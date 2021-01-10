Після штурму Капітолію в Берліні посилили безпеку Бундестагу

Після недавнього штурму будівлі конгресу США (Капітолію) у Вашингтоні була посилена безпека німецького Бундестагу в Берліні.

Про це повідомив тижневик Bild am Sonntag з посиланням на лист президента німецького парламенту до законодавців, передає Цензор.НЕТ із посиланням на "ЄП".

"Поліція Берліна домовилася про посилення своїх сил навколо будівлі Бундестагу", - наводить видання слова Вольфганга Шойбле у листі до депутатів.

Прессекретар Бундестагу підтвердила, що Шойбле написав депутатам про поточну ситуацію, але відмовилася надати детальну інформацію про зміст листа.

Шойбле також звернувся до Міністерства закордонних справ з проханням надати доповідь про насильство у Вашингтоні. Він заявив, що уточнить у федерального уряду та влади федеральної землі Берлін, які висновки слід зробити для безпеки Бундестагу.

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Нагадаємо, 6 січня на мітингу, який відбувся перед Білим домом, Трамп заявив прихильникам, що ніколи не визнає поразки на виборах, і закликав йти до будівлі Конгресу, де мали оголосити переможцем виборів Джо Байдена.

Протестувальники відправилися до Капітолію. Трамп обіцяв піти за ними, але поїхав до Білого дому і спостерігав за штурмом по телевізору, стверджує CNN.

Напад на будинок Капітолію активно висвітлювалося ЗМІ, пов'язаними з ГРУ. У російськомовному інформаційному просторі влада США зображувалася дискредитованою.

У Росії насильство чітко вкладається в наратив Кремля про розпадається американської демократії.

Контрольований російським державою новинний канал транслював хаос на розділеному екрані: одна сторона показувала щасливе святкування православного Різдва в Росії, інша - хаос у Вашингтоні.

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В результаті заворушень загинули п'ятеро людей, серед них офіцер поліції, було затримано 52 людини, у Вашингтоні оголосили надзвичайний стан.

ФБР оголосило учасників штурму в розшук, за інформацію про тих, хто встановив у будівлі Конгресу США вибухові пристрої, обіцяла винагороду.

7 січня Конгрес США затвердив Джо Байдена переможцем президентських виборів. Він отримав 306 голосів вибірників, його попередник на посаді глави держави Дональд Трамп - 232. Інавгурація нового президента США має відбутися 20 січня.