Жителі Харківщини знову перекрили трасу, вимагаючи зниження тарифів на комуналку. ФОТОрепортаж

У селищі Високий Харківського району люди заблокували трасу, вимагаючи зниження комунальних тарифів.

Як передає Цензор.НЕТ, цю інформацію підтвердили "Укрінформу" у відділі комунікації поліції Харківщини.

"Перекрито трасу М-18 (Харків — Сімферополь — Алушта — Ялта). В акції беруть участь до пів сотні громадян. Забезпечують охорону публічного порядку на місці акції 15 поліцейських", - повідомили в поліції.

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Як повідомляють у Телеграм-каналах очевидці, люди рухаються пішохідним переходом, деякі тримають плакати: "STOP геноцид", "Люди не бидло", "Ні тарифогеноциду". Протестувальники пропускають спецтранспорт, а також кожні 15 хвилин решту автомобілів. Очевидці зазначають, що наразі на місці акції затору немає.







Як повідомлялося, 7 січня в м. Валки люди на годину перекрили трасу Київ - Харків, виступаючи проти підвищення тарифів на газ.