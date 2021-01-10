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Учасник російсько-української війни Анатолій Ганненко пропав 28 грудня у селі під Каневом. Прохання допомогти знайти

Ветеран російсько-української війни Анатолій Ганненко наприкінці грудня перестав виходити на зв'язок, про місце його перебування нічого не відомо.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це у фейсбуці написав його побратим Андрій Підлісний.

За його словами, Ганненко пропав 28 грудня 2020 року у с. Бобриця неподалік Канева Черкаської області.

Учасник російсько-української війни Анатолій Ганненко пропав 28 грудня у селі під Каневом. Прохання допомогти знайти 01

"Толя - морпіх, десантник, брав участь у рейді 95-ї. За роки війни, починаючи з 2014 року, накосив зі своєї гвинтівки не один десяток сепарів. Це не вигаданий персонаж чи міфічний герой, Толя - реально людина слова і діла. Я свідок одного з відрізків його бойового шляху і тому вище написане підтверджую особисто, як сержант і підлеглий у взводі (аж ніяк не піхотному) він проявив себе лише з найкращого боку. Востаннє його бачили 28 грудня о 19:20 у вище зазначеному селі, де він відпочивав та після сутички покинув заклад. За майже 2 тижні жодних новин від поліції. Військовослужбовець, який став на захист Батьківщини та допоміг захистити незалежність нашої держави, зараз потребує вашої допомоги та розголосу. Будь-яку інформацію повідомляйте у приватні повідомлення", - написав Підлісний.

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Учасник російсько-української війни Анатолій Ганненко пропав 28 грудня у селі під Каневом. Прохання допомогти знайти 02

Автор: 

ветерани (1090) зниклий безвісти (212)


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Топ коментарі
+38
Вати в Україні хоч відбавляй ...
Маю надію вояк живий здоровий.
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10.01.2021 22:31 Відповісти
+27
Учасник російсько-української війни Анатолій Ганненко пропав 28 грудня у селі під Каневом. Прохання допомогти знайти - Цензор.НЕТ 7079Учасник російсько-української війни Анатолій Ганненко пропав 28 грудня у селі під Каневом. Прохання допомогти знайти - Цензор.НЕТ 1698
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10.01.2021 22:45 Відповісти
+24
"где он отдыхал и после схватки покинул заведение" - це хто так формулює думки?
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10.01.2021 22:44 Відповісти
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Вати в Україні хоч відбавляй ...
Маю надію вояк живий здоровий.
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10.01.2021 22:31 Відповісти
"где он отдыхал и после схватки покинул заведение" - це хто так формулює думки?
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10.01.2021 22:44 Відповісти
Це тиждень ,чи трохи більше ,тому ,щось на кшталт цього було в Н.Одесі ,Миколаївський обл.!!!
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10.01.2021 22:49 Відповісти
Интересно, что подразумеваться под словом отдыхал и схватка ???
Бухал и подрался с кем-то ?
Надеюсь , что живой и невредимый .
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10.01.2021 22:52 Відповісти
некоректний переклад - в оригіналі "сутички". Але заклад могли б назвати - людям легше було б щось згадати
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10.01.2021 23:19 Відповісти
"где он отдыхал и после схватки покинул заведение" - це хто так формулює думки? Побратим, там же написано
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11.01.2021 00:12 Відповісти
Учасник російсько-української війни Анатолій Ганненко пропав 28 грудня у селі під Каневом. Прохання допомогти знайти - Цензор.НЕТ 7079Учасник російсько-української війни Анатолій Ганненко пропав 28 грудня у селі під Каневом. Прохання допомогти знайти - Цензор.НЕТ 1698
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10.01.2021 22:45 Відповісти
история появления лживого пропагандистского мифа про "братскую дружбу русского и украинского народа".. это Сталин, Жданов и несколько лживых советских "историков"..
это ссылка на pdf файл.. вирусов нет..
https://www.ejournals.eu/pliki/art/13913/
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10.01.2021 22:57 Відповісти
соррян.. стерлось часть фразы:
"авторы этого лживого мифа: это Сталин, Жданов и несколько лживых советских "историков"..
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10.01.2021 23:01 Відповісти
А чого Беларусь то ворожа?
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10.01.2021 23:02 Відповісти
В ООН голосує завжди проти ініціатив України і синхронно з росіянцями, коли мове йде про Україну
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10.01.2021 23:45 Відповісти
Заздрять...
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10.01.2021 23:51 Відповісти
Нажаль,об*яв про загублених підорашок,дуже мало з*являється.
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10.01.2021 22:57 Відповісти
Не здивуюсь, якщо спецура із ФСБ(У) або аваківський "КОРД" здали хлопця москалям
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10.01.2021 23:18 Відповісти
то в закладі де він відпочивав, була "схватка" з ФСБ?
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11.01.2021 10:44 Відповісти
https://twitter.com/droman_t

https://twitter.com/droman_t domiv



Як "кіборги" на Святвечір колядували у Донецькому аеропорту Січень 2018



https://twitter.com/i/status/1347121797314052096 https://twitter.com/i/status/1347121797314052096
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10.01.2021 23:21 Відповісти
Надіємося, що з ним все добре
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10.01.2021 23:26 Відповісти
А с кем схватка была? Они показания дают?
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10.01.2021 23:53 Відповісти
Кому? Сами себе или своему тестю?..(((
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11.01.2021 11:48 Відповісти
ПОКА НАРОД НЕ ПОВСТАНЕТ И НЕ УНИЧТОЖИТ ВСЮ ЭТУ БАНДИТСКУЮ МРАЗЬ ТАКОЕ БУДЕТ ВСЁ ЧАЩЕ И ЧАЩЕ !!!
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11.01.2021 00:02 Відповісти
" Бандитская мразь" - это кто? Те, кто отдыхал? или те, кто "вступил в схватку"? или и те и другие?.
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11.01.2021 00:38 Відповісти
ЭТО ТЕ КТО ПРЕСТУПНИКИ И ГОРДЯТСЯ ЭТИМ !!!
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11.01.2021 00:51 Відповісти
Кремлівська п'ята колона, для якої вбивати українців - найкращий отдьіх.
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11.01.2021 08:19 Відповісти
Ти в кожному мородобої бачиш кремлівську п'яту колону? А якщо тобі прийдеться заїхати в дюндель якомусь нарваному співвітчизнику? Ти теж будеш з кремлівської п'ятої колони?
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11.01.2021 11:47 Відповісти
модер цензора какой такой войны ?у нас диабетик оформил все это как АТО и ООС
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11.01.2021 05:53 Відповісти
Та велічайший вже все виправив, головне - не стрілять в ТУ СТОРОНУ і регулярно "отодвігать граніцу". А хто проти - тих за грати, або просто так зникнуть.
Учасник російсько-української війни Анатолій Ганненко пропав 28 грудня у селі під Каневом. Прохання допомогти знайти - Цензор.НЕТ 4876
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11.01.2021 08:35 Відповісти
Коли з окупантом є дипвідносини, є пункти пропуску для всіх шпигунів і диверсантів з воюючої країни, коли вільно їздять транспортні засоби, коли олігархія космополітів має свій гешефт в РФ, то я не здивуюсь атаці ДШБ РФ якоїсь нашої тупої ВР, КМУ, ОПУ і ГШ ЗСУ.
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11.01.2021 08:09 Відповісти
"...в выше указанном селе где он отдыхал и после схватки покинул заведение." - Он в селе отдыхал? Какой схватки? Какое заведение?
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11.01.2021 10:56 Відповісти
Якась паскуди досі сидить десь в штабі та зливає особисті дані наших героїв... Воно ще при пороху злило весь бат Шахтар (Торнадо)!
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11.01.2021 13:02 Відповісти
 
 