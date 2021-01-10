Київ увійшов до 20 найкращих міст для дистанційної роботи у 2021 році
Київ посів двадцяте місце у світовому рейтингу найкращих міст для дистанційної роботи у 2021 році за версією туристичного видання Big 7 Travel.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, до рейтингу Big 7 Travel увійшло 50 міст.
За словами редакторів, українська столиця ідеальна для віддалених працівників, які хочуть досліджувати унікальну українську культуру упродовж тривалого періоду перебування.
Крім того, Київ має чудове сполучення з рештою Європи, що робить його практичним варіантом для тих, хто хоче насолодитися бюджетними подорожами.
Критеріями відбору були такі фактори: доступність інтернету, наявність коворкінгів, інфраструктура, рівень безпеки, вартість житла та їжі.
Перші три позиції рейтингу посіли Таллінн (Естонія), Тбілісі (Грузія), Белград (Сербія). Останні три - Лас-Пальмас (Канарські острови, Іспанія), Мехіко (Мексика), Веллінгтон (Нова Зеландія).
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Там бездорожье, МАФы и грязь.
спишь до обеда в 4 вечера деловой день в штатах и к полуночи можно пойти в бар
Если вы справляетесь с холодной зимой и не боитесь немного выучить украинский, Киев для вас. Эта оживленная столица идеально подходит для всех удаленных сотрудников, которые хотят изучить уникальную культуру в течение длительного периода проживания. Здесь не только хороший Wi-Fi, но и множество коворкинг-пространств, а Киев имеет отличное сообщение с остальной Европой, что делает его практичным вариантом для тех, кто хочет заниматься бюджетным путешествием. Далее следует доступность Киева. Студия в центре города не должна стоить вам больше 500 долларов, а ужин - не более пяти долларов; давая вам много дополнительных денег, которые можно потратить на изучение региона.
12. Saint Petersburg, Russia
Очаровательная европейская атмосфера и уникальная местная культура намного перевешивают суровые зимы, которые вы встретите в Санкт-Петербурге. Он не только обеспечивает отличный доступ к остальной части Европы, но также является идеальной базой для знакомства с Россией. Не только атмосфера привлекает сюда удаленных рабочих-эмигрантов; это также доступность, скорость интернета и высокий стандарт безопасности. Квартира в центре города не должна стоить вам больше 400 долларов, а ужин должен обойтись вам примерно в 10 долларов.
избавимся от конкурента по удаленке
Поэтому новость ниочем
"Мелани - заядлый путешественник, любящий историю и всемирную кухню. В настоящее время она живет в Тбилиси, Грузия, где большую часть своего времени занимается вином из квеври и советской историей."
Я хочу работать в коврижкинге.
Боюсь, хороший коврижкинг находится не в Украине.