На ділянці водогону "Горлівка-Торецьк" у "сірій зоні" виявлено 4 місця поривів
Фахівці КП "Компанія "Вода Донбасу" виявили 4 місця поривів, що впливають на відсутність водопостачання міста Торецьк і ще чотирьох населених пунктів.
Про це повідомляє пресслужба Донецької облдержадміністрації, інформує Цензор.НЕТ.
"О 14:00 10 січня завершено обстеження ділянки водогону "Горлівка-Торецьк" за межами смт Південне, виявлено 4 місця поривів. Співробітниками КП "Компанія "Вода Донбасу" частково проведені земляні роботи", - йдеться в повідомленні.
Піротехнічний розрахунок Держслужби України з НС під час супроводу співробітників КП "Компанія "Вода Донбасу" виявив і вилучив гранату ПГ-22. Загалом до обстеження залучали 24 осіб та 6 одиниць техніки, зокрема від ДСНС - 5 осіб та 2 одиниці техніки.
"Попередньо на 11 січня заплановано проведення ремонтних робіт водогону на околицях смт Південне за умови дотримання режиму припинення вогню", - йдеться в інформації.
В ОДА нагадали, що з 4 січня без водопостачання залишається населення м. Торецьк, м. Залізне, смт Північне, смт Південне та частково смт Щербинівка. У "сірій зоні" працівникам КП "Компанія "Вода Донбасу" дозволено проводити роботи лише у світлий час доби в супроводі представників СММ ОБСЄ і піротехнічного розрахунку ДСНС України.
Нагадаємо, 8 січня у районі смт Південне представники незаконних збройних формувань РФ зі стрілецької зброї і гранатометів обстріляли бригаду ремонтників. Через деякий час, коли ремонтні роботи продовжилися, попри досягнуті домовленості окупанти знову відкрили прицільний вогонь зі стрілецької зброї по ремонтній бригаді.
За цим фактом розпочато досудове розслідування за ч.1 ст. 438 ККУ (порушення законів і звичаїв війни).
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- Не угодно ли - калошная стойка. С 1903 года я живу в этом доме. И вот, в течение времени до марта 1917 года не было ни одного случая - подчеркиваю красным карандашом «ни одного»! - чтобы из нашего парадного внизу при общей незапертой двери пропала бы хоть одна пара калош. Заметьте, здесь двенадцать квартир, у меня прием. В марте семнадцатого года в один прекрасный день пропали все калоши, в том числе две пары моих, три палки, пальто и самовар у швейцара. И с тех пор калошная стойка прекратила свое существование. Голубчик! Я не говорю уже о паровом отоплении. Не говорю. Пусть: раз социальная революция - не нужно топить. Так я говорю: почему, когда началась вся эта история, все стали ходить в грязных калошах и в валенках по мраморной лестнице? Почему калоши нужно до сих пор еще запирать под замок и еще приставлять к ним солдата, чтобы кто-либо не стащил? Почему убрали ковер с парадной лестницы? Разве Карл Маркс запрещает держать на лестнице ковры? Где-нибудь у Карла Маркса сказано, что второй подъезд Калабуховского дома на Пречистенке следует забить досками и ходить кругом через черный двор? Кому это нужно? Почему пролетарий не может оставить свои калоши внизу, а пачкает мрамор?
- Да у него ведь, Филипп Филиппович, и вовсе нет калош... - заикнулся было тяпнутый.
- Ничего подобного! - громовым голосом ответил Филипп Филипповичи и налил стакан вина. - Гм... Я не признаю ликеров после обеда, они тяжелят и скверно действуют на печень... Ничего подобного! На нем есть теперь калоши, и эти калоши... мои! Это как раз те самые калоши, которые исчезли весной 1917 года. Спрашивается, кто их попер? Я? Не может быть. Буржуй Шаблин? (Филипп Филиппович ткнул пальцем в потолок.) Смешно даже предположить. Сахарозаводчик Полозов? (Филипп Филиппович указал вбок). Ни в коем случае! Да-с! Но хоть бы они их снимали на лестнице! (Филипп Филиппович начал багроветь.) Какого черта убрали цветы с площадок? Почему электричество, которое, дай бог памяти, потухало в течение двадцати лет два раза, в теперешнее время аккуратно гаснет раз в месяц? Доктор Борменталь! Статистика - жестокая вещь, вам, знакомому с моей последней работой, это известно лучше, чем кому бы то ни было другому.
- Разруха, Филипп Филиппович!
- Нет, - совершенно уверенно возразил Филипп Филиппович, - нет. Вы первый, дорогой Иван Арнольдович, воздержитесь от употребления самого этого слова. Это - мираж, дым, фикция. - Филипп Филиппович широко растопырил короткие пальцы, отчего две тени, похожие на черепах, заерзали по скатерти. - Что такое эта ваша «разруха»? Старуха с клюкой? Ведьма, которая выбила все стекла, потушила все лампы? Да ее вовсе не существует! Что вы подразумеваете под этим словом? - яростно спросил Филипп Филиппович у несчастной деревянной утки, висящей кверху ногами рядом с буфетом, и сам же ответил за нее: - Это вот что: если я, вместо того, чтобы оперировать, каждый вечер начну у себя в квартире петь хором, у меня настанет разруха. Если я, посещая уборную, начну, извините меня за выражение, мочиться мимо унитаза и то же самое будут делать Зина и Дарья Петровна, в уборной начнется разруха. Следовательно, разруха не в клозетах, а в головах. Значит, когда эти баритоны кричат «Бей разруху!» - я смеюсь. (Лицо Филипп Филиппович перекосило так, что тяпнутый открыл рот.) Клянусь вам, мне смешно! Это означает, что каждый из них должен лупить себя по затылку! И вот, когда он вылупит из себя всякие галлюцинации и займется чисткой сараев - прямым своим делом, разруха исчезнет сама собой. Двум богам нельзя служить! Невозможно в одно и то же время подметать трамвайные пути и устраивать судьбы каких-то испанских оборванцев! Это никому не удается, доктор, и тем более людям, которые вообще, отстав от развития европейцев лет на двести, до сих пор еще не совсем уверенно застегивают собственные штаны!
(та мабуть комусь того не треба)
і скільки це все коштує ?