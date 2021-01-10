Більшість людей навіть через пів року після COVID-19 страждають від ускладнень, - дослідження

Навіть через пів року після виписки з лікарні три чверті пацієнтів, які побороли коронавірус, страждають від хронічних проблем зі здоров'ям. Серед симптомів - втома, безсоння, депресія, неспокій або знижена функція легенів.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Громадське", таке встановили вчені під час великого дослідження, до якого залучили пацієнтів із лікарні в китайському місті Ухань. Його результати опублікували в журналі Lancet.

Ця наукова робота зараз є наймасштабнішою, де лікарі оцінили стан здоров'я пацієнтів через пів року після того, як вони перенесли коронавірус.

У дослідженні взяли участь 1 733 людини. Через пів року три чверті з них мали хоча б один із симптомів, зазначених вище.

"Це одна з перших публікацій, яка справді докладно описує довгострокові наслідки серед досить великої групи людей", - розповів The New York Times доктор Майкл Пелусо, лікар-інфекціоніст Каліфорнійського університету в Сан-Франциско.

Учений не брав участі в дослідженні. Він зазначає, що воно задокументувало те, що раніше стверджували медики, які працюють із хворими на COVID-19: у значної кількості людей є довгострокові наслідки для здоров'я.

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У дослідженні брали участь пацієнти, яких довелося госпіталізувати через хворобу. Але здебільшого вони не були в критичному стані. 75% із них потребували додаткового кисню, але до апаратів ШВЛ їх не підключали.

Також у дослідженні не брали участі люди, які були занадто ослаблені, щоб з'явитися особисто чи брати участь в інтерв'ю через шість місяців після хвороби. Ідеться, зокрема, про людей із деменцією, психозом або тих, хто переніс інсульт.

Усі ці пацієнти були госпіталізовані в середньому на 14 днів із 7 січня до 29 травня минулого року. Їхній середній вік становить 57 років. Їм провели медогляди, лабораторні тести та перевірку на витривалість і роботу легенів. Також опитали про стан здоров'я. Приблизно 350 учасників також пройшли комп'ютерну томографію грудної клітки та ультразвукове дослідження.

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Найбільш поширеною проблемою через пів року було виснаження або м'язова слабкість, від яких страждали 63% пацієнтів. Приблизно чверть опитаних повідомили про проблеми зі сном, а 23% заявили, що відчували занепокоєння або депресію.

Доктор Стівен Дікс, професор медицини Каліфорнійського університету в Сан-Франциско, який очолює дослідження довгострокових симптомів коронавірусу, що триватиме 2 роки, зазначив, що такі показники є вищими, ніж очікували.

"І важливо, що немає конкретного розвитку ускладнень, є кілька різних результатів: психічне здоров'я, легеневі проблеми та якість життя", - зауважив науковець.

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Дослідники не оцінювали когнітивні або неврологічні функції пацієнтів через шість місяців, що є однією з декількох причин, через які дослідження не може вважатися всеосяжною картиною довгострокових симптомів коронавірусу. У ньому також не встановлювали, чи мали пацієнти схожі проблеми зі здоров'ям до інфікування коронавірусом.