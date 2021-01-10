Ексрегіонал Царьов визнав, що радник Путіна Глазьєв почав "російську весну" на Донбасі. ВIДЕО
Олег Царьов у твіттері відкрито пише, що радник президента РФ Сергій Глазьєв є одним з організаторів "російської весни" на сході України в 2014 році.
Про це в своєму блозі розповів журналіст Денис Казанський, передає Цензор.НЕТ.
"Показово, що вже ніхто не соромиться. Чим далі, тим більше відкрито говорять про участь вищого керівництва Росії у війні. Причому, водночас колишні колеги і однопартійці Царьова з Партії регіонів продовжують нести нісенітницю про "внутрішній конфлікт", - коментує Казанський твіт Царьова.
Нагадаємо, на Цензор.НЕТ була опублікована стаття Ірини Ромалійської" В Харкові взяли вже облраду, в Донецьку взяли. Потрібно брати в Одесі ". Прослушка радника Путіна". У ній була розміщена розшифровка розмов радника Володимира Путіна Сергія Глазьєва про способи дестабілізації ситуації в Україні в 2014 році. Через деякий час Facebook заблокував статтю Цензор.НЕТ про прослуховування Глазьєва після скарг користувачів з РФ. При спробі розмістити в Facebook посилання на неї з'являлося повідомлення, що вона заблокована: "Неможливо опублікувати ці матеріали, бо вони містять заблоковане посилання. Контент, яким ви намагаєтеся поділитися, містить посилання, зареєстроване нашою системою безпеки як небезпечне: Видаліть це посилання, щоб продовжити".
Пізніше в службі підтримки соцмережі, зі свого боку, повідомили, що повторно перевірили опубліковану на Цензор.НЕТ статтю Ірини Ромалійської "В Харкові взяли вже облраду, в Донецьку взяли. Потрібно брати в Одесі". Прослушка радника Путіна" і виявилося, що вона відповідає нормам співтовариства, тому була розблокована. Також в Facebook принесли свої вибачення за це "непорозуміння".
Зі статтею "В Харкові взяли вже облраду, в Донецьку взяли. Потрібно брати в Одесі". Прослушка радника Путіна. Частина 3" можна ознайомитися тут.
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Распад ссср в 1991 году был крупнейшей катастрофой 20 века
странно ..почему Распад РАБссии в феврале 1917 года не был катастрофой....
пєла скріпка ласково і так нєжно...
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Поля, в которое он срать ходит..
две беды
Вот объясните вы мне, я что-то не понимаю, почему твиттер забанил Трампа, а Шарий ведет свой канал на youtube - и фиг его трогают?
Шарий что - неприкасаемый для youtube?
Типа Илита?
В океане есть рыба, а на деревьях растут бананы, а к отсутствию лечения/лекарств популяция стала привычная, как в дикой Африке (или в украинских ФОПах нынче при "бубочке").
Кроме того, венесэльцы живут бандитизмом (это те, кто не присосался к нефти и, самое доходное - к транзиту кокаина).
Чтобы взять Венесуэлу, нужно прижать Кубу (через Кубу идет транзит кокаина из Венесуэлы) и Иран (через него Венесуэла нефтью торгует).
"Ранее Глазьев был объявлен в государственный розыск на Украине, суд дал разрешение на его доставку для избрания меры пресечения. Украинские правоохранители обвиняют его в покушении на территориальную целостность страны."
https://ria.ru/20161215/1483701734.html
Обратите внимание на дату публикации: 2016 (!) год, то есть еще 4 года назад Глазьев был объявлен в розыск.
Это у Царева память вдруг проснулась или censor позабыл, что Глазьев был объявлен в розыск? В международный суд на него дело подали?
Нет? Что же так то? Заняты на лыжах в Буковеле?
Ну как, нашли следаки и аваковские полицаи Глазьева за 4 года или им фонариков подвезти, чтобы лучше дорогу освещать?
Пусть аваковцы отчитаются о проделанной работе, правда, это не речи Царева публиковать, это работать нужно.
Видать, ЭТОМУ направлению, Царева, финасирование отключили, вот он и заголосил, мол, всех сдаст.
Смотри Царев, Мурсик вон как сказал, что мол, сейчас про всех расскажет, так и помер, прямо в зале суда.
Вообще странно, что Царев еще жив, что-то он подзадержался на этом свете.
https://youtu.be/kH_K7-051Ms?list=LL
руSSкому міру повірити....себе обманути!!!
Путин свидетелей не любит, а мавры уже отработали.