Обама ризикував життям американців, виконуючи ДРСМД, тоді як РФ обманювала і створювала свої системи, - Помпео
Експрезидент США Барак Обама ризикував життям громадян США, виконуючи договір про ліквідацію ракет середньої і меншої дальності (ДРСМД).
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це написав держсекретар Майк Помпео у соцмережі.
"Було два учасники ДРСМД. Президент Обама ризикував життями американців, обмежуючи наші збройні сили, тоді як Росія обманювала і створювала свої системи. Коли тільки одна сторона двопартійного договору дотримується його, це називається дурістю", - написав він.
Він зазначив, що президент Дональд Трамп в односторонньому порядку вийшов з договору.
"Ми вийшли з односторонньої угоди, яка зробила Америку беззахисною", - наголосив глава Держдепу.
CША 2 серпня 2019 офіційно припинили участь у договорі про ракети середньої і меншої дальності.
Нагадаємо, раніше Помпео заявляв, що вихід США з Договору про ракети середньої і меншої дальності (ДРСМД) дав можливість США створювати свої ракети, необхідні для стримування "російської агресії".
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Помпео згадує про ДОТРИМАННЯ договору,а не про ПОРУШЕННЯ ,тобто в нього є більший привід згадати про Рейгана,а не про Обаму.
А от докази зворотнього є:
https://www.interfax.ru/russia/472790 12 октября 2015 Россия призвала США отказаться от размещения установок МК-41 в Румынии
https://naviny.media/article/20161210/1481376433-ssha-osnastyat-polshu-raketami-sposobnymi-dobit-do-rossii 10.12.2016 США оснастят Польшу ракетами, способными добить до России
Як Обама може стримати розробку ракет в Пакистані,Індії,Китаї,КНДР ? (А це і є головна причина розірвання угоди.)Все за взаємною згодою.
Як би ЗМІ не ліпили з Трумпа крутого мачо.... Подивитесь,у що воно перетвориться через пару місяців.
Абама - слабовольное чмо. Сродни Вите Ющенко. Витя сидел бы себе с Катей в своем майетке с церквушкой, Тарасиков клепал. Цены б не было. Не готов был Ющ к президентству в Украине. А ведь был уникальный шанс: страна без войны, с потенциалом, с требованием победить коррупцию и отстоять идеалы Майдана. Нет, просрал...
Та же история с Обамой и его Мишелью... вошел в анналы как обама...
А що як увесь цей "розгул реакції" переслідував зовсім іншу мету? Наприклад, викрасти лептоп Пелосі чи когось іншого із ключових демократів? А всі інші цілі були безумовно корисними, але супутніми?
Офіс Пелосі ще позавчора (згідно з Guardian, Reuters) підтвердив зникнення лептопа з конференц-кімнати спікера ПП, відмовившись від подальших коментарів. Але ясно й так, що в умілих руках навіть не основний її комп'ютер...
Тимчасом виявилося, що нападники не просто передавали стрим-відео "штурму Зимового палацу", а й збирали пожертви на подальшу діяльність просто в реальному часі, щоразу більше розігріваючись від чималих сум, які надходили, умовно кажучи, за кожну розбиту вазу. Уявіть собі цей новий формат "боїв без правил": ставки і заохочення в один клік!
Але, повертаючись до супутніх цілей: серед наслідків путчу є кілька, що безпосередньо стосуються нас. 1) тепер до всіх майданів, без лапок, у світі буде зовсім інше ставлення, а саме з підозрою і огидою; 2) як і в нас 2014 року, демократи в Конгресі на невизначений час опинилися в ситуації, коли вони сидітимуть в одній парляментській залі з прихильниками та підбурювачами заколотників - по суті, зі зрадниками країни. І вдіяти з цим поки що нічого не можна.
Як після пограбування оселі (хто зазнав цього, знає), список зниклих речей, тобто наслідків, з часом тільки зростатиме... - С. Сингаївський
https://www.facebook.com/serhiy.synhayivsky/posts/3457693901013797
Трамп - ЧМО.
Байден - посмотрим...