Подачу газу після аварії під Лубнами відновлено у всій Полтавській області, - ДСНС. ВIДЕО

Станом на 11:00 неділі відновлено газопостачання всіх 17 населених пунктів Полтавської області, які залишилися без газу після вибуху на газопроводі "Уренгой-Помари-Ужгород".

Про це повідомляє Держслужба України з НС, передає Цензор.НЕТ.

Станом на 11 год. відновлено газопостачання до всіх 17 населених пунктів Лубенського району на Полтавщині, яке було припинено унаслідок відключення ГРС "Вишневе". Фахівці проводять оповіщення населення в зв'язку з відновленням газопостачання у населених пунктах та просять мешканців будинків знаходитися вдома та слідкувати за своїми газовими приладами.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Вибух газопроводу на Полтавщині: факельне горіння припинилося, газопостачання населених пунктів відновлюється

Нагадаємо, вдень 9 січня на магістральному газопроводі під Лубнами пролунав потужний вибух.

Оператор газотранспортних систем України повідомив, що причиною аварії, яка призвела до вибуху газопроводу під Лубнами, може бути диверсія. Поліція веде розслідування.

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