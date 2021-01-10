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Новини Агресія Росії проти України
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Російські найманці в Авдіївці відкривали вогонь у бік ЗСУ зі станкового протитанкового гранатомета

Російські найманці в Авдіївці відкривали вогонь у бік ЗСУ зі станкового протитанкового гранатомета

Упродовж доби, 10 січня, на більшості ділянок у районі проведення операції Об'єднаних сил на Донбасі спостерігалася тиша, лише опівдні в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" було зафіксовано одне порушення режиму припинення вогню.

Про це повідомляється у зведенні пресцентру ООС про ситуацію станом на 17:00 10 січня, інформує Цензор.НЕТ.

В обід у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" було зафіксовано одне порушення режиму припинення вогню.

"У передмісті Авдіївки російсько-окупаційні війська відкрили вогонь у бік українських позицій зі станкового протитанкового гранатомета. Про факт порушення режиму припинення вогню через українську сторону СЦКК повідомлені представники ОБСЄ", - йдеться у зведенні про ситуацію в районі проведення ООС станом на 17:00 10 січня, опублікованому на сторінці пресцентру у фейсбуці.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" спостерігалася тиша.

"Серед українських воїнів бойових втрат немає", - йдеться у звіті.

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У районі проведення операції Об'єднаних сил виконують завдання й інші складові сил оборони. Сьогодні сапери ДСНС розмінували майже 2 гектари території і передали на знищення 4 вибухонебезпечні предмети.

Автор: 

обстріл (29262) Авдіївка (2342) Сили спеціальних операцій (51) операція Об’єднаних сил (6725) сапер (204)


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Топ коментарі
+13
Российские наемники в Авдеевке открывали огонь в сторону ВСУ из станкового противотанкового гранатомета - Цензор.НЕТ 7152
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10.01.2021 18:36 Відповісти
+9
Постійно це відбувається.
Наші європейські партнери забули про війну.
Це і є секретний план Б від віслюка. Потім тихцем підпише з кацапами мирову, бо ж не стріляють, а Європа вже не озирається.. І все.
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10.01.2021 18:39 Відповісти
+8
Віслюк весь у справах та турботах (Буковель). Який глава держави - такі і турботи.
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10.01.2021 18:44 Відповісти
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Российские наемники в Авдеевке открывали огонь в сторону ВСУ из станкового противотанкового гранатомета - Цензор.НЕТ 7152
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10.01.2021 18:36 Відповісти
Російські найманці в Авдіївці відкривали вогонь у бік ЗСУ зі станкового протитанкового гранатомета - Цензор.НЕТ 1426
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10.01.2021 19:13 Відповісти
Постійно це відбувається.
Наші європейські партнери забули про війну.
Це і є секретний план Б від віслюка. Потім тихцем підпише з кацапами мирову, бо ж не стріляють, а Європа вже не озирається.. І все.
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10.01.2021 18:39 Відповісти
Віслюк весь у справах та турботах (Буковель). Який глава держави - такі і турботи.
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10.01.2021 18:44 Відповісти
Буковельський віслюк?
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10.01.2021 19:09 Відповісти
Не надо тикать пальцем на европейцев, потому что не они выбрали вам президента .
Вы выбрали такого как хотели ? Значит вы и хотели капитуляции .
Надо было выбирать такого , который бы не подписал капитуляцию ?
Кто же вам тогда виноват ?
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10.01.2021 18:50 Відповісти
Наші європейські партнери забули про війну. -- ложь и лицемерие. Если ваш президент забыл , то причём тут европейцы ? Каким они боком ? Они должны за вас с вашем президентом больше помнить о войне , чем вы и вам президент? Эй, Ю крейзи ?
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10.01.2021 18:53 Відповісти
Я його теж не обирала.
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10.01.2021 19:04 Відповісти
Есть такое понятие как коллективная ответственность.
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10.01.2021 19:06 Відповісти
А ви з якої країни родом ?
Ви несете відповідальність за неї чи втікли за кордон ?
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10.01.2021 19:10 Відповісти
Я уже не несу ответственность за действия власти в Украине, потому что я с 1992 годе не живу в Украине и действия власти на меня не влияют можно сказать почти . Я только уже помогаю Украине, а ответственность несу за власть в Дании, потому что от меня зависит какая партия получит мой голос на выборах
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10.01.2021 19:18 Відповісти
як зручно..
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10.01.2021 19:33 Відповісти
В России тоже Иваны говорят , что я тут не причём , я не был никогда в Крыму и на Донбассе, но они же несут все равно ответственность за Россию и расплачиваются за свою страну , потому что они привели своими действием или бездействием путина к власти .
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10.01.2021 19:13 Відповісти
Я чесно виконую обов'язок громадянина.
Намагаюсь закликати до цього інших, як можу і вмію. Вже досить довгий час.
Більшого від мене не чекайте.
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10.01.2021 19:35 Відповісти
Так ты недавно возмущалась, что ОБСЕ свидетильствует о многочисленных обстрелах, сейчас говоришь обратное.
Что это?
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10.01.2021 19:49 Відповісти
Это каша в голове у неё по москальке
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10.01.2021 20:49 Відповісти
Не слава Богу, хоть про постадавших нет и не пострадавших тоже.
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10.01.2021 18:40 Відповісти
Зато буквально постом выше сразу вспомнили про потерпевшего.
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10.01.2021 18:51 Відповісти
ОБСЕ в курсе? Или эта инфа исключительно, для внутреннего пользования?
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10.01.2021 18:41 Відповісти
З відходом трампнаша новий господар вайтхаузу мав би накидати кацапурам за все і особливо за невдалий пунш. Ждьомс...
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10.01.2021 18:43 Відповісти
Це вони нагадують серлу що вже час проводити вибори. Адже обіцяв.
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10.01.2021 18:45 Відповісти
Ось там би й катався на лижах. Осляра.
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10.01.2021 18:53 Відповісти
не мішайте ішаку кататись на лижах.
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10.01.2021 18:54 Відповісти
Російські найманці в Авдіївці відкривали вогонь у бік ЗСУ зі станкового протитанкового гранатомета - Цензор.НЕТ 8629
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10.01.2021 18:57 Відповісти
😂😂😂😂
Это же корм для лохов от ЗЕ
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10.01.2021 19:08 Відповісти
Российские наемники...Россія наняла россійскіх найомніков?...
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10.01.2021 18:58 Відповісти
https://twitter.com/GoncharenkoUa
https://twitter.com/GoncharenkoUa

Oleksiy Goncharenko

@GoncharenkoUa

·https://twitter.com/GoncharenkoUa/status/1348176966562832385 9 год

Друзі, а пам'ятаєте було таке "Всенародне опитування Зеленського"?
На яке витратили в районі 100 млн гривень в час пандемії.
Як там результати? Не попередні, а остаточні.
Уже на смітнику, як і бюлетені цього псевдоопитування?
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10.01.2021 19:05 Відповісти
немає там ніяких результатів.Тупо спи№+ли гроші.
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10.01.2021 19:10 Відповісти
отож.
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10.01.2021 19:11 Відповісти
 
 