Більшість людей навіть через пів року після COVID-19 страждають від ускладнень, - дослідження
Навіть через пів року після виписки з лікарні три чверті пацієнтів, які побороли коронавірус, страждають від хронічних проблем зі здоров'ям. Серед симптомів - втома, безсоння, депресія, неспокій або знижена функція легенів.
Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Громадське", таке встановили вчені під час великого дослідження, до якого залучили пацієнтів із лікарні в китайському місті Ухань. Його результати опублікували в журналі Lancet.
Ця наукова робота зараз є наймасштабнішою, де лікарі оцінили стан здоров'я пацієнтів через пів року після того, як вони перенесли коронавірус.
У дослідженні взяли участь 1 733 людини. Через пів року три чверті з них мали хоча б один із симптомів, зазначених вище.
"Це одна з перших публікацій, яка справді докладно описує довгострокові наслідки серед досить великої групи людей", - розповів The New York Times доктор Майкл Пелусо, лікар-інфекціоніст Каліфорнійського університету в Сан-Франциско.
Учений не брав участі в дослідженні. Він зазначає, що воно задокументувало те, що раніше стверджували медики, які працюють із хворими на COVID-19: у значної кількості людей є довгострокові наслідки для здоров'я.
У дослідженні брали участь пацієнти, яких довелося госпіталізувати через хворобу. Але здебільшого вони не були в критичному стані. 75% із них потребували додаткового кисню, але до апаратів ШВЛ їх не підключали.
Також у дослідженні не брали участі люди, які були занадто ослаблені, щоб з'явитися особисто чи брати участь в інтерв'ю через шість місяців після хвороби. Ідеться, зокрема, про людей із деменцією, психозом або тих, хто переніс інсульт.
Усі ці пацієнти були госпіталізовані в середньому на 14 днів із 7 січня до 29 травня минулого року. Їхній середній вік становить 57 років. Їм провели медогляди, лабораторні тести та перевірку на витривалість і роботу легенів. Також опитали про стан здоров'я. Приблизно 350 учасників також пройшли комп'ютерну томографію грудної клітки та ультразвукове дослідження.
Найбільш поширеною проблемою через пів року було виснаження або м'язова слабкість, від яких страждали 63% пацієнтів. Приблизно чверть опитаних повідомили про проблеми зі сном, а 23% заявили, що відчували занепокоєння або депресію.
Доктор Стівен Дікс, професор медицини Каліфорнійського університету в Сан-Франциско, який очолює дослідження довгострокових симптомів коронавірусу, що триватиме 2 роки, зазначив, що такі показники є вищими, ніж очікували.
"І важливо, що немає конкретного розвитку ускладнень, є кілька різних результатів: психічне здоров'я, легеневі проблеми та якість життя", - зауважив науковець.
Дослідники не оцінювали когнітивні або неврологічні функції пацієнтів через шість місяців, що є однією з декількох причин, через які дослідження не може вважатися всеосяжною картиною довгострокових симптомів коронавірусу. У ньому також не встановлювали, чи мали пацієнти схожі проблеми зі здоров'ям до інфікування коронавірусом.
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Спершу треба визначитися скільки видів коронавірусу існує у світі?
Друге - проти якої версії коронавірусу вакцина створює імунітет, якщо створює?
разрешается заход в особых случаях-при необходимости медпомощи,закупке лекарств и т.д.
а некоторые...даже на лыжах мотаться в карантинные каникулы... не задыхаются
(шото долго они где-то заблукали...пора б уже вертаться к Вам)
а то так привыкните без них....а лекари что-то говорят? (это ну ооочень долго..если сурьезно!)
человеческий мозг странная штука... как и инстинкты и натренированные рефлексы... !!!!!
Может просто попить этот микроэлемент ?
Так что я думаю и у вас его можно спокойно купить без рецепта.
В идеале сначала сдать анализ в клинике если есть возможность .
И ещё , вы должны знать, что параллельно цинку желательно принимать железо ( двухвалентное) + витамин С .
Так как они являются антагонистами , то лучше железо и вит. С принимать утром ( до еды) и только после 3-4 часов цинк ( и тоже не совмещать с едой).
Если будете принимать просто один цинк , то может быть нехватка железа - при длительном лечении .
Удачи.
Если позволяют средства , можно воспользоваться услугами частной клиники для сдачи анализов (это не дорого).
Приходишь и говоришь: "Хочу узнать содержание цинка (либо что интересует) в организме".
У нас например ничего не надо объяснять - зачем и почему . Хочу знать и всё.
Сдаёшь кровь из вены натощак. Забираешь результаты.
И только потом ты с этими анализами можешь идти к своему доктору , если есть какие-либо отклонения от референтных значений.
Спасения утопающих - дело рук самих утопающих... 😊
Пока сам не разберёшься в проблеме , думаю и врачи ничем не помогут. У них по моему вообще нет желания помогать людям. То ли из-за своей некомпетентности , то ли из-за лени - помощи и толковых и объяснений лично я у них не находила.
этого даже я не знаю )))))
с Вами скучно..
https://www.statista.com/statistics/525353/sweden-number-of-deaths/ Общая смертность в Швеции
и еще после болячки апрель и май постоянно морозило и температура была 36.3 -36.5
Серйозно ?
Ці особи справді вважають себе =вченими= ?
Эта научная работа сейчас является самой масштабной, в которой врачи оценили состояние здоровья пациентов через полгода после того, как они перенесли коронавирус.Источник: https://censor.net/ru/n3240926
І вибірка яка крута - 1773 пацієнти.
Це як з "відкриттям" німецьких вчоних про міокардит.