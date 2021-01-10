Світоліна вийшла у чвертьфінал турніру WTA в Абу-Дабі, обігравши другу росіянку поспіль

Перша "ракетка" України і №5 світового рейтингу Еліна Світоліна обіграла росіянку Катерину Александрову в третьому колі турніру в Абу-Дабі з призовим фондом 565 тис. 530 дол.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

Результат поєдинку - 6:2, 6:7 (5:7), 7:6 (10:8). У вирішальному сеті українка відіграла два матчболи.

Суперниці провели на корті 2 години 35 хвилин.

У чвертьфіналі Еліну знову чекає російська опонентка, третя поспіль, Вероніка Кудерметова, яка в другому раунді перемогла іспанку Паулу Бадосу - 6:4, 4:6, 6:1.

Раніше, у першому колі, Світоліна обіграла американку Джессіку Пегулу (6:4, 6:3), а у другому - росіянку Віру Звонарьову (6:4, 6:1).

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