На Майдані в Києві організували ланцюг солідарності з протестувальниками в Білорусі. ФОТОрепортаж

У неділю, 10 січня, близько пів сотні активістів у Києві на Майдані Незалежності організували ланцюг солідарності з білорусами, які виходять на акції протесту в Мінську та інших білоруських містах.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, люди з біло-червоно-білими прапорами вишикувалися в центрі української столиці вздовж вулиці Хрещатик із боку Головпоштамту.

Як розповів один з учасників акції, громадянин Білорусі Юрій Щучко, щонеділі в Києві відбуваються подібні акції солідарності, коли учасники йдуть маршем до посольства Республіки Білорусь в Україні. Однак з огляду на посилення українською владою карантину зараз вирішили утворити саме ланцюг солідарності.

"Зазвичай ми щонеділі зустрічаємося на Майдані і йдемо до нашого білоруського посольства на вулицю Коцюбинського, 3. Але оскільки зараз локдаун, ми вирішили просто організувати ланцюг солідарності за всіма вимогами, які встановлює українське законодавство до заходів. Бачите, всі стоять через 1,5 метра, в масках", - зазначив він.

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Активіст підкреслив, що такі акції проводять, щоб "висловити свою солідарність із тими людьми, які залишилися на території Республіки Білорусь і досі борються з режимом Олександра Лукашенка".

Сам Щучко розповів, що влітку брав участь у протестах у Білорусі, але його затримали. За його словами, проти нього порушили кілька адміністративних і кримінальних справ. Тому наприкінці серпня він приїхав в Україну і зараз мешкає тут.









Як повідомлялося, в Мінську та інших містах Білорусі з самого ранку 10 січня відбуваються локальні недільні акції протесту.