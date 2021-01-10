Трамп упевнений, що його не знімуть із поста президента США з допомогою 25-ї поправки

Наразі чинний президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп не вважає, що члени його кабінету або віцепрезидент Майкл Пенс спробують змістити його з поста з допомогою 25-ї поправки до Конституції США.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна", про це агентству Bloomberg повідомили поінформовані особи.

"Трамп упевнений, що віцепрезидент Майкл Пенс і члени його кабінету не спробують змістити його відповідно до 25-ї поправки", - повідомляє агентство з посиланням на джерела.

За словами одного з джерел агентства, Пенс відкидає цю ідею як нездійсненну. За словами іншого джерела, Пенс можливість застосування 25-ї поправки навіть не обговорював. Агентство зазначає, що Пенс і Трамп не розмовляли особисто з середи.

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Йдеться про поправку, яка допускає початок процесу усунення глави держави, якщо віцепрезидент і більшість високопоставлених співробітників адміністрації приходять до висновку, що президент не здатний виконувати свої функції. У такому разі віцепрезидент посідає місце президента. У поправці докладно описано механізм того, як цього можна досягти.

Крім того, Трамп і його союзники, повідомляє агентство, вважають, що демократи "перегинають палицю" з тим, щоб спробувати домогтися імпічменту до інавгурації Джо Байдена на посаді президента 20 січня.

Останні дні на посаді президента Трамп спробує провести активно, зазначає агентство. Зокрема, він поїде до Техасу, на кордоні якого будують стіну з Мексикою, один із найяскравіших проєктів Трампа на посаді президента.

Крім того, Трамп, ймовірно, готує ще один раунд помилування засуджених. Не відкидається, що якісь дії будуть спрямовані адміністрацією на адресу великих технологічних компаній. Однак які саме, агентство не уточнює. Трамп підготував кілька указів, що стосуються діяльності компаній, але наразі не зрозуміло, які з них будуть видані.

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За словами джерел, Трамп і його союзники вважають, що цензура з боку соцмереж на його адресу і рух за імпічмент може спричинити ефект бумеранга для демократів. Інше джерело агентства назвало ситуацію "останнім полюванням на відьом" із боку демократів, а усунення Трампа з посади передчасно зробить його "мучеником" у очах його прихильників.

Демократи намагаються усунути від влади Трампа, не чекаючи інавгурації його наступника Джо Байдена 20 січня. На їхню думку, Трамп не може залишатися в Білому домі, адже несе відповідальність за недавні заворушення у Вашингтоні, під час яких група прихильників чинного президента прорвалася в будівлю Конгресу.

Очікується, що демократи в Палаті представників можуть встигнути оголосити імпічмент, скориставшись прискореною процедурою. Однак Сенат США, в якому більшість у республіканців, або відхилить пропозицію про імпічмент, або просто затягне розгляд цього питання до приходу до влади наступного президента.