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Зеленський: Медреформа Супрун не відбулася, принцип "гроші ходять за пацієнтом" не впроваджено

Зеленський: Медреформа Супрун не відбулася, принцип

Президент України Володимир Зеленський заявив про провал медичної реформи, яку почали при екскерівниці МОЗ Уляні Супрун.

Про це повідомляє Офіс президента в Telegram-каналі, інформує Цензор.НЕТ.

"Реформа медицини, розпочата попередньою владою, не відбулася, а принцип "гроші ходять за пацієнтом" не впроваджений", - зазначено в заяві.

За його словами, зараз реформу потрібно переосмислити і наповнити правильною організаційною конкретикою.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Супрун про ситуацію з COVID-19: Поліпшенням вважається стабільне зменшення хворих упродовж тривалого часу, а не стрибки на вихідних і зростання госпіталізацій у будні

Зеленський: Медреформа Супрун не відбулася, принцип гроші ходять за пацієнтом не впроваджено 01

Зеленський Володимир (24384) Супрун Уляна (636) медреформа (129)


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Топ коментарі
+161
Президенство потерпевшего вiслюка тоже не состоялось. И шо?
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10.01.2021 14:46 Відповісти
+155
Только вот реформу Супрун завалили специально, а отсутствие президента - это природный талант потерпевшего вiслюка.
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10.01.2021 14:48 Відповісти
+72
Саме так,Віслючок натхнено та завзято нищит всі здбутки України на шляху євроінтеграціі !!! Все рухається за кремлівським сценарієм повернення України в "родную говєнь" Московію !!)))
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10.01.2021 15:02 Відповісти
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Це лялька з кремлівського балагана, Віслючок Оманський !!!))
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10.01.2021 22:06 Відповісти
От в Зе конституційний суд х...ю робив- винен Порошенко, бо робив судову реформу. Гроші що на боротьбу з ковідом пустили на дороги, знов Порошенко винний бо з Супрун медичну реформу робили. Яку там ще Порошенко реформу робив, щоб знати наперед де в нас криза скоро буде?
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10.01.2021 22:08 Відповісти
Владимир Зеленский, в своём выступлении сказал не правду.
Реформа начата при Супрун, но придумал её назначенный еще Порошенко, министр Квиташвили.
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11.01.2021 14:05 Відповісти
Шановні українці, я вам розповім, як працює медицина в Німеччині. Підготовка лікаря коштує дуже дорого, лікарі вкрай кваліфіковані, та їх авторитет стоїть високо. Кожна хвилина лікаря цінується. Сімейний лікар по домам не ходить, хіба що як виняток. Як правило, хворий повинен дістатися до лікаря. Термін беруть заздагелідь, по телефону. Рецепт можна замовити, якщо серйозне хронічне захворювання, сестри передадуть факсом до аптеки, співробітник принесе ліки додому.
Якщо людині погано, дві можливості. Загроза життю, викликають швидку допомогу, вас розпитають, приїдуть із всім: кардіограф та інше. Якщо просто дуже погано, а все зачинено, в місті є телефонний номер, відповість дежурний лікар, вислухає, в чому справа, надо - приїде додому. Або дасть пораду.
Ще особливість: величезну купу роботи виконють сестри та помічниці лікаря: записи, терміни, рецепти, домовленості з вузькими спеціалістами, виклик машини, щоб перевезти до лікарні.
В типовому праксісі вас запрошує сестра до порожнього кабінета і ви чекаєте: лікар переходить із одної сміжної кімнати до іншої. А в сусідньої вже чекає наступний пацієнт.
Стоматолог-лікар дивиться вас перший. Потім або чітко дає доручення помічниці та йде до іншого пацієнта, або робить необхідне сам. Помічниця виконає роботу, і лікар прийде обов'язково знову.
Кожен робітник і кожний работодатель сплачивають внески кожного місяця в больничну касу, Krankenkasse. У кожного громадянина є медична картка з фото і чіпом. Там записані всі дані. Приходиш до лікаря, даєш помічниці картку.
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10.01.2021 22:42 Відповісти
Тільки ви не додали, що Німетчина довго наживалася на поставках до ЄС газа з РІ и це найбагатіша країна Європи.
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11.01.2021 14:10 Відповісти
Даруйте, я не зрозумів, яким саме чином Німетчина наживалася та за чий рахунок?
Я багато десятиріч жив в Україні. Могу порівняти, як працюють німці. Повірте, не сто відсотків, але набагато більше та якісніше.
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11.01.2021 16:05 Відповісти
Это написано на украинском, но это кацапско-еврейская пропаганда, направленная против украинцев. Украинцы умеют и работают ничуть не хуже немцев, потому уже на Украинско-Польской границе наших заробитчан перекупают австрийцы, кстати наследники ранее великой, Австро-Венгерской империи, которая была куда круче Германии много столетий. да и немцы нынче там же переманивают более высокими заработками тех же наших врачей и медсестёр.

Так что не стоит нам ля-ля...
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11.01.2021 21:30 Відповісти
Западенці працювали завжди сумлінно та відмінно! Я знаю це, їх навіть запрошували до Харкова на будови. Та й в наукових закладах цінували.
А ви все ж будьте ввічливі.
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12.01.2021 08:34 Відповісти
Де ви бачили щоб я написав образу???
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12.01.2021 13:55 Відповісти
"кацапско-еврейская пропаганда, направленная против украинцев". "не стоит нам ля-ля".
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12.01.2021 22:10 Відповісти
Как не крути, а "деньги ходят за главврачом". И будут ходить.
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10.01.2021 22:42 Відповісти
два года зеплесень у власти, и внезапно папередника вспомнили. вовремя
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10.01.2021 22:52 Відповісти
Руйнують все на радість довірливим українцям.
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10.01.2021 22:54 Відповісти
"на радість довірливим українцям."
бо історія іх так нічому і не навчила.
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11.01.2021 09:45 Відповісти
После прихода к власти 95 квартала с зеленским во главе - все деньги пошли к ним !
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10.01.2021 23:37 Відповісти
Антикоррупционную реформу похоронили, НБУ атаковали, экономику угробили, внешнюю политику низвели до уровня плинтуса... Теперь очередь дошла и до медреформы. Зеленые ублюдки в своей безудержной жажде разрушения и с ней покончат.
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11.01.2021 00:48 Відповісти
А шо удивительного-это осуществление плана москвы
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11.01.2021 10:33 Відповісти
А почему провалилась? Правильно! Потому что Зе-идиот снял Супрун с должности! Которая была финансово незаинтересована и поставил финансово заинтересованное лицо!
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11.01.2021 00:50 Відповісти
Українцям потрібна своя держава, де влада, уряд контрольовані українцями, а не посіпакою олігархів-феодалів чи північним сусідом. https://www.president.gov.ua/ua/documents/constitution/konstituciya-********-rozdil-i Носієм суверенітету і єдиним джерелом влади в Україні є народ , політична активність українців мусить бути спрімована на захист посягань на гідне життя народу.
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11.01.2021 03:18 Відповісти
Скільки в Україні тих українців?! Тисяч 300. Суржикомовні - це люди скоріше московської культури. Мова їхня - московська, вимовлена на український лад, смартфони - з москвомовним інтерфейсом, мультики дітям підсовують москвомовні. Креоли можуть створити хіба що креольську державу. Такою вона зараз і є.
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11.01.2021 09:29 Відповісти
ТАК ВЫ Ж ЕЁ ПАДЛЫ ЗАГНОБИЛИ И УВОЛИЛИ !!!
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11.01.2021 00:56 Відповісти
общался с медперсоналом, в большинстве своем они против реформы Супрун. Убедительных аргументов особо нет у них, но оно и понятно, у нашего "простого нарита" правильная медреформа - это когда тебе с какого то *** вдруг начнут платить зарплаты как в Европе, но при этом не тронут
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11.01.2021 01:01 Відповісти
* не тронут "благодарности" в конверте от пациентов
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11.01.2021 01:02 Відповісти
Бинго! Теперь у них еще больший диссонанс. Все все хотят сейчас и сразу, а такого не бывает. Бухой дежурный врач в ночную смену - это норма! На личном опыте - после операции просил позвать дежурного (не), пошел сам к нему...так он даже не проснулся!
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11.01.2021 10:09 Відповісти
Ох и мастера же они под своей жопой стулья поджигать! То Степанов нам рассказывает откатную схему покупки прививок... То зеля нам говорит, что план не реализованю.... тупо не врубаясь, что это его прокол, если министр не полуает от государства поддержки для реализации...
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11.01.2021 01:17 Відповісти
То Степанов нам рассказывает/ нам -это с вторым ником Elvis Vic. Един в двух лицах.
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11.01.2021 10:21 Відповісти
Elvic Vic.
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11.01.2021 12:01 Відповісти
Вошдь черни и плебеев озвучил классический вариант отмазки,понятный его высоко интиллектуальному прастому нариду,в духе шарикова - это не я обоссал унитаз а зинка.
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11.01.2021 02:48 Відповісти
Он прав. Терапевт все равно направляет к профильному врачу в бесплатную поликлинику, а уже тот направляет в частную клинику на обследование за свои деньги, так как в гос клинике очередь на месяц и оборудование плохое, а за частную государство ничего за вас не заплатит.
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11.01.2021 04:07 Відповісти
таки да! у семейных врачей деньги идут за пациентом хоть в какой-то мере. а профильный врач в бесплатной гос.клинике как всегда - на тех-же шишах 3-4 тис. грн. зато Польша открыла границы для наших мед.спецов, а мы скоро перейдем на лечение травками, корешками да шаманами.
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11.01.2021 11:29 Відповісти
Нам постоянно рассказывают сказку, когда запланирована очередная акция по массовому разграблению остатков достояния народа, Что Государство плохой собственник. Это лож от воров. Если бы они хотели эффективности, то первым делом прописали всем чиновникам границы их обязанностей и ответственности, Администротивной, УГОЛОВНОЙ за невыполнение, или указание Лиц препятствующим исполнению обязанностей, с переносом обязательного наказания на них. И за коллективное посадить показательно коллектив. Затрахала безответственность, никто не за что не отвечает, делай что хочешь и тебе не чего не будет, в управлении государственным имуществом.
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11.01.2021 04:38 Відповісти
Вот это глыба! После лыж и позирования в безмасочном режиме, когда страна учит списки, чего нельзя купить в супермаркете рядом, а дальше нельзя просто поехать - это ЗЕнетслов сидя у камина думает о реформе Супрун...
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11.01.2021 05:17 Відповісти
Ты - сатирик. Пародист политического профиля, назовём это так. Ты годами, го-да-ми, высмеивал политиков за реальные и выдуманные прегрешения. Ты знаешь, за что ненавидят политиков, потому что ты сам учил людей их ненавидеть. Ты на этом карьеру сделал. Миллионером стал.

И тут ты становишься президентом. И всё, вообще всё вылетает из головы. Тупо в ноль. Дефрагментация диска. Очистка системы. Удалить историю поиска.
...........

Неужели нельзя предвидеть, как отнесётся к этому бедный и озлобленный тобой же самим народ?

Неужели нельзя подумать даже не на шаг - на плевок вперёд, и спросить себя: «а высмеял ли бы я за такое другого политика два года назад?».

Неужели нельзя подумать тем местом, на которое надевают лыжный шлем?

........Я, видимо, на каком-то биологическом уровне отказываюсь понимать такой масштаб глупости.

Хотя это намного хуже, чем глупость. И даже хуже, чем ошибка.

Это отсутствие самоанализа.

«- А если они нас?

- А нас-то за что?..»

Юрій Гудименко
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11.01.2021 05:22 Відповісти
..но есть и победы - сдан в эксплуатацию Памятник Найвеличнішому ФуфЛыжнику.
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11.01.2021 06:10 Відповісти
Зеленський: Медреформа Супрун не відбулася, принцип "гроші ходять за пацієнтом" не впроваджено - Цензор.НЕТ 861
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11.01.2021 06:11 Відповісти
..а так же, ковид-фонд заказан в одноразовый асфальт и слит на видосики и сериальчики.

Зеленський: Медреформа Супрун не відбулася, принцип "гроші ходять за пацієнтом" не впроваджено - Цензор.НЕТ 8995
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11.01.2021 06:19 Відповісти
Це лише один із "здобутків" зе . Зебіли заперечують ? То нехай попросять у медпрацівників подивитися зарплатну відомість . 3000-4000 гр.!
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11.01.2021 07:09 Відповісти
теперь деньги вернулись в свои родные финансовые потоки протекающие через карманы степановых,богатырьовых и им подобных.Пациенты безмерно счастливы такому развороту
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11.01.2021 07:13 Відповісти
а чому не звільнений степанОВ??? а в нього взагалі були якісь реформи? НЕ БУЛО! а степанОВ взагалі щось покращив в медицині? НЕ ПОКРАЩИВ! ТО ЧОМУ ВІН ДО СЬОГОДНІ В КРІСЛІ????
жи док використовує класичний пукінський прийом - ПЕРЕВЕСТИ СТРІЛКИ на когось іншого, якщо проблеми в тебе: "а ви відєлі амєріканській долг?"
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11.01.2021 08:05 Відповісти
Дело шиксы было разломать существующую систему, чтобы вавилонской синагоге можно было ввести американские цены на медобслуживание и направить этот денежный поток в банки Ротшильдов, мимо карманов местных князьков. Она с этой задачей частично справилась. А в том объеме, в котором не справилась, обломки может собирать под себя иерусалимская синагога, что тоже кошерно, хоть и не так прибыльно.
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11.01.2021 08:07 Відповісти
Зараз набіжать прихожани із секти Потужного Соєвого рИформатора і заспамлять. Бо Свята Непорочно присмоктана до паспорту асашаїв Діва, Мочимантульна косата потвора під патронатом Свинобариги сотворила чудо в українській медицині: гроші ходять за пацієнтом, поки не опиняться в кишенях нисизиу.
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11.01.2021 08:30 Відповісти
Бедный ЗЕбил до сих пор ему Порошенко в штанишки серет..так и ходит ЗЕбилушка https://censor.net/ru/user/422726 с обосранными штанцями...
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11.01.2021 08:53 Відповісти
У бідного вальцманутого недоумка із соєвої ботоферми, парАшенка досі пГизидент, і бездарно просраних Блазню виборів не було
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11.01.2021 09:52 Відповісти
І пишу я з-під проксі, соя, змінюючи прапорці, щоб вас, соєві недобитки, провокувати на словесний пронос
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11.01.2021 09:54 Відповісти
ВИнторогий козломордый с Ольгино вот и пишешь под проксиком...лапоть вонючий
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11.01.2021 20:28 Відповісти
Реформа "нє состоялась", корупція перемогла! "Маестро, урєжьтє марш!"
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11.01.2021 08:15 Відповісти
Основные реформы для МВФ - медицина и МВД. Короче , зебилы, беня вас готовит к банкротству Украины и посадкам на рашистские бутылочки . Радуйтесь. Сделали разом.
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11.01.2021 09:28 Відповісти
Президент зе не состоялся, принцип клоун - нормальный президент, не реализован.
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11.01.2021 09:48 Відповісти
Гроші ходять за хабаними оліграхами. Ну шо нє так?
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11.01.2021 10:02 Відповісти
Зе Кастрати від влади, аднако.
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11.01.2021 10:18 Відповісти
Вже і Богатирьова підтягнулась до вакцини. Правильною дорогою йдете, кастрати.
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11.01.2021 10:19 Відповісти
Розікрали ковідний фонд, на медецину коштів не виділили, медикам не заплатили обіцяного...а винен хто!??? Звичайно - Порошенко. Тобто, невістка всралася.
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11.01.2021 10:44 Відповісти
Медреформа - очень и очень подозрительная. Появились частные клиники, поликлиники. У нас в Херсоне вот открылся Таурт недавно, видно что очереди стоят, машин много. Ясно, что туда заманят всех лучших врачей, все все знают кто может лечить, кто же профан. По факту все пенсионеры и малоимущие остаются без медицинской помощи. Надежды на семейного врача - тоже не особо, моя так пенсионеров дрессирует тем что выписывает всегда лекарств гривен на 500, к ней уже и очередей нет .

Раньше можно было сходить к другим врачам, сейчас через семейного - а она может не дать направление. Плюс иногда нужно много ждать.

Думаю, что медреформа Супрун состояла в том, что медицинскую помощь нужно получать в ЧАСТНЫХ клиниках. У кого нет денег - извините, не в той стране живете.
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11.01.2021 10:57 Відповісти
и шо? "предыдущей" власти уж почти год как нету, а супрун - так и два года отсутствует. а банда баранов при нынешней власти опять блеет про "папередников"! осталось заявить, что вирус порох сотворил и распространил
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11.01.2021 11:21 Відповісти
"Зеленский: Медреформа Супрун не состоялась, принцип "деньги ходят за пациентом" не реализован" - а ведь предупреждали - http://gordonua.com/news/politics/moskal-o-medicinskoy-reforme-eto-put-v-morg-ili-na-sudmedekspertizu-251529.html Москаль о медицинской реформе: Это путь в морг или на судмедэкспертизу. Москаль признался, что не сможет "вписаться в украинское языковое пространство", если встретит Супрун лично. "Чемодан - аэропорт - Чикаго! Чем скорее, тем больше мы сохраним жизней украинцев", - сказал он. Также он не верит, что Супрун борется с коррупцией в своей сфере. В феврале Москаль на заседании Закарпатского облсовета назвал главу Минздрава "**...нутой".

https://www.facenews.ua/news/2018/417550/#_blank Известный врач-психиатр, диссидент Семен Глузман обратился к директору центрального разведывательного управления США Джине Хаспел в связи с разрушительной деятельностью исполняющей обязанности министра здравоохранения Украины Уляны Супрун.
Глубокоуважаемая госпожа Хаспел!
В далекие 70-ые годы прошлого столетия, находясь в лагере для политических заключенных в СССР, я испытывал огромное уважение к вашей стране. Тогда Соединенные Штаты Америки казались мне идеальным государством, активно защищавшим права человека во всем мире. Во многом всё так и было. Сегодня ваша страна поддерживает Украину в тяжелом противостоянии с путинской Россией. Вы также пытаетесь помочь нам избавиться от злокачественной опухоли коррупции, разъедающей всю нашу государственную систему. Тем не менее, я вынужден просить вас остановить выраженную коррупционную деятельность вашего сотрудника господина Возняка, официального куратора ЦРУ в Украине. Не имея на то никаких полномочий от вас и не обладая соответствующей компетенцией, он настойчиво лоббирует личные интересы своей сестры Уляны Супрун, к сожалению, занимающей должность исполняющей обязанности министра здравоохранения Украины. Разрушительная деятельность госпожи Супрун уже давно очевидна для всего экспертного сообщества в моей стране. Я не знаю, какими аргументами ваш сотрудник господин Возняк воздействует на президента Украины, останавливая его намерение убрать Уляну Супрун с должности и. о. министра. Но я твердо знаю, что такое поведение господина Возняка в моей стране есть проявление той самой коррупции, с которой Соединенные Штаты Америки помогают нам бороться. Убедительно прошу вас: остановите господина Возняка!
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11.01.2021 11:35 Відповісти
Возняк из ЦРУ знал, что будет COVID-19 и вместе с сестричкой ликвидировал СЭС в Украине, которая существует в США. - https://www.ukrinform.ru/rubric-society/2756957-suprun-vyskazalas-protiv-vosstanovlenia-sistemy-ses.html И.о. министра Минздрава Ульяна Супрун считает, что в Украине нет необходимости создавать новую организацию, которая будет выполнять функции эпидемиологического надзора, подобных Центрам по контролю и профилактике заболеваний в США.
COVID-19 создан в США привезён в Китай и запущен на базаре в Ухане.
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11.01.2021 12:01 Відповісти
https://gorlis-gorsky.livejournal.com/3410973.html "Кінець епохи брехні", повернення до корупції часів регіоналів. Ви "зробили це разом"

Украина закупает китайскую вакцину через фирму-прокладку.
Фирма-прокладка связана с бывшими регионалами (конкретно - с рыгионалкой Богатырёвой). И была привычной фирмой-прокладкой до того момента, как в результате реформы Супрун, закупки не забрали у чиновников. После этого, эти самые закупки подешевели на 40 процентов.
И тут же коррумпированные чиновники побежали в телевизор говорить о "внешнем управлении".
Теперь вот, вакцину опять закупают чиновники, закупают только у китайцев и через "прокладку". Все вернулось на круги своя.
И да, главный чиновник от медицины Степанов говорит, что появление фирмы-прокладки было требованием производителя.
Такие вот загадочные китайские требования. Загадочная китайская душа, не иначе.
Занавес.
Кстати, Украина не закупает вакцины у двух западных фирм, которые закупает вся Европа.
Наверное, потому что эти производители не требуют прокладки между ними и гос учреждением. Как то не принято это у немцев.
Почему мы покупаем у китайцев через прокладку, а не покупаем у Moderna или Pfizer?
Вот вам и ответ: они не требуют продавать через прокладку.
Более того, с ними украинским чиновникам не получилось договориться, чтобы они продавали через прокладку. А с китайцами - легко. Китайцы такое любят.
В Украине любят вспоминать, что в Китае коррупционеров расстреливают.
Но беда в том, что это не мешает коррупции в Китае процветать.
В реальности, большая часть сделок с китайскими компаниями всегда содержит элемент коррупции. Это позволяет китайцам так успешно работать на рынках Южной Америки и Африки. Там все со всеми могут договорится.
Поэтому китайские традиции коррупции встретились с украинскими традициями коррупции.
И срослось. И появилась прокладка. Которой никто не мешает делиться с китайскими товарищами. И все довольны.
Разве что украинцы получат не супер-качественную западную вакцину, а китайскую дорогую альтернативу, сертификаты качества которой всегда будут вызывать сомнения.
И зато никакого внешнего управления. Вообще. Только родные традиции - покупать через прокладки.
И да, не ровен час - министр заявит, что и контрабанда вакцины Pfizer в одну частную клинику тоже была требованием производителя. Ну а что? Зачем останавливаться?
С.Фурса
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11.01.2021 11:58 Відповісти
Так поэтому и жопа в медицине - вернулись к закупкам в этой сфере через фирмы-прокладки Богатырёвой.
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11.01.2021 12:43 Відповісти
Зеленский врёт падло как всегда!! Если бы не реформа Супрун, то сегодня многим пациентам пришёл бы пипец!!
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11.01.2021 13:44 Відповісти
А что у тебя состоялось, чучело?!
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11.01.2021 14:09 Відповісти
Зеленский врёт.
Медицинскую реформу разработала не Супрун, она её только начала делать.
А саму реформу, разработал министр времён Порошенко, Александр Квиташвили - грузинский еврей.
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11.01.2021 14:14 Відповісти
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