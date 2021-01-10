Трамп уже визначився із адвокатами на випадок імпічменту, Джуліані серед них, - CNN
Руді Джуліані, а також почесний професор школи права Гарвардського університету Алан Дершовіц можуть стати адвокатами президента США Дональда Трампа в разі його імпічменту.
Про це з посиланням на джерела повідомляє CNN, інформує Цензор.НЕТ.
Джерела видання повідомили, що інтереси Трампа представлятиме його адвокат Руді Джуліані. Також Трамп розглядає можливість найму Алана Дершовіца.
"Для мене було б честю і привілеєм захищати Конституцію Сполучених Штатів і першу поправку до Конституції від партійних спроб перетворити Конституцію в зброю", - заявив Дершовіц у коментарі ЗМІ.
Джуліані поки питання не коментував.
Тим часом в Палаті представників Конгресу США вже 180 демократів готові підтримати імпічмент Трампу. Головне звинувачення проти президента полягає в підбурюванні до безладів, які призвели до штурму Капітолію.
Спікерка Палати представників Ненсі Пелосі підтвердила готовність почати процедуру імпічменту, якщо на наступному тижні президент не піде у відставку добровільно.
У середу у Вашингтоні відбулася масова акція на підтримку Трампа. Частині демонстрантів вдалося прорватися до конгресу і навіть - проникнути в саму будівлю. В результаті події загинули п'ятеро людей. Мерка Вашингтона Мюріел Баузер розпорядилася ввести комендантську годину.
Конгресмени-демократи вважають, що в цьому винен особисто Трамп: на їхню думку, він підбурював прихильників до таких дій. При цьому в своєму виступі перед демонстрантами в середу Трамп безпосередньо не закликав штурмувати будівлю конгресу.
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ВОСКРЕСЕНЬЕ, 22 СЕНТЯБРЯ 2019, 10:58
Журналист и бывший нардеп Сергей Лещенко готов свидетельствовать перед Конгрессом США о попытках адвоката Дональда Трампа Руди Джулиани вмешаться в украинскую политику и втянуть новую власть в выборы президента США.
Источник: статья Лещенко в американском издании https://www.washingtonpost.com/opinions/2019/09/21/why-is-rudy-giuliani-trying-drag-my-countrys-president-into-trumps-reelection-campaign/ The Washington Post
https://www.pravda.com.ua/rus/news/2019/09/22/7226996/
Сирожа, настал твой звездный час, впирьод!
Да и вообще и первая попытка выглядела нелепо, теперь же это просто шабаш.
У Джулиани прекрасная репутация.