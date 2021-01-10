Кіпр запровадив локдаун і комендантську годину до кінця місяця: вихід на вулицю тільки з дозволу влади
Жорсткий карантин і комендантська година вводяться на Кіпрі з сьогоднішнього дня.
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Cyprus-Mail.
Нинішній карантин на Кіпрі передбачає самоізоляцію жителів острова з можливістю залишати дім не більше двох разів на день. Вийти на вулицю можна тільки з дозволу влади після відправки СМС-повідомлення на спеціальний номер із зазначенням мети поїздки. Крім того, вводиться комендантська година з 21:00 до 5:00. У цей час покинути свій будинок можна тільки в разі надзвичайної ситуації та для того, щоб дістатися до роботи чи, навпаки, повернутися додому.
До кінця карантину будуть закриті універмаги і торгові центри, кінотеатри, салони краси, фітнес-клуби та ігрові майданчики. Продовжать роботу ринки, готелі, а також підприємства будівельного сектора, обробної промисловості та харчової індустрії.
За даними Університету Джонса Гопкінса, від початку пандемії на Кіпрі зареєстровані 27 тис. хворих на коронавірус. Померли 147 осіб.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Більше хвороб на Кіпрі нема ?