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Новини
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Після штурму Капітолію в Берліні посилили безпеку Бундестагу

Після недавнього штурму будівлі конгресу США (Капітолію) у Вашингтоні була посилена безпека німецького Бундестагу в Берліні.

Про це повідомив тижневик Bild am Sonntag з посиланням на лист президента німецького парламенту до законодавців, передає Цензор.НЕТ із посиланням на "ЄП".

"Поліція Берліна домовилася про посилення своїх сил навколо будівлі Бундестагу", - наводить видання слова Вольфганга Шойбле у листі до депутатів.

Прессекретар Бундестагу підтвердила, що Шойбле написав депутатам про поточну ситуацію, але відмовилася надати детальну інформацію про зміст листа.

Шойбле також звернувся до Міністерства закордонних справ з проханням надати доповідь про насильство у Вашингтоні. Він заявив, що уточнить у федерального уряду та влади федеральної землі Берлін, які висновки слід зробити для безпеки Бундестагу.

Також читайте: Штурм Конгресу США: Чи є там російський слід? - іноземні ЗМІ

Нагадаємо, 6 січня на мітингу, який відбувся перед Білим домом, Трамп заявив прихильникам, що ніколи не визнає поразки на виборах, і закликав йти до будівлі Конгресу, де мали оголосити переможцем виборів Джо Байдена.

Протестувальники відправилися до Капітолію. Трамп обіцяв піти за ними, але поїхав до Білого дому і спостерігав за штурмом по телевізору, стверджує CNN.

Напад на будинок Капітолію активно висвітлювалося ЗМІ, пов'язаними з ГРУ. У російськомовному інформаційному просторі влада США зображувалася дискредитованою.

У Росії насильство чітко вкладається в наратив Кремля про розпадається американської демократії.

Контрольований російським державою новинний канал транслював хаос на розділеному екрані: одна сторона показувала щасливе святкування православного Різдва в Росії, інша - хаос у Вашингтоні.

Також читайте: Кількість жертв унаслідок штурму Капітолію зросла до п'яти: в лікарні помер поранений офіцер поліції Сікнік

В результаті заворушень загинули п'ятеро людей, серед них офіцер поліції, було затримано 52 людини, у Вашингтоні оголосили надзвичайний стан.

ФБР оголосило учасників штурму в розшук, за інформацію про тих, хто встановив у будівлі Конгресу США вибухові пристрої, обіцяла винагороду.

7 січня Конгрес США затвердив Джо Байдена переможцем президентських виборів. Він отримав 306 голосів вибірників, його попередник на посаді глави держави Дональд Трамп - 232. Інавгурація нового президента США має відбутися 20 січня.

Конгрес США (1237) штурм (245) Бундестаг (196) Шойбле (5)


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Топ коментарі
+13
Та да... кацапской ваты в Германии дофига заселилось.
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10.01.2021 16:13 Відповісти
+9
Хрюские каждый год 9 мая у себя в ********** штурмуют фанерный Бундестаг
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10.01.2021 16:15 Відповісти
+8
Однако, при этом, на па-рашку их ломом не сдвинешь. Зубами за Германию держатся.
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10.01.2021 16:36 Відповісти
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Та да... кацапской ваты в Германии дофига заселилось.
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10.01.2021 16:13 Відповісти
стокгольмский синдром.обьясняеш им что совок с нами и нашим народом сделал и слышиш что ты бандеровец
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10.01.2021 16:34 Відповісти
Однако, при этом, на па-рашку их ломом не сдвинешь. Зубами за Германию держатся.
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10.01.2021 16:36 Відповісти
раисю удобнее любить издалека
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10.01.2021 16:40 Відповісти
"Бамбить" (с)

Після штурму Капітолію в Берліні посилили безпеку Бундестагу - Цензор.НЕТ 9909
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10.01.2021 16:42 Відповісти
Членограй разбушевался ! Оно 🤢🤡ещё дебильнее рыжего шута- путлераста
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10.01.2021 17:49 Відповісти
Хрюские каждый год 9 мая у себя в ********** штурмуют фанерный Бундестаг
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10.01.2021 16:15 Відповісти
Это учения.
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10.01.2021 16:40 Відповісти
😂😂
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11.01.2021 15:59 Відповісти
Пусть опять спецбатальон в него посадят как в 45-ом.
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10.01.2021 16:16 Відповісти
В 45-м там в качестве "спецбатальона" были бойцы французской дивизии Шарлемань, эстонцы и фольксштурм.
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10.01.2021 16:27 Відповісти
та ну))))
После штурма Капитолия в Берлине усилили безопасность Бундестага - Цензор.НЕТ 666
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10.01.2021 16:16 Відповісти
давайте еще чистушки секеля газа запулим))))
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10.01.2021 16:17 Відповісти
У нас после штурма Капитолия, НеЛох в женское переоделся и пытался бежать, но его Мендель поймала!)
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10.01.2021 16:18 Відповісти
Брееехня... Не поймала, а зацепился чудом за балкон.
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10.01.2021 16:51 Відповісти
Делы, Юля, Ваивале))))
Після штурму Капітолію в Берліні посилили безпеку Бундестагу - Цензор.НЕТ 101
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10.01.2021 16:18 Відповісти
Путинский маразм в России крепчает. Русских будут штрафовать за продажу неправильной картошки. Неправильной будет считаться картошка выращенная в своем огороде из "нелегальных семян". Семена должны покупаться только в спецмагазинах. А если купил на базаре или у соседа - штраф
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10.01.2021 16:19 Відповісти
Це так би мовити лише вершина айсберга. Все саме цікаве - або його підводна частина - це коли совко-рашкова-біомасса почне "використовувати" це на свій совковий лад і закидувати всіх доносами. Анонімними доносами.
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10.01.2021 16:41 Відповісти
А Шнур не дождется когда Кремль вместе с Мацаквой сгорит..
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10.01.2021 16:19 Відповісти
Та може и дождётся...
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10.01.2021 16:30 Відповісти
для этого детонирующие или огнепроводные шнуры. а не ждуны
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10.01.2021 16:41 Відповісти
Чуваки, кто в первую колду гамал, поймут шо такое пять патронов в одну руку, а винтовка трехленейнейка не в твою руку, а в руку твоего комрада, и долбитесь, курвы, как хотитесть, слава, мать его, совку...
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10.01.2021 16:21 Відповісти
Греция раскрыла гостайну России: Почему «лучшие в мире» ПВО не открывают огонь в Сирии

https://kavkazcenter.com/russ/content/2021/01/10/119561/gretsiya-raskryla-gostajnu-rossii-pochemu-luchshie-v-mire-pvo-ne-otkryvayut-ogon-v-sirii.shtml
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10.01.2021 16:22 Відповісти
"В России насилие четко укладывается в нарратив Кремля о распадающейся американской демократии."
"Американская демократия" на этих выборах(и всё что с ними связано) конечно чуть поскользнулась и брякнулась таки в лужу. Но смешно слышать критику от тех, кто в этой луже по уши находится, причём уже давно, и даже не собирается вылазить.
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10.01.2021 16:22 Відповісти
ну навіщо ж так треба ногі роздвигати і сєвєрний паток добудовувати
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10.01.2021 16:22 Відповісти
Элиты слишком далеки от народа. Они бояться его.
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10.01.2021 16:38 Відповісти
Остання крапля. Є таке поняття. Після останньої краплі на Трампа вдягли намордника.
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10.01.2021 16:39 Відповісти
Не знаю причем здесь Трамп. Это напоминает антиутопию, где под предлогом борьбы с врагами творят какую-то дичь.
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10.01.2021 16:41 Відповісти
Не перенапружуй мозок. Рашикам важко зрозуміти здоровий глузд.

Трам, Америка, тоще - і одному й зайбутніх перевтілень. Можливо.
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10.01.2021 16:44 Відповісти
Это не здоровый глузд. Это называется тоталитаризм. Есть два вида общества - свободное общество и тоталитарное. Между ними авторитарное. Поиски врагов свойство авторитарных обществ.
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10.01.2021 16:46 Відповісти
Ти головне не перенапружуй мозок. Коли рашко моск починає філософствувати на численні варіації теми Америки це погано закінчується для власника моску.
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10.01.2021 16:49 Відповісти
Петя номерной - чемодан , вокзал - кацапия ! Или бот гебнявый ? Ненравится вали домой…
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10.01.2021 17:55 Відповісти
Пациент больницы Паша Дальнобойщик
https://www.youtube.com/watch?v=jkFtGxMgi9k&t=7s
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10.01.2021 16:25 Відповісти
мразь
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10.01.2021 16:39 Відповісти
А послать Кремль нах.. с его северопоточной тубой, плюнуть на свою "озабоченность" и прижать кацапитеков санкциями и отключением от цивилизованного мира, коленями и лбами к полу, ума иль духу не хватает ?.. А может вонь кацапских газовых денег слаще собственного достоинства, свободы и мирной спокойной жизни собственных детей и внуков..
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10.01.2021 16:36 Відповісти
У них еще ситуация веселее. Они недавно подписали договор с Китаем. Они финансируют иранских мулл, которые строят ядерные реакторы. Всё ради денег. Потому что они боятся, что если избирателей не кормить, то те взбунтуются.
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10.01.2021 16:39 Відповісти
соседи стоят с печеньками
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10.01.2021 16:39 Відповісти
За американцами не заржавеет)
Башни кремлю пошатает однозначна.
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10.01.2021 16:40 Відповісти
Эффективнее было бы эническую русню отлавливать и высылать на родную помойку.
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10.01.2021 16:44 Відповісти
На жаль в кожній країні є ще й свій відсоток дурнів яких не вислати...
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10.01.2021 16:52 Відповісти
_Западом, увы, руководят безответственные и безвольные ничтожества. Потому расия их побеждает. Когда расия делает ход, Запад всего лишь реагирует на ход предыдущий, причём реагирует нехотя, вяло, неадекватно! Не говоря уж о какой-то вменяемой стратегии против расии, которая ведёт против Запада настоящую войну!
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10.01.2021 16:49 Відповісти
1,5% світового ВВП "побєждает" що? Межі здорового глузду?
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10.01.2021 16:56 Відповісти
Рим.
Варвары.
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10.01.2021 17:00 Відповісти
Рим проиграл потому что за него перестали сражаться. В него не верили собственные граждане. А не из-за варваров.
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10.01.2021 17:22 Відповісти
Ольгино, ну-ка скажи: путлер - *****!
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10.01.2021 17:32 Відповісти
Древній Рим, що вже доведено істориками, згубили латифундії. Велика кількість повноправних Громадян Риму мала право вимагати собі землю в будь якій частині імперії безкоштовно в право власності. Цим скористались багато тисяч осіб які перестали займатися військовою справою та політикою і стали власниками маєтків латифундій. Багатіли швидко (як у нас) і не докладаючи надмірних зусиль - хапали, призначали управителя і тонули в розкоші... А тим часов варвари вправлялися з мечем та списом... Через триста років на місці тих вулиць де стояли вишукані і прекрасно оздоблені 8-ми поверхові особняки з ліфтами, водопроводом і каналізацією паслись кози...
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10.01.2021 19:21 Відповісти
_Латифундии, по твоим словам... Стремительное обогащение (Рима)... А теперь вернись к твоим словам про ВВП. И подумай про ВВП варваров. Ну как, дошло?
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10.01.2021 19:31 Відповісти
В Римській Імперії проживало близько 20% людства, а громадян Риму було дуже мало, але саме вони споживали "левову долю". Раби та ремісники мріяли про "перерозподіл" власності і максимально сприяли варварам. В результаті програли всі - варвари повернулися такими ж бідними як і пішли на Рим, а раби та ремісники втративши замовників та хазяїв деградували до варварського стану і наступило те що вважають "Темні Віки"... Зараз система набагато складніша і повязана не з натуральним господарством а з інтелектуальною власністю та технологічними досягненнями. Навіть мавпа може стріляти з автомата, але виготовити автомат не здатна. Подивіться як винищували вірмен (колонія ***** з мізерним ВВП) турецькі безпілотники і Ви переконаєтесь що відвага варварів ну ніяк не допомагала їм врятуватися від "шайтан машін"...
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10.01.2021 20:34 Відповісти
Цікаво, що так наполохало німців...
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10.01.2021 16:55 Відповісти
В Германіі штучно зробили американську ситуацію,вливши в німецьку націю етнос абсолютно іншої культури і кольору шкіри...Будуть тепер на ній експерементувати,проганяючи різні ситуаціі...Треба ж знати світовій еліті,чи варто ту Америку покидати,чи вже переносити центр управління в іншу країну...
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10.01.2021 17:10 Відповісти
Меркель буде звати іммігрантів на штурм?
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10.01.2021 17:11 Відповісти
Правило Комі
https://t.me/c/1450083870/4 The Comey Rule 🗓 2020 рік
🌍Країна: США
📽Жанр: #драма, #історичний, #серіал

💬Проєкт є екранізацією мемуарів «A Higher Loyalty» за авторством колишнього глави ФБР Джеймса Комі, який розповів про те, як росіяни посадили в Овальний кабінет Дональда Трампа. Міні-серіал освітить безпосередньо вибори і наступні за ними події, в центрі яких - протистояння Комі і Трампа.. Як відомо, колишній директор ФБР Джеймс Комі публічно заявляв, що президент США Дональд Трамп непридатний для керівництва країною в першу чергу з точки зору моралі.

🎬 Дивитись https://t.me/c/1450083870/4 The Comey Rule
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10.01.2021 17:15 Відповісти
Как бы с моралью там у всех плохо. Это как в меме с человеками-пауками, где они показывают друг на друга.
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10.01.2021 17:20 Відповісти
У Росії насильство чітко вкладається в наратив Кремля про розпадається американської демократії


пишіть українською, гугл транслейтом перекладайте на російську
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10.01.2021 17:28 Відповісти
А у вас гебнявых с моралью все нормально ? 13 000 убитых украинцев понять и простить ? Убийцы - живодеры , заглядывающие в рот ***** путлерастовичу
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10.01.2021 18:04 Відповісти
Прости меня Господи ! Немчяры мало ваших матерей насиловали ? хотите повторить?
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10.01.2021 19:12 Відповісти
Вы своих насильников опять в свой дом пустили , что внучки уже подросли ?
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10.01.2021 19:14 Відповісти
реконструкторы не дремлют.
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10.01.2021 21:12 Відповісти
https://youtu.be/x_P-******* Сильний виступ Арнольда Шварценегера стосовно подій!
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10.01.2021 23:21 Відповісти
 
 