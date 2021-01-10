Посилення карантину допоможе знизити захворюваність на COVID-19, висновки про його ефективність будуть за два тижні, - епідеміологиня Чумаченко

Післясвяткове посилення карантинних заходів в Україні допоможе перервати ланцюг передачі коронавірусу COVID-19, а ефективність такого карантину остаточно можна буде оцінити через два тижні.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, про це сказала завідувачка кафедрою епідеміології Харківського національного медичного університету, доктор медичних наук, професорка Тетяна Чумаченко.

"Під час свят люди спілкувалися, хтось з них інфікувався. Інфікована людина заразна не з першого дня, а в кінці інкубаційного періоду. Після виникнення симптомів, десь один-два дні, він вже починає виділяти збудника і може заразити інших. Коли ми в цей момент вводимо карантин і ця людина не спілкується з великим колом інших осіб, то таким чином ланцюжок передачі припиняється", - зазначила вона.

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Жінка переконана, що карантин однозначно має дати зниження захворюваності, але наголосила, що повного припинення захворюваності COVID-19 однак не буде.

За її словами, це пов’язано з тим, що, по-перше, карантину не дотримуються так, як треба, а також тому, що складно відслідковувати контакти через нестачу людей, "бо санепідемслужбу свого часу зруйнували".

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"Щоб оцінити ефективність карантину, потрібно захворюваність до карантину порівняти із захворюваністю протягом двох тижнів після введення карантину. Адже максимальний інкубаційний період - два тижні. В середньому він - 5-6 днів, тому можна вже через п'ять-шість днів перші попередні висновки зробити, а остаточно - через два тижні", - пояснила Чумаченко.

В Україні станом на 10 січня лабораторно підтверджено 1 115 026 випадків COVID-19, з них за добу – 5 011.