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Новини
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Подачу газу після аварії під Лубнами відновлено у всій Полтавській області, - ДСНС. ВIДЕО

Станом на 11:00 неділі відновлено газопостачання всіх 17 населених пунктів Полтавської області, які залишилися без газу після вибуху на газопроводі "Уренгой-Помари-Ужгород".

Про це повідомляє Держслужба України з НС, передає Цензор.НЕТ.

Станом на 11 год. відновлено газопостачання до всіх 17 населених пунктів Лубенського району на Полтавщині, яке було припинено унаслідок відключення ГРС "Вишневе". Фахівці  проводять оповіщення населення в зв'язку з відновленням газопостачання у населених пунктах та просять мешканців будинків знаходитися вдома та слідкувати за своїми газовими приладами.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Вибух газопроводу на Полтавщині: факельне горіння припинилося, газопостачання населених пунктів відновлюється

Нагадаємо, вдень 9 січня на магістральному газопроводі під Лубнами пролунав потужний вибух.

Оператор газотранспортних систем України повідомив, що причиною аварії, яка призвела до вибуху газопроводу під Лубнами, може бути диверсія. Поліція веде розслідування.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Поліція встановлює причини вибуху на магістральному газопроводі під Лубнами. Периметр пожежі охороняють

газопровід (1550) ДСНС (5167) Полтавська область (1142)


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опять Арсен Барисыч спас страну.. в то время, когда клоунский лошок Баканов отдыхает, и берет у какцапов деньги, что бы не замечать террористическую деятельность кацапов на территории Украины..
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10.01.2021 13:05 Відповісти
Премию Кобелеву выписать!
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10.01.2021 13:13 Відповісти
надо бы повторить.
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10.01.2021 14:00 Відповісти
При подписании акта приема-передачи между Укртрансгазом и ГП "Магистральные газопроводы Украины (МГУ) с передачей МГУ предприятия "Оператор газотранспортной системы Украины" (январь 2020 г.), участок газопровода в зоне работы КС33, указывался как имеющий высокую степень эксплуатационного износа.
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10.01.2021 14:22 Відповісти
 
 