Лукашенко: У мене, крім Путіна, немає друзів, але є дуже багато противників

"Президент" Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що, крім президента Росії Володимира Путіна, у нього більше немає друзів.

Про це він розповів в інтерв'ю програмі "Дійові особи" на каналі "Росія-1" 10 січня, передає Цензор.НЕТ із посиланням на "РИА Новости".





За його словами, в цьому році Путін підтвердив, що є не тільки другом Лукашенку, а й другом білоруського народу.

При цьому на питання про те, чи є у нього ще друзі, президент Білорусі відповів, що це - важке питання, над яким він дуже багато раз замислювався і "дійшов висновку, що, напевно, немає".

Лукашенко при цьому заявив, що у нього "дуже багато противників", але чи є вони ворогами, покаже час.

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