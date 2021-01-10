У день виборів у Казахстані відбулись мітинги проти фальсифікацій. Є затримані

В Алмати і в столиці Казахстану Нур-Султані поліція затримала десятки людей у місцях проведення мітингів на тлі парламентських виборів.

Про це повідомляє Радио Азаттык, інформує Цензор.НЕТ.

Спецпризначенці поліції затримали в Алмати щонайменше три десятки людей. У Нур-Султані поліція затримала щонайменше десятьох осіб.

Аналогічні затримання відбулись у містах Актобе і Шимкент. МВС не опублікувало дані про те, скільки загалом людей було затримано у країні в день виборів, 10 січня, і напередодні цієї дати.

Учасники акції заявляють про фальсифікації, зокрема про не внесення до списків виборців.

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Сьогодні, 10 січня, у Казахстані почалися вибори депутатів мажилісу (нижньої палати) парламенту і масліхатів (місцевих представницьких органів влади) усіх рівнів.