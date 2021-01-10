Бродський заявляє про погрози з боку радника глави ОП Подоляка: "Пообіцяв пустити мою кров. Ну і банда зібралася"

Голова редакційної ради видання Obozrevatel і президент Федерації баскетболу України Михайло Бродський звинувачує Михайла Подоляка - радника керівника Офісу президента - в тому, що він йому нібито погрожує.

Як передає Цензор.НЕТ, про це Бродський написав у себе на сторінці у фейсбуці.

"У нас є новина: Михайло Подоляк (піар-радник Єрмака) пообіцяв пустити мою кров або посадити у в'язницю. Він написав, що робив це в 1990-ті. Чекаю дій цього клоуна. Ну і банда зібралася в офісі Зеленського", - заявив Бродський.

У коментарях до повідомлення він уточнив, що погрози отримав у месенджері WhatsApp.

Читайте також: В Україну таємно завезли вакцину Pfizer, нею вакцинувалися представники влади, - Бродський