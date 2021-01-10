Київ увійшов до 20 найкращих міст для дистанційної роботи у 2021 році

Київ посів двадцяте місце у світовому рейтингу найкращих міст для дистанційної роботи у 2021 році за версією туристичного видання Big 7 Travel.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, до рейтингу Big 7 Travel увійшло 50 міст.

За словами редакторів, українська столиця ідеальна для віддалених працівників, які хочуть досліджувати унікальну українську культуру упродовж тривалого періоду перебування.

Крім того, Київ має чудове сполучення з рештою Європи, що робить його практичним варіантом для тих, хто хоче насолодитися бюджетними подорожами.

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Критеріями відбору були такі фактори: доступність інтернету, наявність коворкінгів, інфраструктура, рівень безпеки, вартість житла та їжі.

Перші три позиції рейтингу посіли Таллінн (Естонія), Тбілісі (Грузія), Белград (Сербія). Останні три - Лас-Пальмас (Канарські острови, Іспанія), Мехіко (Мексика), Веллінгтон (Нова Зеландія).