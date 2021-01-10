На Майдані в Києві організували ланцюг солідарності з протестувальниками в Білорусі. ФОТОрепортаж
У неділю, 10 січня, близько пів сотні активістів у Києві на Майдані Незалежності організували ланцюг солідарності з білорусами, які виходять на акції протесту в Мінську та інших білоруських містах.
Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, люди з біло-червоно-білими прапорами вишикувалися в центрі української столиці вздовж вулиці Хрещатик із боку Головпоштамту.
Як розповів один з учасників акції, громадянин Білорусі Юрій Щучко, щонеділі в Києві відбуваються подібні акції солідарності, коли учасники йдуть маршем до посольства Республіки Білорусь в Україні. Однак з огляду на посилення українською владою карантину зараз вирішили утворити саме ланцюг солідарності.
"Зазвичай ми щонеділі зустрічаємося на Майдані і йдемо до нашого білоруського посольства на вулицю Коцюбинського, 3. Але оскільки зараз локдаун, ми вирішили просто організувати ланцюг солідарності за всіма вимогами, які встановлює українське законодавство до заходів. Бачите, всі стоять через 1,5 метра, в масках", - зазначив він.
Активіст підкреслив, що такі акції проводять, щоб "висловити свою солідарність із тими людьми, які залишилися на території Республіки Білорусь і досі борються з режимом Олександра Лукашенка".
Сам Щучко розповів, що влітку брав участь у протестах у Білорусі, але його затримали. За його словами, проти нього порушили кілька адміністративних і кримінальних справ. Тому наприкінці серпня він приїхав в Україну і зараз мешкає тут.
Як повідомлялося, в Мінську та інших містах Білорусі з самого ранку 10 січня відбуваються локальні недільні акції протесту.
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Об этом на своей странице в https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=5048917825179865&id=100001850929180 Facebook сообщил председатель Национальной медицинской палаты Украины, директор Института вакцинологии и иммунобиопрепаратов Сергей Кравченко.
«Очередное вранье (…) по поводу вакцины «Спутник V» и других медицинских иммунобиологических препаратов российского производства! В Украине при диагностике коронавирусной болезни COVID-19 в 90 процентах случаев используются ПЦР тест-системы российского производства. Таких российских компаний, как «Вектор-Бест», «ДНК-Технология», «Амплисенс», «Хема» и другие», - написал Кравченко.
Дык што, лапаць - супраць Пау'ночнага Струменю выходзiш?
То (фсьо шо плохое ), дєлайет клятийпорошенко . Нізабудімніпрастім ,, і так далі !
На что надеется КГБ Беларуссии - перейти на зарплату ФСБ?
Йому вже плювати на ті протести.
Лучше уж не высовываться,чем начать и так все слить.
На войну не ходят с цветами-никого этим не победишь.А тебе накостылять могут.Все эти флеш мобы,цветы ,стихи,"светлые восторженные лица " и прочая хореография не может свергнуть диктатора.Другие методы нужны.Но белорусы решили,что против волка или тигра можно идти не с оружием,а с шарами или бантиками.В итоге-сколько убитыхпропавших без вести,покалеченных физически и морально-а воз и ныне там.Может что то изменить надо?
Вот эти цепи солидарности-к чему этот спектакль?то врачи станут,руки поднимут,то ноги опустят,то боком повернуться-а Лука смееться с них,перестал совсем бояться.
Людей задерживают постоянно,так поодиночке передушат всех недовольных.Боялись быть майданутыми?с цветами дома сидеть надо,а не Луку и омоновцев пугать.
и странно почемуто от коронавируса без карантина не вымирают чтото здесь не так