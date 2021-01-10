Російські найманці в Авдіївці відкривали вогонь у бік ЗСУ зі станкового протитанкового гранатомета
Упродовж доби, 10 січня, на більшості ділянок у районі проведення операції Об'єднаних сил на Донбасі спостерігалася тиша, лише опівдні в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" було зафіксовано одне порушення режиму припинення вогню.
Про це повідомляється у зведенні пресцентру ООС про ситуацію станом на 17:00 10 січня, інформує Цензор.НЕТ.
В обід у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" було зафіксовано одне порушення режиму припинення вогню.
"У передмісті Авдіївки російсько-окупаційні війська відкрили вогонь у бік українських позицій зі станкового протитанкового гранатомета. Про факт порушення режиму припинення вогню через українську сторону СЦКК повідомлені представники ОБСЄ", - йдеться у зведенні про ситуацію в районі проведення ООС станом на 17:00 10 січня, опублікованому на сторінці пресцентру у фейсбуці.
У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" спостерігалася тиша.
"Серед українських воїнів бойових втрат немає", - йдеться у звіті.
У районі проведення операції Об'єднаних сил виконують завдання й інші складові сил оборони. Сьогодні сапери ДСНС розмінували майже 2 гектари території і передали на знищення 4 вибухонебезпечні предмети.
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Наші європейські партнери забули про війну.
Це і є секретний план Б від віслюка. Потім тихцем підпише з кацапами мирову, бо ж не стріляють, а Європа вже не озирається.. І все.
Вы выбрали такого как хотели ? Значит вы и хотели капитуляции .
Надо было выбирать такого , который бы не подписал капитуляцию ?
Кто же вам тогда виноват ?
Ви несете відповідальність за неї чи втікли за кордон ?
Намагаюсь закликати до цього інших, як можу і вмію. Вже досить довгий час.
Більшого від мене не чекайте.
Что это?
Это же корм для лохов от ЗЕ
https://twitter.com/GoncharenkoUa
Oleksiy Goncharenko
@GoncharenkoUa
·https://twitter.com/GoncharenkoUa/status/1348176966562832385 9 год
Друзі, а пам'ятаєте було таке "Всенародне опитування Зеленського"?
На яке витратили в районі 100 млн гривень в час пандемії.
Як там результати? Не попередні, а остаточні.
Уже на смітнику, як і бюлетені цього псевдоопитування?