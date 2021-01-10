Кіпр запровадив локдаун і комендантську годину до кінця місяця: вихід на вулицю тільки з дозволу влади

Жорсткий карантин і комендантська година вводяться на Кіпрі з сьогоднішнього дня.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Cyprus-Mail.

Нинішній карантин на Кіпрі передбачає самоізоляцію жителів острова з можливістю залишати дім не більше двох разів на день. Вийти на вулицю можна тільки з дозволу влади після відправки СМС-повідомлення на спеціальний номер із зазначенням мети поїздки. Крім того, вводиться комендантська година з 21:00 до 5:00. У цей час покинути свій будинок можна тільки в разі надзвичайної ситуації та для того, щоб дістатися до роботи чи, навпаки, повернутися додому.

До кінця карантину будуть закриті універмаги і торгові центри, кінотеатри, салони краси, фітнес-клуби та ігрові майданчики. Продовжать роботу ринки, готелі, а також підприємства будівельного сектора, обробної промисловості та харчової індустрії.

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За даними Університету Джонса Гопкінса, від початку пандемії на Кіпрі зареєстровані 27 тис. хворих на коронавірус. Померли 147 осіб.