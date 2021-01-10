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Трамп упевнений, що його не знімуть із поста президента США з допомогою 25-ї поправки

Трамп упевнений, що його не знімуть із поста президента США з допомогою 25-ї поправки

Наразі чинний президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп не вважає, що члени його кабінету або віцепрезидент Майкл Пенс спробують змістити його з поста з допомогою 25-ї поправки до Конституції США.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна", про це агентству Bloomberg повідомили поінформовані особи.

"Трамп упевнений, що віцепрезидент Майкл Пенс і члени його кабінету не спробують змістити його відповідно до 25-ї поправки", - повідомляє агентство з посиланням на джерела.

За словами одного з джерел агентства, Пенс відкидає цю ідею як нездійсненну. За словами іншого джерела, Пенс можливість застосування 25-ї поправки навіть не обговорював. Агентство зазначає, що Пенс і Трамп не розмовляли особисто з середи.

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Йдеться про поправку, яка допускає початок процесу усунення глави держави, якщо віцепрезидент і більшість високопоставлених співробітників адміністрації приходять до висновку, що президент не здатний виконувати свої функції. У такому разі віцепрезидент посідає  місце президента. У поправці докладно описано механізм того, як цього можна досягти.

Крім того, Трамп і його союзники, повідомляє агентство, вважають, що демократи "перегинають палицю" з тим, щоб спробувати домогтися імпічменту до інавгурації Джо Байдена на посаді президента 20 січня.

Останні дні на посаді президента Трамп спробує провести активно, зазначає агентство. Зокрема, він поїде до Техасу, на кордоні якого будують стіну з Мексикою, один із найяскравіших проєктів Трампа на посаді президента.

Крім того, Трамп, ймовірно, готує ще один раунд помилування засуджених. Не відкидається, що якісь дії будуть спрямовані адміністрацією на адресу великих технологічних компаній. Однак які саме, агентство не уточнює. Трамп підготував кілька указів, що стосуються діяльності компаній, але наразі не зрозуміло, які з них будуть видані.

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За словами джерел, Трамп і його союзники вважають, що цензура з боку соцмереж на його адресу і рух за імпічмент може спричинити ефект бумеранга для демократів. Інше джерело агентства назвало ситуацію "останнім полюванням на відьом" із боку демократів, а усунення Трампа з посади передчасно зробить його "мучеником" у очах його прихильників.

Демократи намагаються усунути від влади Трампа, не чекаючи інавгурації його наступника Джо Байдена 20 січня. На їхню думку, Трамп не може залишатися в Білому домі, адже несе відповідальність за недавні заворушення у Вашингтоні, під час яких група прихильників чинного президента прорвалася в будівлю Конгресу.

Очікується, що демократи в Палаті представників можуть встигнути оголосити імпічмент, скориставшись прискореною процедурою. Однак Сенат США, в якому більшість у республіканців, або відхилить пропозицію про імпічмент, або просто затягне розгляд цього питання до приходу до влади наступного президента.

Автор: 

імпічмент (282) Трамп Дональд (6138) Пенс Майк (107)


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Топ коментарі
+22
Трамп уверен, что его не снимут с поста президента США при помощи 25-ой поправки - Цензор.НЕТ 9700
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10.01.2021 19:07 Відповісти
+17
Господи!!! Ну почему таких уродов нельзя просто убивать на месте?

Почему нельзя на Роисе построить красивые, стерильные, большие заводы по переработке россиян на удобрения и мыло?

Почему весь Мир должен терпеть ублюдков?
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10.01.2021 19:19 Відповісти
+17
Странный парадокс: срет Байден, а выглядит обосравшимся - Трамп.
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10.01.2021 19:24 Відповісти
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На заседании Комитета начальников штабов у Трампа отобрали "чемоданчик"...,ПУТЧ ГКЧП закончился... с военными шутить нельзя Донни...
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10.01.2021 19:44 Відповісти
Отобрали чемоданчик и выдали мешок, что б он до 21 января все свои вещи там пособирал.
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10.01.2021 19:56 Відповісти
Лишний день для него отводите, его countdown заканчивается ровно в 12:00 20.01.2021
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10.01.2021 22:35 Відповісти
Кремлёвский след. Боты Пригожина из Питера, вместо того, чтобы стоять и креститься на рождественской литургии у полковника КГБ (кличка «МИХАЛЫЧ»), олигарха табачно-водочной православной Корпорации Кирилла Гундяева, вышли в праздничный день на работу и вбрасывают массовые фейки в сетях «про народный бунт в Америке» и сравнивают атаку русскоязычных террористов на Капитолий с киевским Майданом. Согласно методичкам, срочно присланным из Лубянки на ботоферму, «повара Путина» присвоили название бандитской акции в здании Конгресса США в Вашингтоне: «ТрампМайдан». Как свидетельствовали американские журналисты, ничего общего с украинским Майданом эта операция ФСБ не имеет. Протестующие против бандитской прокремлёвской власти Януковича на площади Независимости во время Революции Достоинства не убегали от «Беркута», стояли при 15-градусном морозе под струями ледяной воды и укрывались от пуль Воронежского спецназа фанерными щитами, а одного, взятого в плен майдановца, силовики раздели до гола, издевались над пленником и снимали это на видео. Российские спецслужбы, прежде чем дать разрешение на выезд в Штаты на ПМЖ, «прессуют» будущего эмигранта и принуждают его подписать «Соглашение о сотрудничестве». С этого дня «выездной» становится «консервой ФСБ». «Эту тайну бережно хранят многочисленные пасторы-чекисты, завербованные КГБ в советские годы. Тогда они приезжали на Запад и врали о том, что в СССР царит полная свобода религии. А в восьмидесятые и девяностые годы они умудрились получить в США статус беженцев, хотя никаким гонениям не подвергались. Так КГБ удалось насытить протестантскую эмиграцию своей агентурой. Сейчас эти агенты держат под контролем большую часть своей полумилионной паствы, изолируют её от американской жизни, превращают в «пятую колонну» путинской разведки» К. Преображенский. Источник: http://portal-credo.ru/site/index.php?act=lib&id=2205 Еще одна цитата: «Пресвитер Василий рассказывал мне, что в 1987 году, когда он ещё жил на Украине, его вызвали в КГБ и предложили эмигрировать в США.
- Каким образом поехать? - спросил он. - И почему вы мне это предлагаете? Вы же так просто ничего не предлагаете.
- Конечно, просто так ничего не предлагаем, - согласились чекисты, - но ведь ты знаешь, что у Христа были тайные ученики?
- Знаю! - согласился пресвитер Василий.
- Вот и ты будешь нашим тайным учеником! - рассмеялись чекисты.
- А что тайный ученик должен для вас делать?
- Скоро много твоих единоверцев в Америку поедет! А ты молодой, перспективный, ты нам нравишься, люди за тобой пойдут. Создашь в Америке церковь. Когда работа наладится, создавай братство. Если будет надо, мы тебе поможем! - объяснили сотрудники КГБ». Источник: https://sergiys.io.ua/s103690/k._preobrajenskiy._kgb_priezjaet_s_nami Русскоязычные граждане во всех странах мира, это пятая колона кремля. Аксиома, не требующая подтверждений. В Украине, народ которой шесть лет ведет кровопролитную войну с российскими православными оккупантами министра нападения РФ Сирожи Шойгу, коллаборант должен сидеть не в Раде, а в буцегарне. После штурма Капитолия русскоязычными террористами, Федеральное бюро рассследований США вплотную займется русскоговорящими эмигрантами, и поставят их телефоны на прослушку. Копы будут методически опрашивать соседей «беженцев колбасной эмиграции» из СССР на предмет их лояльности Правительству США. В сети уже опубликовали видео, которое может быть свидетельством того, что в штурме Капитолия участвовали россияне и именно они возглавляли штурмовые группы протестующих. «Как передает https://censor.net/, на это в https://twitter.com/jolja_jolja/status/1346929650639851523 Twitter обратили внимание пользователи. Так, на одном из видео, в тот момент, когда толпа выламывает окна, чтобы проникнуть в здание Конгресса, на четвертой секунде четко слышны выкрики на русском языке: «Смелее, смелее…!» Конец цитаты. Источник: https://censor.net/ru/v3240613 Многие уже заметили, что в странах, где происходят массовые беспорядки (драки митингующих с полицией, поджог автомобилей, битьё витрин супермаркетов, грабежи магазинов) звучит русская речь.
Лимите, приехавшей из глухой тайги в бандитский Питер и устроившихся на работу в ботоферму Пригожина по адресу: «ЛАХТА -2» с звериными погонялами: «Лосев», «Медведев», «Волков», с птичьими никами - «Соколов», «Коршунов», «Дятлов» и рыбьими кликухами, «Окунев», «Щукин», «Ершов», получающих 11 руплей 80 копеек за каждый лишнехромосомный комментарий (чё ты куришь?) - не отвечаю.
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11.01.2021 10:40 Відповісти
краем уха слышал, что четыре человека, каждый вводит свою часть кода запуска... президент, министр обороны, глава объединенного комитета начальников штабов, и еще кто-то (забыл)...
если хоть одно звено выпадает --- ничего и не запустится...
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10.01.2021 20:13 Відповісти
Трамп упевнений, що його не знімуть із поста президента США з допомогою 25-ї поправки - Цензор.НЕТ 5012
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10.01.2021 19:45 Відповісти
Трамп упевнений, що його не знімуть із поста президента США з допомогою 25-ї поправки - Цензор.НЕТ 8107
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10.01.2021 19:49 Відповісти
"Відкрита зрада"
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10.01.2021 21:24 Відповісти
Юристы Кремля сказали что могут снять и руководство Кремля радо будет видеть Трампа в Ростове.https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1353891228296296&set=p.1353891228296296&type=3&__cft__[0]=AZXcdSRz54RjIIlbL7sDZoa3h8UWRJSONEV8_WKa0gBE51QwbglinyFAZYaHgR6Y2JOjdeRlDy3BMKCtSv1kdewoUwY29uSDqYI-hgm-Ftt42NoYO9cwAaqmlEx2Bi9OVbC3sDBSC6tBnthiZy-4bmRgjMRoWq_aO-IdfcBGG2e5rYlE2xtrReSysk1uTQdAB80&__tn__=R]-R Трамп упевнений, що його не знімуть із поста президента США з допомогою 25-ї поправки - Цензор.НЕТ 686
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10.01.2021 19:49 Відповісти
Трамп упевнений, що його не знімуть із поста президента США з допомогою 25-ї поправки - Цензор.НЕТ 6644 Вова.. на меня наехали Налоговые полицаи....всех уволил,а они наезжают...спасай братан
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10.01.2021 19:52 Відповісти
****, оні слушают "маяк"...
https://mobile.twitter.com/yanevskyy Александр Яневский (Alex Yanevskyy) @yanevskyy
Сторонники президента Трампа призывают к вооруженным демонстрациям во всех столицах штатов 17 января.
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10.01.2021 20:53 Відповісти
дональдушке самое время начинать бояться не американского правосудия, а *********** "новичка".
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10.01.2021 19:56 Відповісти
Ты прав.Трамп носитель опасной информации для фюрера Мавзолея...
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10.01.2021 19:58 Відповісти
Трамп упевнений, що його не знімуть із поста президента США з допомогою 25-ї поправки - Цензор.НЕТ 1944
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10.01.2021 19:56 Відповісти
https://www.politico.com/news/2021/01/10/second-capitol-police-officer-dies-457072 Помер другий офіцер поліції Капітолію США
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10.01.2021 20:01 Відповісти
Трамп упевнений, що його не знімуть із поста президента США з допомогою 25-ї поправки - Цензор.НЕТ 1970
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10.01.2021 20:04 Відповісти
Трамп упевнений, що його не знімуть із поста президента США з допомогою 25-ї поправки - Цензор.НЕТ 9941
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10.01.2021 20:23 Відповісти
Кстати Пенса никто и не просил отменять результаты голосования. То о чем просили сенаторы Круз и Хаули было проведение парламенского аудита выборов в 4 штатах до 20 января. Согласиться на аудит он мог, если бы не нашли нарушений то все ок и демонстранты узнав о согласии на аудит разошлись по домам. Проблема в том что все делалось втихаря а народ просто послали на три веселых. Если в других странах это возможно то мы не привыкли чтобы от нас власти просто отмахивались. Хрен с Трампом, меня возмущает что людей просто игнорируют.
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10.01.2021 20:36 Відповісти
Амерская Демкратия во всей своей красе!
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10.01.2021 20:47 Відповісти
Читая коменты украинского народа,можно сделать вывод почему в Украине так ,,хорошо,,живут барыги,казнокрады и блатные-только 2 комента были за Трампа,который пытался вернуть Америку в то хорошее прошлое,когда в ней ней ценилась семья,школа нормальная/без сексуального воспитания типа-как правильно детям одевать презерватив чтобы не забеременеть/,уважение детей к родителям и главное:уважение к Богу,который,как раньше верили-God blesses America!,но клика ЛБГТ с самого начала его президенства пакостила ему ,не давали нормально работать,судили.Теперь они добились своего,в Сенате уже помолились всем богам/Кришне,Буде и т.п./ и в конце вместо ,,Аминь,,спикер воскликнул A man and women!/мужчина и женщина/.Это начало конца Америки,ну а ,,мудрый украинский нарід,,вибирає собі лідерів по ,,приколу,,
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10.01.2021 20:50 Відповісти
Если 4-жды банкрот Трамп уверен, что его не снимут, то таки снимут - позор это его конёк..
Пенсу ещё жить и жить, и желательно поработать на благо Америки,
а не перестукиваться с Трампом через стенку камеры.
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10.01.2021 21:28 Відповісти
https://www.politico.com/news/2021/01/10/trump-increasing-pressure-leave-office-457023 Трамп стикається з посиленням тиску про дострокове залишення посади
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10.01.2021 21:40 Відповісти
Не перестает поражать кол-во безмозглых люто ненавидящих Трампа, сами не зная за что. Ну не бует никакой иннагурации байдена, не будет, как же вам не понятно. Никто власть левацким дебилам не передаст.
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10.01.2021 22:34 Відповісти
Трамп з х@йлом в засос цілуються, а винуватий Байден? Чим там вас алєнєй запарєбріком кормлять? 🤣🤣🤣
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10.01.2021 23:03 Відповісти
Виттман,
иннаугурации (с двумя "н") точно не будет, грамотей.
А инаугурация - будет, и трампа там уже не будет. Трампа ненавидят за бабский характер,
за продажность, за *****************, за то, что лично он был против предоставления нам Джавелинов, и за то, что он не верил своей разведке, но верил *******. Как-то так.
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11.01.2021 03:03 Відповісти
Трамп упевнений, що його не знімуть із поста президента США з допомогою 25-ї поправки - Цензор.НЕТ 5490
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10.01.2021 22:59 Відповісти
Українським медіа така б соціальна відповідальність.

Цього разу медіа згадали про соціальну відповідальність. Чи то через політичні інтереси, чи то заради правди в ефірі, але під кожним політичним постом на твіттері і фейсбуку почала з'являтися примітка «але насправді переміг Байден», і у всіх телеефірах після кожної новини, що «Трамп оскаржує результати виборів», йде зауваження «але доказів фальсифікацій нема». Фокс Ньюз, рупор Республіканської партії, спершу таких приміток не робив, але останні тиждень-два навіть вони почали додавати: «але доказів фальсифікацій нема».

......
Сумно. Колись республіканці були сильна і горда партія, яструби, що розвалили Союз і Берлінську стіну, які несли цінності вільного ринку й особистої свободи по всьому світу.
Трамп прийняв країну з більшістю в обох палатах Конгресу, мільйонами, можливо мільярдами фанатів республіканських ідей у всьому світі.
Залишає як один з дуже небагатьох президентів-однотерміновиків, втратив більшість в обох палатах Конгресу, протести всі чотири роки, імпічмент, а тепер ще і штурм Капітолія.
Республіканська партія перетворилася з яструбів свободи ринку і людини, з антисовєтчиків, на друзів путіна-кімченира, які бояться сказати слово проти свого лідера. Де гроші порнозіркам за мовчання, де хапання за піхви, де діти і зяті на ключових ролях у Білому домі, де всім страшно пискнути слово проти лідера...
Дуже погано. Це відкриває дорогу крайнім лівим із Демократичної партії. Республіканська партія наразі багатьом, навіть тим, хто завжди голосував за республіканців, не видається гідною альтернативою.
https://texty.org.ua/fragments/102693/sho-zh-same-j-chomu-vidbuvayetsya-u-ssha-istorychnyj-ta-suchasnyj-kontekst/?fbclid=IwAR1cpz6h5HcGkY2hxQlkeawENDJt7SFumAG8mU056JXbCtrs2OCKRYi275w
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10.01.2021 23:19 Відповісти
Трамп упевнений, що його не знімуть із поста президента США з допомогою 25-ї поправки - Цензор.НЕТ 8024
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11.01.2021 00:41 Відповісти
Трамп упевнений, що його не знімуть із поста президента США з допомогою 25-ї поправки - Цензор.НЕТ 4090Откуда ты это сказал?Трамп упевнений, що його не знімуть із поста президента США з допомогою 25-ї поправки - Цензор.НЕТ 9175
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11.01.2021 00:46 Відповісти
Трамп упевнений, що його не знімуть із поста президента США з допомогою 25-ї поправки - Цензор.НЕТ 485
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11.01.2021 04:12 Відповісти
100% не будут и не снимут. Через неделю сам уйдет.
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11.01.2021 12:25 Відповісти
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