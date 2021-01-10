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Новини Революція в Білорусі
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На Майдані в Києві організували ланцюг солідарності з протестувальниками в Білорусі. ФОТОрепортаж

У неділю, 10 січня, близько пів сотні активістів у Києві на Майдані Незалежності організували ланцюг солідарності з білорусами, які виходять на акції протесту в Мінську та інших білоруських містах.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, люди з біло-червоно-білими прапорами вишикувалися в центрі української столиці вздовж вулиці Хрещатик із боку Головпоштамту.

Як розповів один з учасників акції, громадянин Білорусі Юрій Щучко, щонеділі в Києві відбуваються подібні акції солідарності, коли учасники йдуть маршем до посольства Республіки Білорусь в Україні. Однак з огляду на посилення українською владою карантину зараз вирішили утворити саме ланцюг солідарності.

"Зазвичай ми щонеділі зустрічаємося на Майдані і йдемо до нашого білоруського посольства на вулицю Коцюбинського, 3. Але оскільки зараз локдаун, ми вирішили просто організувати ланцюг солідарності за всіма вимогами, які встановлює українське законодавство до заходів. Бачите, всі стоять через 1,5 метра, в масках", - зазначив він.

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Активіст підкреслив, що такі акції проводять, щоб "висловити свою солідарність із тими людьми, які залишилися на території Республіки Білорусь і досі борються з режимом Олександра Лукашенка".

Сам Щучко розповів, що влітку брав участь у протестах у Білорусі, але його затримали. За його словами, проти нього порушили кілька адміністративних і кримінальних справ. Тому наприкінці серпня він приїхав в Україну і зараз мешкає тут.

На Майдані в Києві організували ланцюг солідарності з протестувальниками в Білорусі 01
На Майдані в Києві організували ланцюг солідарності з протестувальниками в Білорусі 02
На Майдані в Києві організували ланцюг солідарності з протестувальниками в Білорусі 03
На Майдані в Києві організували ланцюг солідарності з протестувальниками в Білорусі 04

Як повідомлялося, в Мінську та інших містах Білорусі з самого ранку 10 січня відбуваються локальні недільні акції протесту.

Автор: 

Білорусь (7970) Київ (19683) протест (2408)


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Топ коментарі
+10
Якi ты валенак! Галасавала дэлегацыя Лукашэнкi цi грамадцкае супольнiцтва?! Гэтыя беларусы на Майдане - ахвяры лукашызму, як раз за дэмакратычную Беларусь, Украiну. Супраць дыктатур Лукашэнкi i Пуцiна. На колькi трэба быць дзебiлам - каб блытаць гэтыя рэчы...
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10.01.2021 18:10 Відповісти
+7
Поддерживаю белорусов. Стойкости вам, смелые и чистые люди. Лукашизм все равно доживает последние дни
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10.01.2021 18:14 Відповісти
+6
Вони дохрена так виходили на акції протесту на підтримку України коли Білорусь в ООН голосувала фактично проти України ?? А голосувала вона завжди на користь Козлостана, ніколи не підтримала Україну ...сябри херови)
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10.01.2021 18:04 Відповісти
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Пустопорожнє марнотратство
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10.01.2021 17:51 Відповісти
А что єто бьіло -інсталяция ілі перформанс🐴🐴🐴🐴🐴
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10.01.2021 17:52 Відповісти
Лука вже злякався і втік у Ростов)))
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10.01.2021 17:53 Відповісти
В нас хуже в 5 разів , вони за беларусь переживають. Але за пару гр походять годину другу.
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10.01.2021 17:55 Відповісти
Поверь ося, не все такие меркантильные как ты, блондинка.
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10.01.2021 18:13 Відповісти
Та мені валом ви успішні українці вам видніше
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10.01.2021 18:16 Відповісти
ви успішні українці ? 90% Украинцев живут за чертой бедности, а 10% жируют. К десяти ты как я понимаю не относишься, уходи с притона и присоединяйся к девяносто.
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10.01.2021 18:33 Відповісти
Почти все ПЦР-тесты на Украине оказались российскими !

Об этом на своей странице в https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=5048917825179865&id=100001850929180 Facebook сообщил председатель Национальной медицинской палаты Украины, директор Института вакцинологии и иммунобиопрепаратов Сергей Кравченко.
«Очередное вранье (…) по поводу вакцины «Спутник V» и других медицинских иммунобиологических препаратов российского производства! В Украине при диагностике коронавирусной болезни COVID-19 в 90 процентах случаев используются ПЦР тест-системы российского производства. Таких российских компаний, как «Вектор-Бест», «ДНК-Технология», «Амплисенс», «Хема» и другие», - написал Кравченко.
На Майдане в Киеве организовали "цепь солидарности" с протестующими в Беларуси - Цензор.НЕТ 7773
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10.01.2021 17:56 Відповісти
Кроме того, медик отметил, что украинские тест-системы, которые выпускает харьковская компания «Астравир», также производят из российских компонентов.

На Майдане в Киеве организовали "цепь солидарности" с протестующими в Беларуси - Цензор.НЕТ 7599
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10.01.2021 17:58 Відповісти
Прикинь газ у тебя в конфорке тоже расейский, также как и дизель и газ на заправке
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10.01.2021 18:06 Відповісти
А що вони роблять на майдані ? Они же не "майданутые" ,мазохісти .....
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10.01.2021 17:57 Відповісти
мне кажется на майдане больше людей собралось чем на менцких болотах.
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10.01.2021 17:57 Відповісти
Это да. У нас погода классная все на лыжи стали, с горок катаются, веселятся.
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10.01.2021 18:30 Відповісти
Кожен сам вирішує, як йому провести вільний час.
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10.01.2021 17:57 Відповісти
что характерно цена на газ в Киеве самая низкая и доставка копейки , боятся киевлян зеленные уроды
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10.01.2021 18:00 Відповісти
На Майдане в Киеве организовали "цепь солидарности" с протестующими в Беларуси - Цензор.НЕТ 4405
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10.01.2021 18:02 Відповісти
Вони дохрена так виходили на акції протесту на підтримку України коли Білорусь в ООН голосувала фактично проти України ?? А голосувала вона завжди на користь Козлостана, ніколи не підтримала Україну ...сябри херови)
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10.01.2021 18:04 Відповісти
Якi ты валенак! Галасавала дэлегацыя Лукашэнкi цi грамадцкае супольнiцтва?! Гэтыя беларусы на Майдане - ахвяры лукашызму, як раз за дэмакратычную Беларусь, Украiну. Супраць дыктатур Лукашэнкi i Пуцiна. На колькi трэба быць дзебiлам - каб блытаць гэтыя рэчы...
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10.01.2021 18:10 Відповісти
Звичайно Лукашенко і компані голосували в ООН, але я не бачив масових протестів на підтримку України в Мінську проти цих голосувань, бо язики в дупу і сиділи мовчки по хатинах расейськие серіали дивилися. Це треба бути довбнем що б базікати якусь то хрень. Це мені нагадує дитячий лепет кацапiв що показують пальцем на ***** і мукають ета фсьо ОН (!) ми тут не причем!
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10.01.2021 18:30 Відповісти
А на Няметчыне выходзiлi у' падтрымку Украiны? Менавiта ты, лапаць, выходзiу'? На Няметчыне цябе не арыштуюць, не пасадзяць за краты. Чаго я цябе, дзятла, не бачыу' у навiнах?
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10.01.2021 18:40 Відповісти
Комiшний ти довбень ))Але тупий , не цікаво з тобою навіть лаятися . Так що давайпака лапоть )
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10.01.2021 18:53 Відповісти
Гэта таму, што табе, Шарыкаву, адказаць нiма чым.
Дык што, лапаць - супраць Пау'ночнага Струменю выходзiш?
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10.01.2021 19:50 Відповісти
Лукашенко тільки з Білоруссю. Путін окремо, він з тіхановськими, бабариками і цепкалами.
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10.01.2021 18:42 Відповісти
Апахмялiся, Аксана.
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10.01.2021 18:51 Відповісти
А где цепь?Там человек двадцать.Наверно остальные 20 в Минске цепь замыкают
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10.01.2021 18:09 Відповісти
Ага! Еще в кружок по макраме запишитесь. До тех пор пока белорусы будут "стоять на коленях" (во всех смыслах) перед бандюками никто им не поможет (даже Бог)!
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10.01.2021 18:10 Відповісти
Простите за брутальность, сами х.............. доедаем, но других учим жить. Натура у нас такая.
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10.01.2021 18:10 Відповісти
Поддерживаю белорусов. Стойкости вам, смелые и чистые люди. Лукашизм все равно доживает последние дни
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10.01.2021 18:14 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=6XiekmidWss Это Будет Продолжаться Вечно
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10.01.2021 18:18 Відповісти
тут беня уничтожает остатки энергосистемы Украины вместе с белорусами и москалями. Не хотите поддержать будущих безработных украинских энергетиков?
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10.01.2021 18:22 Відповісти
Віфсьоврьотє , німожетбіть , прізідєнтетагонедапустіт ..
То (фсьо шо плохое ), дєлайет клятийпорошенко . Нізабудімніпрастім ,, і так далі !
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10.01.2021 18:42 Відповісти
Дура, якщо Луки не стане при владі, то російські нелюди попруть на нас, як саранча.
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10.01.2021 18:46 Відповісти
Если в отдельно взятой стране нет хотя бы одного оппозиционного телеканала - эта страна де-факто в состоянии гражданской войны.
На что надеется КГБ Беларуссии - перейти на зарплату ФСБ?
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10.01.2021 18:36 Відповісти
Да навалом.
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10.01.2021 18:39 Відповісти
Україні потрібно приєднатися до режиму санкцій наших союзників проти кривавого режиму луки, шляхом імплементації у власне законодавство.
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10.01.2021 18:43 Відповісти
На Майдане в Киеве организовали "цепь солидарности" с протестующими в Беларуси.А где ж такая же цепь солидарности с протесту.щими в США,вы что,в Киеве не поддерживаете американский народ,там же фальсификации,мирная демонстрация,диктаторские замашки,ну все ж по одной кальке ,как в Белорусии
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10.01.2021 18:46 Відповісти
Касапа, ну что это за самолайки, несерьёзно же и с бутылки слез - бегом на бутылочку
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10.01.2021 19:11 Відповісти
Народ іноді сам не знає, чого хоче, і вередує та бешкетує. Точно так у Білорусі. Але, на щастя, вже схаменулися і тепер законослухняні, за винятком кількох десятків "упоротих", які виходять на прогулянки
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10.01.2021 18:57 Відповісти
А в Україні все добре? Цікаво за кого ці що на Майдані голосували на останніх виборах?
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10.01.2021 18:59 Відповісти
Напевно мирним шляхом позбутись лукаша не вийде.
Йому вже плювати на ті протести.
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10.01.2021 19:01 Відповісти
Часто наивность и незрелость губят хорошие начинания.
Лучше уж не высовываться,чем начать и так все слить.
На войну не ходят с цветами-никого этим не победишь.А тебе накостылять могут.Все эти флеш мобы,цветы ,стихи,"светлые восторженные лица " и прочая хореография не может свергнуть диктатора.Другие методы нужны.Но белорусы решили,что против волка или тигра можно идти не с оружием,а с шарами или бантиками.В итоге-сколько убитыхпропавших без вести,покалеченных физически и морально-а воз и ныне там.Может что то изменить надо?
Вот эти цепи солидарности-к чему этот спектакль?то врачи станут,руки поднимут,то ноги опустят,то боком повернуться-а Лука смееться с них,перестал совсем бояться.
Людей задерживают постоянно,так поодиночке передушат всех недовольных.Боялись быть майданутыми?с цветами дома сидеть надо,а не Луку и омоновцев пугать.
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10.01.2021 20:06 Відповісти
Марна справа й шкода праці.
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10.01.2021 21:43 Відповісти
Краще зробіть цеп солідарності проти збільшення цін на газ і електроенергію
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10.01.2021 22:56 Відповісти
честно говоря повезло беллорусам с батькой живут лучше всех на бывшем ссср
и странно почемуто от коронавируса без карантина не вымирают чтото здесь не так
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10.01.2021 23:37 Відповісти
руки прочь от беллорусии ненадо завидовать
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10.01.2021 23:39 Відповісти
 
 