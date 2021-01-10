Пенс про можливе оголошення імпічменту Трампу: Якщо його поведінка "стане ще менш передбачуваною, вдамося до 25-ї поправки
Чинний віцепрезидент Сполучених Штатів Америки Майкл Пенс прокоментував можливість оголошення імпічменту президенту Дональду Трампу. Він вважає, що може бути використана 25-та поправка до Конституції США.
Про це передає Цензор.НЕТ із посиланнямна телеканал CNN.
У команді Пенса вважають, що запускати процедуру імпічменту шляхом оголошення недієздатності чинного американського лідера не доведеться. Це може спровокувати виникнення додаткових ризиків для безпеки країни.
Однак, якщо поведінка Трампа на посаді "стане ще менш передбачуваною", Пенсі доведеться вдатися до поправки і прийняти на себе обов'язки глави держави.
Згідно з 25-ю поправкою, віцепрезидент США обіймає пост глави держави в разі дострокового припинення повноважень президента, його недієздатності. Ця поправка жодного разу не застосовувалася з моменту її прийняття в 1967 році.
Нагадаємо, CNN повідомляло, що імпічмент Трампу можуть оголосити наступного тижня. Зокрема, спікер Конгресу хоче, щоб Трамп достроково пішов. Ненсі Пелосі закликала до дій віцепрезидента Майка Пенса щодо зміщення Трампа згідно з 25-ю поправкою до Конституції і заявила про готовність запустити процедуру імпічменту.
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Наверняка будут искать более мягкий способ нейтрализовать Трмпа, чтобы не уничтожить окончательно имидж республиканцев и сохранить двухпартийную систему, которая неплохо работала очень долго.
Я бы дал Трампу спокойно дожить до смерти под присмотром спецслужб где-нибудь на ранчо в какой-нибудь жопе без телефонной связи и интернета. Показывал бы его покаянную рожу раз в три месяца на заштатном телеканале и сообщал бы электорату, что 45-й президент США чувствует себя хорошо, потому что психитры делают все возможное.
Иначе, как говорит демократка Ненси Пелосси, Трамп нанесет ядерный удар. Ну, по кому-то там.
The 25th Amendment has been invoked six times. Only three of these invocations were related to presidential succession (Section 3). Most notably, the 25th Amendment, Section 3, was invoked when Presidents Ronald Reagan and George W. Bush underwent minor medical procedures.
Ваш Кэп.
https://www.houstonchronicle.com/politics/texas/article/dan-crenshaw-slams-peers-capitol-hill-riots-trump-15853357.php Houston Chronicle
"All of the members who called for everyone to come and fight and make their last stand, all of those members were scattered like cowards while the Capitol Police had to do the fighting,"
"Усі члени, які закликали всіх прийти і битися і виступити з останньою позицією, всі ці члени були розкидані, як боягузи, в той час як Капітолійська поліція повинна була вести бій",
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"These people have been lied to en masse by the millions," Crenshaw said. "In the sense that they were led to believe Jan. 6 was anything but a political performance for a few opportunistic politicians to give a five-minute speech. That is all that it ever was. People were lied to."
"Ці люди масово брехали мільйонам", - сказав Креншоу. «У тому сенсі, що їх змусили повірити, що 6 січня було лише політичним виступом для кількох опортуністичних політиків, щоб виступити з п'ятихвилинкою. Це все, що коли-небудь було . Людям брехали ».
Депутат Ден Креншоу (штат Техас), колишній морський котик (отримав поранення в Афганістані).