Місцеві жителі перекривали трасу гірськолижного курорту "Красія" на Закарпатті, вимагаючи безкоштовного проїзду на підйомнику. Адміністрація вважає це тиском на бізнес

На гірськолижному курорті "Красія" у селі Вишка Великоберезнянського району Закарпатської області стався конфлікт між місцевими жителями і персоналом.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це 9 січня повідомила пресслужба курорту на своїй сторінці у фейсбуці.

Траса гірськолижного курорту "Красія" у 3,5 км є найдовшою в Україні, ширина трас - 250 метрів, тому вважається важливим пунктом для любителів гірськолижного спорту.

За даними пресслужби, на курорті сталася "спроба бандитського захоплення з метою вимагання".

"Вдень група молодиків із понад сорока людей скоїла розбійний напад на працівників комплексу і відвідувачів. Упродовж дня візитери перешкоджали діяльності комплексу, погрожували фізичною розправою і навмисне втручалися в роботу комплексу, псуючи обладнання", - йдеться в повідомленні.

У "Красії" також зазначили, що адміністрація викликала правоохоронців, однак конфлікт не було вичерпано.

"На працівників комплексу і на деяких відвідувачів було скоєно напад, після чого адміністрація викликала правоохоронні органи. Однак конфлікт не було вичерпано, а молодих людей, які погрожували всім, хто був на їхньому шляху, і перекривали трасу, не було покарано", - додали в пресслужбі.





Користувач Іван Красія заявляє, що інформація про захоплення майна і розбійний напад не відповідає дійсності. Він оприлюднив звернення місцевих жителів. За його словами, між власниками комплексу "Красія" та громадою було укладено домовленість, що жителі Вишки мають право безкоштовного проїзду на підйомниках за надання Вишківською сільською радою земель запасу в користування.

"Однак домовленість порушено", - заявив він, звертаючись до влади з проханням врегулювати правові відносини між громадою села Вишка і користувачами землі.

Перший заступник голови Закарпатської облради Андрій Шекета, зі свого боку, на своїй сторінці у фейсбуці заявив, що події на курорті "неприпустимі з різних точок зору, від безпеки туристів до іміджу області".

У коментарях до його посту журналіст Віталій Глагола написав, що місцеві жителі також блокували касу (але не захоплювали), у декого забирали скіпаси і вимагали частку. На його думку, це завдає значної шкоди іміджу Закарпаття як туристичного регіону.

А місцевий житель Віталій Фещенко в коментарі заявив, що всі готелі зареєстровано не в громаді, а ресторани на горі стоять незаконно. У громаду, за його словами, власники платять лише 280 тис. на рік.

Співвласник гірськолижного курорту "Красія" Тарас Тарасенко розповів Zaxid.net, що місцеві жителі, крім безкоштовного користування підйомниками, також хочуть безкоштовного доступу до майна і території курорту, щоб заробляти як лижні інструктори. Проте курорт має своїх інструкторів, а також школу, в якій їх готують.

"Ми пропонували їм, аби купували скіпаси за пільговим тарифом. Наприклад, за 100 грн. Але вони не погоджуються, кажуть, що це їхня земля", - розповів він.

Сьогодні, 10 січня, в поліції, не вказуючи назву комплексу, заявили, що вдалося знайти вихід із критичної ситуації на гірськолижному курорті Закарпаття. За їхніми словами, "конфлікт вичерпано і ні власники курорту, ні місцеві жителі претензій одне до одного не мають".

Позже Шекета также заявил, что конфликт решаем и "Красия" и дальше принимает туристов.