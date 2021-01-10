УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
11671 відвідувач онлайн
Новини
4 965 47

Вибух газопроводу на Полтавщині: факельне горіння припинилося, газопостачання населених пунктів відновлюється

Вибух газопроводу на Полтавщині: факельне горіння припинилося, газопостачання населених пунктів відновлюється

Станом на ранок неділі, 10 січня, факельне горіння на місці вибуху магістрального газопроводу Уренгой-Помари-Ужгород у Полтавській області припинилося.

Про це повідомили в Державній службі з надзвичайних ситуацій, передає Цензор.НЕТ.

Напередодні через вибух виникло факельне горіння висотою до 1 м над землею. Станом на 8:55 його  не спостерігається.

Жертв і постраждалих внаслідок надзвичайної події немає, заявили в ДСНС.

Зараз тривають роботи з підключення населених пунктів до газопостачання.

За даними АТ "Лубнигаз", без газу залишається 2 860 домогосподарств, чотири сільради і сім бюджетних установ. Газопостачання буде відновлено протягом двох годин після усунення аварії Укртрансгазом.

Нагадаємо, вдень 9 січня на магістральному газопроводі під Лубнами пролунав потужний вибух.

Оператор газотранспортних систем України повідомив, що причиною аварії, яка призвела до вибуху газопроводу під Лубнами, може бути диверсія. Поліція веде розслідування.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Поліція встановлює причини вибуху на магістральному газопроводі під Лубнами. Периметр пожежі охороняють

газопровід (1550) пожежа (4358) ДСНС (5166) Полтавська область (1142)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Топ коментарі
+6
...Накануне из-за взрыва возникло факельное горение высотой до 1 м над землей... Який 1 м?! Там полум'я було таке шо за кілометри видно було!

Вибух газопроводу на Полтавщині: факельне горіння припинилося, газопостачання населених пунктів відновлюється - Цензор.НЕТ 2651
показати весь коментар
10.01.2021 10:35 Відповісти
+5
очевидно, заміри робили рулеткою з того самого місця, що і фотографували
показати весь коментар
10.01.2021 10:39 Відповісти
+3
Ага, до 1 м - так, на фото газове багаття висотою підлога метра, не вище... і бавовна від вибуху було чути в радіусі 50 метрів...
показати весь коментар
10.01.2021 12:19 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Штабные при деле. А где же Юрочка Витренко?
показати весь коментар
10.01.2021 10:07 Відповісти
...Накануне из-за взрыва возникло факельное горение высотой до 1 м над землей... Який 1 м?! Там полум'я було таке шо за кілометри видно було!

Вибух газопроводу на Полтавщині: факельне горіння припинилося, газопостачання населених пунктів відновлюється - Цензор.НЕТ 2651
показати весь коментар
10.01.2021 10:35 Відповісти
очевидно, заміри робили рулеткою з того самого місця, що і фотографували
показати весь коментар
10.01.2021 10:39 Відповісти
Ага, до 1 м - так, на фото газове багаття висотою підлога метра, не вище... і бавовна від вибуху було чути в радіусі 50 метрів...
показати весь коментар
10.01.2021 12:19 Відповісти
А тепер українською...
показати весь коментар
10.01.2021 13:34 Відповісти
Так воно ж і їсти українською - усе точно, немов у десятку з цибулі
показати весь коментар
10.01.2021 13:38 Відповісти
А, зрозумів. З телефона стрчиш. Вимкни редактора при вводі тексту.
показати весь коментар
10.01.2021 14:02 Відповісти
Я підлога слів не зрозумів. Можливо це борошна перекладу, а може бавляться злі парфуми. Проте суть вловив ялини-ялини.
показати весь коментар
10.01.2021 14:10 Відповісти
Херню якусь пишеш...
показати весь коментар
10.01.2021 14:23 Відповісти
Осьо навіть https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%96%D0%B4%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B0_%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8 стаття на вікіпедії є
(тільки факти дещо неточні, зокрема "підлога країни" вперше з'явилася у 2014, а не у 2017)
показати весь коментар
10.01.2021 15:02 Відповісти
Друзі, вітаю Вас що ми пережили ці грьобані свята і завтра с чістай совєстью і дущой, покиздимо на роботу!!!
показати весь коментар
10.01.2021 15:06 Відповісти
Дякую! Навзаєм )))
Хоча в моєму випадку "покиздимо" - гучно сказано... з березня 2020 "піти на роботу" означає сісти за комп і попрацювати онлайн
(добре хоч я переважно інтроверт, тому для мене WFH не означає психологічні борошна)
показати весь коментар
10.01.2021 15:19 Відповісти
я сам програміст і сижу жопкой на стільці, так чьто прарвьомся)))) а наш шановный Петро Олексійович, це лишень віддушина і невеличке хоббі))) бо зебіли вже усі бруньки виїли)
показати весь коментар
10.01.2021 15:24 Відповісти
Ну у мене така робота, що не залежить ні від свят, ні від вихідних...
показати весь коментар
10.01.2021 15:43 Відповісти
пішем код і нє краснєєм
показати весь коментар
10.01.2021 16:02 Відповісти
Ніт)) я від ІТ дуже далекий, хоча на робочому місці близько десятка комп'ютерів)
показати весь коментар
10.01.2021 16:15 Відповісти
факельне горіння висотою до 1 м над землею. Джерело: https://censor.net/ua/n3240878
показати весь коментар
10.01.2021 10:36 Відповісти
Кто из шмыгалей туда выехал?
Или все на лыжах катаются с бубой?
показати весь коментар
10.01.2021 10:43 Відповісти
А що їм там робити, з дивитися на те у чому не розуміють нічого?
Чи керувати фахівцями, я так думаю без них розберуться
показати весь коментар
10.01.2021 10:48 Відповісти
А и правда, разве их это касается?
Пусть отдохнут, ведь, о народе думают...
показати весь коментар
10.01.2021 16:29 Відповісти
Разорвало трубу - перекрыли газ, газ выгорел, раскопали трубу, вырезали кусок трубы, вварили новый, опресовали систему, пустили газ, зарыли трубу.
КТО ТАМ НУЖЕН из правительства???!!!!
Вам не дают спокойно спать кадры когда Ющенко на пожаре три раза на камеру махнул лопатой, или как Тимошенко на каблуках в аэропорту несла коробку с Терафлю?
показати весь коментар
10.01.2021 17:48 Відповісти
Вася, мне не даёт покоя, что техногенная катастрофа на международном газопроводе с признаками теракта не заставила прервать отпуск ни одно говно в погонах или со значком. А это их работа и долг.
Имею право беспокоиться как гражданин, нет?
показати весь коментар
10.01.2021 22:26 Відповісти
Прямо таки К А Т А С Т Р О Ф А!!!!!!
В 15 сентября в киевской области было подобное, ты об этом ЗНАЕШЬ?
А в 2018 году? В 2015?
Труба ГНИЛАЯ, вот и рвет ее.
Кинь запрос в гугл, на Расее чуть ли не каждый месяц идут порывы.
показати весь коментар
10.01.2021 22:37 Відповісти
Проверять газопровод на предмет кацапской диверсии, по нитке еще есть закладки.., находить и предъявлять в ЕС в ООН, как аргумент против кацапского второго потока. для завершения которого кремляди и делают эти диверсии..
показати весь коментар
10.01.2021 11:07 Відповісти
факельное горение высотой до 1 м над землей..

ДО - значит и 50 см и 10 см и 1 см -все попадает в категорию ДО.
показати весь коментар
10.01.2021 11:11 Відповісти
ну так - якщо й диверсія - то малесенька малесенька.
А то кацапи образяться і електрику не продадуть.
показати весь коментар
10.01.2021 11:24 Відповісти
Так все таки из магистрального газопровода газ качаем. Ай,яй,яй. Нехорошо публику обманывать.
показати весь коментар
10.01.2021 11:14 Відповісти
Поцікався структурою газогону і принципом його роботи. Основна вимога магістрального газогону- щоб на вході і виході (східний та західний кордони України) об'єм газу збігався. Якщо викачали у Полтаві, то закачали трохи далі. Ти, включаючи комп'ютер, розрізняєш електроенергію вироблену державою, приватною особою чи імпортовану?
показати весь коментар
10.01.2021 13:50 Відповісти
Газ выгорает после закрытия задвижек с обоих сторон
показати весь коментар
10.01.2021 11:17 Відповісти
а не хрен себе приписывать 100 миллионные премии ,когда ГТС в таком состоянии
показати весь коментар
10.01.2021 11:39 Відповісти
ты дурачок?
показати весь коментар
10.01.2021 13:25 Відповісти
Краника увварювали дiверсанти.
показати весь коментар
10.01.2021 11:57 Відповісти
Все ночь не спал, думал что там с газопроводом: какая высота горения 1м или 2.
показати весь коментар
10.01.2021 12:14 Відповісти
Одним взрывом - двух зайцев: необходимость увеличить зарплату Витренко и Северного Потоке -2.
показати весь коментар
10.01.2021 12:25 Відповісти
камуняки, гады, диверсию произвели, во время монтажа не заложили тысячелетний запас прочности
показати весь коментар
10.01.2021 12:32 Відповісти
Якщо СПРАВДІ "факельное горение высотой до 1 м над землей", то це СВИЩ дефект труби у вигляді отвору або шпари/щілини. Однак висота полум'я над землею в один метр, напевно, дещо... від української "журналістики"... При витоку газу через СВИЩ, під факелом "утворюється" холодна зона - відрив полум'я. Довжина відриву полум'я є функцією геометрії і розміру отвору або шпари/щілини... Далі процитую самого себе на ФБ
Какая причина разгерметизации газопровода: прохудилась труба, - самый надежный трубопровод однажды может оказаться негерметичным, более того, катастрофически негерметичным, особенно газопровод - или диверсия - вот в чем вопрос ?

Вскрытие покажет, или СОКРЫТИЕ... многих устроит... ?

Відповідь: Впевнений що Оператор ГТС даст Вам гідні відповіді. І не треба всюди завчасно бачити зраду

Де там про зраду? Там про РОЗГЕРМЕТИЗАЦІЮ магістрального газопроводу, який можливо "розгерметизувався" від прихованого дефекту, нажитого за час експлуатації, ознаки і наростання критичності яких вчасно не виявили (1) і (2) диверсії...
Фраза "Вскрытие покажет, или СОКРЫТИЕ... многих устроит... ?" якраз і відноситься до причин/обставин (1).
Впевнений, що ті фахівці, які побачили місце катастрофи вже мають переконливу версію... Дякую!

************ P.S. screenshot збережено
показати весь коментар
10.01.2021 12:43 Відповісти
У Чабанах також була розгерметизація, проте без горіння. Наскільки ч знаю, газ не має схильності до самозаймання....
показати весь коментар
10.01.2021 13:52 Відповісти
В газопроводі більше 55 атм. Раптова розгерметизація тертям творить іскру - мені приходилось бачити як газова струя об мерзлу землю загоралася... Навіть раптова розгерметизація газопроводу середнього тиску, - 3 атм,- приводить до загорання... То складна фізика... Може тертя, може статична електрика, може... - можливо, все разом - сінергетика. Можливо, в Чабанах надто велика дірка утворилася ?
показати весь коментар
10.01.2021 14:02 Відповісти
Дякую за інформацію.
показати весь коментар
10.01.2021 14:04 Відповісти
Розгерметизацію показують прилади і автоматика відключає ланку трубопроводу. Чекають поки вигорять залишки газу, а його може бути не мало і тоді починають розслідування та ремонт. На початковій стадії факел полум'я може бути великим, а на залишковій - 1 метр. Може це і побачили.
показати весь коментар
10.01.2021 14:18 Відповісти
Та я знаю. Питання моє було саме про процес займання газу при розгерметизації.
показати весь коментар
10.01.2021 14:20 Відповісти
Щось лейтенанта бакланова не чути, мабуть знову буде плакати що відпочинок зіпсували
показати весь коментар
10.01.2021 14:26 Відповісти
 
 