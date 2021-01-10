Учасник російсько-української війни Анатолій Ганненко пропав 28 грудня у селі під Каневом. Прохання допомогти знайти

Ветеран російсько-української війни Анатолій Ганненко наприкінці грудня перестав виходити на зв'язок, про місце його перебування нічого не відомо.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це у фейсбуці написав його побратим Андрій Підлісний.

За його словами, Ганненко пропав 28 грудня 2020 року у с. Бобриця неподалік Канева Черкаської області.

"Толя - морпіх, десантник, брав участь у рейді 95-ї. За роки війни, починаючи з 2014 року, накосив зі своєї гвинтівки не один десяток сепарів. Це не вигаданий персонаж чи міфічний герой, Толя - реально людина слова і діла. Я свідок одного з відрізків його бойового шляху і тому вище написане підтверджую особисто, як сержант і підлеглий у взводі (аж ніяк не піхотному) він проявив себе лише з найкращого боку. Востаннє його бачили 28 грудня о 19:20 у вище зазначеному селі, де він відпочивав та після сутички покинув заклад. За майже 2 тижні жодних новин від поліції. Військовослужбовець, який став на захист Батьківщини та допоміг захистити незалежність нашої держави, зараз потребує вашої допомоги та розголосу. Будь-яку інформацію повідомляйте у приватні повідомлення", - написав Підлісний.

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