Зеленський: Медреформа Супрун не відбулася, принцип "гроші ходять за пацієнтом" не впроваджено

Президент України Володимир Зеленський заявив про провал медичної реформи, яку почали при екскерівниці МОЗ Уляні Супрун.

Про це повідомляє Офіс президента в Telegram-каналі, інформує Цензор.НЕТ.

"Реформа медицини, розпочата попередньою владою, не відбулася, а принцип "гроші ходять за пацієнтом" не впроваджений", - зазначено в заяві.

За його словами, зараз реформу потрібно переосмислити і наповнити правильною організаційною конкретикою.

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