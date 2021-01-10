Зеленський: Медреформа Супрун не відбулася, принцип "гроші ходять за пацієнтом" не впроваджено
Президент України Володимир Зеленський заявив про провал медичної реформи, яку почали при екскерівниці МОЗ Уляні Супрун.
Про це повідомляє Офіс президента в Telegram-каналі, інформує Цензор.НЕТ.
"Реформа медицини, розпочата попередньою владою, не відбулася, а принцип "гроші ходять за пацієнтом" не впроваджений", - зазначено в заяві.
За його словами, зараз реформу потрібно переосмислити і наповнити правильною організаційною конкретикою.
Топ коментарі
+161 Valery Greff
показати весь коментар10.01.2021 14:46 Відповісти Посилання
+155 Valery Greff
показати весь коментар10.01.2021 14:48 Відповісти Посилання
+72 Дмитро Черних #470343
показати весь коментар10.01.2021 15:02 Відповісти Посилання
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Реформа начата при Супрун, но придумал её назначенный еще Порошенко, министр Квиташвили.
Якщо людині погано, дві можливості. Загроза життю, викликають швидку допомогу, вас розпитають, приїдуть із всім: кардіограф та інше. Якщо просто дуже погано, а все зачинено, в місті є телефонний номер, відповість дежурний лікар, вислухає, в чому справа, надо - приїде додому. Або дасть пораду.
Ще особливість: величезну купу роботи виконють сестри та помічниці лікаря: записи, терміни, рецепти, домовленості з вузькими спеціалістами, виклик машини, щоб перевезти до лікарні.
В типовому праксісі вас запрошує сестра до порожнього кабінета і ви чекаєте: лікар переходить із одної сміжної кімнати до іншої. А в сусідньої вже чекає наступний пацієнт.
Стоматолог-лікар дивиться вас перший. Потім або чітко дає доручення помічниці та йде до іншого пацієнта, або робить необхідне сам. Помічниця виконає роботу, і лікар прийде обов'язково знову.
Кожен робітник і кожний работодатель сплачивають внески кожного місяця в больничну касу, Krankenkasse. У кожного громадянина є медична картка з фото і чіпом. Там записані всі дані. Приходиш до лікаря, даєш помічниці картку.
Я багато десятиріч жив в Україні. Могу порівняти, як працюють німці. Повірте, не сто відсотків, але набагато більше та якісніше.
Так что не стоит нам ля-ля...
А ви все ж будьте ввічливі.
бо історія іх так нічому і не навчила.
И тут ты становишься президентом. И всё, вообще всё вылетает из головы. Тупо в ноль. Дефрагментация диска. Очистка системы. Удалить историю поиска.
...........
Неужели нельзя предвидеть, как отнесётся к этому бедный и озлобленный тобой же самим народ?
Неужели нельзя подумать даже не на шаг - на плевок вперёд, и спросить себя: «а высмеял ли бы я за такое другого политика два года назад?».
Неужели нельзя подумать тем местом, на которое надевают лыжный шлем?
........Я, видимо, на каком-то биологическом уровне отказываюсь понимать такой масштаб глупости.
Хотя это намного хуже, чем глупость. И даже хуже, чем ошибка.
Это отсутствие самоанализа.
«- А если они нас?
- А нас-то за что?..»
Юрій Гудименко
жи док використовує класичний пукінський прийом - ПЕРЕВЕСТИ СТРІЛКИ на когось іншого, якщо проблеми в тебе: "а ви відєлі амєріканській долг?"
Раньше можно было сходить к другим врачам, сейчас через семейного - а она может не дать направление. Плюс иногда нужно много ждать.
Думаю, что медреформа Супрун состояла в том, что медицинскую помощь нужно получать в ЧАСТНЫХ клиниках. У кого нет денег - извините, не в той стране живете.
https://www.facenews.ua/news/2018/417550/#_blank Известный врач-психиатр, диссидент Семен Глузман обратился к директору центрального разведывательного управления США Джине Хаспел в связи с разрушительной деятельностью исполняющей обязанности министра здравоохранения Украины Уляны Супрун.
Глубокоуважаемая госпожа Хаспел!
В далекие 70-ые годы прошлого столетия, находясь в лагере для политических заключенных в СССР, я испытывал огромное уважение к вашей стране. Тогда Соединенные Штаты Америки казались мне идеальным государством, активно защищавшим права человека во всем мире. Во многом всё так и было. Сегодня ваша страна поддерживает Украину в тяжелом противостоянии с путинской Россией. Вы также пытаетесь помочь нам избавиться от злокачественной опухоли коррупции, разъедающей всю нашу государственную систему. Тем не менее, я вынужден просить вас остановить выраженную коррупционную деятельность вашего сотрудника господина Возняка, официального куратора ЦРУ в Украине. Не имея на то никаких полномочий от вас и не обладая соответствующей компетенцией, он настойчиво лоббирует личные интересы своей сестры Уляны Супрун, к сожалению, занимающей должность исполняющей обязанности министра здравоохранения Украины. Разрушительная деятельность госпожи Супрун уже давно очевидна для всего экспертного сообщества в моей стране. Я не знаю, какими аргументами ваш сотрудник господин Возняк воздействует на президента Украины, останавливая его намерение убрать Уляну Супрун с должности и. о. министра. Но я твердо знаю, что такое поведение господина Возняка в моей стране есть проявление той самой коррупции, с которой Соединенные Штаты Америки помогают нам бороться. Убедительно прошу вас: остановите господина Возняка!
COVID-19 создан в США привезён в Китай и запущен на базаре в Ухане.
Украина закупает китайскую вакцину через фирму-прокладку.
Фирма-прокладка связана с бывшими регионалами (конкретно - с рыгионалкой Богатырёвой). И была привычной фирмой-прокладкой до того момента, как в результате реформы Супрун, закупки не забрали у чиновников. После этого, эти самые закупки подешевели на 40 процентов.
И тут же коррумпированные чиновники побежали в телевизор говорить о "внешнем управлении".
Теперь вот, вакцину опять закупают чиновники, закупают только у китайцев и через "прокладку". Все вернулось на круги своя.
И да, главный чиновник от медицины Степанов говорит, что появление фирмы-прокладки было требованием производителя.
Такие вот загадочные китайские требования. Загадочная китайская душа, не иначе.
Занавес.
Кстати, Украина не закупает вакцины у двух западных фирм, которые закупает вся Европа.
Наверное, потому что эти производители не требуют прокладки между ними и гос учреждением. Как то не принято это у немцев.
Почему мы покупаем у китайцев через прокладку, а не покупаем у Moderna или Pfizer?
Вот вам и ответ: они не требуют продавать через прокладку.
Более того, с ними украинским чиновникам не получилось договориться, чтобы они продавали через прокладку. А с китайцами - легко. Китайцы такое любят.
В Украине любят вспоминать, что в Китае коррупционеров расстреливают.
Но беда в том, что это не мешает коррупции в Китае процветать.
В реальности, большая часть сделок с китайскими компаниями всегда содержит элемент коррупции. Это позволяет китайцам так успешно работать на рынках Южной Америки и Африки. Там все со всеми могут договорится.
Поэтому китайские традиции коррупции встретились с украинскими традициями коррупции.
И срослось. И появилась прокладка. Которой никто не мешает делиться с китайскими товарищами. И все довольны.
Разве что украинцы получат не супер-качественную западную вакцину, а китайскую дорогую альтернативу, сертификаты качества которой всегда будут вызывать сомнения.
И зато никакого внешнего управления. Вообще. Только родные традиции - покупать через прокладки.
И да, не ровен час - министр заявит, что и контрабанда вакцины Pfizer в одну частную клинику тоже была требованием производителя. Ну а что? Зачем останавливаться?
С.Фурса
Медицинскую реформу разработала не Супрун, она её только начала делать.
А саму реформу, разработал министр времён Порошенко, Александр Квиташвили - грузинский еврей.