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Лукашенко: У мене, крім Путіна, немає друзів, але є дуже багато противників

Лукашенко: У мене, крім Путіна, немає друзів, але є дуже багато противників

"Президент" Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що, крім президента Росії Володимира Путіна, у нього більше немає друзів.

Про це він розповів в інтерв'ю програмі "Дійові особи" на каналі "Росія-1" 10 січня, передає Цензор.НЕТ із посиланням на "РИА Новости".

За його словами, в цьому році Путін підтвердив, що є не тільки другом Лукашенку, а й другом білоруського народу.

При цьому на питання про те, чи є у нього ще друзі, президент Білорусі відповів, що це - важке питання, над яким він дуже багато раз замислювався і "дійшов висновку, що, напевно, немає".

Лукашенко при цьому заявив, що у нього "дуже багато противників", але чи є вони ворогами, покаже час.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Лукашенко закликав білорусів "взяти в руки голову" і задуматися про майбутнє, щоб "діти не ходили в постолах і під батогом"

Лукашенко Олександр (2661) путін володимир (24129)


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Топ коментарі
+15
Лукашенко: У меня кроме Путина нет друзей, но есть очень много противников - Цензор.НЕТ 9161
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10.01.2021 14:31 Відповісти
+13
https://twitter.com/Krychek5 Krychek
Ну и в продолжение ужаса. Только в доме несменяемого колхозника любая собака может ходить по столу. И сидеть за ним тоже. Странно что свинью или корову за стол не притащили.

Лукашенко: У меня кроме Путина нет друзей, но есть очень много противников - Цензор.НЕТ 4469
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10.01.2021 14:35 Відповісти
+11
Скажи мне кто твой друг и я скажу кто ты.
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10.01.2021 14:39 Відповісти
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Лукашенко: У меня кроме Путина нет друзей, но есть очень много противников - Цензор.НЕТ 9161
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10.01.2021 14:31 Відповісти
Друг беларусов? Это то, который, в случае победы народа Беларуси, обещал ввести спецназ, для убийства этих самых беларусов? Мразь
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10.01.2021 15:16 Відповісти
В 3, 14зду друзей ,в 3,14зду подруг .А КАРЛИК ПУТИН мой лучший друг.
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10.01.2021 16:30 Відповісти
Жизнь прожил не зря)))
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10.01.2021 14:32 Відповісти
Скажи мне, кто твой друг, и я скажу, кто ты. чмошники голимые оба!!!
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10.01.2021 15:39 Відповісти
Лукашенко: У меня кроме Путина нет друзей, но есть очень много противников - Цензор.НЕТ 379
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10.01.2021 14:32 Відповісти
https://twitter.com/Krychek5 Krychek
Ну и в продолжение ужаса. Только в доме несменяемого колхозника любая собака может ходить по столу. И сидеть за ним тоже. Странно что свинью или корову за стол не притащили.

Лукашенко: У меня кроме Путина нет друзей, но есть очень много противников - Цензор.НЕТ 4469
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10.01.2021 14:35 Відповісти
це агєнт кгб, коштує всі страви перед самий лукашонкою
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10.01.2021 14:40 Відповісти
Не коштує (це вартість, на кацапській цєна), а українською куштує
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10.01.2021 16:06 Відповісти
ага, очепятка! головне, що всі зрозуміли що малося на увазі, крім тебе
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10.01.2021 18:05 Відповісти
Тот редкий случай, когда он говорит правду. Спасибо новоявленным оппозиционерам.
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10.01.2021 14:36 Відповісти
Мне з аднаго боку цiкава - колькi дзебiлау' з табою дудуць згодны.
А з другога - не магу утрымацца. Дык гэта народ Беларусi "велькага патрыета Лукашэнку" пакрыу'дзiу' тым, што не прызнау' фальсiфiкаваныя выбары?!
Якi ты у'сеж такi вырадак...
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10.01.2021 15:00 Відповісти
Мне больше интересен другой процес. Каким образом, большинство затятых ватников и лукашистов у меня на заводе, за пол года до выборов резко стали оппозиционерами?
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10.01.2021 15:13 Відповісти
Такiм чынам, што беларусы (улiчваючы 26 год дыктатуры) дабiлiся неверагоднага. Мы адчулi, што нас таленавiтых, сумленных, прыгожых, сьвядомых большасць. Пакуль не здольны яго перамагчы, але моу'чкi трываць яго не жадаем. Дабiлiся, што гэтаму пацуку нiхто з сусьветных палiтыкау' больш рукi не падасць.
А у@бкау' у нас з кожным днем усе меней застаецца - АМАП, ды паша кот. Але апошняму я выбачаю - ен не наш (не беларус i не у'краiнец), ен хахол...
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10.01.2021 15:24 Відповісти
Не верю я, что этот процес в головах давно уже не молодых, может так резко произойти без помощи политтехнологий.
В 10-м году я тоже так остро реагировал, на любую критику оппозиционного движения, когда эти зомби кругом орали - расстрелять всех нах...
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10.01.2021 15:34 Відповісти
Да пайшоу' ты н@х! Не пераабувайся у' паветры - ты толькi што пiсау', што Лукашэнка "патрыет", не беларусы пау'сталi супраць дыктатуры - а нейкiя апазыцыянеры, што толькi пратэсту падштурхнулi Лукашэнку да Пуцiна - як быццам ен не знiшчау' 26 год усе беларускае i не падпiсвау' з Пуцiным " саюзныя дагаварнякi.
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10.01.2021 15:40 Відповісти
Ты что-то сочиняешь. Не писал я нигде, что он патриот.
А то, что толькi пратэсту падштурхнулi Лукашэнку да Пуцiна, будешь отрицать?
Полностью согласен, что за 26 лет он конретно уничтожил здесь всё белорусское. И именно это больше всего меня в нём бесит и именно за это я его больше всего ненавижу, несмотря на то, что я не белорус.
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10.01.2021 15:47 Відповісти
Ничего он не уничтожил. А только наростил и увеличил.
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10.01.2021 16:30 Відповісти
Где можно полнометражный мульфильм или фильм для семейного просмотра скачать с белорусским дубляжем?
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10.01.2021 16:40 Відповісти
Во, это тема. Создавай сам , озолотишься.
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10.01.2021 16:59 Відповісти
Это так он не уничтожил а только напростил и увеличил???!
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10.01.2021 17:27 Відповісти
А что он должен фильмы дублировать, тебя мове вучыть?А можа табе и чарку-шкварку у рот паложить?
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10.01.2021 17:35 Відповісти
Вот это и есть твой ответ на наростил и увеличил.
Скажи это поляку например.
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10.01.2021 17:39 Відповісти
Не стоит даже и на минуту сомневаться - использовались современные технологии рекрутирования толпы.. В первую очередь в соцсетях.
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10.01.2021 15:45 Відповісти
А наколоті валянки теж були використані для зомбування простого наївного білоруського наріду?
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10.01.2021 15:53 Відповісти
Цераз атручаную бульбу...
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10.01.2021 15:55 Відповісти
Дабiлiся, што гэтаму пацуку нiхто з сусьветных палiтыкау' больш рукi не падасць.

Вот тут меня терзают смутные сомнения, что это только ваше достижение.
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10.01.2021 15:39 Відповісти
Ахахаха)))))как было хорошо и все понятно, я раньше презирала овоча,ненавидила пуйло...но ,до выборов клоуна-кретина,даже представить себе не могла,что так много конченных маньяков-маразматиков в президентах...
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10.01.2021 14:36 Відповісти
Два ***** пара.
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10.01.2021 14:37 Відповісти
лук шен ин ***** тобі в сраку і папутнага вєтру...
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10.01.2021 14:37 Відповісти
Лука, Лука. Путин не друг, а пахан, патрон, босс, содержант, куратор, хозяин., вождь, фюрер, царь. А Лука к нему без мыла в друзья просится.. Да он бы Луку давно слил бы в унитаз, он его на дух не переваривает ( как до этого Яныка.. но только подобные смещения может делать только ОН сам, а уж ни как не народ. Вот это его и удерживает послать подобных "друзей" за Можай. Пример для россиян плохой.
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10.01.2021 14:38 Відповісти
Батька сегодня очень оптимистично настроен. Может народ не будут задерживать?
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10.01.2021 14:38 Відповісти
Скажи мне кто твой друг и я скажу кто ты.
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10.01.2021 14:39 Відповісти
Это почему же нет друзей? Если хорошо Пукнуть то Пукины сразу прибегут. Главное постоянно тренироваться, не надо стесняться...
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10.01.2021 14:43 Відповісти
А нашли его в ящике от апельсинов.
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10.01.2021 14:47 Відповісти
Там же и потеряют
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10.01.2021 15:16 Відповісти
Дожитись до такого... Таке може приснитись тільки в кошмарному сні.
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10.01.2021 14:48 Відповісти
Скажи мне кто твой друг, и я скажу, что ты Х@йлошенко.
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10.01.2021 14:51 Відповісти
?...а Трамп???
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10.01.2021 15:00 Відповісти
Глотай глубже
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10.01.2021 15:00 Відповісти
Избави Боже нас от таких друзей, а с врагами мы сами разберемся.
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10.01.2021 15:03 Відповісти
U putlera takix druzej kak on, vse raski gubernatori sto skazet tak i zdelajet.Nicem neotlicajetsia i on ot nix
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10.01.2021 15:08 Відповісти
Может достаточно делать рекламу садисту, комуняке уголовнику, он уже никто, политический труп.
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10.01.2021 15:09 Відповісти
Два з небагатьох найбільш упоротих диктиторів і обидва на нашом кордоні, от пощастило, надія тільки на те що росія розвалиться і потім буде чмирити сама себе.
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10.01.2021 15:11 Відповісти
Тяжко ему. Один был друг, и тот - ****** оказался
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10.01.2021 15:15 Відповісти
"кроме президента России Владимира Путина, у него больше нет друзей"

Не надо так часто лизать, так можно мозоли "другу" натереть.
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10.01.2021 15:23 Відповісти
Хазяїн не може бути другом...
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10.01.2021 15:30 Відповісти
младший братик просто тешит себя надеждой на дружбу
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10.01.2021 17:39 Відповісти
а он что, не знает, что Путин - *****?
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10.01.2021 15:30 Відповісти
Та знает.....Он же своего нашел,такого же.
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10.01.2021 16:03 Відповісти
С такими друзьями и врагов не надо.
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10.01.2021 15:37 Відповісти
https://twitter.com/kadetovaa_ Настя Кадетова
Трогательная история: за 4 месяца Путин для Лукашенко превратился из хорошего друга в единственного

Лукашенко: У мене крім Путіна немає друзів, але є дуже багато противників - Цензор.НЕТ 8594 Лукашенко: У мене крім Путіна немає друзів, але є дуже багато противників - Цензор.НЕТ 7326
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10.01.2021 15:37 Відповісти
и мечтает о такой поддруге, как терешкова ))
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10.01.2021 15:38 Відповісти
Таких друзей пора бы в мавзолей!
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10.01.2021 15:46 Відповісти
Та не друзі ви, а подєльнікі.
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10.01.2021 15:51 Відповісти
Одного такого друга и врагов не нужно...
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10.01.2021 15:59 Відповісти
та это уже давно было понятно....
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10.01.2021 16:01 Відповісти
А ты уверен что ты для пуйла друг?
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10.01.2021 16:02 Відповісти
Вот "друг" путлер и вобьёт кол в твою могилу,усатый *****. А потом сам сдохнет.
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10.01.2021 16:11 Відповісти
ЕСЛИ У ТЕБЯ ДРУГ ДЕРЬМО ТО И ТЫ САМ ДЕРЬМО.
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10.01.2021 16:13 Відповісти
Общими усилиями Лукашенко таки бросили в смертельные объятия путина ,
а вместе с ним и всю Беларусь.
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10.01.2021 16:23 Відповісти
И ***** и луку зароют и возможно даже упустят в могилу как брежнева, в лучшем случае. Таких друзей за ху. и на свалку истории.
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10.01.2021 16:24 Відповісти
Может им тавой, женится, одинокие нашли друг друга. Только ***** будет теперь батькой.
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10.01.2021 16:30 Відповісти
У злого собаки Луки один господар і той х#йло.
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10.01.2021 16:43 Відповісти
А тому у луки немає друзів,бо він, лука, просто звичайний чмошник,захопивший владу у себе в країні. За ***** я взагалі мовчу,там пробу ставити нікуди. Два дєбіла- ета сіла!
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10.01.2021 16:49 Відповісти
В нього є ще один друг яник - проффесор, він чекає його в Ростові.
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10.01.2021 17:16 Відповісти
Ох ,обманывает он.....Знает ведь ,что у "задушевного" и "единственного" в рукаве ножичек и обнимаясь ,того и гляди, он в спину - то и воткнется ! Знает ! А делать шо??
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10.01.2021 17:30 Відповісти
Бацька Лука пра моцную мужчынскі дружбу з Пуціным:
"Калі мой адзіны сябар Ўладзімір Ўладзіміравіч ханінгует маю выхлапуху, салодкая пяшчота расцякаецца па ўсім маім арганізме. Гэты працэс не толькі вельмі прыемны, але яшчэ і пазнавальны - аказваецца, бульба - гэта не толькі смачны гародніна. Бульба, толькі зялёная, надзімаецца з майго носа, калі Ўладзімір Ўладзіміравіч запраўляе мне ў маю выхлапуху сваю ханінгаўальну галоўку".
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10.01.2021 18:05 Відповісти
Україні потрібно підтримати і запровадити санкції наших союзників проти кривавого режиму луки. Буде це зроблено постановою Уряду, чи постановою ВР, - то вже другорядне. Але це потрібно зробити.
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10.01.2021 18:24 Відповісти
Саня3%, есть одна старинная притча: Летела зимой одна птичка, мороз очень сильный! Птичка замёрзла, не выдержала и упала помирать ... Проходила рядом корова, увидела умирающую птицу, повернулась и насрала на птицу! Птица согрелась поклевала, высунула голову наружу видит в дерьме, начала щебетать! Услышал кот, вытащил птичку из дерьма и ... Не всякий враг кто тебя обосрёт и не всякий друг кто из говна вытащит!!!
"Дебил б#ля.., кхе, кхе!"
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10.01.2021 18:40 Відповісти
Два мировых изгоя Всё мне мнят себя властелинами чего- то ...
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10.01.2021 19:48 Відповісти
лукаш путлеру не друг - он его тень
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10.01.2021 20:17 Відповісти
ДВА БРАТА ПЗДАБРАТА ОДИН ХЙЛО ДРУГОЙ ЛОПАТА !)
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10.01.2021 20:48 Відповісти
Что тут скажешь... Два Додика Окаянных!
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11.01.2021 01:04 Відповісти
 
 