"Протести проти тарифів відбуваються через передачу країни в зовнішнє управління та вимоги транснаціональних корпорацій", - "слуга народу" Дубінський

Протести людей проти зростання тарифів - це лише початок політичної кризи 2021 року, причиною якої є "повна і беззастережна передача країни в зовнішнє управління".

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це нардеп від "Слуги народу" Олександр Дубінський написав у фейсбуці.

"Щоб зрозуміти наслідки цих подій потрібно добре знати історію.

Колонізатори і транснаціональні корпорації, що вимагають постійного підвищення тарифів і податків, повторюють в Україні політику освоєння колоній минулого століття, коли місцеве населення обкладалося задушливими податками на тлі розграбування природних ресурсів за цілковитого потурання місцевої влади.

Це завжди призводило до хвилювань і бунтів.

Якщо ми як влада, що несе повну відповідальність за те, що відбувається в країні, націлені на такий розвиток подій, то міняти нічого не потрібно.

Народ змінить нас сам.

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Якщо ж, - на що я розраховую, - ми зберігаємо здоровий глузд і усвідомлюємо всю глибину відповідальності перед людьми і за країну, то необхідно оперативно ухвалювати рішення, спрямовані на стабілізацію соціальної політики, шукати шляхи для зниження тарифів, зменшення фіскального та силового тиску на бізнес.

Для цього передусім потрібно почати демонтаж системи зовнішнього управління, ухвалювати рішення, виходячи з інтересів всього українського народу, а не тих, хто "радить", переслідуючи свої, найчастіше корисливі, інтереси, які нічого спільного з інтересами України і абсолютної більшості її громадян не мають.

Вигадувати нічого не потрібно.

Адже саме це написано у виборчій програмі партії".

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Зазначимо, Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики і комунальних послуг, погодила підвищення тарифу за розподіл газу в Полтаві до 2,31 грн на метр кубічний.

Нагадаємо, постанова Кабінету Міністрів про скасування пільгового тарифу за перші 100 кВт на рівні 90 копійок набрала чинності з 1 січня. Нові тарифи на електроенергію для населення діятимуть до 31 березня 2021 року.