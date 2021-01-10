УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
11671 відвідувач онлайн
Новини
3 226 21

Пошкодження обеліска воїнам АТО в Умані: поліція відкрила кримінальне провадження, шукає вандалів

Пошкодження обеліска воїнам АТО в Умані: поліція відкрила кримінальне провадження, шукає вандалів

Сектор дізнання Уманського районного управління поліції відкрив кримінальне провадження за фактом грубого порушення громадського порядку - пошкодження меморіальної стіни воїнам антитерористичної операції.

Про це повідомляє МВС України, передає Цензор.НЕТ.

"Так, 8 січня близько 9-ої години до Уманського районного управління поліції надійшло повідомлення від місцевих жителів про пошкодження меморіальної стіни воїнів АТО на вулиці Небесної Сотні", - йдеться в повідомленні.

Під час виїзду на місця події слідчо-оперативна група встановила факти пошкодження 3 фотокарток та прожектора, який підсвічував Обеліск Слави.

За цим фактом поліцією Умані відкрито кримінальне провадження за кваліфікуючими ознаками ч. 1 ст. 296 Кримінального кодексу України (хуліганство, тобто грубе порушення громадського порядку з мотивів явної неповаги до суспільства, що супроводжується особливою зухвалістю чи винятковим цинізмом). Санкція статті передбачає штраф від п'ятисот до тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або арешт на строк до шести місяців, або обмеження волі на строк до п'яти років.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Вандали облили фарбою пам'ятник воїнам АТО у Києві. ФОТОрепортаж

Наразі правоохоронці спільно з громадською організацією "Уманська спілка учасників АТО" проводять заходи для встановлення зловмисників, причетних до вчинення правопорушення.

пам’ятник (932) Нацполіція (15278) Умань (244) вандалізм (432)


Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Топ коментарі
+16
Відколи це рашисти стали цівілізованним мірамъ? Адже тільки у путлерівців виникає діарея від смолоскипів.
показати весь коментар
10.01.2021 12:03 Відповісти
+13
Найти, заставить заплатить за восстановление и отправить на "дружескую беседу" в ближайшую часть к побратимам погибших.
показати весь коментар
10.01.2021 11:48 Відповісти
+5
«18 серпня 1649 рік»: пошукова система Google змінила дату заснування України. Окрім того, Google вказав дату заснування Росії ‒ 25 грудня 1991 роки.
https://www.youtube.com/redirect?redir_token=QUFFLUhqbWdhN0hhbl9VRzg1cUgzLU81eWJjSi1JLUNOQXxBQ3Jtc0tuaWRfRmM1b2tOUnFFZzViLXROVjlSbFRPckx6MmNBdmwyN3R3alZ2S0F0YWJCdExET1FkN3hTckFNb0t6eDgtRE5Zb2VMMmdNUHVVQ0NHYnRvTEJHRzRtX0hhOVlETi1TWExxNDZ4aDNnV29HVXYtRQ%3D%3D&q=https%3A%2F%2Fdonpatriot.news%2F18-serpnia-1649-rik-poshukova-systema-google-zminyla-datu-zasnuvannia-ukrainy&event=comments&stzid=UgwjZge63At5g1uFmYh4AaABAg https://donpatriot.news/18-serpnia-1649-rik-poshukova-systema-google-zminyla-datu-zasnuvannia-ukrainy
показати весь коментар
10.01.2021 11:56 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Вот где серьёзное поле работы для активистов.А не гадить в песочницах и смолоскипами весь цивилизованный мир пугать.Орда не является цивилизованной.
показати весь коментар
10.01.2021 11:47 Відповісти
Відколи це рашисти стали цівілізованним мірамъ? Адже тільки у путлерівців виникає діарея від смолоскипів.
показати весь коментар
10.01.2021 12:03 Відповісти
лишнехромасомно-скрепный и законтаченно-апущенный биоматериал закопают любой ценой, хоть со смолоскыпами, хоть без них.
показати весь коментар
10.01.2021 12:53 Відповісти
Ты памятниками называешь случайно не те облупленные бетонные истуканы членина,на которые вороны и голуби любили гадить?
показати весь коментар
10.01.2021 14:39 Відповісти
Найти, заставить заплатить за восстановление и отправить на "дружескую беседу" в ближайшую часть к побратимам погибших.
показати весь коментар
10.01.2021 11:48 Відповісти
Это уже вошло в систему.
показати весь коментар
10.01.2021 11:49 Відповісти
«18 серпня 1649 рік»: пошукова система Google змінила дату заснування України. Окрім того, Google вказав дату заснування Росії ‒ 25 грудня 1991 роки.
https://www.youtube.com/redirect?redir_token=QUFFLUhqbWdhN0hhbl9VRzg1cUgzLU81eWJjSi1JLUNOQXxBQ3Jtc0tuaWRfRmM1b2tOUnFFZzViLXROVjlSbFRPckx6MmNBdmwyN3R3alZ2S0F0YWJCdExET1FkN3hTckFNb0t6eDgtRE5Zb2VMMmdNUHVVQ0NHYnRvTEJHRzRtX0hhOVlETi1TWExxNDZ4aDNnV29HVXYtRQ%3D%3D&q=https%3A%2F%2Fdonpatriot.news%2F18-serpnia-1649-rik-poshukova-systema-google-zminyla-datu-zasnuvannia-ukrainy&event=comments&stzid=UgwjZge63At5g1uFmYh4AaABAg https://donpatriot.news/18-serpnia-1649-rik-poshukova-systema-google-zminyla-datu-zasnuvannia-ukrainy
показати весь коментар
10.01.2021 11:56 Відповісти
В Хорватии их бы приговорили к расстрелу.
показати весь коментар
10.01.2021 12:19 Відповісти
Якщо влада не хоче встановлювати камери віденагляду біля пам'ятників, то за це треба братися активістам, та спільноті. За кошти небайдужих громадян.
показати весь коментар
10.01.2021 12:25 Відповісти
Я не здивуюся якщо стане відомо, що це все було вчинено за сприяння влади.
Он майданівців вже звинувачують у заколоні і неправомірному захопленні влади.
Вибрали зелену потолоч жеріть не заляпайтесь.
показати весь коментар
10.01.2021 12:33 Відповісти
много бед, много испытаний пришлось пережить украине, кто ее тока не терзал, но украина выдержала, а разрушения ценного памятника не переживет и сгинет безвозвратно
показати весь коментар
10.01.2021 12:27 Відповісти
Мерзотні кацапи!!! Ви чули щоб щось подібне на рашисстії наші зробили... ні. Мерзотники ватні не нехтують нічим! Гадаєте вони пожаліють ваших дітей чи жінок як що вірвуться ??? Ні. Захищайте свої домівки, свою країну Українці усіма можливими й неможливими засобами!
показати весь коментар
10.01.2021 12:38 Відповісти
Пошкодження обеліска воїнам АТО в Умані: поліція відкрила кримінальне провадження, шукає вандалів - Цензор.НЕТ 2898
показати весь коментар
10.01.2021 12:49 Відповісти
У цих ватанів поцікавтесь.
06.01.21 14:02
"Хлопець і дівчина у Львові намагалися розмалювати Меморіал пам'яті Героїв Небесної Сотні, - патрульна поліція."
показати весь коментар
10.01.2021 12:52 Відповісти
А у хасидов не спрашивали?
показати весь коментар
10.01.2021 13:10 Відповісти
Яке хасідам діло до загиблих героїв АТО?Вони,скоріше всього,навіть не знають про них.А от так званих переселенців з бамбасу перевірити не завадило б.
показати весь коментар
10.01.2021 14:42 Відповісти
Я знаю одного з вандалів. Катаеться на лижах в Буковелі, на Беніному курорті. Кличка - Осел Оманський, Гімнокомандуючий, він же Кловун Сцикло і Нелох.
показати весь коментар
10.01.2021 13:21 Відповісти
Снимите по однои камере возле горисполкома, вторую возле дома мэра,и не кого искать не надо будет.
показати весь коментар
10.01.2021 13:21 Відповісти
Треба відкривати справу по ст.297, ч. 4 (від 9 до 12 років ув'язнення).

Одну таку потвора спіймати і засудити на 12 років з широким висвітленням у ЗМІ - решта не полізе!
показати весь коментар
10.01.2021 13:37 Відповісти
 
 