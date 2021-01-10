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Світоліна вийшла у чвертьфінал турніру WTA в Абу-Дабі, обігравши другу росіянку поспіль

Світоліна вийшла у чвертьфінал турніру WTA в Абу-Дабі, обігравши другу росіянку поспіль

Перша "ракетка" України і №5 світового рейтингу Еліна Світоліна обіграла росіянку Катерину Александрову в третьому колі турніру в Абу-Дабі з призовим фондом 565 тис. 530 дол.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

Результат поєдинку - 6:2, 6:7 (5:7), 7:6 (10:8). У вирішальному сеті українка відіграла два матчболи.

Суперниці провели на корті 2 години 35 хвилин.

У чвертьфіналі Еліну знову чекає російська опонентка, третя поспіль, Вероніка Кудерметова, яка в другому раунді перемогла іспанку Паулу Бадосу - 6:4, 4:6, 6:1.

Раніше, у першому колі, Світоліна обіграла американку Джессіку Пегулу (6:4, 6:3), а у другому - росіянку Віру Звонарьову (6:4, 6:1).

Читайте також: Українська тенісистка Світоліна повернулася в топ-5 рейтингу WTA

Автор: 

спорт (1632) теніс (124) Світоліна Еліна (51)


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Топ коментарі
+17
Умничка! Цапов в отстой!
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10.01.2021 21:23 Відповісти
+14
Ордынская газета накануне исторической победы Украины над Ордой в логове фашизма.
Победный гол со штрафного Шевченко дырявому Филимонову
Свитолина вышла в четвертьфинал турнира WTA в Абу-Даби, обыграв вторую россиянку подряд - Цензор.НЕТ 9246
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10.01.2021 21:29 Відповісти
+12
Именно победа над Ордой, поскольку эта ничья выбила Мельдонию из борьбы,
А Украина прошла дальше.
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10.01.2021 21:35 Відповісти
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Умничка! Цапов в отстой!
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10.01.2021 21:23 Відповісти
Наша Красуня!
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10.01.2021 21:43 Відповісти
Наша Умничка и Красуня в 2019м выступала на Кубке КРЕМЛЯ в Москве. Там она проиграла россиянке и сразу вылетела. Жаль, вот если бы выиграла, то ее награждали бы мельдониевые чинуши, может бы сам Его Плешивчество ***** Первый похлопал бы. Дома на нее, естественно, посыпался шквал критики. На что умничка и красуня в интервью сайту Трибуна юа сравнила себя с Ломаченко и Усиком, я выступаю под флагом Украины блаблабла, а мне сыпется куча предложений сменить гражданство, но я вся патриотка. Так что, мы ей должны ножки целовать, что она не брезгует нашим паспортом.
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11.01.2021 00:51 Відповісти
Ну и что ты здесь высрало? Само то хто? Бесполезное
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11.01.2021 06:11 Відповісти
Не знав... То воно таке, як усік?
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11.01.2021 12:58 Відповісти
Россияне сейчас пасут задних как только их за допинг на бутылку посадили
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10.01.2021 21:24 Відповісти
Допинг это плохо.
https://censor.net/ru/news/3240682/tennisistku_yastremskuyu_poyimali_na_dopinge_i_otstranili_ot_sorevnovaniyi
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10.01.2021 21:29 Відповісти
Временно. Не так как мельдониевых на года с запретом выступать под аквафрешным флагом.
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10.01.2021 21:32 Відповісти
Вообще-то у неё не допинг. А а очень малая доза обезболивающего во внесоревновательный период. Лечился человек от травм во время зимней паузы и отдыха. И ее не дисквалифицировали, а временно приостановили выступления.
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10.01.2021 21:37 Відповісти
Чего ее вообще проверяли. Никогда не слышала, чтоб мужское топ 10 ловили на фармакологии, тем более в период отдыха и восстановления от травм, хотя там у многих очень похоже
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10.01.2021 22:07 Відповісти
Ну я и говорю, допинг это плохо.
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10.01.2021 22:21 Відповісти
Разговор про допинг начал не я.
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10.01.2021 22:35 Відповісти
Молодчинка! Так держать!
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10.01.2021 21:26 Відповісти
Элина сокрушитель ватрушек масковских)))
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10.01.2021 21:27 Відповісти
Ордынская газета накануне исторической победы Украины над Ордой в логове фашизма.
Победный гол со штрафного Шевченко дырявому Филимонову
Свитолина вышла в четвертьфинал турнира WTA в Абу-Даби, обыграв вторую россиянку подряд - Цензор.НЕТ 9246
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10.01.2021 21:29 Відповісти
Победа со счетом 1:1.
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10.01.2021 21:31 Відповісти
Именно победа над Ордой, поскольку эта ничья выбила Мельдонию из борьбы,
А Украина прошла дальше.
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10.01.2021 21:35 Відповісти
Спасибо что не споришь про логово фашизма.
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10.01.2021 21:41 Відповісти
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10.01.2021 21:49 Відповісти
Помним, помним...
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10.01.2021 21:41 Відповісти
Сколько же там этих россисянок...
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10.01.2021 21:41 Відповісти
Как собак нерезаных, отстреливать пора
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10.01.2021 21:45 Відповісти
Такая чиста славяно-рассисянская фамилия - Кудерметова...
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10.01.2021 21:50 Відповісти
Россосия уже давно как США. Там только за прошлый год +500 тыс. новых россисян понаехали.
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10.01.2021 21:51 Відповісти
Отвянь, коцап, не надоедай...
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10.01.2021 21:53 Відповісти
50% росєян,це Кудерметови !!)))
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10.01.2021 21:59 Відповісти
Чим більше москальні з Рашки звалить ,тим краще для України !!!)))
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10.01.2021 21:58 Відповісти
Браво! Кудерметова,думаю,слабее Александровой,потому Элина должна выиграть,и намного легче,чем в сегодняшнем поединке.
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10.01.2021 21:48 Відповісти
Дякую, Еліно! Хоч шось позитивне на тлі ідіотів з 95-го!
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10.01.2021 21:53 Відповісти
Світоліна вийшла у чвертьфінал турніру WTA в Абу-Дабі, обігравши другу росіянку поспіль - Цензор.НЕТ 7349
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10.01.2021 21:58 Відповісти
Показали бы в лучших традициях Цензора матч, а то только бокс показываете. Не успела смотреть пока Элину
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10.01.2021 22:09 Відповісти
Спорт стал неинтересен после бесконечных допинг скандалов.Давно не смотрю ничего...
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10.01.2021 22:14 Відповісти
Аналогично. Интерес пропал.
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10.01.2021 22:29 Відповісти
У тебя интерес потому что ты каждый минут своего существования занят собиранием валежника,а в паузах лижешь задницу сцарю!
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11.01.2021 07:33 Відповісти
"У тебя пропал..."
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11.01.2021 07:34 Відповісти
Отыграть два матч бола в решающем сете- это очень сложно психологически. Молодец, что там говорить.
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10.01.2021 22:21 Відповісти
Неужели у кого-то уровень патриотизма поднимается от таких новостей?) Другим гордиться нужно. Например от того, что в Украине от коронапсихоза умерло намного меньше, чем в РФ.
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10.01.2021 22:28 Відповісти
Какая гордость может быть у холопа на четвереньках,в методичке которого,есть данные о смертности от "коронапсихоза"?
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11.01.2021 07:31 Відповісти
Десь і моя Wilson на горищі валяється, треба знайти та пил з неї здути.
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10.01.2021 22:34 Відповісти
Там же выиграла Марта Костюк. Разнесла соперницу 6-1, 6-1. Не россиянку, словенку, поэтому наверное не написали
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10.01.2021 23:13 Відповісти
Из этой новости о бесчисленных россиянках в турнирах можно сделать вывод о подъёме в России женского тенниса и последующем переходе количества в качество. Элина, конечно, умничка, но Цензор, ты там поосторожней подавай перемоги.
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11.01.2021 00:00 Відповісти
РОССИЯ УКРАИНЕ НЕ РОВНЯ !!! МЫ ИХ ПОРОДИЛИ - МЫ ИХ УБЬЕМ !!!
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11.01.2021 00:18 Відповісти
россиян как говна
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11.01.2021 01:03 Відповісти
 
 