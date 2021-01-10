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Якщо тарифи на послуги ЖКГ не знизять, ветерани залишають за собою право захищати громадян усіма доступними способами, - підполковник ЗСУ Баранов

Якщо тарифи на послуги ЖКГ не знизять, ветерани залишають за собою право захищати громадян усіма доступними способами, - підполковник ЗСУ Баранов

Підполковник запасу Збройних сил Укрїни й учасник російсько-української війни Віталій Баранов закликав ветеранів АТО втрутитися в ситуацію з підвищенням тарифів на комунальні послуги для населення.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це він написав у фейсбуці.

"Сьогодні в Україні організації, які надають комунальні послуги, нехтують Конституцією і законами України ("Закон України про тепло", "Закон України про житлово-комунальні послуги", Постанова КМУ №630 від 21.07.2005 р.). Природний газ, згідно зі статтею 13 Конституції України, є об'єктом права власності українського народу. Кожен громадянин має право користуватися природними об'єктами права власності народу відповідно до закону. Власність не має використовуватися на шкоду людині і суспільству. Завищення вартості надання комунальних послуг, враховуючи складне економічне та матеріальне становище громадян України, призведе до непередбачуваних наслідків і комунального геноциду.

Ми, ветерани російсько-української війни, вимагаємо негайного зниження цін на надання комунальних послуг для населення України. Інакше ми залишаємо за собою право на захист наших громадян усіма доступними способами і методами", - написав він.

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Якщо тарифи на послуги ЖКГ не знизять, ветерани залишають за собою право захищати громадян усіма доступними способами, - підполковник ЗСУ Баранов 01

Автор: 

ветерани (1090) тарифи (2060) Баранов Віталій (6)


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Топ коментарі
+71
Если тарифы на услуги ЖКХ не будут снижены, ветераны оставляют за собой право защищать граждан всеми доступными способами, - подполковник ВСУ Баранов - Цензор.НЕТ 9158
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10.01.2021 22:58 Відповісти
+66
уже давно пора грохнуть олигархов
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10.01.2021 22:55 Відповісти
+55
Если тарифы на услуги ЖКХ не будут снижены, ветераны оставляют за собой право защищать граждан всеми доступными способами, - подполковник ВСУ Баранов - Цензор.НЕТ 8996
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10.01.2021 23:01 Відповісти
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Да не может быть! Может она "внедрилась"? Чтобы "закалённая в борьбе" с режимами Ющенка, Януковича и Порошенка да так "купилась"!
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11.01.2021 09:10 Відповісти
А за кого Виталий Баранов голосовал? Не за Осла?
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11.01.2021 07:46 Відповісти
Тьфу - борцуны......
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11.01.2021 08:01 Відповісти
Ну что укрохолхозники нравится вам "соціальна держава"?)))

Социализм - основная причина деградации Украины!!!

Украина после 75 лет тоталитарного коммунизма, получив независимость, 30 лет снова строит социализм - "социальное государство" (Конституция Украины: Статья 1. Украина есть суверенное и независимое, демократическое, СОЦИАЛЬНОЕ(!), правовое государство) на принципах социал-демократии "ленинско-комсомольского типа", а как известно, Ленин был также социал-демократом и лидером РСДРП(б):

В. И. Ленин: «…социализм есть не что иное, как государственно-капиталистическая монополия, обращенная на пользу всего народа и постольку переставшая быть капиталистической монополией»

Итак, все время и на данный момент страна живет в комсомольско-ленинской матрице, которую выстроили еще в 90-х годах Кучма, Медведчук, Суркисы, Азаров и другие леваки с СДПУ(о), СПУ, КПУ и их идейные последователи...
Все мы находимся в условиях социализма, соц-поппулизма, этатизма, интервенционизма, централизации и государственно-частных монополий (все по Ленину)...
Около 60% (!) ВВП Украины контролируется чиновниками и руководителями госмонополий: госбанки, госпенсионный фонд, чернобыльский, аграрный и госстраховые фонды, УКРНЕФТЕГАЗ, Укрспирт, Укр ж/д, Нацлотерея, Укрзолото, Укрянтарь, гослесхозы, госшахты, госпорты/аэропорты, Укравтодор, Антонов, Укроборонпром, Госземельный фонд и др. их более 4000 штук, большинство из них убыточны, дотационны, коррупционные (и всех их пытаются десятилетиями "реформировать", либо приватизиривать не рабочими коллективами, а "своими" приближенными деятелями)...

То же самое касается частного сектора, все жирные, прибыльные предприятия и даже целые отрасли (банки, нефтянка, газ, энергетика, оптовая торговля, агросектор, фармацевтика, машиностроение, химия, металлургия, и др.) оказались в руках кучки "своих", избранных, карманных, околобюджетных, околовластных олигархов-монополистов...

Эта модель - социалистичесская, колхозная, совковая (вся построенная по заветам Иллича, как "государственно-капиталистичесские монополии", или как говорят нынешние комсомольцы: государственно-частное партнерство во благо устойчивого развития) очень выгодна псевдо-элите, ворам, мошенникам, оборотням, выродкам, аферистам, которые облепили государственные институты Украины!
Такая система дает возможность с помощью Кейнсианской экономической философии (госрегулирования, госконтроля, госразрешительной системы, госбарьеров, госпреград, протекционизма, инфляционной денежно-кредитной политики, запутанной налоговой системы с высоким налоговым давлением) увековечить свою монополию на власть и на ресурсы, так как это древний метод злодеев: "отнять и поделить" (отнять у всех, а поделить между своими), "своим - все, остальным - законы, онраничения, преграды, высокие налоги"...
Граждане! Украину превратили на скотоферму, а людей довели до состояния бесправных нищебродов, ведь на зарплату рабочих начисляют 41,5% налогов (об этом большинство граждан даже не догадывается, так как налоги за них уплачивает предприятие. У украинцев украли право самим платить за себя налоги, а значит и возможность осуществлять контроль за их использованием)... И в цене любого товара около 50% налогов (на иностранное б/у авто налоговая накрутка в два раза больше стоимости самого авто), обложили пошлинами, акцизами, сборами, НДС и другими скрытыми поборами (их более 100), а в результате мы имеем нищету большинства граждан с одной стороны и незаслуженное богатство топ-чиновников (распорядителей бюджета), топ-политиков, олигархов-монополистов с другой стороны...
В Украине нет правового, конкурентного рынка... Например, как и в УССР цены на коммуналку устанавливает не рынок, а... чиновники из Кабмина (!), "спасаются" за деньги из бюджета разворованные оллигархами банки, нет рынка земли, предоставляются льготы "своим" бизнесменам за откат...

Чиновники и олигархи ненавидят капитализм, свободную, правовую, рыночную экономику, они и дальше будут корчить из себя "великих благодетелей" выламывая руки гражданам, отнимая последнее, чтобы наполнить злодейский общак-бюджет из которого все разворовывается (в Украине высочайшие налоги но при этом нищенские пенсии, некачественные и коррупционные образование, медицина, уничтожена инфраструктура, полиция, армия не обеспечены, суды коррупционные, все чиновники, политики - это воры, мракобесы, лживые леваки-поппулисты)...
Субсидии, разнообразные льготы, госпомощь, дотации, что выделяются вроде людям (а это деньги граждан, которые были отняты в виде налогов) в конце-концов оседают на счетах нескольких "избранных" олигархов-монополистов или разворовываются чиновниками...
Таким образом, возникает вопрос, граждане, кому и зачем МЫ ПЛАТИМ ТАКИЕ ВЫСОКИЕ НАЛОГИ? ВОРАМ И АФЕРИСТАМ?

Уважаемые украинцы из вышесказанного получается, что чем меньше мы им отдаем, тем больше останется в наших собственных карманах!
Разве нам нужен посредник для того, чтобы тратить собственные деньги? Разве нам нужен чиновник-казнокрад, псевдоблаготворитель, чтобы за наши деньги нам что то делал или давал?)))
Граждане! Нам не выгоден их "социализм", их колхоз, их совок, их УССР... Нам нужен ОФФШОР - условия выгоднее, справедливее, удобнее чем в Сингапуре, Гонг-Конге, Сейшелах, Панаме, Дубай, Люксембурге, Швейцарии, Бермудах, Монако, Кипре и др. Нам нужна экономически свободная Украина с минимальными налогами, с минимальной бюрократией, с минимальным вмешательством чиновников в хозяйственные процессы граждан!
Украине нужна новая модель, которая звучит так: "Чиновник! Вон из экономики! Вон из кошельков граждан"!!! Ведь неоправданные аппетиты чиновников выросли до такой степени, что уже давно не хватает денег собранных с помощью высоких налогов, с помощью допэмиссии или кредитов МВФ...

Нам необходимо государство, которое за минимальные налоги обеспечит нам мирную жизнедеятельность (без нарушения основополагающих гражданских прав) и основными функциями такого государства, являются:
ПРАВОСУДИЕ
ПРАВОПОРЯДОК
ОБОРОНА
ДИПЛОМАТИЯ
Если государство не способно обеспечить эти простые, элементарные функции, оно не имеет права требовать налоги с граждан!!! Или если государство обладает госпредприятиями, госбанками, госфондами и чиновники занимаются госкомерцией (государство, которое само себе зарабатывает), то также не должно требовать налоги!

Граждане! Боритесь за свою экономическую свободу, за правовой, конкурентный рынок! Не чиновники, а вы сами способны и должны улучшать свои уровень и качество жизни! Вы обьязаны жить и реализовывать себя сами, реализовывать свои мечты, амбиции на свои честно заработанные деньги, а не за подачки из бюджета, не за деньги украденные у вас же чиновниками-"благодетелями"!!! И тем более вы не имеете права перекладывать свои "хотелочки" на плечи других граждан!!!
П.с.: Аминь!
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11.01.2021 08:11 Відповісти
Расскажите как деградировала Швеция, постсовок это клептократия
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11.01.2021 16:41 Відповісти
Специально для вас
Был ли успех социализма в Швеции? Джонни Манхаммар

https://youtube.com/watch?v=io2x7maCzww&t=5s&pbjreload=101
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11.01.2021 22:52 Відповісти
Сейчас зебилы мужику статью прикрутят.
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11.01.2021 08:16 Відповісти
Правильніше вимагати від Зелі не бути холуйом олігархів, які отримують все за безсцінь, а прості громадяни втридорога.
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11.01.2021 09:16 Відповісти
Економіку танками не регулюють. Економікою мають піклуватись успішні управлінці. Найбільш ефективний український прем'єр - Тімошенко. За час її керування економіка вибухала, а українці жили у Сто разів заможніше. Проблема Тімошенко - мерзота, що керує Україною і грабує її вже 30 років, вилили на неї тони брехливого бруду
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11.01.2021 09:22 Відповісти
... а наші дебіли, що харчуються телевізором олігархів, вірять, що вонаукраланашефсьо. Бо наші дебіли судять по собі і не вірять, що у владі можуть бути порядні і фахові патріоти.
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11.01.2021 09:32 Відповісти
Экономіку регулюють брехнями і обіцянками, а також спільними голосуваннями з ригами і зелебобіками,як тимошенко
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11.01.2021 14:30 Відповісти
Лучше хоть какой-то бюджет, чем распилы без бюджета.
Думаю, что в глубине души вы это и сами понимаете.
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11.01.2021 15:02 Відповісти
правильно .без мочилово обрезанных у власти ничего не будет .все остальное .пшик..
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11.01.2021 09:34 Відповісти
за что боролись 73%, на то и напоролись. банально, но правда.
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11.01.2021 09:48 Відповісти
Нема і не було ніяких 73%. Були і є мародерські тролі, які за бабло Пєці і розгонюють цей фейк про 73%, щоб поділити українців. Є 23% продажних дякул і решта, що не продаються.
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11.01.2021 10:16 Відповісти
Були і є підкаблучники сракатої валькірії бабціюльці,які голосували за абинепорошенко і так нічого і не зрозуміли
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11.01.2021 14:32 Відповісти
73%, это были против осточертеневшего Порошенко, которого 16% вывели во второй тур выборов. Надо смотреть по результатам Первого тура выборов. Да и на выборы тогда пошла лишь половина избирателей.
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11.01.2021 15:04 Відповісти
Порошенко насточертел? А этим довольны?
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11.01.2021 20:46 Відповісти
Хочу подивитися на людей, які терпіли неприкриту коррупцію в судах, арешти добровольців, і т.д., але вийдуть на Майдан за 90грн на місяць
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11.01.2021 09:49 Відповісти
Чудні, не за реваншизм, торгівлі з окупантом, візовий режим, здача територій, колобраціонізм, санкції. А саме зниження цін на тарифи? Якщо вже так, то було б логічніше вимагать європейських зп та пенсій.
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11.01.2021 10:07 Відповісти
как вояки вмешаются . они олигархов охраняют .все у них на довольствии
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11.01.2021 11:06 Відповісти
Якщо тарифи на послуги ЖКГ не знизять, ветерани залишають за собою право захищати громадян усіма доступними способами, - підполковник ЗСУ Баранов - Цензор.НЕТ 2385
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11.01.2021 11:20 Відповісти
У Медведчука не получается страну раскачать, так уже кто-то готовит военный переворот?

Медведчук-падаль вещает про 'тарифный геноцид' со всех своих каналов.

Военные должны защищать наши границы, а не защищать нас от тарифов.
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11.01.2021 11:43 Відповісти
Просто перехватывает инициативу у активистов. Задание ВЧК выполняет.

А кто был Медведчук при Януковиче? Не ему ли Федорович пару раз морду кулаками рихтовал? А кто и когда реанимировал политический труп Виктора Медведчука и стал его бизнес-партнером, вы не напомните?
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11.01.2021 15:07 Відповісти
Вы, присутствовали при рихтовке?)))
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12.01.2021 00:25 Відповісти
Бросьте )))) Про /ТО уйма народа в АП знала )))))))
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12.01.2021 13:53 Відповісти
Підхватив минулі зойки всепропалівців.
Практично Таню процитував.
Забулось, егеж... ?
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11.01.2021 21:35 Відповісти
Я не понимаю зачем Зеленский этим ничем не подкрепленным и поэтому тупым поднятием тарифов пытается выгнать людей на Майдан. Все же видят, что доля дешевой атомной электроэнергии была искусственно при Зеленском уменьшена в общем зачете, а тепловая, основанная на угле ОРДЛО, наоборот в фаворе. Другие тарифы просто в тупую подняли.
Наверное его задача раскачать Украину, доведя тарифы до абсурда, когда люди просто не в состоянии их оплачивать и начнут отнимать жилье у людей. Это просто маразм какой то.
Вас вынесут, а Уйло может этим воспользоваться, как обычно.
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11.01.2021 11:56 Відповісти
Атомная энергетика 100% государственная, а ТЕЦы в основном в руках олигархов. А кто же олигархов обидит?
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11.01.2021 13:26 Відповісти
Особенно если их "владелец" Ахметов и его компаньоны Новинский с Порошенко очень влияют на Зеленского...
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11.01.2021 15:08 Відповісти
Это когда Новачок стал компаньоном Пороха ?Назовите Фирмы,рег номера,иначе Вы Зеленое тряпло.
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11.01.2021 18:26 Відповісти
А тогда, когда Пороженко стал компаньоном Ахметова в теплоэлектростанциях. Ну а Новинский давно имеет в них долю малую, от Ахметова.
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11.01.2021 21:37 Відповісти
фирмы,учредители,доли каждого? Если не укажите,то вы батенька ПДРС,и документально докажите,что нет,справку от проктолога предоставьте.
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12.01.2021 11:16 Відповісти
Вы такое слово, как "офшор", когда ни будь слышали? Всё в офшорах малышка, всё в офшорах.
Вот есть врачебная тайна, но киевские врачи (и не только) знали, что Порошенко бухает и лечится от алкоголя, просто ЛЮДИ видят кто и куда ездит.

Будет вам и в документах, если америкосы захотят, ибо у них по их закону отслеживаются все счета в долларах (Паша Лазаренко тому яркий пример).
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12.01.2021 14:00 Відповісти
Так киевские врачи говорят(и не только),что твоя Шмаркля после кокса уже лечению пе поддается,куда там Пороху.Да и кокс дороже алкоголя стоит,но Дерь Мак достанет и *дорожку* проложит. Ты не слышал?
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12.01.2021 16:22 Відповісти
Едрен батон. Да алкоголь, такой же наркотик, разрушающий мозг, как и кокаин с героином.
Шмаркля не мой, у меня уже даааавно другой политик в выборе.
А этих двоих, на нары, да на пожизненно, да к отморозкам.
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12.01.2021 16:27 Відповісти
Он и есть трепло-поэтому ничего не назовет.Оно зднсь за гроши пытается неуклюже отмазывать потерпевшего писькограя
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11.01.2021 22:03 Відповісти
Сергей Иванофф. "Инвесторы" зелёной энергетики нагибают. Почитайте и другие сайты. Ловушка для Украины. Мы платим за необоснованный для нас тариф для ахметова и клюева. И Витренко в кресле и.о. Министра энергетики, шмыгаля поддача,- борец ещё тот. ЗА НЕ НАШИ интересы, как всегда. Обоснование у них одно- мало платите, а вот в Европе... Жаль, что народ только в инете напоминает о своих зарплатах и пенсиях в Украине, не равных, как Европе...
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11.01.2021 15:47 Відповісти
за январь -а август 2020 доля э/э из возобновляемых источников около 8%
https://kosatka.media/category/***************/analytics/generaciya-i-potreblenie-**************-v-yanvare-avguste-2020-goda

Это, безусловно, не мало при ценах, за которые гос-во выкупает у производителя эту э/э. Но опять же - если 30% блоков АЭС не работатют, а шпарят ахметовские ТЕС. Главные инвесторы зеленой энергетики - тот же Ахметов и находившиеся у власти. Которые пользуясь служебным положением и/или влиянием, взяли кредиты и постороили СЭСю Т.е. даже не на свои деньги, как правило. Эта тема ж еще при януковиче ствртовала (если не ошибаюсь) по принципу "будем доить, отдавать уже не нам".
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11.01.2021 20:52 Відповісти
Конечно всякий реально воевавший заслуживает уважения, но зачем заниматься ерундой?
Вода в реках - добро народное, поэтому электричество из ГЭС должно быть бесплатно?
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11.01.2021 12:27 Відповісти
не знаю точно, как в Украине, но, напр. в Грузии выдается лицензия на право использования недр. Нарушаешь условия лицензии - лицензия аннулируется. Так вот, вряд ли украинские добытчики газа владеют землей и уж тем более недрами. Земля им выдана в аренду или выдано право добывать недрать. И скорее всего, с каждой добытой единицы недр выплачивается как раз эта "аренда" государству. И вполне можно обязать условиями лицензии поставлять газ на рынок для населения с некой наценкой к себестоимости, контролируя таким образом цену. Не нравятся условия лицензии - досвидоз, выдадут другому.

Так что да - народное=государственное добро принадлежит народу/государству. А тот, кто его добывает/доставляет имеет право на адекватное вознаграждение.
ГЭС может построить и частная компания, но она использует водные ресурсы, которые ей не принадлежат. Или использует в соответствии с лицензионными соглашениями или не использует рискуя сделанными инвестициями.
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11.01.2021 21:03 Відповісти
Миль пардон, а как добытчик ПРОДАЁТ добытый газ, который не его, а народная собственность?
Или он тоже населению его передаёт в аренду?
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12.01.2021 12:16 Відповісти
хороший вопрос. В наших реалиях получается, что оплатив ставку на право добычи, добытчик получил право распоряжаться газом. Опять таки - право распоряжаться зависит от условий в лицензии. Допускаю, что есть разные стоимости у лицензий. И одна позволяет добывать и передавать в Укргаздобычу, а другая более дорогая - распоряжаться добытым газом по усмотрению добытчика.
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12.01.2021 13:47 Відповісти
Не надо словоблудия - "передавать", "распоряжаться"...
Чья это СОБСТВЕННОСТЬ?
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12.01.2021 16:01 Відповісти
Отвечаю на ваш вопрос ст.13 конституции Украины. Что там на*уевертили "органи державної влади та органи місцевого самоврядування", которые от имени народа распоряжаются гос. собственностью и какие лицензии выдает - это уже не ко мне)

Стаття 13.
Земля, її надра, атмосферне повітря, водні та інші природні ресурси, які знаходяться в межах території України, природні ресурси її континентального шельфу, виключної (морської) економічної зони є об'єктами права власності Українського народу. Від імені Українського народу права власника здійснюють органи державної влади та органи місцевого самоврядування в межах, визначених цією Конституцією.

Кожний громадянин має право користуватися природними об'єктами права власності народу відповідно до закону.

Власність зобов'язує. Власність не повинна використовуватися на шкоду людині і суспільству.

Держава забезпечує захист прав усіх суб'єктів права власності і господарювання, соціальну спрямованість економіки. Усі суб'єкти права власності рівні перед законом.
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12.01.2021 16:37 Відповісти
не надо мне про Конституцию. Ответь конкретно на простой вопрос - чья СОБСТВЕННОСТЬ добытый газ?
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12.01.2021 18:43 Відповісти
Нет у нас своего Пиночета, а наши вояки ни на какой протест не способны. Советская армия, а затем ВСУ планомерно и методично устраняло из своих рядов всех кто был способен высказывать собственное мнение и самостоятельно мыслить.
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11.01.2021 13:22 Відповісти
а если "пиночет" будет заточен исключительно на собственный карман, а не благо страны - что дальше?
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11.01.2021 21:04 Відповісти
Молодэць ЗЕшмаркля, таким чином, через газ та електрику із хохлів будут масовано народжуватись українські громадяни. Мовчазні кріпаки, холопи та раби будуть мовчати і надалі.
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11.01.2021 13:49 Відповісти
Ну а шо, давайте.
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11.01.2021 13:51 Відповісти
требовать надо не снижения цен на тарифы, а ЧТОБЫ РАЗОБРАЛИСЬ НАКОНЕЦ с этими загадочными тарифообразующими формулами и привести в соответствие с потребительской корзиной (которую тоже надо хотя бы раз в 10 лет пересматривать и оценивать РЕАЛЬНО).
надо навести порядок РАЗ И НАВСЕГДА. требовать удочку, а не рыбу!

а требовать снизить тарифы могут только совки, которым "все всё должны".
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11.01.2021 17:25 Відповісти
Хто розбереться?Той,що прийшов до влади на хайпі,та пообіцяв знизити тарифи наполовину??
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11.01.2021 17:49 Відповісти
Шо опять зельоных нае Бали?
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11.01.2021 18:27 Відповісти
кто захочет - тот и разберется. пока НИКТО не захотел.
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12.01.2021 14:00 Відповісти
Поступок настоящего мужщины!
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11.01.2021 18:17 Відповісти
Пока при власти Оманский осел и его банда воров толку не будет!
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11.01.2021 18:53 Відповісти
встрельте клована , медведчука і решту кодла
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11.01.2021 21:31 Відповісти
Революция!!!
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11.01.2021 22:47 Відповісти
Надо уже власть менять! Жулье гнать поганой метлой!!!
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11.01.2021 22:49 Відповісти
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