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Новини
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Місцеві жителі перекривали трасу гірськолижного курорту "Красія" на Закарпатті, вимагаючи безкоштовного проїзду на підйомнику. Адміністрація вважає це тиском на бізнес

Місцеві жителі перекривали трасу гірськолижного курорту

На гірськолижному курорті "Красія" у селі Вишка Великоберезнянського району Закарпатської області стався конфлікт між місцевими жителями і персоналом.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це 9 січня повідомила пресслужба курорту на своїй сторінці у фейсбуці.

Траса гірськолижного курорту "Красія" у 3,5 км є найдовшою в Україні, ширина трас - 250 метрів, тому вважається важливим пунктом для любителів гірськолижного спорту.

За даними пресслужби, на курорті сталася "спроба бандитського захоплення з метою вимагання".

"Вдень група молодиків із понад сорока людей скоїла розбійний напад на працівників комплексу і відвідувачів. Упродовж дня візитери перешкоджали діяльності комплексу, погрожували фізичною розправою і навмисне втручалися в роботу комплексу, псуючи обладнання", - йдеться в повідомленні.

У  "Красії" також зазначили, що адміністрація викликала правоохоронців, однак конфлікт не було вичерпано.

"На працівників комплексу і на деяких відвідувачів було скоєно напад, після чого адміністрація викликала правоохоронні органи. Однак конфлікт не було вичерпано, а молодих людей, які погрожували всім, хто був на їхньому шляху, і перекривали трасу, не було покарано", - додали в пресслужбі.

Місцеві жителі перекривали трасу гірськолижного курорту Красія на Закарпатті, вимагаючи безкоштовного проїзду на підйомнику. Адміністрація вважає це тиском на бізнес 01
Місцеві жителі перекривали трасу гірськолижного курорту Красія на Закарпатті, вимагаючи безкоштовного проїзду на підйомнику. Адміністрація вважає це тиском на бізнес 02

Користувач Іван Красія заявляє, що інформація про захоплення майна і розбійний напад не відповідає дійсності. Він оприлюднив звернення місцевих жителів. За його словами, між власниками комплексу "Красія" та громадою було укладено домовленість, що жителі Вишки мають право безкоштовного проїзду на підйомниках за надання Вишківською сільською радою земель запасу в користування.

"Однак домовленість порушено", - заявив він, звертаючись до влади з проханням врегулювати правові відносини між громадою села Вишка і користувачами землі.

Місцеві жителі перекривали трасу гірськолижного курорту Красія на Закарпатті, вимагаючи безкоштовного проїзду на підйомнику. Адміністрація вважає це тиском на бізнес 03

Перший заступник голови Закарпатської облради Андрій Шекета, зі свого боку, на своїй сторінці у фейсбуці заявив, що події на курорті "неприпустимі з різних точок зору, від безпеки туристів до іміджу області".

Місцеві жителі перекривали трасу гірськолижного курорту Красія на Закарпатті, вимагаючи безкоштовного проїзду на підйомнику. Адміністрація вважає це тиском на бізнес 04

У коментарях до його посту журналіст Віталій Глагола написав, що місцеві жителі також блокували касу (але не захоплювали), у декого забирали скіпаси і вимагали частку. На його думку, це завдає значної шкоди іміджу Закарпаття як туристичного регіону.

А місцевий житель Віталій Фещенко в коментарі заявив, що всі готелі зареєстровано не в громаді, а ресторани на горі стоять незаконно. У громаду, за його словами, власники платять лише 280 тис. на рік.

Місцеві жителі перекривали трасу гірськолижного курорту Красія на Закарпатті, вимагаючи безкоштовного проїзду на підйомнику. Адміністрація вважає це тиском на бізнес 05

Співвласник гірськолижного курорту "Красія" Тарас Тарасенко розповів Zaxid.net, що місцеві жителі, крім безкоштовного користування підйомниками, також хочуть безкоштовного доступу до майна і території курорту, щоб заробляти як лижні інструктори. Проте курорт має своїх інструкторів, а також школу, в якій їх готують.

"Ми пропонували їм, аби купували скіпаси за пільговим тарифом. Наприклад, за 100 грн. Але вони не погоджуються, кажуть, що це їхня земля", - розповів він.

Сьогодні, 10 січня, в поліції, не вказуючи назву комплексу, заявили, що вдалося знайти вихід із критичної ситуації на гірськолижному курорті Закарпаття. За їхніми словами, "конфлікт вичерпано і ні власники курорту, ні місцеві жителі претензій одне до одного не мають".

Позже Шекета также заявил, что конфликт решаем и "Красия" и дальше принимает туристов.

Автор: 

конфлікт (454) ОДА (1631) туризм (1564) Закарпатська область (2080)


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Топ коментарі
+15
будь-які пільги - зло для держави і її громадян.
Все має свою ринкову ціну. І всі мають платити ринкову ціну.
Тільки от я слабо уявляю, що власники "Красія" сплачують громаді Вишок ринкову ціну за землю і користування нею... Хоча, можливо, і сплачують, але двома частинами: одна, легальна - в касу; інша, нелегальна - начальству, від сільського рівня до обласного...
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10.01.2021 20:23 Відповісти
+14
а талоны им на "усиленное питание" не нужны????
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10.01.2021 20:10 Відповісти
+9
Власник землі--місцева громада. І вона правильно робить,що відстоює інтереси громади. А так скоро місцеві небудуть мати право ловити рибу в річкахде вони в дитинсві це робили.ходити в ліс погриби, бо кучка крадіїв накрала гроші і все перекрила. Млодці ,так і робіть в подальшому. За все треба платити і наворишам також.
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10.01.2021 20:58 Відповісти
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а талоны им на "усиленное питание" не нужны????
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10.01.2021 20:10 Відповісти
справедливое требование !
украинский снег должен подаваться по себестоимости
а не по мировым ценам
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11.01.2021 01:18 Відповісти
У богатых тоже начался протест)))
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10.01.2021 20:10 Відповісти
бандиты отжимали у разбойников или мухи против навоза...
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10.01.2021 20:11 Відповісти
газды дорубывают лес и теперь смотрят где бы еще можно "поживиться"!!!
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10.01.2021 20:12 Відповісти
Ну так охлос, им все должны.
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10.01.2021 20:12 Відповісти
місцеві гуцули то такі рідкісні мудаки, шо ну їх нах...
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10.01.2021 20:13 Відповісти
к Мертвечуку хай попросять або до Коломойского
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10.01.2021 20:21 Відповісти
гуцули на Закарпатті не проживають.....суміш румун, циган, ******* і т.л...у випадку Великоберезнянського району, можна додати ще й словацьку кров
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10.01.2021 20:24 Відповісти
я вот хотел бы посмотреть на реакцию "местных", если б к им в дом пришли и сказали -"теперь ты должен нас бесплатно кормить"!!
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10.01.2021 20:16 Відповісти
Коммунизма захотелось?
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10.01.2021 20:16 Відповісти
дебільні вуйки, їм головне, щоб в сусіда корова здохла, навіть якщо в них самих вона теж здохне
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10.01.2021 20:16 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=mgUXWCApeZc Зеленский-ми за тібя халасавалі(перекриття траси поблизу Пирятина)
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10.01.2021 20:19 Відповісти
Те, кто последние годы прессовал полицию, своего добились - теперь копы бояться не только преступников, но и самих себя. Им проще ничегго не делатьпо какогй-нибудь формальной причине, чтобы их не наказывали.
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10.01.2021 20:21 Відповісти
Заспокойтесь громадянин....
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11.01.2021 01:10 Відповісти
не ту трассу вы перекрывали...и не в тот день ))))
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10.01.2021 20:21 Відповісти
будь-які пільги - зло для держави і її громадян.
Все має свою ринкову ціну. І всі мають платити ринкову ціну.
Тільки от я слабо уявляю, що власники "Красія" сплачують громаді Вишок ринкову ціну за землю і користування нею... Хоча, можливо, і сплачують, але двома частинами: одна, легальна - в касу; інша, нелегальна - начальству, від сільського рівня до обласного...
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10.01.2021 20:23 Відповісти
швидше за все - ця земля вже викуплена і до даної громади не має жодного відношення.... треба було думати, коли продавали
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10.01.2021 20:27 Відповісти
ну, якщо викуплена - то нелегально. І хтось бабло взяв...
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10.01.2021 20:33 Відповісти
Публичная властнисть громады не продается.Может быть аренда и другие договора. Конституция ст 14.13.142. 143. Просыпайтесь или быдлом так всю жизнь и проживете не оформив публичную собственость громады на каждого жителя (конституция) это наша обязаность, потом получаем право на владу и частку публичной собственности утворив громаду явочням порядком 50+1.
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10.01.2021 21:53 Відповісти
если от УССР эта территория входила до их административной одиници то земля является собственностью громады и все прописанные в реестре публичной власности громады,которая не продается,имеют право на преференции. Если они согласно конституции ст.13.14.142.143. и Хартии о самоуправлении утворили громаду на загальных сборах 50+1
В Грмании пивзаводы мисцевым продают пиво по себестоимости 30% от цены. (Хартия самоуправления)
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10.01.2021 21:41 Відповісти
Да ну!? А пиво местным продают для коммерческого использования или для личного? Здесь же местные хотят подрабатывать лыжными инструкторами а подъемник чтобы их бесплатно поднимал. Можно в Германии прийти на пивзавод и на их оборудовании и с их сырья сварить себе немного пива?
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10.01.2021 22:24 Відповісти
Местные жители перекрывали трассу горнолыжного курорта Красия на Закарпатье, требуя бесплатного проезда на подъемнике. Администрация считает это давлением на бизнес - Цензор.НЕТ 3509
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10.01.2021 20:28 Відповісти
Бо то моя гора і я тут жию,то дайте й мені щось
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10.01.2021 20:30 Відповісти
Кому газ, а кому подъемник
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10.01.2021 20:31 Відповісти
Земля же народная.
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10.01.2021 20:31 Відповісти
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10.01.2021 20:49 Відповісти
Уже нет.
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10.01.2021 21:13 Відповісти
Місцеве бидло має розуміти, що до них ніхто не приїде, якщо вони будуть створювати проблеми відпочивальникам. Там поряд купа інших витягів і трас гірськолижних. А лише одним вчорашнім інцидентом вони собі збили ціни у нинішньому сезоні. Пилипець, Подобовець, Ізкі, Плай, Славське, ... геть не проти такому розвитку подій.
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10.01.2021 20:46 Відповісти
с какого перепугу местных по праву рождения катать бесплатно?) французы тоже платят за подъем на Эйфелеву Башню.
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10.01.2021 20:46 Відповісти
Более того, там платят даже парижане, живущие в седьмом округе
Но в нашей стране, где 73% не платят налоги [вообще или в должном объёме] получить чего-то "на халяву", то есть даром, считается доблестью и вообще целью жизни.
Зебилы, #ля... (c)
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10.01.2021 23:47 Відповісти
Власник землі--місцева громада. І вона правильно робить,що відстоює інтереси громади. А так скоро місцеві небудуть мати право ловити рибу в річкахде вони в дитинсві це робили.ходити в ліс погриби, бо кучка крадіїв накрала гроші і все перекрила. Млодці ,так і робіть в подальшому. За все треба платити і наворишам також.
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10.01.2021 20:58 Відповісти
А что, ставки арендной платы до сих пор не установили? По всей Украине установлены, а местные импотенты не спромоглися?
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10.01.2021 21:08 Відповісти
Да оно понятно, когда вместо трассы с подъемником пустая гора была,то было не интересно, и ни кто из местных через это не возбуждался. Стоило появиться хозяину ,навести порядок,обустроить и зарабатывать, как сразу появилась куча "совладельцев", желающих получать пассивные доходы. А другую трассу с другой горой слабо для заработка себе найти?
Сорока с плюсом долбодятлов слабо накопить или занять в банке деньжат, нанять рабочих для обустройства, все построить, организовать? Потом косить бабулес сидя за столиком , попивая бразильский кофэ, и покуривая кубинскую сигару. НЕЕЕЕ. Так дело не пойдет. Так делают только лохи. Настоящие мужики поступают по другому. Как Шариков у Булгакова, "взять и поделить". Ну а вообще, больше на рэкет похоже, а местные так, для массовки.
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10.01.2021 21:16 Відповісти
Я от думаю, що треба буде нашому київському меру Педаліку написати петицію, щоб всіх киян безкоштовно катали хоча б у метро. Бо то наша земля була викопана.
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10.01.2021 21:20 Відповісти
У Кривому Розі з 1 травня для всіх жителів міста міський транспорт буде безкоштовний, поки що, з 1 січня ,безкоштовний тільки для поліції вчителів,учнів , студентів, військових комунальщиків і т д. В Криворізькому метро теж буде безкоштовний проїзд з 1 травня
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10.01.2021 22:14 Відповісти
Львів'яни вже давно у своєму метро безкоштовно катаються.
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11.01.2021 00:17 Відповісти
Тільки є ньюанс, що метро у Львові колись буде, а в Кривому Розі вже є.
Місцеві жителі перекривали трасу гірськолижного курорту "Красія" на Закарпатті, вимагаючи безкоштовного проїзду на підйомнику. Адміністрація вважає це тиском на бізнес - Цензор.НЕТ 6034
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11.01.2021 01:29 Відповісти
100% по конституции земля в публичной властности громады .Они релизовали свое право после того как на загальных сборах утворили громаду согласно конституции явочным порядком 50+1
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10.01.2021 21:59 Відповісти
По такому же сценарию и колхозы организовывали. Забирали у кого было хоть что то и проедали указанное. А потом друг друга ели... Люди с тех пор не изменились.
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10.01.2021 21:04 Відповісти
Любишь кататься, люби и саночки возить! Любителей халявы давно пора лишать гражданства - это РАБЫ (и многих других прав)!
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10.01.2021 21:07 Відповісти
З одного боку, не люблю халявщиків (місцеві мабуть самі не каталися по тих скіпасах, а продавали постояльцям, яким житло здавали - типу дешевше, ніж в касі), з іншого боку - 280 тис. грн в рік за оренду такої землі - МІЗЕР! Хоча не виключено, що там сільський голова в долі і тому така мала орендна плата...
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10.01.2021 21:11 Відповісти
розмір плати за землю встановила сільська рада, яку вибрали місцеві мешканці
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10.01.2021 23:12 Відповісти
Председатель Закарпатского облсовета Андрей Шекета в свою очередь на своей странице в Facebook заявил, что . . .
Источник: https://censor.net/ru/n3240935

Так, чисто на всякий случай - председателем Закарпатского облсовета избрали бывшего главу облгосадминистрации Алексея Петрова . . . Цензор, могли бы и знать - Вы же освещали эти новости не так давно. Хоть что пишете - как потом доверять информации ?
Это то же самое, что написали бы, что "Президент Украины Юрий Бутусов заявил . . ."
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10.01.2021 21:12 Відповісти
Класс!!!
И пива бесплатно тоже надо требовать. Чего уж там...
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10.01.2021 21:44 Відповісти
Если пивзаводик стоит на их земле то по себестоимости как в Германии.
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10.01.2021 22:08 Відповісти
И повидло по всему лицу. И девок красивых.

И портянки шелковые у барина забрать и холопам выдать.
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10.01.2021 22:15 Відповісти
Сугубо по конституции и добровольному договору.
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10.01.2021 22:20 Відповісти
может тебе и електроенергию по льготной цене продавать , если АЭС стоит не дальше чем 30 км от твоего дома и нейтринно летают по двору куда ни попадя?
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10.01.2021 22:19 Відповісти
Не в км. справа,а кому пренадлежит земля на правах публичной властности.
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10.01.2021 22:28 Відповісти
державі або приватному власнику, іншого не дано.Став питання за ким закріплена та земля, за сільрадою, райрадою, облрадою, хто нею розпоряджається
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10.01.2021 22:40 Відповісти
Там вероятно произошла такая ситуация: из-за того , что произошла админреформа, и старых сельсоветов уже совсем нет , собственник решил что свободен от части договоренностей со старой администрацией, тем более что оно-не выполнять договоренности, принесет деньги, а они не пахнут.
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10.01.2021 22:25 Відповісти
сельрады изначально вне закона . По конституции 96 года все что пренадлежало Народным радам УССР передавалось по переходным положениям конституции в тчении 5 лет громадам ст 13.14.142.143. В публичную властоность громадам. А это заводы пароходы земля вода надра. и возможность утворить любые органы влады,суды ,податковую,милицию Но наши керманычи ,ЗАБЫЛИ' это сделать. Распорядчим актам тоже побоялись офрмить (госизмена захват власти) спустили на самотек. Уговарили регистрироваться органы власти на приватные особы . Публичную легитимность могла дать только громада только она уполномочена создовать эти органы на своей територи. Так и застыли в 96 году . Зато грабеж Папуасии рассцвел буйным цветом.Но создать громады по конституци прямым действием и явочням порядком никогда не поздно. Публичная власнисть не продается она все еше в власности громодян. Документы олигархата недействтельны. В кратце.. как то так.( Слушай Риму Белоцерковскую) для общего понятия.
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10.01.2021 23:49 Відповісти
Конституція України

Стаття 13. Земля, її надра, атмосферне повітря, водні та інші природні ресурси, які знаходяться в межах території України, природні ресурси її континентального шельфу, виключної (морської) економічної зони є об'єктами права власності Українського народу. Від імені Українського народу права власника здійснюють органи державної влади та органи місцевого самоврядування в межах, визначених цією Конституцією.
Кожний громадянин має право користуватися природними об'єктами права власності народу відповідно до закону.
Власність зобов'язує. Власність не повинна використовуватися на шкоду людині і суспільству. Держава забезпечує захист прав усіх суб'єктів права власності і господарювання, соціальну спрямованість економіки. Усі суб'єкти права власності рівні перед законом
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11.01.2021 01:21 Відповісти
А Красія - це вже Буковель, чи ні???
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10.01.2021 23:39 Відповісти
С таким народом у Украины нет будущего...
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11.01.2021 10:31 Відповісти
дали бы им отсосать.
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11.01.2021 11:07 Відповісти
 
 