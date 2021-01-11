Пандемія COVID-19 забрала життя 1 млн 943 тис. осіб, кількість захворілих перевищила 90,6 млн. ІНФОГРАФІКА

Станом на ранок 11 січня у світі зареєстрували 612 214 нових випадків захворювання на коронавірусну хворобу COVID-19. Померли за добу - 8836 осіб.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це свідчать дані на Worldometers.

Згідно з даними центру, у світі зафіксовано 90 691 625 випадків інфікування, з них 612 214 лише за минулу добу.

Від ускладнень, викликаних вірусом, померли вже 1 943 131 особа, з них 8836 за минулу добу.

Побороли хворобу і вилікувалися 64,8 млн осіб.

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У п'ятірці світових лідерів за кількістю заражень COVID-19 - США, Індія, Бразилія, Росія та Велика Британія.

Україна розташовується на 17-му місці світового рейтингу і на 8-му в Європі. Водночас варто зазначити, що Україна посідає 24-ту позицію серед інших держав за кількістю нових випадків коронавірусу за добу, а серед країн Європи - 11.



