Пенс про можливе оголошення імпічменту Трампу: Якщо його поведінка "стане ще менш передбачуваною, вдамося до 25-ї поправки

Чинний віцепрезидент Сполучених Штатів Америки Майкл Пенс прокоментував можливість оголошення імпічменту президенту Дональду Трампу. Він вважає, що може бути використана 25-та поправка до Конституції США.

Про це передає Цензор.НЕТ із посиланнямна телеканал CNN.

У команді Пенса вважають, що запускати процедуру імпічменту шляхом оголошення недієздатності чинного американського лідера не доведеться. Це може спровокувати виникнення додаткових ризиків для безпеки країни.

Однак, якщо поведінка Трампа на посаді "стане ще менш передбачуваною", Пенсі доведеться вдатися до поправки і прийняти на себе обов'язки глави держави.

Згідно з 25-ю поправкою, віцепрезидент США обіймає пост глави держави в разі дострокового припинення повноважень президента, його недієздатності. Ця поправка жодного разу не застосовувалася з моменту її прийняття в 1967 році.

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Нагадаємо, CNN повідомляло, що імпічмент Трампу можуть оголосити наступного тижня. Зокрема, спікер Конгресу хоче, щоб Трамп достроково пішов. Ненсі Пелосі закликала до дій віцепрезидента Майка Пенса щодо зміщення Трампа згідно з 25-ю поправкою до Конституції і заявила про готовність запустити процедуру імпічменту.