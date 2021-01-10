Вибух газопроводу на Полтавщині: факельне горіння припинилося, газопостачання населених пунктів відновлюється
Станом на ранок неділі, 10 січня, факельне горіння на місці вибуху магістрального газопроводу Уренгой-Помари-Ужгород у Полтавській області припинилося.
Про це повідомили в Державній службі з надзвичайних ситуацій, передає Цензор.НЕТ.
Напередодні через вибух виникло факельне горіння висотою до 1 м над землею. Станом на 8:55 його не спостерігається.
Жертв і постраждалих внаслідок надзвичайної події немає, заявили в ДСНС.
Зараз тривають роботи з підключення населених пунктів до газопостачання.
За даними АТ "Лубнигаз", без газу залишається 2 860 домогосподарств, чотири сільради і сім бюджетних установ. Газопостачання буде відновлено протягом двох годин після усунення аварії Укртрансгазом.
Нагадаємо, вдень 9 січня на магістральному газопроводі під Лубнами пролунав потужний вибух.
Оператор газотранспортних систем України повідомив, що причиною аварії, яка призвела до вибуху газопроводу під Лубнами, може бути диверсія. Поліція веде розслідування.
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(тільки факти дещо неточні, зокрема "підлога країни" вперше з'явилася у 2014, а не у 2017)
Хоча в моєму випадку "покиздимо" - гучно сказано... з березня 2020 "піти на роботу" означає сісти за комп і попрацювати онлайн
(добре хоч я переважно інтроверт, тому для мене WFH не означає психологічні борошна)
Или все на лыжах катаются с бубой?
Чи керувати фахівцями, я так думаю без них розберуться
Пусть отдохнут, ведь, о народе думают...
КТО ТАМ НУЖЕН из правительства???!!!!
Вам не дают спокойно спать кадры когда Ющенко на пожаре три раза на камеру махнул лопатой, или как Тимошенко на каблуках в аэропорту несла коробку с Терафлю?
Имею право беспокоиться как гражданин, нет?
В 15 сентября в киевской области было подобное, ты об этом ЗНАЕШЬ?
А в 2018 году? В 2015?
Труба ГНИЛАЯ, вот и рвет ее.
Кинь запрос в гугл, на Расее чуть ли не каждый месяц идут порывы.
ДО - значит и 50 см и 10 см и 1 см -все попадает в категорию ДО.
А то кацапи образяться і електрику не продадуть.
Какая причина разгерметизации газопровода: прохудилась труба, - самый надежный трубопровод однажды может оказаться негерметичным, более того, катастрофически негерметичным, особенно газопровод - или диверсия - вот в чем вопрос ?
Вскрытие покажет, или СОКРЫТИЕ... многих устроит... ?
Відповідь: Впевнений що Оператор ГТС даст Вам гідні відповіді. І не треба всюди завчасно бачити зраду
Де там про зраду? Там про РОЗГЕРМЕТИЗАЦІЮ магістрального газопроводу, який можливо "розгерметизувався" від прихованого дефекту, нажитого за час експлуатації, ознаки і наростання критичності яких вчасно не виявили (1) і (2) диверсії...
Фраза "Вскрытие покажет, или СОКРЫТИЕ... многих устроит... ?" якраз і відноситься до причин/обставин (1).
Впевнений, що ті фахівці, які побачили місце катастрофи вже мають переконливу версію... Дякую!
************ P.S. screenshot збережено