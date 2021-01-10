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Новини Тарифи ЖКГ
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"Протести проти тарифів відбуваються через передачу країни в зовнішнє управління та вимоги транснаціональних корпорацій", - "слуга народу" Дубінський

Протести людей проти зростання тарифів - це лише початок політичної кризи 2021 року, причиною якої є "повна і беззастережна передача країни в зовнішнє управління".

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це нардеп від "Слуги народу" Олександр Дубінський написав у фейсбуці.

"Щоб зрозуміти наслідки цих подій потрібно добре знати історію.

Колонізатори і транснаціональні корпорації, що вимагають постійного підвищення тарифів і податків, повторюють в Україні політику освоєння колоній минулого століття, коли місцеве населення обкладалося задушливими податками на тлі розграбування природних ресурсів за цілковитого потурання місцевої влади.

Це завжди призводило до хвилювань і бунтів.

Якщо ми як влада, що несе повну відповідальність за те, що відбувається в країні, націлені на такий розвиток подій, то міняти нічого не потрібно.

Народ змінить нас сам.

Дивіться також: У Полтаві протестувальники проти нових тарифів на газ перекрили трасу Київ-Харків. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Якщо ж, - на що я розраховую, - ми зберігаємо здоровий глузд і усвідомлюємо всю глибину відповідальності перед людьми і за країну, то необхідно оперативно ухвалювати рішення, спрямовані на стабілізацію соціальної політики, шукати шляхи для зниження тарифів, зменшення фіскального та силового тиску на бізнес.

Для цього передусім потрібно почати демонтаж системи зовнішнього управління, ухвалювати рішення, виходячи з інтересів всього українського народу, а не тих, хто "радить", переслідуючи свої, найчастіше корисливі, інтереси, які нічого спільного з інтересами України і абсолютної більшості її громадян не мають.

Вигадувати нічого не потрібно.

Адже саме це написано у виборчій програмі партії".

Читайте також: "Слуга народу" Леонов: Зараз президент робить все, щоб тарифи знизилися мінімум на 30%, але після збільшення майже втричі...

Зазначимо, Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики і комунальних послуг, погодила підвищення тарифу за розподіл газу в Полтаві до 2,31 грн на метр кубічний.

Нагадаємо, постанова Кабінету Міністрів про скасування пільгового тарифу за перші 100 кВт на рівні 90 копійок набрала чинності з 1 січня. Нові тарифи на електроенергію для населення діятимуть до 31 березня 2021 року.

Автор: 

тарифи (2060) Дубінський Олександр (492)


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Топ коментарі
+73
Протесты происходят, бо зебилы подурели в 2019 году. Вместо мозгов включили противоположный орган.
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10.01.2021 17:14 Відповісти
+52
Сам дубинский уже давно во внешнем управлении бородатой бабушки
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10.01.2021 17:12 Відповісти
+48
Это МВФ вас заставил слугу Бени президентом выбрать?

Или МВФ заставил элеткроэнергию на Роисе покупать?

Или МВФ заставил Центрэнерго Коломойскому отдать?

ВМФ заставляет ЗЕшоблу работать через откатные конторки рыгов?
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10.01.2021 17:23 Відповісти
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Собачий рот Дубинского лает кремлевскими наративами.
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10.01.2021 19:38 Відповісти
етот дубинский-позор еврейской нации!
обьяните кто-нибудь ему,что если бы Украина действительно была бы под внешним управлением США,то война на Донбассе уже давно бы закончилась ,а ***** платил бы контрибуцию и мы жили бы не хуже чем Польша
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10.01.2021 19:46 Відповісти
Це треба пояснити зебілам та іншим недорозвинутим совкам .
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11.01.2021 07:54 Відповісти
И каким бы образом Украина могла бы заставить россию платить контрибуцию под управлением сша?
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11.01.2021 10:33 Відповісти
плохо, что нет смайла в виде дули.Три штуки не жалко для Вас=с.
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11.01.2021 17:27 Відповісти
Для кого нас?
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11.01.2021 17:39 Відповісти
для етого есть много простых инструментов: ввести эмбарго для российских энергоносителей,обьявить россию-спонсором терроризма...и т.д.
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12.01.2021 11:32 Відповісти
Ввести эмбарго со стороны кого? Украины? И объявить россию спонсором мирового терроризма может только оон а не сша.
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12.01.2021 11:49 Відповісти
https://censor.net/ru/user/481051, твои мысли запутались в 3 соснах:
1) мы говорим о внешнем управлении Украиной США, значит и эмбарго будет со стороны США!

2) если ты не знал, ООН находится в США и соответственно США имеют там большое влияние
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12.01.2021 16:55 Відповісти
1) Ты говорил о внешнем управлении сша украиной так что мешает сша ввести эмбарго сейчас. 2) Большое но не решающее.
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12.01.2021 17:02 Відповісти
"Протести проти тарифів відбуваються через передачу країни в зовнішнє управління та вимоги транснаціональних корпорацій", - "слуга народу" Дубінський - Цензор.НЕТ 5614
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12.01.2021 23:58 Відповісти
"Протести проти тарифів відбуваються через передачу країни в зовнішнє управління та вимоги транснаціональних корпорацій", - "слуга народу" Дубінський - Цензор.НЕТ 1771
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10.01.2021 19:55 Відповісти
Якась нещира заява без посилання на "собачий рот" і купи матюків.
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10.01.2021 20:16 Відповісти
КТО НАС БУДЕТ ГРАБИТЬ -пендосы или свои олихерги ?
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10.01.2021 22:22 Відповісти
Ахмєтка, Фірташ і Коломойский внєшнєє управлєніє? Дубінський, що ти вживаєш?
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10.01.2021 20:28 Відповісти
Ахмєтка, Фірташ і Коломойский внєшнєє управлєніє? Нет. Порошенко и международный клуб грабителей слабых стран - это внешнее управление. порошенко очень желал войти в международный клуб, и роздал её членам, часть суверенитета страны, за личные гарантии защиты клубом. порошенко отодвинули ,но члены клуба вросли в систему как раковая опухоль и Зе не чего не может уже сделать , его уже поразили метастазы, и он даже не сопротивлялся.
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10.01.2021 21:30 Відповісти
Та все воно нормально вживає . Просто , поки при владі проросійські уроди , простіше красти .
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11.01.2021 07:57 Відповісти
а кто сомневается, что в администрации Пр на руководящих должностях одни американские шпиені?? у них же задача стоит поднимать цены на коммуналлку??? а, болезные идьетты, жуйте новые цены, после них прийдут у вас отбирать ваши хрущеаки и брежневки -- и это будут -- блин, конечно же, американские шпиены!!!
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11.01.2021 17:33 Відповісти
Самые хитрожопые слуги уже почувствовали что пахнет жареным и изображают из себя оппозицию.
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10.01.2021 20:45 Відповісти
Ага дубина внешнее рашисткое управление какие Вы уроды слуги
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10.01.2021 21:24 Відповісти
https://twitter.com/tZEinform
https://twitter.com/tZEinform

tZE inform

@tZEinform

·https://twitter.com/tZEinform/status/1348292552894644225 3 ч

"Протесты против тарифов происходят из-за передачи страны во внешнее управление и требований транснациональных корпораций", - "слуга народа" Дубинский Вызовите ему психиатра
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10.01.2021 21:31 Відповісти
плохо,что только сейчас депутаты "рассмотрели",что Украина "под внешним управлением". А что она уже 30 лет под ним,не было видно? Или предыдущее - "московское управление"- в отличие от нынешнего - западного, должно вспоминаться как сладкий сон?
Тарифы только при "шуте на троне" стали расти?Или конечные выгододержатели от повышения тарифов (Ахметов,Фирташ,Коломойский...) поменялись?
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10.01.2021 21:44 Відповісти
утони в сортире.
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11.01.2021 01:43 Відповісти
Тарифы только при "шуте на троне" стали расти?Или конечные выгододержатели от повышения тарифов (Ахметов,Фирташ,Коломойский...) поменялись? Не поменялись, а добавились особо голодные Порошенко и иностранные Ко . А теперь ещё и голодные рты Зе.

И всю эту араву прокормить должен, народ Украины!
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10.01.2021 22:00 Відповісти
Того, хто кричить: лови вора - треба виносити першим. Інших за ним. Докурвилися.
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10.01.2021 23:27 Відповісти
Говорящая жопа-скоро твоим хозяином займутся всерьёз.
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10.01.2021 23:49 Відповісти
Дубинский говорящая голова Бени! Ему верить нельзя! Он хочет чтоб страной дальше правили олигархи!
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11.01.2021 00:58 Відповісти
дебильновский - головка беньки - понял, что скоро ему пипец... парни из Кливленда на огайщине скоро так прищемят нос всем бениным вылупышам, что те ни вякнуть, ни шмякнуть не смогут... а отрыв от корыта болезненный...
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11.01.2021 06:09 Відповісти
Грёбаный стыд ,совестно за брата 😡
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11.01.2021 06:56 Відповісти
хочу реального зовнішнього управління США,а не внутрішнього пограбунку від бені,ахметкі,фірташа і їм подібних
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11.01.2021 07:29 Відповісти
облгазы - Фирташ, облэнерго- Ахметов. какое нафиг внешнее управление?
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11.01.2021 09:22 Відповісти
Кремлевская давалка.Мразь.
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11.01.2021 12:37 Відповісти
Это что то новенькое. Критиковать самого себя за то, что повысил тарифы на газ! А наглость в том, что под этим предлогом предлагает ликвидировать НАБУ и Антикоррупционный Суд ("системы внешнего управления" на языке оригинала). Наверное не дают красть так как хочется.
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11.01.2021 13:26 Відповісти
В общем, виноваты все вокруг но только не мы !
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11.01.2021 15:04 Відповісти
https://spektrnews.in.ua/news/get-tarifnyy-genocid-ili-ocherednaya-operaciya-protiv-mvf---sergey-fursa/109087 "Геть тарифный геноцид или очередная операция против МВФ" - Сергей Фурса

Украинское правительство решило, что рыночные цены на газ - это плохо. И решили «подкоректировать» реформу рынка газа. Подкоректировать рыночное ценообразование. И, фактически, вернуть фиксированную цену на газ. Это предложение министерства энергетики.

По удивительному совпадению, это случилось в тот момент, когда «виртуальная миссия МВФ в городе».

По удивительному совпадению, перед этим вдруг на новогодние праздники, когда политическая активность на нуле и все доедают оливье, в городе Полтава прошли протесты против роста тарифов. В городе Полтава, где мэр от «За Майбутне» Коломойского.
По удивительному совпадению, накануне, перед тем, как министерство энергетики предложило уйти от рыночных цен на газ, программный пост, с традиционными разговорами о внешнем управлении, написал глашатай Коломойского, Дубинский.

Что это значит? Это значит олигарх снова наносит удар. И по экономике Украины. И по сотрудничеству с Западом.

Формирование рыночной цены на газ было ключевой реформой в рамках сотрудничества с МВФ. В результате этой реформы, Нафтогаз из черной дыры украинского бюджета, пожиравшей несколько процентов от ВВП ежегодно, превратился в крупнейшего налогоплательщика. И это позволило начать формировать конкурентный рынок газа для населения. И это сильно ударило по коррупции. В общем, типичный эффект внешнего управления. При этом, в рамках сотрудничества с МВФ, был введен механизм субсидий, который защищал самых бедных. В итоге, богатые платили. Бедные получали субсидии. Любимая социальная справедливость.

Что будет, если Украина в очередной раз кинет МВФ? Опять негативный сигнал рынку. Опять проблема в сотрудничестве, отдаляющей миссию. Опять Украина в глазах мира как государство популистов, ненадежный партнер. Опять призрак дефолта начнет бродить по Печерским холмам. В этом году Украине надо привлечь долгового финансирования на 24 млрд долларов. Причем только 4 миллиарда долларов пойдет на выплату внешних кредитов. Все прочее, наши внутренние долги, в том числе резко возросшие долги перед украинскими банками по ОВГЗ, так и финансирование дефицита бюджета. Очень высокого дефицита бюджета. И повышать риски привелчения ресурсов не очень разумно. Хотя, кто говорит о разумности….

Что получит население? Временно платежки станут ниже. Временно. Потому что все это уже было. В 2010-2013 гг. А потом мы заплатили за все это возросшим долгом. Кризисом. Девальвацией и инфляцией. Налогом на бедных. Опять бедные заплатят сверх цену. Просто за то, чтобы жители Конче Заспы меньше платили за газ.

В результате, еще один шаг в сторону русссского мира. То, что очень надо Коломойскому.

Уже второй подарок в этом году, после открытого Буковеля в разгар эпидемии и локдауна. Очередной подарок олигарху, по которому плачет тюрьма, но которого от НАБУ защищают все другие украинские силовики.

Прекрасное начало года. Напугаем инвесторов, заложим бомбу замедленного действия под экономику Украины и сделаем приятное Коломойскому. 2021 год обещает быть интересным.
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11.01.2021 15:26 Відповісти
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