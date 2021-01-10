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Новини Коронавірус і карантин
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Кіпр запровадив локдаун і комендантську годину до кінця місяця: вихід на вулицю тільки з дозволу влади

Кіпр запровадив локдаун і комендантську годину до кінця місяця: вихід на вулицю тільки з дозволу влади

Жорсткий карантин і комендантська година вводяться на Кіпрі з сьогоднішнього дня.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Cyprus-Mail.

Нинішній карантин на Кіпрі передбачає самоізоляцію жителів острова з можливістю залишати дім не більше двох разів на день. Вийти на вулицю можна тільки з дозволу влади після відправки СМС-повідомлення на спеціальний номер із зазначенням мети поїздки. Крім того, вводиться комендантська година з 21:00 до 5:00. У цей час покинути свій будинок можна тільки в разі надзвичайної ситуації та для того, щоб дістатися до роботи чи, навпаки, повернутися додому.

До кінця карантину будуть закриті універмаги і торгові центри, кінотеатри, салони краси, фітнес-клуби та ігрові майданчики. Продовжать роботу ринки, готелі, а також підприємства будівельного сектора, обробної промисловості та харчової індустрії.

Також читайте: Першого ж дня посиленого карантину на Тернопільщині нарахували майже сотню порушників, - Нацполіція

За даними Університету Джонса Гопкінса, від початку пандемії на Кіпрі зареєстровані 27 тис. хворих на коронавірус. Померли 147 осіб.

карантин (18172) Кіпр (246) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Топ коментарі
+5
это потому шо у них буковеля нет и эпицентра )
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10.01.2021 13:45 Відповісти
+3
А вот эпицентр можно было не закрывать, достаточно было закрыть Герег.
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10.01.2021 13:49 Відповісти
+2
А зеленое убожество ввело лохдан и поехало развлекать Буковель.
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10.01.2021 13:44 Відповісти
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А зеленое убожество ввело лохдан и поехало развлекать Буковель.
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10.01.2021 13:44 Відповісти
Неа, нафиг надо.
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10.01.2021 15:34 Відповісти
это потому шо у них буковеля нет и эпицентра )
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10.01.2021 13:45 Відповісти
А вот эпицентр можно было не закрывать, достаточно было закрыть Герег.
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10.01.2021 13:49 Відповісти
а если они не будут оговоренное отстёгивать то их и зароют )
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10.01.2021 13:51 Відповісти
При наценках на товар в Эпицентре 40-80 процентов там хватит на всех. Платит за "бал" покупатель, т.е. мы с вами.
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10.01.2021 17:54 Відповісти
та я пару раз только был в эпицентре. сонная кассирша, открывающая каждую укупорку с лампочкой, сравнивающая её номинал и дебильные "охранники" в униформе, пасущие и эту кассиршу, и каждого из этой исскуственно создаваемой очереди, навсегда отбили желание посещать эту богадельню. жену эта дебильность "обслуживания" тоже тогда достала. больше туда ни ногой. с тех времён это заведение только как предмет стёба )
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10.01.2021 18:14 Відповісти
а как же оффшоры?
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10.01.2021 13:57 Відповісти
Эпидемпорог не пройден но режим концлагеря включен
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10.01.2021 14:01 Відповісти
Дольше чем до 25 января в Украине нельзя , нужно с помпой отметить день рождение прости господи гаранта
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10.01.2021 14:16 Відповісти
Ну если последний, то можно и отметить.
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10.01.2021 15:10 Відповісти
очередей под синево, дилой больше не наблюдается - все, кто мог и хотел тесты за свои 900-2000 грвн дабы свалить из Украины, сделали их. отсюда и статистика 5000 случаев. бесплатных тестов просто нет в природе.
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10.01.2021 14:21 Відповісти
так там карантин настоящий у них нет лыжника президента где прописано под его любимого что лыжным курортам можно также не случайно поставили до 24 января так как 25 го у Бубочки день рожденья чтоб не омрачить нытьем и упреками праздник свой
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10.01.2021 14:24 Відповісти
У них концлагерь, у нас вседозволенность. Золотой середины не наблюдается.
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10.01.2021 18:40 Відповісти
Населення https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%96%D0%BF%D1%80 Кіпру . Чисельність населення країни 2015 року становила 1,189 млн осіб (161-ше місце у світі)https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F_%D0%9A%D1%96%D0%BF%D1%80%D1%83#cite_note-WF-1 [1] . Чисельність кіпріотів стабільно збільшується, народжуваність 2015 року становила 11,41 ‰ (172-ге місце у світі), смертність - 6,62 ‰ (143-тє місце у світі), природний приріст - 1,43 % (84-те місце у світі)

Більше хвороб на Кіпрі нема ?
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11.01.2021 03:16 Відповісти
 
 