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Новини Убивство Шеремета
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Українські спецслужби ще в 2012-му знали про плани КДБ Білорусі вбити Шеремета, - Макар

Українські спецслужби ще в 2012-му знали про плани КДБ Білорусі вбити Шеремета, - Макар

Колишній співробітник спецназу Білорусі Ігор Макар заявив, заявив, що про наміри вбивства Павла Шеремета КДБ Білорусі українські спецслужби знали ще в 2012 році.

Про це Макар розповів в інтерв'ю "Новій газеті", передає Цензор.НЕТ.

"У 2012 році Павло ще тільки збирався переїжджати в Україну. Але я знаю, що інформація була передана і в Російську Федерацію, і в Україні, і навіть в білоруське МЗС", - сказав Макар.

На питання журналіста, чому українські спецслужби не відреагували на дані про підготовку вбивства Шеремета, Макар відповісти не зміг.

За словами ексспецназівця, Шеремету загрожувала небезпека, оскільки він активно розслідував вибух в мінському метро в 2011 році, і був "подразником для диктаторського режиму Білорусі".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Експерти МВС аналізують записи з Білорусі про вбивство Шеремета, - Геращенко

Нагадаємо, журналіст Павло Шеремет загинув вранці 20 липня 2016 року внаслідок вибуху машини. Попередньо слідчі кваліфікували цю подію як умисне вбивство.

12 грудня 2019 року поліція затримала трьох підозрюваних у вбивстві журналіста Павла Шеремета. Це військова медсестра Яна Дугарь, волонтерка Юлія Кузьменко, ветеран АТО Андрій Антоненко. Мотивом підозрюваних слідчі вважають спробу дестабілізувати соціально-політичну ситуацію в Україні.

Також читайте: Прокуратура збрехала про "титанічну роботу" у справі Шеремета, провели не 95 експертиз, а 48, - адвокат Антоненка Маслов

Підготовче засідання суду у справі про вбивство Шеремета відбулося 25 серпня. За рішенням суду, Антоненка триматимуть під вартою, Кузьменко перебуватиме під цілодобовим домашнім арештом, Дугарь суд обрав запобіжний захід у вигляді застави в розмірі 168 тис. 160 гривень з додатковими зобов'язаннями.

10 грудня Шевченківський райсуд Києва продовжив дію запобіжних заходів Кузьменко, Антоненку і Дугарь на два місяці - до 7 лютого 2021 року включно.

Нагадаємо, 4 січня 2021 року ЗМІ оприлюднили інформацію, що білоруські спецслужби готували вбивство журналіста Павла Шеремета. У Нацполіції повідомили, що працюють із цією інформацією з кінця 2020 року.

Пізніше стало відомо, що Макар, який оприлюднив запис КДБ Білорусі щодо Шеремета, готовий приїхати в Україну і дати свідчення.

Павло Шеремет - уродженець Білорусі. Він працював на телебаченні в Білорусі та Росії, в 1990-2000-х роках - завідувач білоруського бюро, а також керівник відділу спеціальних інформаційних проєктів ОРТ, потім - "Першого каналу". Протягом останніх п'яти років жив у Києві, працював в інтернет-виданні "Українська правда", був ведучим на радіо "Вести". Також Шеремет був одним із засновників видання "Белорусский партизан".

Шеремет Павло (520) Макар Ігор (7)


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Топ коментарі
+20
Про подготовку ДНР и Крыма тоже знали, и даже активно участвовали. Спецслужбы такие спецслужбы, как говаривает элитка СБУ Пасичник и Ходаковский. Туда-сюда перебежал, делов-то. Всем пофиг, т.к. все в рамках одной структурки, ФСБ называется.
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10.01.2021 15:18 Відповісти
+15
Ага, и сотни часов прслушки привели лишь к "величі арійської раси"
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10.01.2021 15:16 Відповісти
+11
Политковскую крысы Мавзолейные грохнули 7 октября на день рождения своего фюрера,это чисто символичный подарок фюреру...,а Борю Немцова за фразу : Путлер,чтоб вы понимали...он ***...ый
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10.01.2021 15:27 Відповісти
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Ага, и сотни часов прслушки привели лишь к "величі арійської раси"
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10.01.2021 15:16 Відповісти
якщо СБУ - філіал Фсб, а у 2012 це точно був філіал.
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10.01.2021 17:59 Відповісти
Да и выгодно было белорускому комитету грохнуть Шеремета не на своей територии,мол что же вы хотите ..посмотрите у них там неофашисто нацисты..госперевороты "гражданская война" а мы и не приделах)
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10.01.2021 21:35 Відповісти
Про подготовку ДНР и Крыма тоже знали, и даже активно участвовали. Спецслужбы такие спецслужбы, как говаривает элитка СБУ Пасичник и Ходаковский. Туда-сюда перебежал, делов-то. Всем пофиг, т.к. все в рамках одной структурки, ФСБ называется.
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10.01.2021 15:18 Відповісти
Во во,умные-задним числом.
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10.01.2021 15:24 Відповісти
В 2012 году Павел еще только собирался переезжать в Украину. Но я знаю, что информация была передана и в Российскую Федерацию, и в Украину, и даже в белорусский МИД", - сказал МакарИсточник: https://censor.net/ru/n3240912
Информация из КГБ о том что КГБ хочет его убить? Или кем и какая информация была передана?
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10.01.2021 15:25 Відповісти
А это уже не важно - главное больше пурги нагнать!
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10.01.2021 19:50 Відповісти
Политковскую крысы Мавзолейные грохнули 7 октября на день рождения своего фюрера,это чисто символичный подарок фюреру...,а Борю Немцова за фразу : Путлер,чтоб вы понимали...он ***...ый
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10.01.2021 15:27 Відповісти
Только не крысы мавзолейные, а гордые кавказские джигиты
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10.01.2021 16:32 Відповісти
не гордые кавказские джигиты, а шестерки кадыровские.
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10.01.2021 19:57 Відповісти
Прослушку КГБ Белоруси сдали крысы Путлера,как бы бельгийскому блогеру...,Крысы Мавзолейные,вы депилы Чекистана и это НАВЕЧНО...
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10.01.2021 15:30 Відповісти
Тут правильно сказал Андрей Андреевич Пионтковский,85 % информации из РАБссии Фейк....
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10.01.2021 15:32 Відповісти
Крутий цей Шерємєт.ЧОТИРИ роки за ним полювало білоруське КГБ...
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10.01.2021 16:01 Відповісти
Неуловимый Джо
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10.01.2021 19:51 Відповісти
Украинские спецслужбы еще в 2012 году знали о планах КГБ Беларуси убить Шеремета, - Макар -- что за бред он несёт? Какие украинские спецслужбы в 2012 году во время Януковича ? В это время не было украинских , а были русские в Украине, надо вещи называть своими именами
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10.01.2021 16:10 Відповісти
А щось помінялося?
ЗЕ прийшло, скасувало усі досягнення(
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10.01.2021 16:27 Відповісти
А вони були?
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10.01.2021 19:50 Відповісти
Ні, не було, небуло бо ви не бачили, просто тепер стало жити краще
Такої вакханалії у владі ще не було, наступний крок - повна анархія
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10.01.2021 20:59 Відповісти
Ну мабуть ви бачили-поділіться,може я, дійсно ,наговорюю на лицарів?
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11.01.2021 18:38 Відповісти
Только грохнули его, почему-то, не при Чивокуне, когда "не было" спецслужбы (хотя могли это сделать без всяких проблем), а при другом президенте, когда она "была"
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10.01.2021 19:54 Відповісти
це зрозуміло,при янику Шеремета могли легко і просто "пасти і контролювати" допоки він не мав "інформації".При Пороху фсб уже так вільно не почувались у нас і контроль за Шереметом було втрачено.От і вирішили перестрахуватись,прибрати.А тут рукзакян білими нитками шитий свой зад і прикрив доказуючи ослу свою незамінність.
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10.01.2021 20:11 Відповісти
Раз вы говорите про контроль над Шереметом со стороны ФСБ, это значит, что вы косвенно признаете, что Шеремет был их агентом. Иначе зачем спецслужбам контролировать журналиста? Если он неугодный, то его просто нейтрализуют, а не наблюдают и не контролируют. Контролируют только агентов. А вот если агент выходит из-под контроля, то начинается самое интересное!
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10.01.2021 20:23 Відповісти
досить багато журналістів "кусають" владу,деякі боляче,одиниці-просто "вовкодави"-саме їх і боїться влада ,стараються прибрати.Якщо б усіх писак "нейтралізували" була б бійня справжня.
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10.01.2021 20:55 Відповісти
Ну где-то так, немного по другому. Факторы знаний и договоров...
Там ещё могло быть что то личное, но это уже...
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11.01.2021 03:00 Відповісти
Для рашки он вообще опасности не представлял,на хрена ей его пасти,взрывать и т.п.? Но он особого почтения не проявлял к Укравшему Всего Того Не Многого,Что Осталось после Овоща,и тот снял наружку СБУ,не рекомендовал проявлять рвение,и т.п. Тут-то таракан и спустил своих боевых *********.
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11.01.2021 18:44 Відповісти
Знали, но молчали. Потому что профессионалы. Спецслужба всё-таки. Понимать надо!) Трудно себе представить каким Макаром они смогли это узнать? Особенно если учесть, что все "шататели режима" в РБ с постоянной регулярностью то погибали, то пропадали без вести. Как же они смогли узнать этот "секрет Полишенеля"? Непонятно!)
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10.01.2021 16:14 Відповісти
не сміши. дали у Москві наказ мовчати.
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10.01.2021 17:56 Відповісти
Отут вже питання до нашіх---навіщо загратили патріотів?
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10.01.2021 16:14 Відповісти
можеб і знали. якби існували
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10.01.2021 16:38 Відповісти
Если им верить, то они круче массада
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10.01.2021 17:09 Відповісти
похоже Рифа закрыли ни за что, версия подделки доказательств об убийстве со стороны белорусских спецслужб, в сторону Рифа и Юли, не расследовалась вообще.
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10.01.2021 17:31 Відповісти
Это уже не попахивает . а воняет западлом ... И не уверен, что у зели найдутся запасные памперсы.
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10.01.2021 17:34 Відповісти
А его что, при Зеле грохнули? Или может Зеля в 2012 был президентом?
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10.01.2021 19:57 Відповісти
Да тут нет вопроса , если есть мозги. И нет ответа, если их нет.
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10.01.2021 20:21 Відповісти
Все ясно, лишь бы испражниться
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10.01.2021 20:25 Відповісти
Послушай, неизвестный оппонент. Тут есть человек который меня понял и лайкнул. Есть ты Который не понял - и гавкнул... Так чего мне с тобой гавкаться, если есть люди которые рубят в теме, а ты не рубишь? Повышай ...и неуклонно стремись... может когда и ты перейдёшь с гавка на лайк. Желаю ...
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11.01.2021 00:57 Відповісти
Ну канешна знали Все!!!!!И о плане Барбаросса знали,и о покушении на Кеннеди тоже знали,и о перевалеДятлова тоже все знают!!!!! Просто не могут все рассказать вовремя-оперативная необходимость..... Прям как у Арестовича!!!!
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11.01.2021 00:36 Відповісти
Шумно! А о чём ? Дополню: и про Близнецов знали... И капитана , которы об этом предупреждал : выгнали из ЦРУ. Так о чём,кроме расп***ства это говорит? И как оправдывает заключение и позор на головы неповинных людей то, что заранцы не справляются со своими обязанностями и ломают людям судьбы за свой поганый пиар ?
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11.01.2021 00:54 Відповісти
то ще питання чи були ті служби українськими, а не філіал кгб чи фсб.
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10.01.2021 17:55 Відповісти
Україна повинна затвердити в своєму законодавстві санкції наших союзників проти кривавого режиму луки.
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10.01.2021 18:15 Відповісти
Украинские спецслужбы еще в 2012 году знали о планах КГБ Беларуси убить Шеремета,

Ооо! Боже!
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10.01.2021 20:38 Відповісти
Для начала, надо проверить этого пациента у психиатра...Его планерки у главы КГБ Беларуси - это высший пилотаж в мировой истории!
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10.01.2021 20:42 Відповісти
не надо быть сбушником, чтоб понимать, что лука хотел его грохнуть.
Шеремет бежал в рф,а потом в Украину.
Будет интересно, если окажется, что спецслужбы рф подкинули дезу укр спецам (или в укр спецлужбах росс кроты), что Шеремет - агент рф, а те грохнули его руками укр активистов (которые вообще не знали кого подрывают, им сказали росс шпиона).
Чужими руками, красиво, замазали луку и укр.
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10.01.2021 21:03 Відповісти
както оно на счёт "украинские"спецслужбы в 2012 ??? вызывает диссонанс.... это был филиал
гэбни судя по последующим событиям 2014.......
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10.01.2021 21:22 Відповісти
как обычно, многоходовочка...)
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10.01.2021 21:48 Відповісти
З-А-Е-Ф-А-Л-И своим пустозвонством...доложите быканову, быканов доложит авакову, аваков положит зеленьському и пусть тот выступит на пресс-конференции об очередном разоблачении...
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11.01.2021 06:14 Відповісти
 
 