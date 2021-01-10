Лукашенко: У мене, крім Путіна, немає друзів, але є дуже багато противників
"Президент" Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що, крім президента Росії Володимира Путіна, у нього більше немає друзів.
Про це він розповів в інтерв'ю програмі "Дійові особи" на каналі "Росія-1" 10 січня, передає Цензор.НЕТ із посиланням на "РИА Новости".
За його словами, в цьому році Путін підтвердив, що є не тільки другом Лукашенку, а й другом білоруського народу.
При цьому на питання про те, чи є у нього ще друзі, президент Білорусі відповів, що це - важке питання, над яким він дуже багато раз замислювався і "дійшов висновку, що, напевно, немає".
Лукашенко при цьому заявив, що у нього "дуже багато противників", але чи є вони ворогами, покаже час.
Топ коментарі
+15 Ulyana Kryshynets
показати весь коментар10.01.2021 14:31 Відповісти Посилання
+13 Гыг с Вами
показати весь коментар10.01.2021 14:35 Відповісти Посилання
+11 Благо Вещатель
показати весь коментар10.01.2021 14:39 Відповісти Посилання
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Ну и в продолжение ужаса. Только в доме несменяемого колхозника любая собака может ходить по столу. И сидеть за ним тоже. Странно что свинью или корову за стол не притащили.
А з другога - не магу утрымацца. Дык гэта народ Беларусi "велькага патрыета Лукашэнку" пакрыу'дзiу' тым, што не прызнау' фальсiфiкаваныя выбары?!
Якi ты у'сеж такi вырадак...
А у@бкау' у нас з кожным днем усе меней застаецца - АМАП, ды паша кот. Але апошняму я выбачаю - ен не наш (не беларус i не у'краiнец), ен хахол...
В 10-м году я тоже так остро реагировал, на любую критику оппозиционного движения, когда эти зомби кругом орали - расстрелять всех нах...
А то, что толькi пратэсту падштурхнулi Лукашэнку да Пуцiна, будешь отрицать?
Полностью согласен, что за 26 лет он конретно уничтожил здесь всё белорусское. И именно это больше всего меня в нём бесит и именно за это я его больше всего ненавижу, несмотря на то, что я не белорус.
Скажи это поляку например.
Вот тут меня терзают смутные сомнения, что это только ваше достижение.
Не надо так часто лизать, так можно мозоли "другу" натереть.
Трогательная история: за 4 месяца Путин для Лукашенко превратился из хорошего друга в единственного
а вместе с ним и всю Беларусь.
"Калі мой адзіны сябар Ўладзімір Ўладзіміравіч ханінгует маю выхлапуху, салодкая пяшчота расцякаецца па ўсім маім арганізме. Гэты працэс не толькі вельмі прыемны, але яшчэ і пазнавальны - аказваецца, бульба - гэта не толькі смачны гародніна. Бульба, толькі зялёная, надзімаецца з майго носа, калі Ўладзімір Ўладзіміравіч запраўляе мне ў маю выхлапуху сваю ханінгаўальну галоўку".
"Дебил б#ля.., кхе, кхе!"