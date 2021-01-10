Ексрегіонал Царьов визнав, що радник Путіна Глазьєв почав "російську весну" на Донбасі. ВIДЕО

Олег Царьов у твіттері відкрито пише, що радник президента РФ Сергій Глазьєв є одним з організаторів "російської весни" на сході України в 2014 році.

Про це в своєму блозі розповів журналіст Денис Казанський, передає Цензор.НЕТ.

"Показово, що вже ніхто не соромиться. Чим далі, тим більше відкрито говорять про участь вищого керівництва Росії у війні. Причому, водночас колишні колеги і однопартійці Царьова з Партії регіонів продовжують нести нісенітницю про "внутрішній конфлікт", - коментує Казанський твіт Царьова.

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Нагадаємо, на Цензор.НЕТ була опублікована стаття Ірини Ромалійської" В Харкові взяли вже облраду, в Донецьку взяли. Потрібно брати в Одесі ". Прослушка радника Путіна". У ній була розміщена розшифровка розмов радника Володимира Путіна Сергія Глазьєва про способи дестабілізації ситуації в Україні в 2014 році. Через деякий час Facebook заблокував статтю Цензор.НЕТ про прослуховування Глазьєва після скарг користувачів з РФ. При спробі розмістити в Facebook посилання на неї з'являлося повідомлення, що вона заблокована: "Неможливо опублікувати ці матеріали, бо вони містять заблоковане посилання. Контент, яким ви намагаєтеся поділитися, містить посилання, зареєстроване нашою системою безпеки як небезпечне: Видаліть це посилання, щоб продовжити".

Пізніше в службі підтримки соцмережі, зі свого боку, повідомили, що повторно перевірили опубліковану на Цензор.НЕТ статтю Ірини Ромалійської "В Харкові взяли вже облраду, в Донецьку взяли. Потрібно брати в Одесі". Прослушка радника Путіна" і виявилося, що вона відповідає нормам співтовариства, тому була розблокована. Також в Facebook принесли свої вибачення за це "непорозуміння".

Зі статтею "В Харкові взяли вже облраду, в Донецьку взяли. Потрібно брати в Одесі". Прослушка радника Путіна. Частина 3" можна ознайомитися тут.