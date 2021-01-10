"Слуга народу" Леонов: Зараз президент робить все, щоб тарифи знизилися щонайменше на 30%, але після збільшення майже втричі...

Зараз президент Володимир Зеленський робить все, щоб тарифи знизилися щонайменше на 30%, але після збільшення майже втричі навряд чи це допоможе.

Про це на своїй сторінці у фейсбуці написав нардеп "Слуги народу" Олексій Леонов, передає Цензор.НЕТ. Наводимо його текст повністю.

"Чомусь локдаун не завадив Кабміну підвищити тарифи на комунальні послуги!!

О так, зараз почнеться, що тарифи збільшив не Кабмін, Кабмін просто ухвалив постанову і оголосив вільний ринок.

Буде конкуренція, буде зниження ціни!!

Тільки де ви бачили чесну конкуренцію в нашій країні?!

Є певна хронологія цих подій: на фракції виступав пан Вітренко з претензією на посаду віцепрем'єра, і головне питання було від "Слуг народу", чи будуть збільшуватися тарифи. Вітренко запевнив, що 100% ні!!!

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І якраз через чотири дні тарифи збільшилися.

Зараз президент робить все, щоб тарифи знизилися щонайменше на 30%.

І так, я знаю, що ми і є влада, що конкретно я зробив для зниження тощо...

Робота ведеться, зроблю все, що в моїх силах!

Але після зростання майже втричі зниження на 30%... "

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