Також, російсько-окупаційні війська двічі проявляли збройну активність неподалік Луганського, що в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ", та вели вогонь з гранатометів різних систем і великокаліберних кулеметів.

Про факти порушення режиму припинення вогню через Українську сторону СЦКК повідомлено представників ОБСЄ

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"Від початку поточної доби, 10 січня, в районі проведення операції Об’єднаних сил спостерігається тиша. Порушень режиму припинення вогню не зафіксовано", - додали в штабі.

Ворог за минулу добу тричі відкривав вогонь по позиціях ЗСУ на Донбасі: втрат немає 01

перемир’я (994) операція Об’єднаних сил (6725)


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Враг за минувшие сутки три раза открывал огонь по позициям ВСУ на Донбассе: потерь нет - Цензор.НЕТ 7151
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10.01.2021 08:24 Відповісти
Не "враги", а легитимные участники разведения войск и прекращения огня, СЦКК, Минского и Нормандского формата, группы наблюдателей ОБСЕ.
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10.01.2021 08:37 Відповісти
Ми знаємо хто стріляє. Та сторона.(Янелох оманський)
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10.01.2021 08:48 Відповісти
***. Какой дебил пишет эти тексты? Такое ощущение, что в ВСУ одни терпилы и страдальцы служат.
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10.01.2021 09:53 Відповісти
"Режим прекращения огня"это для зебилов,для остальных его как не было так и нет..
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10.01.2021 10:13 Відповісти
 
 