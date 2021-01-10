Після штурму Капітолію в Берліні посилили безпеку Бундестагу
Після недавнього штурму будівлі конгресу США (Капітолію) у Вашингтоні була посилена безпека німецького Бундестагу в Берліні.
Про це повідомив тижневик Bild am Sonntag з посиланням на лист президента німецького парламенту до законодавців, передає Цензор.НЕТ із посиланням на "ЄП".
"Поліція Берліна домовилася про посилення своїх сил навколо будівлі Бундестагу", - наводить видання слова Вольфганга Шойбле у листі до депутатів.
Прессекретар Бундестагу підтвердила, що Шойбле написав депутатам про поточну ситуацію, але відмовилася надати детальну інформацію про зміст листа.
Шойбле також звернувся до Міністерства закордонних справ з проханням надати доповідь про насильство у Вашингтоні. Він заявив, що уточнить у федерального уряду та влади федеральної землі Берлін, які висновки слід зробити для безпеки Бундестагу.
Нагадаємо, 6 січня на мітингу, який відбувся перед Білим домом, Трамп заявив прихильникам, що ніколи не визнає поразки на виборах, і закликав йти до будівлі Конгресу, де мали оголосити переможцем виборів Джо Байдена.
Протестувальники відправилися до Капітолію. Трамп обіцяв піти за ними, але поїхав до Білого дому і спостерігав за штурмом по телевізору, стверджує CNN.
Напад на будинок Капітолію активно висвітлювалося ЗМІ, пов'язаними з ГРУ. У російськомовному інформаційному просторі влада США зображувалася дискредитованою.
У Росії насильство чітко вкладається в наратив Кремля про розпадається американської демократії.
Контрольований російським державою новинний канал транслював хаос на розділеному екрані: одна сторона показувала щасливе святкування православного Різдва в Росії, інша - хаос у Вашингтоні.
В результаті заворушень загинули п'ятеро людей, серед них офіцер поліції, було затримано 52 людини, у Вашингтоні оголосили надзвичайний стан.
ФБР оголосило учасників штурму в розшук, за інформацію про тих, хто встановив у будівлі Конгресу США вибухові пристрої, обіцяла винагороду.
7 січня Конгрес США затвердив Джо Байдена переможцем президентських виборів. Він отримав 306 голосів вибірників, його попередник на посаді глави держави Дональд Трамп - 232. Інавгурація нового президента США має відбутися 20 січня.
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https://kavkazcenter.com/russ/content/2021/01/10/119561/gretsiya-raskryla-gostajnu-rossii-pochemu-luchshie-v-mire-pvo-ne-otkryvayut-ogon-v-sirii.shtml
"Американская демократия" на этих выборах(и всё что с ними связано) конечно чуть поскользнулась и брякнулась таки в лужу. Но смешно слышать критику от тех, кто в этой луже по уши находится, причём уже давно, и даже не собирается вылазить.
Трам, Америка, тоще - і одному й зайбутніх перевтілень. Можливо.
https://www.youtube.com/watch?v=jkFtGxMgi9k&t=7s
Башни кремлю пошатает однозначна.
Варвары.
https://t.me/c/1450083870/4 The Comey Rule 🗓 2020 рік
🌍Країна: США
📽Жанр: #драма, #історичний, #серіал
💬Проєкт є екранізацією мемуарів «A Higher Loyalty» за авторством колишнього глави ФБР Джеймса Комі, який розповів про те, як росіяни посадили в Овальний кабінет Дональда Трампа. Міні-серіал освітить безпосередньо вибори і наступні за ними події, в центрі яких - протистояння Комі і Трампа.. Як відомо, колишній директор ФБР Джеймс Комі публічно заявляв, що президент США Дональд Трамп непридатний для керівництва країною в першу чергу з точки зору моралі.
🎬 Дивитись https://t.me/c/1450083870/4 The Comey Rule
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