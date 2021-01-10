"Протести проти тарифів відбуваються через передачу країни в зовнішнє управління та вимоги транснаціональних корпорацій", - "слуга народу" Дубінський
Протести людей проти зростання тарифів - це лише початок політичної кризи 2021 року, причиною якої є "повна і беззастережна передача країни в зовнішнє управління".
Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це нардеп від "Слуги народу" Олександр Дубінський написав у фейсбуці.
"Щоб зрозуміти наслідки цих подій потрібно добре знати історію.
Колонізатори і транснаціональні корпорації, що вимагають постійного підвищення тарифів і податків, повторюють в Україні політику освоєння колоній минулого століття, коли місцеве населення обкладалося задушливими податками на тлі розграбування природних ресурсів за цілковитого потурання місцевої влади.
Це завжди призводило до хвилювань і бунтів.
Якщо ми як влада, що несе повну відповідальність за те, що відбувається в країні, націлені на такий розвиток подій, то міняти нічого не потрібно.
Народ змінить нас сам.
Якщо ж, - на що я розраховую, - ми зберігаємо здоровий глузд і усвідомлюємо всю глибину відповідальності перед людьми і за країну, то необхідно оперативно ухвалювати рішення, спрямовані на стабілізацію соціальної політики, шукати шляхи для зниження тарифів, зменшення фіскального та силового тиску на бізнес.
Для цього передусім потрібно почати демонтаж системи зовнішнього управління, ухвалювати рішення, виходячи з інтересів всього українського народу, а не тих, хто "радить", переслідуючи свої, найчастіше корисливі, інтереси, які нічого спільного з інтересами України і абсолютної більшості її громадян не мають.
Вигадувати нічого не потрібно.
Адже саме це написано у виборчій програмі партії".
Зазначимо, Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики і комунальних послуг, погодила підвищення тарифу за розподіл газу в Полтаві до 2,31 грн на метр кубічний.
Нагадаємо, постанова Кабінету Міністрів про скасування пільгового тарифу за перші 100 кВт на рівні 90 копійок набрала чинності з 1 січня. Нові тарифи на електроенергію для населення діятимуть до 31 березня 2021 року.
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обьяните кто-нибудь ему,что если бы Украина действительно была бы под внешним управлением США,то война на Донбассе уже давно бы закончилась ,а ***** платил бы контрибуцию и мы жили бы не хуже чем Польша
1) мы говорим о внешнем управлении Украиной США, значит и эмбарго будет со стороны США!
2) если ты не знал, ООН находится в США и соответственно США имеют там большое влияние
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"Протесты против тарифов происходят из-за передачи страны во внешнее управление и требований транснациональных корпораций", - "слуга народа" Дубинский Вызовите ему психиатра
Тарифы только при "шуте на троне" стали расти?Или конечные выгододержатели от повышения тарифов (Ахметов,Фирташ,Коломойский...) поменялись?
И всю эту араву прокормить должен, народ Украины!
Украинское правительство решило, что рыночные цены на газ - это плохо. И решили «подкоректировать» реформу рынка газа. Подкоректировать рыночное ценообразование. И, фактически, вернуть фиксированную цену на газ. Это предложение министерства энергетики.
По удивительному совпадению, это случилось в тот момент, когда «виртуальная миссия МВФ в городе».
По удивительному совпадению, перед этим вдруг на новогодние праздники, когда политическая активность на нуле и все доедают оливье, в городе Полтава прошли протесты против роста тарифов. В городе Полтава, где мэр от «За Майбутне» Коломойского.
По удивительному совпадению, накануне, перед тем, как министерство энергетики предложило уйти от рыночных цен на газ, программный пост, с традиционными разговорами о внешнем управлении, написал глашатай Коломойского, Дубинский.
Что это значит? Это значит олигарх снова наносит удар. И по экономике Украины. И по сотрудничеству с Западом.
Формирование рыночной цены на газ было ключевой реформой в рамках сотрудничества с МВФ. В результате этой реформы, Нафтогаз из черной дыры украинского бюджета, пожиравшей несколько процентов от ВВП ежегодно, превратился в крупнейшего налогоплательщика. И это позволило начать формировать конкурентный рынок газа для населения. И это сильно ударило по коррупции. В общем, типичный эффект внешнего управления. При этом, в рамках сотрудничества с МВФ, был введен механизм субсидий, который защищал самых бедных. В итоге, богатые платили. Бедные получали субсидии. Любимая социальная справедливость.
Что будет, если Украина в очередной раз кинет МВФ? Опять негативный сигнал рынку. Опять проблема в сотрудничестве, отдаляющей миссию. Опять Украина в глазах мира как государство популистов, ненадежный партнер. Опять призрак дефолта начнет бродить по Печерским холмам. В этом году Украине надо привлечь долгового финансирования на 24 млрд долларов. Причем только 4 миллиарда долларов пойдет на выплату внешних кредитов. Все прочее, наши внутренние долги, в том числе резко возросшие долги перед украинскими банками по ОВГЗ, так и финансирование дефицита бюджета. Очень высокого дефицита бюджета. И повышать риски привелчения ресурсов не очень разумно. Хотя, кто говорит о разумности….
Что получит население? Временно платежки станут ниже. Временно. Потому что все это уже было. В 2010-2013 гг. А потом мы заплатили за все это возросшим долгом. Кризисом. Девальвацией и инфляцией. Налогом на бедных. Опять бедные заплатят сверх цену. Просто за то, чтобы жители Конче Заспы меньше платили за газ.
В результате, еще один шаг в сторону русссского мира. То, что очень надо Коломойскому.
Уже второй подарок в этом году, после открытого Буковеля в разгар эпидемии и локдауна. Очередной подарок олигарху, по которому плачет тюрьма, но которого от НАБУ защищают все другие украинские силовики.
Прекрасное начало года. Напугаем инвесторов, заложим бомбу замедленного действия под экономику Украины и сделаем приятное Коломойскому. 2021 год обещает быть интересным.