За добу через COVID-19 в Україні померли 99 осіб, виявлено 5 011 нових випадків, одужали - 5 292
За минулу добу в Україні зафіксовано 5 011 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19. Зокрема, захворіли 113 дітей і 164 медпрацівники.
Про це в мережі "Фейсбук" повідомляє міністр охорони здоров'я Максим Степанов, інформує Цензор.НЕТ.
"5 011 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19 зафіксовано в Україні станом на 10 січня 2021 року. Зокрема, захворіли 113 дітей та 164 медпрацівники. Також за минулу добу: госпіталізовано – 2 100 осіб; летальних випадків – 99; одужало – 5 292 особи; здійснено тестувань за добу – 23 245 (зокрема методом ПЛР – 17 718, методом ІФА – 5 527)", - пише Степанов.
За весь час пандемії в Україні: захворіло – 1 115 026 осіб; одужало – 791 598 осіб; летальних випадків – 19 767; проведено ПЛР-тестувань – 5 769 908.
На день раніше, 9 січня зафіксовано 4 846 випадків COVID-19, 8 січня виявлено 5 676 нових інфікованих коронавірусім, 7 січня повідомлялося про 8997 випадки інфікування COVID-19, 6 січня міністр поінформував про 6 911 нових випадків, 5 січня повідомлялося про 5334 випадки, 4 січня в Україні було 4 158 нових випадків інфікування..
За весь час пандемії в Україні: захворіло – 1 115 026 осіб; одужало – 791 598 осіб; летальних випадків – 19 767; проведено ПЛР-тестувань – 5 769 908.
За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Одеській (446), Київській (405), м. Київ (404), Харківській (344) та Миколаївській (327) областях.
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Вы видимо по субботам дома 25 лет сидели 😀😀😀
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Всего в системе здравоохранения функционирует 3118 аппаратов искусственной вентиляции легких различного типа. Обеспеченность кислородом составляет 25-30% от необходимого количества. Средняя заполняемость коечного фонда (...) для лечения больных COVID-19 составляет 52%. Дефицит медицинских кадров (...)составляет: 1. Врачи, различных категорий - 28-33%, по некоторым категориям, например инфекционисты - до 50%. 2. Средний медицинский персонал 25-30%. По некоторым категориям, например манипуляционные сестры - до 60% 3. Младший медицинский персонал - 20-25%. Общее уменьшение медицинских кадров 7-8% в месяц. Доплаты на работу в условиях эпидемии получают около 10% медицинских работников в режиме нерегулярных выплат. Государственное страхование медицинских работников вообще и кадров определенных ведомственными приказами, как непосредственно участвующие в противоэпидемических мероприятиях полностью отсутствует. (...) Медична комісія tZE inform