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Новини Коронавірус і карантин
10 817 96

Більшість людей навіть через пів року після COVID-19 страждають від ускладнень, - дослідження

Більшість людей навіть через пів року після COVID-19 страждають від ускладнень, - дослідження

Навіть через пів року після виписки з лікарні три чверті пацієнтів, які побороли коронавірус, страждають від хронічних проблем зі здоров'ям. Серед симптомів - втома, безсоння, депресія, неспокій або знижена функція легенів.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Громадське", таке встановили вчені під час великого дослідження, до якого залучили пацієнтів із лікарні в китайському місті Ухань. Його результати опублікували в журналі Lancet.

Ця наукова робота зараз є наймасштабнішою, де лікарі оцінили стан здоров'я пацієнтів через пів року після того, як вони перенесли коронавірус.

У дослідженні взяли участь 1 733 людини. Через пів року три чверті з них мали хоча б один із симптомів, зазначених вище.

"Це одна з перших публікацій, яка справді докладно описує довгострокові наслідки серед досить великої групи людей", - розповів The New York Times доктор Майкл Пелусо, лікар-інфекціоніст Каліфорнійського університету в Сан-Франциско.

Учений не брав участі в дослідженні. Він зазначає, що воно задокументувало те, що раніше стверджували медики, які працюють із хворими на COVID-19: у значної кількості людей є довгострокові наслідки для здоров'я.

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У дослідженні брали участь пацієнти, яких довелося госпіталізувати через хворобу. Але здебільшого вони не були в критичному стані. 75% із них потребували додаткового кисню, але до апаратів ШВЛ їх не підключали.

Також у дослідженні не брали участі люди, які були занадто ослаблені, щоб з'явитися особисто чи брати участь в інтерв'ю через шість місяців після хвороби. Ідеться, зокрема, про людей із деменцією, психозом або тих, хто переніс інсульт.

Усі ці пацієнти були госпіталізовані в середньому на 14 днів із 7 січня до 29 травня минулого року. Їхній середній вік становить 57 років. Їм провели медогляди, лабораторні тести та перевірку на витривалість і роботу легенів. Також опитали про стан здоров'я. Приблизно 350 учасників також пройшли комп'ютерну томографію грудної клітки та ультразвукове дослідження.

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Найбільш поширеною проблемою через пів року було виснаження або м'язова слабкість, від яких страждали 63% пацієнтів. Приблизно чверть опитаних повідомили про проблеми зі сном, а 23% заявили, що відчували занепокоєння або депресію.

Доктор Стівен Дікс, професор медицини Каліфорнійського університету в Сан-Франциско, який очолює дослідження довгострокових симптомів коронавірусу, що триватиме 2 роки, зазначив, що такі показники є вищими, ніж очікували.

"І важливо, що немає конкретного розвитку ускладнень, є кілька різних результатів: психічне здоров'я, легеневі проблеми та якість життя", - зауважив науковець.

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Дослідники не оцінювали когнітивні або неврологічні функції пацієнтів через шість місяців, що є однією з декількох причин, через які дослідження не може вважатися всеосяжною картиною довгострокових симптомів коронавірусу. У ньому також не встановлювали, чи мали пацієнти схожі проблеми зі здоров'ям до інфікування коронавірусом.

Автор: 

дослідження (613) карантин (18172) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Топ коментарі
+19
У большинства людей такие симптомы есть и без всякого Ковида ...
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10.01.2021 18:16 Відповісти
+6
это те кто по-настоящему переболел...
а некоторые...даже на лыжах мотаться в карантинные каникулы... не задыхаются
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10.01.2021 18:27 Відповісти
+5
Согласен. Метут пургу эти исследователи. Сам болел все коллеги переболели. Ни у ког нет никокой херни! Просто спокойно живем. Зачем страхи разносить?
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10.01.2021 18:20 Відповісти
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Таки да. Боль в ногах, бессонница и т.д. Вот же зараза.
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10.01.2021 18:14 Відповісти
У большинства людей такие симптомы есть и без всякого Ковида ...
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10.01.2021 18:16 Відповісти
Согласен. Метут пургу эти исследователи. Сам болел все коллеги переболели. Ни у ког нет никокой херни! Просто спокойно живем. Зачем страхи разносить?
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10.01.2021 18:20 Відповісти
"Зачем страхи разносить?" - как это - зачем?
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10.01.2021 18:28 Відповісти
не "зачем", а "почём"?...
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10.01.2021 18:31 Відповісти
Вам повезло. У меня масса разных осложнений. До ковида проблем со здоровьем не было вообще.

Почитайте на фейсбуке группу "Нетипичный коронавирус". Люди ежедневно жалуются на постковидные проблем со здоровьем.
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10.01.2021 19:18 Відповісти
"Нетипичний коронавірус" - ось з цього і треба починати.
Спершу треба визначитися скільки видів коронавірусу існує у світі?
Друге - проти якої версії коронавірусу вакцина створює імунітет, якщо створює?
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10.01.2021 19:28 Відповісти
"Сам болел все коллеги переболели. Ни у ког нет никокой херни!" А у вас вообще есть высшее образование? Про логику вы слышали хоть что-то? Если вы не понимаете, что наблюдения одного человека или даже небольшой группы не позволяют дать цельной картинки состоящей из очень большого количества случаев, то у меня для вас очень плохая новость - вы дебил!
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10.01.2021 19:28 Відповісти
Колега перехворів у важкій формі, всі симптоми коронавірусу, тести негативні.
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10.01.2021 19:30 Відповісти
И о чем ваша фраза по вашему говорит? Вам не хватает мозгов даже предложение построить так, что б оно таки было предложением, а не словосочетанием?
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10.01.2021 19:37 Відповісти
Ниасилил? А ти впевнений, що ти хворів ковідом? Тест позитивний? Маск зробив в один день 4 тести, 2 негативні, 2 позитивні. Так зрозуміло?
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10.01.2021 20:02 Відповісти
Я ж говорю, что ты тупенький... Ну ничего, люди и с этим как-то живут. Ну откуда тупенькому знать, что ПЦР может ошибаться если оборудование настроено не верно, да откуда тупенькому в целом знать, что такое ПЦР... Откуда тупенькому знать, что поставить диагноз можно не только по ПЦР, но и по ряду симптомов... для этого ведь надо мозг включать, а у тупенького он не включается... иди с миром, микроцефал!
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10.01.2021 20:13 Відповісти
А что у вас в Череповце другой штам! А Ванёк???
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10.01.2021 20:41 Відповісти
Ти зовсім дурник? Який в дупу череповець?
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10.01.2021 20:56 Відповісти
Твой родной Ваньша. Выгляни в окно. Урал)))))
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10.01.2021 21:20 Відповісти
Вибач, але псячу мову не розумію.
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10.01.2021 21:58 Відповісти
Ти якщо використовуєш аргумент ad hominem, хоча б почитай як це правильно робити, щоб тебе не вважали невігласом і дурнем
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10.01.2021 22:01 Відповісти
кацапа,хорош с фейком носиться...уже было опровержение посла великобритании...
разрешается заход в особых случаях-при необходимости медпомощи,закупке лекарств и т.д.
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10.01.2021 18:36 Відповісти
Ага! Все симптомы лени и халявничества (в надежде на подачку из бюджета)!
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10.01.2021 18:22 Відповісти
Я уже год страдаю
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10.01.2021 18:25 Відповісти
в геном какой-то встраивается - сказал какой-то очень умный доктор Балтимор, а процитировал Невзоров. хотя Невзоров известный предельно желчный тролль, никогда непонятно - насмехается ли он или говорит со 100% серьезности))
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10.01.2021 18:26 Відповісти
это те кто по-настоящему переболел...
а некоторые...даже на лыжах мотаться в карантинные каникулы... не задыхаются
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10.01.2021 18:27 Відповісти
Більшість людей навіть через пів року після COVID-19 страждають від ускладнень, - дослідження - Цензор.НЕТ 2260
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10.01.2021 18:31 Відповісти
в нём метр 60?
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10.01.2021 18:36 Відповісти
меньше
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10.01.2021 18:38 Відповісти
метр 60 это если Зе на коньках, в клоунском колпаке и в прыжке.
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11.01.2021 00:17 Відповісти
Шо то за шкет з ними?
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10.01.2021 18:41 Відповісти
лилипут
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10.01.2021 18:49 Відповісти
Фотка з дурдому?
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10.01.2021 22:16 Відповісти
)) прикольно то, шо точно по всех симптомах, получается я переболел этой хернёй ещё за полгода до её официального открытия, и уже больше чем полтора года - никакого вкуса и запаха так и не чуйствую )) так, только грубо - кислое, горькое, острое и дым цыгарок ))
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10.01.2021 18:43 Відповісти
Умы всего мира голову ломают откуда эта зараза(вирус19)взялась,а ты у них прямо под носом-прикольно
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10.01.2021 19:19 Відповісти
ага. причём с июня 2019 я знаю ещё одного такого же "нулевого" поциента ))))
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10.01.2021 19:22 Відповісти
с этим надо шото делать! без вкуса и запаха...совсем печально!
(шото долго они где-то заблукали...пора б уже вертаться к Вам)
а то так привыкните без них....а лекари что-то говорят? (это ну ооочень долго..если сурьезно!)
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10.01.2021 19:27 Відповісти
Профессор Томас Хаммел, руководитель Клиники запаха и вкуса при Дрезденском университете, установил, что если в течение 12 недель (утром и вечером) нюхать вещества с резким запахом, в частности розовое масло, лимон или гвоздику, это несколько улучшает обоняние. Но только в том случае если вкусовые рецепторы не повреждены, и человек различает хотя бы сладкий и соленый вкус....Нужно просто тренироваться и обязательно представлять запах или вкус (чтоб мозг включился в игру)
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10.01.2021 19:59 Відповісти
так! не сдавайся ! нюхай и пробуй - представляя что нюхаешь и пробуешь!
человеческий мозг странная штука... как и инстинкты и натренированные рефлексы... !!!!!
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10.01.2021 20:18 Відповісти
пів дека коньяку(доброго) перед обідом и смак повернеться дуже швидко.
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10.01.2021 22:19 Відповісти
Дык,бери его и поезжайте к "светилам"-вас надо исследовать,ну опыты там всякие,может вас ещё и наградят,потом,посм Зато человечество о вас будет помнить всегда
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10.01.2021 19:36 Відповісти
))) теоретически такая возможность существует. тогда то было абсолютно и врачам не понятно, шо оно и откуда. просто делали кучу анализов и забиралась куча кровей на аллергены и прочую фигню. понятно, шо тогда о "коронных" тестах речь не шла, их просто небыло, как и самой короны. была у мну мысля, шо если бы часть крови с тех заборов могла храниться где-то в "банках" то проверить её щас на корону. от это было бы интересно глянуть на результаты тех анализов. просто ради интереса )) шоб они щас показали?
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10.01.2021 20:02 Відповісти
Это триппер!!!!
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10.01.2021 20:43 Відповісти
))))))))))) ковидный. такой мутации на сёдня ещё не открывали. щас будут ещё и против этой мутации вакцину придумывать )))))))
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10.01.2021 20:45 Відповісти
При нехватке цинка в организме - пропадает вкус и запах !
Может просто попить этот микроэлемент ?
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10.01.2021 21:45 Відповісти
йа этого чёт не знал. мона попробовать. я не думаю, шо тогда была какая то предмутация ковида. хотя - ну абсолютно все описываемые сегодняшними потерпевшими признаки и последствия. правда тут проблема ещё в том, шо нет свободного доступа до медикаментов, как в Украине - погуглился, пошёл, купил. на всё должен дать рецепт хаусартц. пасиба за интересную идею. буду подумать, а то и испробовать. )
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10.01.2021 22:00 Відповісти
Цинк в Испании например продается в аптеках, в магазинах питания для спортсменов, в магазинах трав и БАДов - БЕЗ РЕЦЕПТА !
Так что я думаю и у вас его можно спокойно купить без рецепта.
В идеале сначала сдать анализ в клинике если есть возможность .
И ещё , вы должны знать, что параллельно цинку желательно принимать железо ( двухвалентное) + витамин С .
Так как они являются антагонистами , то лучше железо и вит. С принимать утром ( до еды) и только после 3-4 часов цинк ( и тоже не совмещать с едой).
Если будете принимать просто один цинк , то может быть нехватка железа - при длительном лечении .
Удачи.
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10.01.2021 22:44 Відповісти
пасибо. я буду подумать над вопросом. понятно шо все услуги буржуйской медицины мне доступны. но так же и понятно, как тот же хаусартц будет реагировать если поциент начнёт сам предлагать ему свои идеи по поиску решения проблемы )) я как то уже за это время приспособился к безвкусице, но тем не менее проэксперементирую.
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10.01.2021 22:54 Відповісти
Не за что !
Если позволяют средства , можно воспользоваться услугами частной клиники для сдачи анализов (это не дорого).
Приходишь и говоришь: "Хочу узнать содержание цинка (либо что интересует) в организме".
У нас например ничего не надо объяснять - зачем и почему . Хочу знать и всё.
Сдаёшь кровь из вены натощак. Забираешь результаты.
И только потом ты с этими анализами можешь идти к своему доктору , если есть какие-либо отклонения от референтных значений.
Спасения утопающих - дело рук самих утопающих... 😊
Пока сам не разберёшься в проблеме , думаю и врачи ничем не помогут. У них по моему вообще нет желания помогать людям. То ли из-за своей некомпетентности , то ли из-за лени - помощи и толковых и объяснений лично я у них не находила.
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10.01.2021 23:54 Відповісти
Ты главное желчью от зависти не захлебнись ))
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10.01.2021 19:29 Відповісти
??
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10.01.2021 19:46 Відповісти
Ну кто тебе лекарь, что ты не можешь себе позволить отдых в буковели
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10.01.2021 19:47 Відповісти
откуда Вы знаете что я могу себе позволить ?
этого даже я не знаю )))))
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10.01.2021 19:49 Відповісти
А, шизофреник нищеброд )) Тогда ясно... лечись!
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10.01.2021 20:01 Відповісти
фу-фу... проходите дальше...
с Вами скучно..
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10.01.2021 20:07 Відповісти
Что такое, не поддержал твои фантазии? Ой горе мне горе...
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10.01.2021 20:16 Відповісти
печалька , но я 8000 грн так и не получил до сих пор . Хотя и отказ не получал . Заявку оформлял 30 грудня .
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10.01.2021 20:08 Відповісти
мож заблукали? и еще прилетят после свят? ну раз не отказали
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10.01.2021 20:20 Відповісти
Есть такое. У родной тети (в сентябре переболела) по почкам до сих пор анализы хуже некуда. И если раньше высокое давление сбивалось какой-то несерьезной таблеточкой, то сейчас ползет верх и практически резистентно к серьезным препаратам. Только уколы сбивают.
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10.01.2021 18:32 Відповісти
если хилый сразу в гроб , сохранить здоровье чтоб , занимайтесь люди наливанием
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10.01.2021 18:34 Відповісти
А вон Бубочка переболел - и никаких тебе усталости, бессонницы, депрессии, беспокойства! Бодрячком по курортам летает и лыжах катается.
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10.01.2021 18:43 Відповісти
рост у него уменьшился
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10.01.2021 18:47 Відповісти
А щеки увеличились - закон сохранения массы
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10.01.2021 19:35 Відповісти
Ввели лохдаун, пошли в ход "пугалки".
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10.01.2021 18:48 Відповісти
нок даун
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10.01.2021 18:51 Відповісти
тётя, у тебя мозг вОроны склевали? При чем тут лохдаун, если про осложнения пишут давно и далеко не в русскоязычных изданиях... а хотя о чем это я такие как ты не способны выучить английский язык...
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10.01.2021 19:30 Відповісти
Ученый не участвовал в исследовании- занавес
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10.01.2021 18:51 Відповісти
переболел 3 месяца назад - сниженная функция легких у меня имеет место
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10.01.2021 18:51 Відповісти
Думаю , что переболел в середине сентября . Жена говорит , что стал сильнее храпеть ночью . ))
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10.01.2021 19:02 Відповісти
Потрібен карантин десь до 2030 року.І щоб життя всюди стало.як в постапокаліптичних фільмах і книгах.Тоді ніякого вірусу не буде.
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10.01.2021 18:57 Відповісти
Вобщем , - все страдают . Раньше было , - болел-не-болел , - но справка на три дня . Щас , - на две недели . ))
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10.01.2021 18:57 Відповісти
Меня три недели мариновали, не выпускали в люди. А вот нюх пропал спустя месяц после выздоровления. Ничего не чувствовал недели две. Короче, хрен поймешь!
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10.01.2021 20:15 Відповісти
Одеколоном не пользуйся . Подмышки нюхай каждый день .))
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10.01.2021 20:45 Відповісти
Я использовал более интересный способ тренировать рецепторы - нюхать эфирные масла
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10.01.2021 21:04 Відповісти
Лучше дыши свежим воздухом и пей воду , покуда она есть . ))
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10.01.2021 21:33 Відповісти
Эту заразу не один день в лаборатории вынашивали.
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10.01.2021 19:01 Відповісти
Да уж, поработали над ней на славу
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10.01.2021 20:16 Відповісти
Знакомый весной переболел и никаких до сих пор осложнений нет. К тому же статистика обшей смертности в Эстонии и Украине показывает, что ковид не опаснее гриппа.
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10.01.2021 19:07 Відповісти
Почитайте на фейсбуке группу "Нетипичный коронавирус". Если вашему знакомому повезло, не значит что у всех все хорошо. Я тоже переболела, появились осложнения. А коллега на работе и не заметила как болела. У всех по-разному. Кернес вон тоже от ковида вылечился, а умер от осложнений через месяц
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10.01.2021 19:21 Відповісти
И при гриппе всегда были индивидуальные осложнения. Просто об этом так много не говорили.
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10.01.2021 19:28 Відповісти
А вы специалист в области медицины или хотя бы поднимали статистику из авторитетных изданий? Или вы по знакомым судите? Ну так знакомые это единичные случаи, а заболевших уже более 89 млн случаев. Как думаете те кто обладают данными по всем случаям и вы чем то отличаются по знаниям последствий от заболевания или нет? Статистику ведь не просто так собирают и пока что коронавирус раз так в 10 опаснее гриппа
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10.01.2021 19:33 Відповісти
Если ковид так опасен то, почему тогда в Швеции без карантинов и обязательных масок умирает столько же как и в прошлые годы? Тут статистика:
https://www.statista.com/statistics/525353/sweden-number-of-deaths/ Общая смертность в Швеции
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10.01.2021 20:16 Відповісти
Ты по своей ссылочке сам то ходил или просто в методичке указано ее указывать как доказательство?
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10.01.2021 20:57 Відповісти
Что не нравится? Или в вере в Святого Ковида сомневаться начал?
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10.01.2021 22:24 Відповісти
Что не нравится? Чувак, ты тупой! Ты не способен даже пройти по своей же ссылке и увидеть. что смертность выше чем в прошлом году и это даже не все данные за год. Официальная и полная статистика всегда появляется через пару месяцев после окончания года. Но такие как ты просто не обладают достаточным интеллектом для понимания таких простых вещей
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11.01.2021 10:47 Відповісти
А статистика Швеции за первое полугодие 2020 года показала число смертей, максимальное за 150 лет наблюдений.
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11.01.2021 00:19 Відповісти
Люди всегда жалуются, и без вируса в каждого есть такие симптомы.
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10.01.2021 19:17 Відповісти
У европейцев главное осложнение - засраные мозги что влияет на качество жизни.
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10.01.2021 19:18 Відповісти
О да, у тебя кремлебота, мозги чисты... ведь ты ими просто не пользуешься ))
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10.01.2021 19:34 Відповісти
Ванёк иди спать. У тебя уже ночь на дворе. Тундра))))9
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10.01.2021 20:51 Відповісти
ты как вонючий бомж ругающий прохожего который штанину запачкал
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10.01.2021 21:01 Відповісти
истощение и мышечная слабость и сниженая память- где то полгода были и только после возобновления ежедневных пробежек по 5-8 км. в течение двух месяцев вернулся на свой доковидный минимум плюс постаянное чтение -вообщем пришел в себя где то в декабре а переболел в начале марта

и еще после болячки апрель и май постоянно морозило и температура была 36.3 -36.5
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10.01.2021 20:58 Відповісти
Просто подумайте кто производит нам хлеб, сыр и все остальные продукты - им сложно сговориться и сдабривать это всё чем надо, чтобы люди чувствовали слабость и раздражение ? А за "лечение" с них каждые полода будут стричь бабки за новую вакцину. Так ещё никто не зарабатывал деньги из воздуха. Да ещё гражданские свободы ..
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10.01.2021 21:45 Відповісти
Среди симптомов - усталость, бессонница, депрессия, беспокойство или сниженная функция легких.

Серйозно ?
Ці особи справді вважають себе =вченими= ?

Эта научная работа сейчас является самой масштабной, в которой врачи оценили состояние здоровья пациентов через полгода после того, как они перенесли коронавирус.Источник: https://censor.net/ru/n3240926

І вибірка яка крута - 1773 пацієнти.

Це як з "відкриттям" німецьких вчоних про міокардит.
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10.01.2021 23:18 Відповісти
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10.01.2021 23:18 Відповісти
 
 