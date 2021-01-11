Обама ризикував життям американців, виконуючи ДРСМД, тоді як РФ обманювала і створювала свої системи, - Помпео

Експрезидент США Барак Обама ризикував життям громадян США, виконуючи договір про ліквідацію ракет середньої і меншої дальності (ДРСМД).

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це написав держсекретар Майк Помпео у соцмережі.

"Було два учасники ДРСМД. Президент Обама ризикував життями американців, обмежуючи наші збройні сили, тоді як Росія обманювала і створювала свої системи. Коли тільки одна сторона двопартійного договору дотримується його, це називається дурістю", - написав він.

Він зазначив, що президент Дональд Трамп в односторонньому порядку вийшов з договору.

"Ми вийшли з односторонньої угоди, яка зробила Америку беззахисною", - наголосив глава Держдепу.

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CША 2 серпня 2019 офіційно припинили участь у договорі про ракети середньої і меншої дальності.

Нагадаємо, раніше Помпео заявляв, що вихід США з Договору про ракети середньої і меншої дальності (ДРСМД) дав можливість США створювати свої ракети, необхідні для стримування "російської агресії".