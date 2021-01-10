Чотири туристи, зокрема дитина, постраждали на гірськолижному курорті в Славському, - ДСНС

Рятувальники Славської пошуково-рятувальної групи допомогли чотирьом травмованим туристам-лижникам, один із яких - дитина.

Про це повідомляє пресцентр Держслужби з надзвичайних ситуацій, передає Цензор.НЕТ.

"На горі Тростян надано допомогу двом травмованим туристам, на горі Високий Верх надано допомогу двом туристам-лижникам, зокрема дитині", - уточнили у ДСНС.

Рятувальники нагадали про необхідність дотримуватися безпечної швидкості та правил безпечного катання на лижних трасах.

Вершини Високий Верх і Тростян розташовані в Сколівському районі Львівської області і належать до гірськолижного курорту Славське.

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