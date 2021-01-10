Пошкодження обеліска воїнам АТО в Умані: поліція відкрила кримінальне провадження, шукає вандалів

Сектор дізнання Уманського районного управління поліції відкрив кримінальне провадження за фактом грубого порушення громадського порядку - пошкодження меморіальної стіни воїнам антитерористичної операції.

Про це повідомляє МВС України, передає Цензор.НЕТ.

"Так, 8 січня близько 9-ої години до Уманського районного управління поліції надійшло повідомлення від місцевих жителів про пошкодження меморіальної стіни воїнів АТО на вулиці Небесної Сотні", - йдеться в повідомленні.

Під час виїзду на місця події слідчо-оперативна група встановила факти пошкодження 3 фотокарток та прожектора, який підсвічував Обеліск Слави.

За цим фактом поліцією Умані відкрито кримінальне провадження за кваліфікуючими ознаками ч. 1 ст. 296 Кримінального кодексу України (хуліганство, тобто грубе порушення громадського порядку з мотивів явної неповаги до суспільства, що супроводжується особливою зухвалістю чи винятковим цинізмом). Санкція статті передбачає штраф від п'ятисот до тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або арешт на строк до шести місяців, або обмеження волі на строк до п'яти років.

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Наразі правоохоронці спільно з громадською організацією "Уманська спілка учасників АТО" проводять заходи для встановлення зловмисників, причетних до вчинення правопорушення.