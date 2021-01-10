УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
11671 відвідувач онлайн
Новини
8 340 109

Трамп уже визначився із адвокатами на випадок імпічменту, Джуліані серед них, - CNN

Трамп уже визначився із адвокатами на випадок імпічменту, Джуліані серед них, - CNN

Руді Джуліані, а також почесний професор школи права Гарвардського університету Алан Дершовіц можуть стати адвокатами президента США Дональда Трампа в разі його імпічменту.

Про це з посиланням на джерела повідомляє CNN, інформує Цензор.НЕТ.

Джерела видання повідомили, що інтереси Трампа представлятиме його адвокат Руді Джуліані. Також Трамп розглядає можливість найму Алана Дершовіца.

"Для мене було б честю і привілеєм захищати Конституцію Сполучених Штатів і першу поправку до Конституції від партійних спроб перетворити Конституцію в зброю", - заявив Дершовіц у коментарі ЗМІ.

Джуліані поки питання не коментував.

Також читайте: Рогатого "шамана" QAnon й інших штурмовиків Капітолію та прихильників Трампа взяли під варту. ФОТО

Тим часом в Палаті представників Конгресу США вже 180 демократів готові підтримати імпічмент Трампу. Головне звинувачення проти президента полягає в підбурюванні до безладів, які призвели до штурму Капітолію.

Спікерка Палати представників Ненсі Пелосі підтвердила готовність почати процедуру імпічменту, якщо на наступному тижні президент не піде у відставку добровільно.

У середу у Вашингтоні відбулася масова акція на підтримку Трампа. Частині демонстрантів вдалося прорватися до конгресу і навіть - проникнути в саму будівлю. В результаті події загинули п'ятеро людей. Мерка Вашингтона Мюріел Баузер розпорядилася ввести комендантську годину.

Конгресмени-демократи вважають, що в цьому винен особисто Трамп: на їхню думку, він підбурював прихильників до таких дій. При цьому в своєму виступі перед демонстрантами в середу Трамп безпосередньо не закликав штурмувати будівлю конгресу.

імпічмент (282) США (23426) Трамп Дональд (6137) Джуліані Руді (126)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Топ коментарі
+22
Мертвечука ещё пусть в адвокаты возьмёт.
показати весь коментар
10.01.2021 11:18 Відповісти
+19
Трамп уже определился с адвокатами на случай импичмента, Джулиани в их числе, - CNN - Цензор.НЕТ 9085Трамп уже определился с адвокатами на случай импичмента, Джулиани в их числе, - CNN - Цензор.НЕТ 133
показати весь коментар
10.01.2021 11:22 Відповісти
+17
а самому джулиани,чо ,адвокат не понадобится?
показати весь коментар
10.01.2021 11:22 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Сторінка 2 з 2
Дохтур,Аминазинчику,Синяку!
показати весь коментар
10.01.2021 13:06 Відповісти
Дивно, міг би расейського адвоката найняти, як Пеця
показати весь коментар
10.01.2021 12:37 Відповісти
Трамп уже визначився із адвокатами на випадок імпічменту, Джуліані серед них, - CNN - Цензор.НЕТ 1225
показати весь коментар
10.01.2021 12:38 Відповісти
До інавгурації Байдена лишилось 10 днів, за цей строк на 99,9 %-ів імпічменту Трампа не буде, просто не встигнуть зробити. Тому Трампу треба вже визначатись з адвокатами на випадок ув'язнення.
показати весь коментар
10.01.2021 12:41 Відповісти
Це дно.Далі впасти нікуди...
Трамп уже визначився із адвокатами на випадок імпічменту, Джуліані серед них, - CNN - Цензор.НЕТ 76
показати весь коментар
10.01.2021 12:50 Відповісти
Джуліані у «Борат-2» вже довів як він ******** неповнолітніх дівчат, шо рукі самі у штані лізуть. Мерзотний олдфакєр та збочинець.
показати весь коментар
10.01.2021 12:52 Відповісти
Лещенко готов рассказать Конгрессу США о манипуляциях Джулиани
ВОСКРЕСЕНЬЕ, 22 СЕНТЯБРЯ 2019, 10:58
Журналист и бывший нардеп Сергей Лещенко готов свидетельствовать перед Конгрессом США о попытках адвоката Дональда Трампа Руди Джулиани вмешаться в украинскую политику и втянуть новую власть в выборы президента США.
Источник: статья Лещенко в американском издании https://www.washingtonpost.com/opinions/2019/09/21/why-is-rudy-giuliani-trying-drag-my-countrys-president-into-trumps-reelection-campaign/ The Washington Post
https://www.pravda.com.ua/rus/news/2019/09/22/7226996/
Сирожа, настал твой звездный час, впирьод!
показати весь коментар
10.01.2021 12:57 Відповісти
снова демо бьются в истерике под предводительством своей 80-летней геронто-лидерши.
Да и вообще и первая попытка выглядела нелепо, теперь же это просто шабаш.

У Джулиани прекрасная репутация.
показати весь коментар
10.01.2021 20:30 Відповісти
Сторінка 2 з 2
 
 