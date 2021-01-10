За добу через COVID-19 в Україні померли 99 осіб, виявлено 5 011 нових випадків, одужали - 5 292

За минулу добу в Україні зафіксовано 5 011 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19. Зокрема, захворіли 113 дітей і 164 медпрацівники.

Про це в мережі "Фейсбук" повідомляє міністр охорони здоров'я Максим Степанов, інформує Цензор.НЕТ.

"5 011 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19 зафіксовано в Україні станом на 10 січня 2021 року. Зокрема, захворіли 113 дітей та 164 медпрацівники. Також за минулу добу: госпіталізовано – 2 100 осіб; летальних випадків – 99; одужало – 5 292 особи; здійснено тестувань за добу – 23 245 (зокрема методом ПЛР – 17 718, методом ІФА – 5 527)", - пише Степанов.

За весь час пандемії в Україні: захворіло – 1 115 026 осіб; одужало – 791 598 осіб; летальних випадків – 19 767; проведено ПЛР-тестувань – 5 769 908.

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На день раніше, 9 січня зафіксовано 4 846 випадків COVID-19, 8 січня виявлено 5 676 нових інфікованих коронавірусім, 7 січня повідомлялося про 8997 випадки інфікування COVID-19, 6 січня міністр поінформував про 6 911 нових випадків, 5 січня повідомлялося про 5334 випадки, 4 січня в Україні було 4 158 нових випадків інфікування..

За весь час пандемії в Україні: захворіло – 1 115 026 осіб; одужало – 791 598 осіб; летальних випадків – 19 767; проведено ПЛР-тестувань – 5 769 908.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Одеській (446), Київській (405), м. Київ (404), Харківській (344) та Миколаївській (327) областях.

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