Якщо тарифи на послуги ЖКГ не знизять, ветерани залишають за собою право захищати громадян усіма доступними способами, - підполковник ЗСУ Баранов

Підполковник запасу Збройних сил Укрїни й учасник російсько-української війни Віталій Баранов закликав ветеранів АТО втрутитися в ситуацію з підвищенням тарифів на комунальні послуги для населення.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це він написав у фейсбуці.

"Сьогодні в Україні організації, які надають комунальні послуги, нехтують Конституцією і законами України ("Закон України про тепло", "Закон України про житлово-комунальні послуги", Постанова КМУ №630 від 21.07.2005 р.). Природний газ, згідно зі статтею 13 Конституції України, є об'єктом права власності українського народу. Кожен громадянин має право користуватися природними об'єктами права власності народу відповідно до закону. Власність не має використовуватися на шкоду людині і суспільству. Завищення вартості надання комунальних послуг, враховуючи складне економічне та матеріальне становище громадян України, призведе до непередбачуваних наслідків і комунального геноциду.

Ми, ветерани російсько-української війни, вимагаємо негайного зниження цін на надання комунальних послуг для населення України. Інакше ми залишаємо за собою право на захист наших громадян усіма доступними способами і методами", - написав він.

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