Чотири туристи, зокрема дитина, постраждали на гірськолижному курорті в Славському, - ДСНС
Рятувальники Славської пошуково-рятувальної групи допомогли чотирьом травмованим туристам-лижникам, один із яких - дитина.
Про це повідомляє пресцентр Держслужби з надзвичайних ситуацій, передає Цензор.НЕТ.
"На горі Тростян надано допомогу двом травмованим туристам, на горі Високий Верх надано допомогу двом туристам-лижникам, зокрема дитині", - уточнили у ДСНС.
Рятувальники нагадали про необхідність дотримуватися безпечної швидкості та правил безпечного катання на лижних трасах.
Вершини Високий Верх і Тростян розташовані в Сколівському районі Львівської області і належать до гірськолижного курорту Славське.
Топ коментарі
+17 саша паламарчук
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Режим с гигиеною нарушает на каждом шагу....
И кстати в Буковеле на подъемник без шлема не пустят, а в Польше - шлем обязателен только для детей до 16 лет, и куча тел катается просто в шапках...