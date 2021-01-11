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Новини Коронавірус і карантин
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Пандемія COVID-19 забрала життя 1 млн 943 тис. осіб, кількість захворілих перевищила 90,6 млн. ІНФОГРАФІКА

Станом на ранок 11 січня у світі зареєстрували 612 214 нових випадків захворювання на коронавірусну хворобу COVID-19. Померли за добу - 8836 осіб.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це свідчать дані на Worldometers.

Згідно з даними центру, у світі зафіксовано 90 691 625 випадків інфікування, з них 612 214 лише за минулу добу.

Від ускладнень, викликаних вірусом, померли вже 1 943 131 особа, з них 8836 за минулу добу.

Пандемія COVID-19 забрала життя 1 млн 943 тис. осіб, кількість захворілих перевищила 90,6 млн 01

Побороли хворобу і вилікувалися 64,8 млн осіб.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Більшість людей навіть через пів року після COVID-19 страждають від ускладнень, - дослідження

У п'ятірці світових лідерів за кількістю заражень COVID-19 - США, Індія, Бразилія, Росія та Велика Британія.

Пандемія COVID-19 забрала життя 1 млн 943 тис. осіб, кількість захворілих перевищила 90,6 млн 02

Україна розташовується на 17-му місці світового рейтингу і на 8-му в Європі. Водночас варто зазначити, що Україна посідає 24-ту позицію серед інших держав за кількістю нових випадків коронавірусу за добу, а серед країн Європи - 11.

Пандемія COVID-19 забрала життя 1 млн 943 тис. осіб, кількість захворілих перевищила 90,6 млн 03
Пандемія COVID-19 забрала життя 1 млн 943 тис. осіб, кількість захворілих перевищила 90,6 млн 04

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карантин (18172) статистика (2249) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Пандемия COVID-19 унесла жизни 1 млн 943 тыс. человек, число заболевших превысило 90,6 млн. - Цензор.НЕТ 6874
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11.01.2021 07:30 Відповісти
Мальтузіанці перевиконали план пятирічкі.
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11.01.2021 08:15 Відповісти
 
 