Трамп уже визначився із адвокатами на випадок імпічменту, Джуліані серед них, - CNN

Руді Джуліані, а також почесний професор школи права Гарвардського університету Алан Дершовіц можуть стати адвокатами президента США Дональда Трампа в разі його імпічменту.

Про це з посиланням на джерела повідомляє CNN, інформує Цензор.НЕТ.

Джерела видання повідомили, що інтереси Трампа представлятиме його адвокат Руді Джуліані. Також Трамп розглядає можливість найму Алана Дершовіца.

"Для мене було б честю і привілеєм захищати Конституцію Сполучених Штатів і першу поправку до Конституції від партійних спроб перетворити Конституцію в зброю", - заявив Дершовіц у коментарі ЗМІ.

Джуліані поки питання не коментував.

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Тим часом в Палаті представників Конгресу США вже 180 демократів готові підтримати імпічмент Трампу. Головне звинувачення проти президента полягає в підбурюванні до безладів, які призвели до штурму Капітолію.

Спікерка Палати представників Ненсі Пелосі підтвердила готовність почати процедуру імпічменту, якщо на наступному тижні президент не піде у відставку добровільно.

У середу у Вашингтоні відбулася масова акція на підтримку Трампа. Частині демонстрантів вдалося прорватися до конгресу і навіть - проникнути в саму будівлю. В результаті події загинули п'ятеро людей. Мерка Вашингтона Мюріел Баузер розпорядилася ввести комендантську годину.

Конгресмени-демократи вважають, що в цьому винен особисто Трамп: на їхню думку, він підбурював прихильників до таких дій. При цьому в своєму виступі перед демонстрантами в середу Трамп безпосередньо не закликав штурмувати будівлю конгресу.