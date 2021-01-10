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Бродський заявляє про погрози з боку радника глави ОП Подоляка: "Пообіцяв пустити мою кров. Ну і банда зібралася"

Бродський заявляє про погрози з боку радника глави ОП Подоляка:

Голова редакційної ради видання Obozrevatel і президент Федерації баскетболу України Михайло Бродський звинувачує Михайла Подоляка - радника керівника Офісу президента - в тому, що він йому нібито погрожує.

Як передає Цензор.НЕТ, про це Бродський написав у себе на сторінці у фейсбуці.

"У нас є новина: Михайло Подоляк (піар-радник Єрмака) пообіцяв пустити мою кров або посадити у в'язницю. Він написав, що робив це в 1990-ті. Чекаю дій цього клоуна. Ну і банда зібралася в офісі Зеленського", - заявив Бродський.

Бродський заявляє про погрози з боку радника глави ОП Подоляка: Пообіцяв пустити мою кров. Ну і банда зібралася 01

У коментарях до повідомлення він уточнив, що погрози отримав у месенджері WhatsApp.

Читайте також: В Україну таємно завезли вакцину Pfizer, нею вакцинувалися представники влади, - Бродський

Автор: 

Бродський Михайло (66) погрози (490) Подоляк Михайло (305)


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Топ коментарі
+36
Господина Бродского становится много, в последнее время. Кто его реанимировал???
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10.01.2021 20:26 Відповісти
+28
Подумать только. Борцун с кровавыми режимом нарисовался.
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10.01.2021 20:25 Відповісти
+26
Бродский заявляет об угрозах со стороны советника главы ОП Подоляка: "Пообещал пустить мою кровь. Ну и банда собралась" - Цензор.НЕТ 1021
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10.01.2021 20:56 Відповісти
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Не помню, чтобы бродского кто то обвинял в честности и порядочности, но все равно, надо проверить про вакцинацию 95 балагана, будет понятно, хто такой бродский.
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10.01.2021 21:17 Відповісти
Давно понятно с обеими сторонами...
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10.01.2021 21:22 Відповісти

Головне, щоб вони Україні і її незалежності не шкодили
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10.01.2021 21:27 Відповісти
Одни аферюги торбят другого аферюгу... Попутного ветра...
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10.01.2021 21:21 Відповісти
Подоляк правильно робить, цю гниду Бродського давно потрібно посадити в тюрму на довічне. Досить вже ********** псувати повітря на волі!
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10.01.2021 23:58 Відповісти
ІгАрь, а вам особисто Бродський не подобається, чи те що він говорить?
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11.01.2021 06:41 Відповісти
Бродський це антиукраїнський діяч який багато років системно шкодить Україні своєю злочинною діяльністю! Якщо Зеленський посадить Бродського то це підніме рейтинг Зеленського серед патріотів!
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11.01.2021 21:27 Відповісти
Цікаво, цікаво, а доведена шкода Бродського у суді, чи він просто комусь не подобається і заява Зе знову буде такою, як з Антоненко, Кузьменко і Дугар
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12.01.2021 04:55 Відповісти
Бродського можна посадити 100 разів і всі 100 разів буде за що, крімінальні оборудки, рейдерство, фінансові махінації, вбивства, там тільки взятись нормальним слідчім і модна пересаджати половину київської бидло-тусовки!
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12.01.2021 14:57 Відповісти
ІгАрь, от ви базікало. Тобто доказів провин Бродського немає, лише ваше передвзяте ставлення до нього або особиста неприязнь. Ні один суд не прийме вашу сторону.
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12.01.2021 18:41 Відповісти
Хотел уточнить,за что на довичне?
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11.01.2021 16:49 Відповісти
За всі антиукраїнські злочини Бродського!
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11.01.2021 21:28 Відповісти
Яки вси?шо вин таке зробив?
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11.01.2021 21:43 Відповісти
Мабуть немає такох статті в кримінальному кодексі за якою Бродського не модна ьуло б посадити, було б бажання та політична воля!
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12.01.2021 14:59 Відповісти
Та мне хоть пару статей назови,все не надо.
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12.01.2021 15:09 Відповісти
))))) І знов ..))) З яких нір ви вилазите...гади ползучі...)))) Бродський ..та ти ж гірше зрадлидвої жінки...кому ти тльки не підмахував... так розумію почуяв..запах продажного заробітку і тут як тут ..ти всплив... Чесно яне розумію як тебе ця землі тримає і як тебе ще де які люди слухають.. ..Я б тобі теж кров пустив.. для того щоб ти зрозумів що тобі жити тільки в твоїй норі...Тому раджу жити..))))і не пи..діти... А то нора це що яма..))))
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10.01.2021 21:30 Відповісти
Скажіть, будь ласка, а яка різниця між зрадливим чоловіком і зрадливою жінкою ?
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11.01.2021 02:57 Відповісти
Сейчас Подоляк будет оправдываться, что пиво с водкой очень влияет на его память и он ничего не помнит...
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10.01.2021 21:35 Відповісти
Да, тебе ТОЛСТОЖОПЫЙ ВОРЮГА БРОДСКИЙ не кровь пускать надо, а самого на ФАРШ давно пустить надо.
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10.01.2021 21:42 Відповісти
что он у тебя украл?
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10.01.2021 23:03 Відповісти
Да, ЭТА ЖИДОВСКАЯ **** украла у меня все мои деньги в банке ДЕНЬДИ, как и у десятков тысяч других украинцев.
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10.01.2021 23:21 Відповісти
Дивлючись на Бродського..Чомусь згадався анекдот.... " Василь Іванови (Чапаєв) і Котовський сдають екзамини з партійній щколі політичного знання Василю івановичу вчитель задає питання "які документи видабть партіним активістам на виконання партіних завдань...Василь Іванович не знає.. ісидить думає..і тут с заду чується підсказка шопотом котовського "Мандати...мандати......мандати.." Васль Іванович терпів терпів і каже " Та пішовти на ..як що тобі вуха обрізати так ти на Х..й станеш схожий"
Так от і Бродський ...пішовти зі своїми підсказками .. Х..й зрадливий
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10.01.2021 21:42 Відповісти
Зеля Стахановец 21 века... Данилыча заменил по полной...
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10.01.2021 21:47 Відповісти
А хто це такий Гонгадзе? ..
Леонид Данилыч,это журналист...,каже Кравченко...тю ...а я думав що це президент Грузіі...
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10.01.2021 21:55 Відповісти
Связи Михаила Подоляка:
https://dosye.info/%D0%91%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9,_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B8%D0%BB_%D0%AE%D1%80%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87 Михаил Бродский
https://dosye.info/%D0%9B%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D1%87%D0%BA%D0%B8%D0%BD,_%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D0%B9_%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 Сергей Левочкин https://dosye.info/%D0%9E%D0%BD%D0%B8%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE,_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80_%D0%A0%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://dosye.info/%D0%9E%D0%BD%D0%B8%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE,_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80_%D0%A0%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 Онищенко Александр
https://dosye.info/%D0%93%D1%80%D0%B8%D0%B1,_%D0%92%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC_%D0%92%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 Вадим Гриб - экс-советник главы СБУ https://dosye.info/%D0%A5%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9,_%D0%92%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B9_%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 Валерия Хорошковского .
https://dosye.info/%D0%A8%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%B9,_%D0%90%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%B9 Анатолий Шарий
https://dosye.info/%D0%A7%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE,_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80 Чаленко Александр

Очередной упырь Зеленского в рекламе не нуждается. А Бродский эту гниду в люди вывел, если что.
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10.01.2021 21:56 Відповісти
Дурні коменти. Хіба справа, який Бродський? Справа в зеленій банді і чому вона собі дозволяє говорити і робити аморальні речі. Типовий зелений прийомчик - перевести стрілки. Щоб українці не переймались діями зебанди, розказувати, який не такий Бродський.
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10.01.2021 21:57 Відповісти
100%, методички времен КГБ. сейчас ФСБ- перевести тему с предмета разговора на внешность, грехи ( без фактов) оппонента - 2 сам дурак" .Половина постов выше -ни слова по сути угроз Подоляка, а о "Бродский - плохой". Агенты конторы,прислуживающие власти, играющей в игру Путина?
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10.01.2021 23:09 Відповісти
Если не обращать внимание на личность говорящего, хрен поймешь какие цели он преследует.
Большинство "активистов" тупо хотят денег.
Бродский - аналогично.
При Януковиче он отжал бизнес Ходорковского в Украине.
Там много всего, сейчас речь о нескольких фармацевтических предприятиях.
Правдолюбу Бродскому насрать на тупых гоев.
Он печется о их загрузке. Небось, кацапскую вакцину намылился производить.
Если учесть, что он в друзьях у суркисни и мертветчуков - так точно кацапскую.
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11.01.2021 07:48 Відповісти
73 % болванов это не банда,а сынки и внуки Леонид Данилыча и Леонида Ильича Брежнева
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10.01.2021 22:05 Відповісти
Согласен. Зе-билы под чутким руководством Мертвечука превращаются в Зе-банду. Украинцы этого упорно не видят. Когда увидят, может быть уже поздно - капкан захлопнется...
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10.01.2021 22:05 Відповісти
Вобщем, Михаил Подоляк вполне соответствует рыговскому клоуну ЗЕ.

Всех удивляло, за какие такие заслуги непубличный журналист оказался в этом пуле журналистов у беглого экс-президента Януковича. По данным СМИ, секрет заключался в том, что Подоляк был советником главы Администрации Януковича https://dosye.info/%D0%9B%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D1%87%D0%BA%D0%B8%D0%BD,_%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D0%B9_%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 Сергея Левочкина , а на парламентских выборах 2012 года фактически выполнял роль "смотрящего" по мажоритарным округам в Киеве. Тогда в столице пролетели все ставленники Банковой, которые шли в качестве самовыдвиженцев. Также говорят, что Подоляк имел отношение к попыткам отбелить одиозного https://dosye.info/%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D1%8E%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE,_%D0%AE%D1%80%D0%B8%D0%B9_%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 Юрия "Енакиевского" Иванющенко .
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10.01.2021 22:07 Відповісти
Кучма президент,Ведмедчук начальник его администрации...типа бизнес-партнер...
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10.01.2021 22:07 Відповісти
Скоро снова выйдем Банду Геть. А пока береги автомобили. Пожгут.
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10.01.2021 22:17 Відповісти
на предложение поделиться бизнесом или медиаактивами (такими как сайт обозреватель), с лохами из офиса президента ответ украинских бизнесменов днообразен - идите нах@й
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10.01.2021 22:45 Відповісти
однообразен
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10.01.2021 22:45 Відповісти
"журналист" бродский))))))))))))))))))))
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10.01.2021 22:48 Відповісти
Решил пиарнуться .Подзабыли комополита -патриота ,ветерана баталий 90х
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10.01.2021 22:53 Відповісти
А Мишаня Подоляк работал на Обозревателе у Мишани Бродского - тогда был не бандит? ЭЛИТА ************ !
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10.01.2021 22:54 Відповісти
Стране нужна профессиональная и патриотическая власть, а не єти клоуни бени и сепапари ахметки и мертветчука.
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10.01.2021 23:00 Відповісти
Насколько мне известно, 29 или 30 декабря чартерным рейсом в Украину была тайно завезена партия вакцины Pfizer: скорее всего, ее без растаможки пронесли через "Зал официальных делегаций", прикрываясь паспортом какого-то депутата.
По имеющейся у меня информации, премьер-министр Денис Шмыгаль и ряд народных депутатов, в том числе и глава профильного медицинского комитета ВР Михаил кРадуцкий, на протяжении этой недели посетили клинику пластической хирургии и косметологии "Медиленд", но не только и не столько за уколом ботокса, сколько за первой дозой вакцины.
Очевидцы утверждают: за два этапа вакцинирования наши "слуги" платят по 2,5 тыс евро. Вы только представьте себе: эти люди профукали закупку вакцины для народа, не заложили денег на вакцину в следующем году и теперь переплачивают примерно в 100 раз лишь бы только спасти собственную задницу. Именно в 100, потому что в Европе одна доза стоит примерно 15 евро, или 30 - за две.
Господа жлобы, вы не офигели?
https://news.obozrevatel.com/society/gospoda-zhlobyi-vyi-ne-ofigeli-ili-o-tajnom-vaktsinirovanii-slug.htm?fbclid=IwAR1AvmfdkZd_I-paR4gO_cjtescwlm32_-VO_NLyuQAWBYLnBLgdajhe8As
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10.01.2021 23:07 Відповісти
Журналисты раскопали, что израильские полицейские уже прикрыли лавочку, и больше израильский Pfizer в Украину поставляться не будет.

Телеграм-канал Shadow Anonymous сообщил, что вакцину, а также криокамеру для ее хранения на самом деле завезли для Рината Ахметова. Он взял 10 доз, остальное ушло в продажу випам.
Скажем следующее, возможно это будет сюрпризом для тех, кто мог вывалить бабло за вакцину, в частности для Шмыгаля и депутата Иванчука: Pfizer надо колоть ДВА раза! А значит, второй дозы они не дождутся!
https://ua24ua.net/skandal-s-podpolnoy-vaktsinatsiey-v-ukraine-vishel-na-megdunarodniy-uroven-istochnik/
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10.01.2021 23:11 Відповісти
А мойшу бродского кинули с контрабандной вакциной, вот он и обиделся!
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11.01.2021 08:00 Відповісти
Президент федерації баскетболу Бродський - це як невідомий солдат Рабінович. Тобто невідомо був він солдатом, чи ні...
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10.01.2021 23:32 Відповісти
Давай Моня, жги! Опубликуй всю инфу по тайному вакцинированию слуг)
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10.01.2021 23:46 Відповісти
ТАК КИЛЬНИ ЕГО !)
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11.01.2021 00:05 Відповісти
В офисе клоуна один идиот похлеще другого)) хе-хе
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11.01.2021 00:55 Відповісти
Говорящая жопа 2.0
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11.01.2021 07:12 Відповісти
Безвідносно особистостей, нікого не ображаючи, особливо, ту особу,про яку йдеться в тексті.
Якщо в словосполучення "піар-радник" в "піар" додати букву "д", то буде звучати веселіше і креативніше.
По суті. Вірити нинішній владі - себе не поважати, вірити колишнім владам, які критикують нинішню, але крали не менше, як не ще більше - та сама історія. Я вже і не знаю, чи залишилися серед можновладців люди, до яких зберіглася в суспільстві хоч якась повага.
Всі ці нинішні і колишні "господарі життя", які товчуться біля корупційного корита, обкидаючи один одного лайном і образами на різних медіаресурсах, дуже підходять під визначення "піар-радник" з буквою "д" в слові "піар".
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11.01.2021 08:34 Відповісти
Тронули говно.
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11.01.2021 12:37 Відповісти
Бродскому Порошенко был не такой,за зеленского драл горло теперь зеленский не такой,кто будет следующий которого г. бродский будет рекламировать?
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11.01.2021 18:04 Відповісти
Бродскому Порошенко был не такой,за зеленского драл горло теперь зеленский не такой,кто будет следующий которого г. бродский будет рекламировать?
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11.01.2021 18:07 Відповісти
Да, угроза в Ватц-Цап єо серъезно...
Прячься, Миша, за баскетболистами!
Они - высокие и за ними демон "ермаковский" тебя не заметит.
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11.01.2021 18:35 Відповісти
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