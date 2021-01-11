Ворог за добу двічі порушив режим "тиші" на Донбасі, українські воїни відкривали вогонь у відповідь, втрат немає, - штаб ОС

Минулої доби, 10 січня, в районі проведення операції Об'єднаних сил було зафіксовано два порушення режиму припинення вогню.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресцентр ОС у Facebook.

За даними штабу, в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" збройні формування Російської Федерації відкрили вогонь зі станкового протитанкового гранатомета неподалік Авдіївки. Поблизу населеного пункту Водяне, що на Приазов’ї, російсько-окупаційні війська вели вогонь у бік позицій ЗСУ з автоматичних станкових та ручних протитанкових гранатометів і великокаліберного кулемета.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" спостерігалася тиша.

"Про факти порушення режиму припинення вогню через Українську сторону СЦКК повідомлено представників ОБСЄ. У відповідь на обстріли збройних формувань Російської Федерації наші воїни надали противнику адекватну відповідь. Серед українських захисників бойових втрат немає", - йдеться в повідомленні.

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Також повідомляється, що від початку поточної доби, 11 січня, в районі проведення операції Об’єднаних сил спостерігається тиша. Порушень режиму припинення вогню не зафіксовано.

"Обстановка в районі проведення операції Об’єднаних сил і надалі контрольована українськими воїнами", - зауважили в штабі.

Крім того, минулої доби, 10 січня, представники Національної поліції України зі складу ОС зафіксували 42 адміністративні правопорушення. Підрозділами поліції зведених загонів перевірено 4127 транспортних засобів та 4363 особи.

Минулої доби через контрольний пункт в'їзду-виїзду "Станиця Луганська" на тимчасово окуповану територію України прослідувала 394 особи, на підконтрольну Україні територію прибуло 489 осіб.