Російські найманці в Авдіївці відкривали вогонь у бік ЗСУ зі станкового протитанкового гранатомета

Упродовж доби, 10 січня, на більшості ділянок у районі проведення операції Об'єднаних сил на Донбасі спостерігалася тиша, лише опівдні в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" було зафіксовано одне порушення режиму припинення вогню.

Про це повідомляється у зведенні пресцентру ООС про ситуацію станом на 17:00 10 січня, інформує Цензор.НЕТ.

В обід у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" було зафіксовано одне порушення режиму припинення вогню.

"У передмісті Авдіївки російсько-окупаційні війська відкрили вогонь у бік українських позицій зі станкового протитанкового гранатомета. Про факт порушення режиму припинення вогню через українську сторону СЦКК повідомлені представники ОБСЄ", - йдеться у зведенні про ситуацію в районі проведення ООС станом на 17:00 10 січня, опублікованому на сторінці пресцентру у фейсбуці.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" спостерігалася тиша.

"Серед українських воїнів бойових втрат немає", - йдеться у звіті.

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У районі проведення операції Об'єднаних сил виконують завдання й інші складові сил оборони. Сьогодні сапери ДСНС розмінували майже 2 гектари території і передали на знищення 4 вибухонебезпечні предмети.