Бродський заявляє про погрози з боку радника глави ОП Подоляка: "Пообіцяв пустити мою кров. Ну і банда зібралася"
Голова редакційної ради видання Obozrevatel і президент Федерації баскетболу України Михайло Бродський звинувачує Михайла Подоляка - радника керівника Офісу президента - в тому, що він йому нібито погрожує.
Як передає Цензор.НЕТ, про це Бродський написав у себе на сторінці у фейсбуці.
"У нас є новина: Михайло Подоляк (піар-радник Єрмака) пообіцяв пустити мою кров або посадити у в'язницю. Він написав, що робив це в 1990-ті. Чекаю дій цього клоуна. Ну і банда зібралася в офісі Зеленського", - заявив Бродський.
У коментарях до повідомлення він уточнив, що погрози отримав у месенджері WhatsApp.
Топ коментарі
+36 Андрей Шевченко #481297
показати весь коментар10.01.2021 20:26 Відповісти Посилання
+28 Иннокентий beer
показати весь коментар10.01.2021 20:25 Відповісти Посилання
+26 саша паламарчук
показати весь коментар10.01.2021 20:56 Відповісти Посилання
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Так от і Бродський ...пішовти зі своїми підсказками .. Х..й зрадливий
Леонид Данилыч,это журналист...,каже Кравченко...тю ...а я думав що це президент Грузіі...
https://dosye.info/%D0%91%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9,_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B8%D0%BB_%D0%AE%D1%80%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87 Михаил Бродский
https://dosye.info/%D0%9B%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D1%87%D0%BA%D0%B8%D0%BD,_%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D0%B9_%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 Сергей Левочкин https://dosye.info/%D0%9E%D0%BD%D0%B8%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE,_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80_%D0%A0%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://dosye.info/%D0%9E%D0%BD%D0%B8%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE,_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80_%D0%A0%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 Онищенко Александр
https://dosye.info/%D0%93%D1%80%D0%B8%D0%B1,_%D0%92%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC_%D0%92%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 Вадим Гриб - экс-советник главы СБУ https://dosye.info/%D0%A5%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9,_%D0%92%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B9_%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 Валерия Хорошковского .
https://dosye.info/%D0%A8%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%B9,_%D0%90%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%B9 Анатолий Шарий
https://dosye.info/%D0%A7%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE,_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80 Чаленко Александр
Очередной упырь Зеленского в рекламе не нуждается. А Бродский эту гниду в люди вывел, если что.
Большинство "активистов" тупо хотят денег.
Бродский - аналогично.
При Януковиче он отжал бизнес Ходорковского в Украине.
Там много всего, сейчас речь о нескольких фармацевтических предприятиях.
Правдолюбу Бродскому насрать на тупых гоев.
Он печется о их загрузке. Небось, кацапскую вакцину намылился производить.
Если учесть, что он в друзьях у суркисни и мертветчуков - так точно кацапскую.
Всех удивляло, за какие такие заслуги непубличный журналист оказался в этом пуле журналистов у беглого экс-президента Януковича. По данным СМИ, секрет заключался в том, что Подоляк был советником главы Администрации Януковича https://dosye.info/%D0%9B%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D1%87%D0%BA%D0%B8%D0%BD,_%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D0%B9_%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 Сергея Левочкина , а на парламентских выборах 2012 года фактически выполнял роль "смотрящего" по мажоритарным округам в Киеве. Тогда в столице пролетели все ставленники Банковой, которые шли в качестве самовыдвиженцев. Также говорят, что Подоляк имел отношение к попыткам отбелить одиозного https://dosye.info/%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D1%8E%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE,_%D0%AE%D1%80%D0%B8%D0%B9_%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 Юрия "Енакиевского" Иванющенко .
По имеющейся у меня информации, премьер-министр Денис Шмыгаль и ряд народных депутатов, в том числе и глава профильного медицинского комитета ВР Михаил кРадуцкий, на протяжении этой недели посетили клинику пластической хирургии и косметологии "Медиленд", но не только и не столько за уколом ботокса, сколько за первой дозой вакцины.
Очевидцы утверждают: за два этапа вакцинирования наши "слуги" платят по 2,5 тыс евро. Вы только представьте себе: эти люди профукали закупку вакцины для народа, не заложили денег на вакцину в следующем году и теперь переплачивают примерно в 100 раз лишь бы только спасти собственную задницу. Именно в 100, потому что в Европе одна доза стоит примерно 15 евро, или 30 - за две.
Господа жлобы, вы не офигели?
https://news.obozrevatel.com/society/gospoda-zhlobyi-vyi-ne-ofigeli-ili-o-tajnom-vaktsinirovanii-slug.htm?fbclid=IwAR1AvmfdkZd_I-paR4gO_cjtescwlm32_-VO_NLyuQAWBYLnBLgdajhe8As
Телеграм-канал Shadow Anonymous сообщил, что вакцину, а также криокамеру для ее хранения на самом деле завезли для Рината Ахметова. Он взял 10 доз, остальное ушло в продажу випам.
Скажем следующее, возможно это будет сюрпризом для тех, кто мог вывалить бабло за вакцину, в частности для Шмыгаля и депутата Иванчука: Pfizer надо колоть ДВА раза! А значит, второй дозы они не дождутся!
https://ua24ua.net/skandal-s-podpolnoy-vaktsinatsiey-v-ukraine-vishel-na-megdunarodniy-uroven-istochnik/
Якщо в словосполучення "піар-радник" в "піар" додати букву "д", то буде звучати веселіше і креативніше.
По суті. Вірити нинішній владі - себе не поважати, вірити колишнім владам, які критикують нинішню, але крали не менше, як не ще більше - та сама історія. Я вже і не знаю, чи залишилися серед можновладців люди, до яких зберіглася в суспільстві хоч якась повага.
Всі ці нинішні і колишні "господарі життя", які товчуться біля корупційного корита, обкидаючи один одного лайном і образами на різних медіаресурсах, дуже підходять під визначення "піар-радник" з буквою "д" в слові "піар".
Прячься, Миша, за баскетболистами!
Они - высокие и за ними демон "ермаковский" тебя не заметит.