На ділянці водогону "Горлівка-Торецьк" у "сірій зоні" виявлено 4 місця поривів

Фахівці КП "Компанія "Вода Донбасу" виявили 4 місця поривів, що впливають на відсутність водопостачання міста Торецьк і ще чотирьох населених пунктів.

Про це повідомляє пресслужба Донецької облдержадміністрації, інформує Цензор.НЕТ.

"О 14:00 10 січня завершено обстеження ділянки водогону "Горлівка-Торецьк" за межами смт Південне, виявлено 4 місця поривів. Співробітниками КП "Компанія "Вода Донбасу" частково проведені земляні роботи", - йдеться в повідомленні.

Піротехнічний розрахунок Держслужби України з НС під час супроводу співробітників КП "Компанія "Вода Донбасу" виявив і вилучив гранату ПГ-22. Загалом до обстеження залучали 24 осіб та 6 одиниць техніки, зокрема від ДСНС - 5 осіб та 2 одиниці техніки.

"Попередньо на 11 січня заплановано проведення ремонтних робіт водогону на околицях смт Південне за умови дотримання режиму припинення вогню", - йдеться в інформації.

В ОДА нагадали, що з 4 січня без водопостачання залишається населення м. Торецьк, м. Залізне, смт Північне, смт Південне та частково смт Щербинівка. У "сірій зоні" працівникам КП "Компанія "Вода Донбасу" дозволено проводити роботи лише у світлий час доби в супроводі представників СММ ОБСЄ і піротехнічного розрахунку ДСНС України.

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Нагадаємо, 8 січня у районі смт Південне представники незаконних збройних формувань РФ зі стрілецької зброї і гранатометів обстріляли бригаду ремонтників. Через деякий час, коли ремонтні роботи продовжилися, попри досягнуті домовленості окупанти знову відкрили прицільний вогонь зі стрілецької зброї по ремонтній бригаді.

За цим фактом розпочато досудове розслідування за ч.1 ст. 438 ККУ (порушення законів і звичаїв війни).