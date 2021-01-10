Трамп упевнений, що його не знімуть із поста президента США з допомогою 25-ї поправки
Наразі чинний президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп не вважає, що члени його кабінету або віцепрезидент Майкл Пенс спробують змістити його з поста з допомогою 25-ї поправки до Конституції США.
Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна", про це агентству Bloomberg повідомили поінформовані особи.
"Трамп упевнений, що віцепрезидент Майкл Пенс і члени його кабінету не спробують змістити його відповідно до 25-ї поправки", - повідомляє агентство з посиланням на джерела.
За словами одного з джерел агентства, Пенс відкидає цю ідею як нездійсненну. За словами іншого джерела, Пенс можливість застосування 25-ї поправки навіть не обговорював. Агентство зазначає, що Пенс і Трамп не розмовляли особисто з середи.
Йдеться про поправку, яка допускає початок процесу усунення глави держави, якщо віцепрезидент і більшість високопоставлених співробітників адміністрації приходять до висновку, що президент не здатний виконувати свої функції. У такому разі віцепрезидент посідає місце президента. У поправці докладно описано механізм того, як цього можна досягти.
Крім того, Трамп і його союзники, повідомляє агентство, вважають, що демократи "перегинають палицю" з тим, щоб спробувати домогтися імпічменту до інавгурації Джо Байдена на посаді президента 20 січня.
Останні дні на посаді президента Трамп спробує провести активно, зазначає агентство. Зокрема, він поїде до Техасу, на кордоні якого будують стіну з Мексикою, один із найяскравіших проєктів Трампа на посаді президента.
Крім того, Трамп, ймовірно, готує ще один раунд помилування засуджених. Не відкидається, що якісь дії будуть спрямовані адміністрацією на адресу великих технологічних компаній. Однак які саме, агентство не уточнює. Трамп підготував кілька указів, що стосуються діяльності компаній, але наразі не зрозуміло, які з них будуть видані.
За словами джерел, Трамп і його союзники вважають, що цензура з боку соцмереж на його адресу і рух за імпічмент може спричинити ефект бумеранга для демократів. Інше джерело агентства назвало ситуацію "останнім полюванням на відьом" із боку демократів, а усунення Трампа з посади передчасно зробить його "мучеником" у очах його прихильників.
Демократи намагаються усунути від влади Трампа, не чекаючи інавгурації його наступника Джо Байдена 20 січня. На їхню думку, Трамп не може залишатися в Білому домі, адже несе відповідальність за недавні заворушення у Вашингтоні, під час яких група прихильників чинного президента прорвалася в будівлю Конгресу.
Очікується, що демократи в Палаті представників можуть встигнути оголосити імпічмент, скориставшись прискореною процедурою. Однак Сенат США, в якому більшість у республіканців, або відхилить пропозицію про імпічмент, або просто затягне розгляд цього питання до приходу до влади наступного президента.
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Лимите, приехавшей из глухой тайги в бандитский Питер и устроившихся на работу в ботоферму Пригожина по адресу: «ЛАХТА -2» с звериными погонялами: «Лосев», «Медведев», «Волков», с птичьими никами - «Соколов», «Коршунов», «Дятлов» и рыбьими кликухами, «Окунев», «Щукин», «Ершов», получающих 11 руплей 80 копеек за каждый лишнехромосомный комментарий (чё ты куришь?) - не отвечаю.
если хоть одно звено выпадает --- ничего и не запустится...
https://mobile.twitter.com/yanevskyy Александр Яневский (Alex Yanevskyy) @yanevskyy
Сторонники президента Трампа призывают к вооруженным демонстрациям во всех столицах штатов 17 января.
Пенсу ещё жить и жить, и желательно поработать на благо Америки,
а не перестукиваться с Трампом через стенку камеры.
иннаугурации (с двумя "н") точно не будет, грамотей.
А инаугурация - будет, и трампа там уже не будет. Трампа ненавидят за бабский характер,
за продажность, за *****************, за то, что лично он был против предоставления нам Джавелинов, и за то, что он не верил своей разведке, но верил *******. Как-то так.
Цього разу медіа згадали про соціальну відповідальність. Чи то через політичні інтереси, чи то заради правди в ефірі, але під кожним політичним постом на твіттері і фейсбуку почала з'являтися примітка «але насправді переміг Байден», і у всіх телеефірах після кожної новини, що «Трамп оскаржує результати виборів», йде зауваження «але доказів фальсифікацій нема». Фокс Ньюз, рупор Республіканської партії, спершу таких приміток не робив, але останні тиждень-два навіть вони почали додавати: «але доказів фальсифікацій нема».
......
Сумно. Колись республіканці були сильна і горда партія, яструби, що розвалили Союз і Берлінську стіну, які несли цінності вільного ринку й особистої свободи по всьому світу.
Трамп прийняв країну з більшістю в обох палатах Конгресу, мільйонами, можливо мільярдами фанатів республіканських ідей у всьому світі.
Залишає як один з дуже небагатьох президентів-однотерміновиків, втратив більшість в обох палатах Конгресу, протести всі чотири роки, імпічмент, а тепер ще і штурм Капітолія.
Республіканська партія перетворилася з яструбів свободи ринку і людини, з антисовєтчиків, на друзів путіна-кімченира, які бояться сказати слово проти свого лідера. Де гроші порнозіркам за мовчання, де хапання за піхви, де діти і зяті на ключових ролях у Білому домі, де всім страшно пискнути слово проти лідера...
Дуже погано. Це відкриває дорогу крайнім лівим із Демократичної партії. Республіканська партія наразі багатьом, навіть тим, хто завжди голосував за республіканців, не видається гідною альтернативою.
https://texty.org.ua/fragments/102693/sho-zh-same-j-chomu-vidbuvayetsya-u-ssha-istorychnyj-ta-suchasnyj-kontekst/?fbclid=IwAR1cpz6h5HcGkY2hxQlkeawENDJt7SFumAG8mU056JXbCtrs2OCKRYi275w