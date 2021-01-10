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Новини Коронавірус і карантин
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Посилення карантину допоможе знизити захворюваність на COVID-19, висновки про його ефективність будуть за два тижні, - епідеміологиня Чумаченко

Післясвяткове посилення карантинних заходів в Україні допоможе перервати ланцюг передачі коронавірусу COVID-19, а ефективність такого карантину остаточно можна буде оцінити через два тижні.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, про це сказала завідувачка кафедрою епідеміології Харківського національного медичного університету, доктор медичних наук, професорка Тетяна Чумаченко.

"Під час свят люди спілкувалися, хтось з них інфікувався. Інфікована людина заразна не з першого дня, а в кінці інкубаційного періоду. Після виникнення симптомів, десь один-два дні, він вже починає виділяти збудника і може заразити інших. Коли ми в цей момент вводимо карантин і ця людина не спілкується з великим колом інших осіб, то таким чином ланцюжок передачі припиняється", - зазначила вона.

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Жінка переконана, що карантин однозначно має дати зниження захворюваності, але наголосила, що повного припинення захворюваності COVID-19 однак не буде.

За її словами, це пов’язано з тим, що, по-перше, карантину не дотримуються так, як треба, а також тому, що складно відслідковувати контакти через нестачу людей, "бо санепідемслужбу свого часу зруйнували".

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"Щоб оцінити ефективність карантину, потрібно захворюваність до карантину порівняти із захворюваністю протягом двох тижнів після введення карантину. Адже максимальний інкубаційний період - два тижні. В середньому він - 5-6 днів, тому можна вже через п'ять-шість днів перші попередні висновки зробити, а остаточно - через два тижні", - пояснила Чумаченко.

В Україні станом на 10 січня лабораторно підтверджено 1 115 026 випадків COVID-19, з них за добу – 5 011.

карантин (18172) COVID-19 (19765) коронавірус (19923) локдаун (339)


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Топ коментарі
+6
Усиление карантина поможет снизить заболеваемость COVID-19, выводы о его эффективности будут через две недели, - эпидемиолог Чумаченко - Цензор.НЕТ 2810
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10.01.2021 14:50 Відповісти
+5
напевно переможим .Если не будем приближаться к полкам с носками как завещал нам степаша. Тетя такой же профессор как и наш бывший ростовский презедент. Если несет туже чушь что и санитар ляшко.
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10.01.2021 15:01 Відповісти
+5
Усиление карантина поможет снизить заболеваемость COVID-19, выводы о его эффективности будут через две недели, - эпидемиолог Чумаченко - Цензор.НЕТ 5219
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10.01.2021 15:03 Відповісти
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Ещё неделя другая, и статистика с данными победит ковид, какой там карантин
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10.01.2021 14:50 Відповісти
Усиление карантина поможет снизить заболеваемость COVID-19, выводы о его эффективности будут через две недели, - эпидемиолог Чумаченко - Цензор.НЕТ 2810
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10.01.2021 14:50 Відповісти
Усиление карантина поможет снизить заболеваемость COVID-19, выводы о его эффективности будут через две недели, - эпидемиолог Чумаченко - Цензор.НЕТ 7908
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10.01.2021 15:04 Відповісти
Якщо в слові локдаун переставити букви вийде - клоунада!
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10.01.2021 16:46 Відповісти
Кароч, как Степанов осенью -Посмотрим что выйдет. Не получится - новую куйню придумаем.
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10.01.2021 14:53 Відповісти
да,кацапа,вы уже пришли...вернее приплыли...
обнуленыши лапотные
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10.01.2021 15:12 Відповісти
Це лохдаун чи пародыя на нього?
Коли будуть всі ті трупаки вивозти з Буковелю по Україні ото буде.
Усиление карантина поможет снизить заболеваемость COVID-19, выводы о его эффективности будут через две недели, - эпидемиолог Чумаченко - Цензор.НЕТ 3803Усиление карантина поможет снизить заболеваемость COVID-19, выводы о его эффективности будут через две недели, - эпидемиолог Чумаченко - Цензор.НЕТ 1177
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10.01.2021 14:57 Відповісти
напевно переможим .Если не будем приближаться к полкам с носками как завещал нам степаша. Тетя такой же профессор как и наш бывший ростовский презедент. Если несет туже чушь что и санитар ляшко.
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10.01.2021 15:01 Відповісти
Усиление карантина поможет снизить заболеваемость COVID-19, выводы о его эффективности будут через две недели, - эпидемиолог Чумаченко - Цензор.НЕТ 5219
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10.01.2021 15:03 Відповісти
Ничто так не помогает от КОВИДа, как горные лыжи.
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10.01.2021 15:35 Відповісти
может снізіть, а может і нє снізіть. бидло і ділєтанти при владі.
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10.01.2021 15:36 Відповісти
В чём усиление карантина? В том, что ленточки на товары навешали?
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10.01.2021 16:25 Відповісти
С буковеля попрутся..навезут

А на катках жах ....в европе локдаун и комендантський час...а у нас цирк на дроти..
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10.01.2021 16:29 Відповісти
По состоянию на 10.01.2021 г. компания Sinovac Biotech Ltd. не получала никаких заявок и не вела никаких переговоров с официальными представителями Украины по поводу поставок в Украину инактивированной цельновирусной вакцины CoronaVac, ценах и объемах поставок.
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10.01.2021 20:07 Відповісти
 
 