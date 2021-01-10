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Новини Тарифи ЖКГ
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"Слуга народу" Леонов: Зараз президент робить все, щоб тарифи знизилися щонайменше на 30%, але після збільшення майже втричі...

Зараз президент Володимир Зеленський робить все, щоб тарифи знизилися щонайменше на 30%, але після збільшення майже втричі навряд чи це допоможе.

Про це на своїй сторінці у фейсбуці написав нардеп "Слуги народу" Олексій Леонов, передає Цензор.НЕТ. Наводимо його текст повністю.

"Чомусь локдаун не завадив Кабміну підвищити тарифи на комунальні послуги!!

О так, зараз почнеться, що тарифи збільшив не Кабмін, Кабмін просто ухвалив постанову і оголосив вільний ринок.

Буде конкуренція, буде зниження ціни!!

Тільки де ви бачили чесну конкуренцію в нашій країні?!

Є певна хронологія цих подій: на фракції виступав пан Вітренко з претензією на посаду віцепрем'єра, і головне питання було від "Слуг народу", чи будуть збільшуватися тарифи.  Вітренко запевнив, що 100%  ні!!!

Читайте також: НКРЕКП підвищила тарифи на опалення для населення

І якраз через чотири дні тарифи збільшилися.

Зараз президент робить все, щоб тарифи знизилися щонайменше на 30%.

І так, я знаю, що ми і є влада, що конкретно я зробив для зниження тощо...

Робота ведеться, зроблю все, що в моїх силах!

Але після зростання майже втричі зниження на 30%... "

Читайте також: Від нинішнього дня скасовується пільговий тариф на перші 100 кВт.год електроенергії для населення

Слуга народу Леонов: Зараз президент робить все, щоб тарифи знизилися щонайменше на 30%, але після збільшення майже втричі... 01

Автор: 

тарифи (2060) Тарифи на газ (1060) Леонов Олексій (13)


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Топ коментарі
+92
не розумію, як катаючись на лижах в Буковелі, можна знизити тарифи в усій Україні
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10.01.2021 16:50 Відповісти
+57
"Слуга народа" Леонов: Сейчас президент делает все, чтобы тарифы снизились минимум на 30%, но после увеличения почти в три раза... - Цензор.НЕТ 1225
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10.01.2021 16:52 Відповісти
+44
Ну як. Як в квартале95.
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10.01.2021 16:52 Відповісти
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Тупицкий об него ноги вытер
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10.01.2021 17:26 Відповісти
Президент. Тарифы.
Предлагаю не останавливаться на достигнутом и срочно убрать кучу листьев у меня около подъезда. Верю, зе это под силу! Если и заниматься не своей работой - так по-полной.
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10.01.2021 17:31 Відповісти
охренительная математика - поднять в разы, а снизить на треть! и тут на сцену выходит мамыримино недоразумение в белом фраке и в роли спасителя. занавес. зеленые имбецилы аплодируют стоя
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10.01.2021 17:32 Відповісти
"зеленые имбецилы аплодируют стоя" раком, а решта просто стоя раком
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11.01.2021 06:40 Відповісти
Вот прямо на лыжной трассе в Буковеле ЗЕ и делает. Желтые и коричневые следы вдоль лыжни.

А то, шо тарифы повысили - это оно само как-то вышло. Причем тут вобще ЗЕ и СН?
Это вобще Порошенко виноват стопудово. А ЗЕ, как известно, борется с ним не на жизнь, а на смерть.
Но борьба требует денег. Поэтому, дорогие зебилы, тарифы надо повышать.
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10.01.2021 17:33 Відповісти
Как сделать лоху хорошо? Сделать плохо, а потом вернуть как було.
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10.01.2021 17:34 Відповісти
Даже не вернуть, а лишь слегка попустить.🙂
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10.01.2021 17:50 Відповісти
Якби Зеленський ,справді,намагався покращити ситуацію у країні-не катався б на лижах а ,тихо й спокійно пішов би геть! Краще-зовсім геть,у пекло!
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10.01.2021 17:39 Відповісти
"Слуга народу" Леонов: Зараз президент робить все, щоб тарифи знизилися мінімум на 30%, але після збільшення майже втричі... - Цензор.НЕТ 6073
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10.01.2021 17:42 Відповісти
Все верно, сначала повышают на 300%, потом пытаются понизить на 30% выдаючи это за перемогу. За глупцов людей держат.
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10.01.2021 17:42 Відповісти
Чому тримають? Вони такі і є. Подивитесь як зебіли будуть від захвату зеленими слюнями умиватись.
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11.01.2021 09:51 Відповісти
Осел на лижах катається... кому ти лапшу вішаєш...
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10.01.2021 17:45 Відповісти
Золотая бубачка! Все о народе печется, и шаурма не лезет в рот.
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10.01.2021 17:46 Відповісти
"Слуга народу" Леонов: Зараз президент робить все, щоб тарифи знизилися мінімум на 30%, але після збільшення майже втричі... - Цензор.НЕТ 7403
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10.01.2021 17:46 Відповісти
Вже наделал залишилось подякувати.
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10.01.2021 17:47 Відповісти
после слов "Ветренко" уже нет смысла читать дальше, что там думает это неграмотное чучело.
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10.01.2021 17:48 Відповісти
Стоит только посмотреть на это "интеллектуальное лицо" на фото и даже не надо начинать читать написанное этим "гением".
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10.01.2021 19:41 Відповісти
Та эта слуга пьяная, ей простительно. А вот наш фуфлыжник непьющий, только о народе и думает
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10.01.2021 20:44 Відповісти
Стоп, стоп, стоп, я что то пропустил, за последний год Порошенко поднял тарифы в 3Х а ЗЕ-лупа их никак снизить не может? Я правильно понял?
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10.01.2021 17:49 Відповісти
Именно так. Когда уже этого баригу Порошенко поогонят от власти¿¿¿ Народ ясно показал ему на выборах, что: У-ХО-ДИ!!! А он как тот клещ вцепился в кресло и взвинчивает и взвинчивает тарифы¡¡¡
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10.01.2021 18:25 Відповісти
А кто же еще. Это вам любой зебил подтвердит.
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10.01.2021 20:25 Відповісти
Ти точно все пропустив. Спочатку Порошенко підвищив ціну в 2 рази - до 8 гривень, потім при Зеленському вона опустилась і знову піднялася до 8 гривень. Але ще була введена плата за транспортування і таким чином ціна піднялася до 10 гривень в середньому. А вигодонабувачі, як при Порошенко, так і при Зеленському одні й ті ж самі - Фірташ, Льовочкін, Бойко та інші регіонали. І що цікаво - коли треба було віджати "Приватбанк", то це було зроблено легко і швидко. А реприватизувати награбоване регіоналами чомусь не вийшло. Чи то була вдячність Фірташу за підтримку на виборах?
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10.01.2021 21:13 Відповісти
нужно смотреть на индекс мировых цен. Сейчас цена зависит от мировых цен. Летом была в 2 раза ниже. Забыли?
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10.01.2021 23:21 Відповісти
Вы все поняли правильно! Ровно год назад президент Зеленский всех заинтриговал, сообщив что найдено интересное решение как снизить тарифы вдвое. Об этом узнал все еще считающий себя президентом Порошенко и быстренько повысил тарифы втрое!
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10.01.2021 23:17 Відповісти
треба підняти ціну, заробить бабла, а потім в< героической борьбе с алигархами> повернути ціну назад. Краще з травня
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10.01.2021 17:56 Відповісти
"Зараз президент робить все, щоб тарифи знизилися мінімум на 30%". - Катанням на лижах можна знизити тарифи? Уже йду брати свої лижі - і добиватись зниження тарифів.
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10.01.2021 17:58 Відповісти
На 300% підняти, а на 30% знизити... Гра цифрами вдала, особливо для тих, кому какаяразніца. Гра в напьорсткі.
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10.01.2021 17:59 Відповісти
Зебыдло уверено,что народ не знает анекдота про "купи козу,продай козу".
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10.01.2021 19:45 Відповісти
на местных выборах беня набрал 30%. Он имеет право грабить! Лохотрат радостно предоставил ему эту возможность!
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10.01.2021 18:05 Відповісти
ти чо? https://censor.net/ua/news/3232655/*******************************************************************************************************!
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11.01.2021 18:01 Відповісти
не.не!!! Добавьте матькивщину и замайбах и получите 30!
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11.01.2021 18:16 Відповісти
Тут надо остановиться и передохнуть. То, что эта власть - власть реальных, настоящих барыг и казнокрадов, которые к тому же убивают остатки промышленности - это факт. Но пока на "почти в три раза" тарифы не поднимались. Это дело будущего. А вот все, что сейчас происходит - это начало информационной войны всех против всех. А это плохо и очень смердит беней. Он "коллеги" по олигархату заинтересованы в том, чтобы создать еще бОльший хаос: это их средство заработка сверхприбылей. Власть обанкротилась со всех точек зрения. Но когда придет пора ее убирать, надо не забыть и про беню, и про ахметовых с пинчуками.
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10.01.2021 18:15 Відповісти
Не понимаю почему все топят за барыгу так он же примерно в 5 раз поднял тарифы или все забыли ?, зе просто продолжает это делать в угоду олигархам. Ничего не меняется все молчат, 70% платят 30% не могут платить ,долги растут .Им выгодно иксы к тарифам сделать, x5 к тарифам ,да хоть половина людей не заплатит ,всё равно олигархи в профите.
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10.01.2021 18:22 Відповісти
Не забули. Але ціна на газ з тих часів не виросла, а впала.
То які пояснення має ЗЕ для підвищення тарифів ?
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10.01.2021 18:29 Відповісти
Баба Беня очень хочет кушать. Ему суды в США светят, вот жирок и нагуливает.
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10.01.2021 20:27 Відповісти
Це не президент, це Чмо на лижах!
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10.01.2021 18:26 Відповісти
Так не хрін слузі Леонову сидіть у фракції слуг, а треба валить звідти!
А він там сидить і лиже зелебенським!
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10.01.2021 18:27 Відповісти
"Слуга народу" Леонов: Зараз президент робить все, щоб тарифи знизилися мінімум на 30%, але після збільшення майже втричі... - Цензор.НЕТ 7213
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10.01.2021 18:33 Відповісти
Странно, мировые цены на нефть может снизить, а тарифы в своей стране - нет, я уже не говорю о всемогущих макроэконемических твитах Мандель....
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10.01.2021 18:34 Відповісти
У Платона в Государстве написано, что власть должна работать во благо народу, чтобы государство этой власти процветало, а в Украине власть делает все для вреда народу и государство в упадке постоянно и все хуже и хуже все. Власть у бандитов, олигархов, и предателей - потому страна будет больна и в страшной лихорадке постоянно, но до тех пор, пока народ не будет судить их на своем народном суде!!! Суд должен быть по законам Хаммурапи и максимально справедливо будет всех казнить их казнить! А потом все их счета и все активы и все имущество должна получить Государство - Украина. Активы - национализировать! Счета перевести в казну! Имущество продать на аукционах и деньги в казну! Все, чтобы было захвачено олигархами после развала СССР то что принадлежало Украине и было ими приватизировано и что теперь они накручивают тарифы ибо хотят больше бабла выжать с народа, то все национализировать обратно под власть Государства Украина и после национализации - все тарифы сделать для народа максимально дешевыми!!! Они по указке Кремля делают жизнь Украины хуже, чтобы ее под власть России вернуть. Потому нужно поставить во власть патриотов, которые будут работать во благо народу, а всех бандитов - русскую мафию, коллаборантов - всех их приговорить к смертной казни!!! Сколько это можно терпеть в конце то концов??? Всю эту мразь - бандитов, коллаборантов, коррупционеров, олигархов, всех их нужно уничтожить!!!
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10.01.2021 18:34 Відповісти
Шо он делает на Буковеле для снижения тарифов ? на подъемнике катается ?
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10.01.2021 18:39 Відповісти
Тарифы будут расти пока народ не будет сопротивляется , не в интернетах буквами негодовать а под облгазами , Кабмином , администрацие прости господи отого шо у нас президент называется ...
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10.01.2021 18:47 Відповісти
пока страна принадлежит олигархам сопротивление бесполезно
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10.01.2021 19:16 Відповісти
поднять в три раза и потом снизить на...30% - дядя вова, вы дурак???????
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10.01.2021 18:50 Відповісти
Він нелох, зниження на 30% процентів буде подано як велика перемога, а винні у всьому злі бояри і Порох бо без нього нічого необходится.
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10.01.2021 20:38 Відповісти
по согласованию с "зе" ,тарифы живодеры подняли в три раза ,с учетом 30% "зе" снижения
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10.01.2021 18:55 Відповісти
Піпець... Неможливо не те що коментувати, а й слухати цю мега-хуцпу...
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10.01.2021 19:20 Відповісти
Это системный кризис От конкретных лиц он не зависит. Проще говоря - эти конкреьные лица и создали его в своих интересах. И да, что-то мы о Бене забыли.
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10.01.2021 19:23 Відповісти
В мае потеплеет, и Зе исполнит свои обещания - снизит тарифы на 30%!
А на самом деле газ закупили по летней цене, закачали в НАШИ УКРАИНСКИЕ хранилища, а теперь продают в три-четыре раза дороже!!!
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10.01.2021 19:26 Відповісти
Даже глупцы под куполом начинают понимать, что зеля просто олух,кабмином рулит агент ахметки,витренко - сынок пророссийской идиотки-комунячки живущей в москве,гетьманович - чисто лубянский агент пишущий законы по принципу чем хуже для экономики,тем лучше для его хозяев,куда ни плюнь - либо идиот,либо шакалёнок путина.
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10.01.2021 19:40 Відповісти
Справа ж не тарифах, а в бідності людей, взяли і віддали бідних на розрив олігархам, так це ше квіточки, за борги ж почнуть майно забирати і привіт радянське минуле, та щей голодомор паскуди влаштують. Який це ринок коли всі залежні від облгазів, які і копійки не вклали у ті труби, наоборот драли три шкури за писульки, яку назвали технічна документація. Сумно, дуже сумно.
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10.01.2021 19:49 Відповісти
А ведь народ в очередной раз все схавает. И похеру, что товарищь Ахметов и другие олигархи уже 30 лет доят их, будут идти и нести свои копейки... Ведь главное стабильность, кто бы ни был у руля: Ющенко, януковощь, Порошенко или зеля, все равно всем рулит ахметка... а вы как лохи и дальше верьте всем ваших ******* президентам и самым честным журнашлюхам
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10.01.2021 19:51 Відповісти
а что мне до нее= она уже в Париже
и снова говорим на разных языках,
а может быть в притонах Сан-Франциско
лиловый негр ей подает манто (В.Высоцкий Место встречи изменить нельзя)
Леонов ничего изменить не может, он сам не знает текст договора с Газпромом, подписантом которого есть ВЕТРЕНКО, именно там разгадка тарифов. Ющенко з боем вытянул его на све божий. И пиплу стало ясно, кто тогда был главным бенефициаром.
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10.01.2021 19:52 Відповісти
"Слуга народу" Леонов: Зараз президент робить все, щоб тарифи знизилися мінімум на 30%, але після збільшення майже втричі... - Цензор.НЕТ 8860
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10.01.2021 19:54 Відповісти
"Слуга народу" Леонов: Зараз президент робить все, щоб тарифи знизилися мінімум на 30%, але після збільшення майже втричі... - Цензор.НЕТ 830
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10.01.2021 19:55 Відповісти
сколько живу в "клетке" 42м кв жилой пл квитанцию на 4000грн еще никогда не получала....
Считают в опалення даже балконы (общ. пл 68м) . Этажом выше такая же квартира в которой никто не живет уже 5лет, стоит на балансе в гор.совете ( никому её не дают и не продают) счетчик общий на весь дом - кто платит за отопление этой квартиры?
Повысили минималку до 6000тыс (грязными) что там будет на руки еще не знаем, но руководство сразу же перевели меня на 0, 5ставки = 2550грн на руки и что нам делать? где еще взять 1500грн? на субсидию такие условия что получить ее не реально. (прописан не работающий )
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10.01.2021 20:10 Відповісти
эти два РЫЖИЕ Ахметов и Кобелев никак не накушаются -- этим баблом черти в Аду их в котлах варить будут.
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10.01.2021 20:14 Відповісти
ага я видел как он снижает тарифы для этого нужны шлем очки и горные лыжи и всё будет ламца дрица гоп ца ца!!!! подождите шановни, завтра вам мендельша еще что нибудь напишет в утешение!
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10.01.2021 20:21 Відповісти
Вот счас с лыж слезет и понизит тарифы.
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10.01.2021 20:42 Відповісти
Вы все неправильно поняли.
На самом деле тарифы снизились
Это цены повысились!
)
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10.01.2021 20:44 Відповісти
Що ж будемо чекати повернення президента з Буковелю, може днів через 100 він щось пообіцяє в такому дусі, що встановлення тарифів не є функцією президента, посилаючись на Конституцію.
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10.01.2021 20:55 Відповісти
Прочитал статью. Особенно понравилось название:
Психических заболеваний нет - просто дурак

А теперь сама статья http://rusjev.net/2021/01/09/psihicheskih-zabolevanij-net-prosto-durak/
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10.01.2021 21:05 Відповісти
Як на мене, так і хотіли: задерти тарифи, а потім бубочка знизить до рівня, який і планували. Знову цар хороший, а боярє погані.
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10.01.2021 21:18 Відповісти
Вы бы уже рот не открывали заботливые наши так и прет враньем ложью и шутовством
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10.01.2021 21:26 Відповісти
Зе молодец, борется, но это сложно при сговоре олигархов.
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10.01.2021 21:26 Відповісти
Да,в борьбе за обнищание народа и обогащения олигархов достиг действительно выдающихся успехов.
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10.01.2021 21:52 Відповісти
Точно. И так в этой борьбе устал, что отправился поправлять здоровье на эквадорские острова, которые так любил Дарвин.
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10.01.2021 22:02 Відповісти
Не удивлюсь,увидев зе на лыжах сради пальм. Были преценденты уже с Оманом. Тут и Дарвин зашел бы в тупик,как можно было выбрать такого осла
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11.01.2021 08:44 Відповісти
Как я написал комент что все забыли как Порошенко поднял тарифы в 5 раз и гнали на него ,а теперь он хороший и Зеленский продолжает это делать ,мой комент кикнули,Это похоже на помойку порохоботов и зеленоботов которая переобувается на ходу
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10.01.2021 21:43 Відповісти
Не за ведь е только, что при Порошенко европейские и кацапские цены на газ для нас были 400-500 дол., а сейчас 200-250 дол. Но это мелочи. Сейчас придут морозы, смотровые цены в Голландии подпрыгнут до 300-350 дол и вам выставят в феврале по 12 грн. за куб. Но вы продолжаете вспоминать Порошенко. Вы ж выбрали ыканамыста, что б он вам дишовых тарифав панаделал.
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10.01.2021 22:26 Відповісти
Даа,тяжело арестовичу ,наверное,с такой то конкуренцией в желании засунуть ослу язык поглубже в задницу. Не один леша хочет придавать говну зеленского вкус победы
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10.01.2021 21:47 Відповісти
конченные
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10.01.2021 21:49 Відповісти
ПЛАТИТЬ НИКТО НЕ БУДЕТ! ФИГ ВАМ И ТРУСКАВЕЛЬЦЯМ, И бУКОВЕЛЬЦЯМ, И БАРЫГАМ КУРШЕВЕЛЬЦЯМ!
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10.01.2021 21:59 Відповісти
У лоха відбирають 300гр., потім віддають 30 і він радіє прибутку.
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10.01.2021 23:10 Відповісти
Цікаво, а Тупицького хвилюють розцінки на комуналку??
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10.01.2021 23:47 Відповісти
Зе-клоуну уже никто не верит !
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11.01.2021 01:00 Відповісти
так как призывать к свержению строя нельзя, то я призываю народ Украины подняться и, поддержав существующий режим, самоорганизоваться...
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11.01.2021 06:12 Відповісти
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