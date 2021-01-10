"Слуга народу" Леонов: Зараз президент робить все, щоб тарифи знизилися щонайменше на 30%, але після збільшення майже втричі...
Зараз президент Володимир Зеленський робить все, щоб тарифи знизилися щонайменше на 30%, але після збільшення майже втричі навряд чи це допоможе.
Про це на своїй сторінці у фейсбуці написав нардеп "Слуги народу" Олексій Леонов, передає Цензор.НЕТ. Наводимо його текст повністю.
"Чомусь локдаун не завадив Кабміну підвищити тарифи на комунальні послуги!!
О так, зараз почнеться, що тарифи збільшив не Кабмін, Кабмін просто ухвалив постанову і оголосив вільний ринок.
Буде конкуренція, буде зниження ціни!!
Тільки де ви бачили чесну конкуренцію в нашій країні?!
Є певна хронологія цих подій: на фракції виступав пан Вітренко з претензією на посаду віцепрем'єра, і головне питання було від "Слуг народу", чи будуть збільшуватися тарифи. Вітренко запевнив, що 100% ні!!!
І якраз через чотири дні тарифи збільшилися.
Зараз президент робить все, щоб тарифи знизилися щонайменше на 30%.
І так, я знаю, що ми і є влада, що конкретно я зробив для зниження тощо...
Робота ведеться, зроблю все, що в моїх силах!
Але після зростання майже втричі зниження на 30%... "
Будь ласка, зачекайте...
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Предлагаю не останавливаться на достигнутом и срочно убрать кучу листьев у меня около подъезда. Верю, зе это под силу! Если и заниматься не своей работой - так по-полной.
А то, шо тарифы повысили - это оно само как-то вышло. Причем тут вобще ЗЕ и СН?
Это вобще Порошенко виноват стопудово. А ЗЕ, как известно, борется с ним не на жизнь, а на смерть.
Но борьба требует денег. Поэтому, дорогие зебилы, тарифы надо повышать.
То які пояснення має ЗЕ для підвищення тарифів ?
А він там сидить і лиже зелебенським!
А на самом деле газ закупили по летней цене, закачали в НАШИ УКРАИНСКИЕ хранилища, а теперь продают в три-четыре раза дороже!!!
и снова говорим на разных языках,
а может быть в притонах Сан-Франциско
лиловый негр ей подает манто (В.Высоцкий Место встречи изменить нельзя)
Леонов ничего изменить не может, он сам не знает текст договора с Газпромом, подписантом которого есть ВЕТРЕНКО, именно там разгадка тарифов. Ющенко з боем вытянул его на све божий. И пиплу стало ясно, кто тогда был главным бенефициаром.
Считают в опалення даже балконы (общ. пл 68м) . Этажом выше такая же квартира в которой никто не живет уже 5лет, стоит на балансе в гор.совете ( никому её не дают и не продают) счетчик общий на весь дом - кто платит за отопление этой квартиры?
Повысили минималку до 6000тыс (грязными) что там будет на руки еще не знаем, но руководство сразу же перевели меня на 0, 5ставки = 2550грн на руки и что нам делать? где еще взять 1500грн? на субсидию такие условия что получить ее не реально. (прописан не работающий )
На самом деле тарифы снизились
Это цены повысились!
)
Психических заболеваний нет - просто дурак
А теперь сама статья http://rusjev.net/2021/01/09/psihicheskih-zabolevanij-net-prosto-durak/