Вибух газопроводу на Полтавщині: факельне горіння припинилося, газопостачання населених пунктів відновлюється

Станом на ранок неділі, 10 січня, факельне горіння на місці вибуху магістрального газопроводу Уренгой-Помари-Ужгород у Полтавській області припинилося.

Про це повідомили в Державній службі з надзвичайних ситуацій, передає Цензор.НЕТ.

Напередодні через вибух виникло факельне горіння висотою до 1 м над землею. Станом на 8:55 його не спостерігається.

Жертв і постраждалих внаслідок надзвичайної події немає, заявили в ДСНС.

Зараз тривають роботи з підключення населених пунктів до газопостачання.

За даними АТ "Лубнигаз", без газу залишається 2 860 домогосподарств, чотири сільради і сім бюджетних установ. Газопостачання буде відновлено протягом двох годин після усунення аварії Укртрансгазом.

Нагадаємо, вдень 9 січня на магістральному газопроводі під Лубнами пролунав потужний вибух.

Оператор газотранспортних систем України повідомив, що причиною аварії, яка призвела до вибуху газопроводу під Лубнами, може бути диверсія. Поліція веде розслідування.

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