У день виборів у Казахстані відбулись мітинги проти фальсифікацій. Є затримані
В Алмати і в столиці Казахстану Нур-Султані поліція затримала десятки людей у місцях проведення мітингів на тлі парламентських виборів.
Про це повідомляє Радио Азаттык, інформує Цензор.НЕТ.
Спецпризначенці поліції затримали в Алмати щонайменше три десятки людей. У Нур-Султані поліція затримала щонайменше десятьох осіб.
Аналогічні затримання відбулись у містах Актобе і Шимкент. МВС не опублікувало дані про те, скільки загалом людей було затримано у країні в день виборів, 10 січня, і напередодні цієї дати.
Учасники акції заявляють про фальсифікації, зокрема про не внесення до списків виборців.
Сьогодні, 10 січня, у Казахстані почалися вибори депутатів мажилісу (нижньої палати) парламенту і масліхатів (місцевих представницьких органів влади) усіх рівнів.
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А насчет казахов и выборов... не смешите. Чем дальше на азиатский восток, включая паРашку, тем сильнее культ личности
Нур-султан... хххха...
Итaк, год примерно 1980. И кoммунизм то ли уже победил, то ли вот-вот.
Прихoжу дoмoй из шкoлы, a нa стoлe зaпискa:
"Димa! Я зaнял oчeрeдь зa бaнaнaми. Нaш нoмeр - 1278. Обeд нa стoлe. Пoeшь и срaзу в oвoщнoй! Пaпa"
В тoт дeнь oтeц рaбoтaл вo втoрую смeну. Я, в свoю oчeрeдь, oстaвляю зaписку мaмe, кoтoрaя рaбoтaлa в пeрвую смeну, и ухoжу стoять.
Кстaти, дaвaли 1 килoгрaмм в руки. И oтцa пoтoм дaжe oтпустили с рaбoты пoрaньшe. Пo увaжитeльнoй причинe, чтoбы мы мoгли купить лишний килoгрaмм бaнaнoв.
Очeрeдь тянeтся мучительно медленно. 19:30. Чeрeз пoлчaсa oвoщнoй зaкрывaeтся. Нa "Мaякe" звучит трeвoжнaя музыкa…
Народ начинает волноваться, все понимают, что завтра, к открытию, никаких бананов в продаже уже не будет. По своим все разойдется, по блату. Стихийно формулируется требование:
Отдел должен работать до последнего банана!
Для предъявления ультиматума дирекции торгового центра формируется инициативная группа. Дирекция ей отвечает примерно следующее:
- Хрен вам, товарищи гегемоны!
Здесь надо заметить, что немногим ранее в Тольятти случилась забастовка водителей автобусов, о которой сообщили всякие BBC, "Свободные Европы" и прочие "голоса". Горком тогда получил по первое число.
Таки вот. Очередь волнуется раз, очередь волнуется два… Начинают раздаваться призывы разгромить торговый центр "к ёной матери". Не проходит и 20 минут, как приезжают представители райкома партии. Оценив обстановку они дают указание, полностью совпадающее с требованиями толпы и меня, в частности:
- Торговать до последнего банана!
Мы "отоварились" около полуночи. Мама, папа, я - три килограмма. Три килограмма деревянных люминесцентно-зеленых бананов. Тут надо заметить, что мои родители покупали бананы во второй раз в жизни, поэтому были опытными, в части бананов, потребителями. Эти зеленые стручки мы засунули в валенки и положили на шкаф - "доходить", т.е. зреть. Прошло сколько-то там дней. И, о чудо, родители достали мне со шкафа желтые, мягкие, вкусные бананы!
И вот я, двенадцатилетний мальчик, выхожу на улицу с дефицитным бананом в руке и улыбкой шире плеч.
Навстречу соседка, тетка лет 35.
- Дима, а что это такое ты ешь?
- Тетя Света, это банан. Мы же вместе в очереди стояли.
- Так они же зеленые и деревянные!
- Незрелые были. Они, как помидоры, тоже на шкафу доходят.
- Чёрт!, - изрекла тетя Света. - А мы восемь часов отстояли в очереди, в час ночи пришли домой, попробовали: деревяшка и во рту вяжет. Решили, что сырыми бананы не едят и сварили их. Какой-то клейстер получился. В унитаз все вылили.
А они, оказывается, вот какие!!! Дим, дай хоть попробовать?
Я протянул ей банан. Она наклонилась, осторожно взяла в рот кончик, откусила… И переменвшись лицом прошептала:
- Мляяяяять! Какие мы идиоты, но кто же знал…
Так женщина в 35 лет впервые в жизни познала банан. (с)