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Чотири туристи, зокрема дитина, постраждали на гірськолижному курорті в Славському, - ДСНС

Чотири туристи, зокрема дитина, постраждали на гірськолижному курорті в Славському, - ДСНС

Рятувальники Славської пошуково-рятувальної групи допомогли чотирьом травмованим туристам-лижникам, один із яких - дитина.

Про це повідомляє пресцентр Держслужби з надзвичайних ситуацій, передає Цензор.НЕТ.

"На горі Тростян надано допомогу двом травмованим туристам, на горі Високий Верх надано допомогу двом туристам-лижникам, зокрема дитині", - уточнили у ДСНС.

Рятувальники нагадали про необхідність дотримуватися безпечної швидкості та правил безпечного катання на лижних трасах.

Вершини Високий Верх і Тростян розташовані в Сколівському районі Львівської області і належать до гірськолижного курорту Славське.

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Автор: 

гори (84) туризм (1564) ДСНС (5167) Львівська область (2465)


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Топ коментарі
+17
Четыре туриста, включая ребенка, пострадали на горнолыжном курорте в Славском, - ГСЧС - Цензор.НЕТ 5284
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10.01.2021 21:19 Відповісти
+12
Локдаун, твою дивизию. Какая власть -- такой и локдаун.

Четыре туриста, включая ребенка, пострадали на горнолыжном курорте в Славском, - ГСЧС - Цензор.НЕТ 2067
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10.01.2021 21:18 Відповісти
+10
Четыре туриста, включая ребенка, пострадали на горнолыжном курорте в Славском, - ГСЧС - Цензор.НЕТ 5020
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10.01.2021 21:16 Відповісти
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Четыре туриста, включая ребенка, пострадали на горнолыжном курорте в Славском, - ГСЧС - Цензор.НЕТ 5020
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10.01.2021 21:16 Відповісти
Четыре туриста, включая ребенка, пострадали на горнолыжном курорте в Славском, - ГСЧС - Цензор.НЕТ 5284
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10.01.2021 21:19 Відповісти
будет колокольчиком...греметь ))))
Четыре туриста, включая ребенка, пострадали на горнолыжном курорте в Славском, - ГСЧС - Цензор.НЕТ 1935

.
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10.01.2021 21:31 Відповісти
)) или харошим "тирольским йодлем" нарид радувать.
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10.01.2021 22:15 Відповісти
Чотири туристи, зокрема дитина, постраждали на гірськолижному курорті в Славському, - ДСНС - Цензор.НЕТ 5657
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10.01.2021 22:02 Відповісти
Так и не понял, кто дебилы? Тот кто перекрыл трассу или та толпа которая в разгар пандемии в очереди стояла чтобы если не ковид распространить так хоть ногу сломать на спуске?
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10.01.2021 22:09 Відповісти
Дебилы и те, кто перекрыл трассу ради тел. Дебил и тело, из-за селфиков которого локдаун превратился в позорное посмешище ("Веллюр" просто отдыхает). Дебилы и те, кто в разгар эпидемии отключили мозги и поперлись, особенно с детьми, на людный курорт.
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10.01.2021 22:26 Відповісти
А помойму большие дебилы те кто в очереди стоял. А то тело которое делало селфи, наоборот будет только в выигаше. Когда епидемия накроет пол страны он еще сделает жалостливые глаза и в Эуропы пару лярдов денег выклянчит для раздербана.
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10.01.2021 22:31 Відповісти
Не пройдет. Этому козлу уже не верят. Дают не помощь, а кредиты под дурные проценты. Последний раз на 2 месяца по 10 с гаком процентов.
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10.01.2021 22:48 Відповісти
Как видим, дают и будут давать *нашей* власти кредиты. Потому что они с етого имеют откаты, не только в процентах а и в виде леса, бесплатной електроенергии и раб силы. А если начнут кочевряжится мы их еще припугнем, отдадим рашистам Одессу или Харькав...
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11.01.2021 00:41 Відповісти
Какие откаты? Если идиот согласен платить дурнющие проценты за 2х месячный займ, то это не проблема кредиторов. А проблема дебилов, избравших такую тупую власть. И если нарид убирает самую проукраинскую власть последних лет и на ее место приводит предателей и манкуртов, то это проблемы самого нарида, проблемы его мозгов.
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11.01.2021 00:54 Відповісти
Пол литра на грудь и ты уже горнолыжник это понятно ...непонятно зачем с собой ребёнка тащить ...
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10.01.2021 21:17 Відповісти
Так ведь лохдаун. Как без дитя? Главное, чтобы без носков.
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10.01.2021 21:19 Відповісти
Локдаун, твою дивизию. Какая власть -- такой и локдаун.

Четыре туриста, включая ребенка, пострадали на горнолыжном курорте в Славском, - ГСЧС - Цензор.НЕТ 2067
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10.01.2021 21:18 Відповісти
А что это у него на голове? Мигалка?
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10.01.2021 22:17 Відповісти
дополнительная память
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11.01.2021 10:34 Відповісти
Четыре туриста, включая ребенка, пострадали на горнолыжном курорте в Славском, - ГСЧС - Цензор.НЕТ 7321
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10.01.2021 21:21 Відповісти
Я завидую этим людям! У них в жизни нет проблем!!! Сходил проголосовал за кого сказали по телевизору свободен! Если чувствуешь что где то тебя нипали, опять таки по тв расскажут кто в этом виноват! На Новый год поперся на Йолку, что бы между людей потолкаться, раз народ собирается, значит это безопасно! дал ребёнку петарду, если выжил повёз его в разгар пандемии на лыжах кататься! Вот правильно говорят - у дураков никогда нет проблем, они их создают окружающим.
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10.01.2021 21:29 Відповісти
Что есть, то есть. Жить без мозгов легче.
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10.01.2021 21:40 Відповісти
Бог хранит дураков и детей.
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10.01.2021 22:19 Відповісти
Говорят, что на горнолыжных курортах завёлся блуждающий лыжник..... под кайфом.... криворожский.....считает себя преЗедентом !
Режим с гигиеною нарушает на каждом шагу....
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10.01.2021 21:44 Відповісти
Як летючий голландець. Тільки той був без екіпажу, а цей безмазгов.
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10.01.2021 22:04 Відповісти
Так і знав що бідося щось накоїть.
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10.01.2021 22:02 Відповісти
Да как то насрать на дебилов. Всем карантин а им скучно дома сидеть.
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10.01.2021 22:06 Відповісти
Есть дебил, с кого пример брать.

Чотири туристи, зокрема дитина, постраждали на гірськолижному курорті в Славському, - ДСНС - Цензор.НЕТ 2359
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10.01.2021 22:28 Відповісти
Гірські лижі - це самий травмонебезпечний вид спорту! Чому люди про це забувають? Навіть Шумахер, коли шумахерив на болідах, то був живий та здоровий, а став на лижи, то ледь не вбився.
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10.01.2021 22:43 Відповісти
кому карантин кому розваги..
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10.01.2021 22:55 Відповісти
Да зайдите в медпункт возле первого подьемника в Буковеле - там как в полевом госпитале.... В пик сезона там за день через него проходят 30-40 пострадавших катающихся.....
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10.01.2021 23:23 Відповісти
справедливости ради не только в Буковеле, мы катались в Польше в Карпаче, там тоже время от времени сани с ранеными с горы спускают.
И кстати в Буковеле на подъемник без шлема не пустят, а в Польше - шлем обязателен только для детей до 16 лет, и куча тел катается просто в шапках...
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11.01.2021 10:39 Відповісти
 
 