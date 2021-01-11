Авіакатастрофа в Індонезії: слідчі відкинули розрив літака в повітрі - він розбився під час удару об воду

Індонезійські слідчі заявили, що Boeing 737-524, на борту якого перебували 62 людини, розбився під час удару об поверхню води.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Газета.ру, про це пише агентство Bloomberg.

Слідчі відкинули розрив літака у повітрі.

Уточнюється, що пошуково-рятувальна група виявила місце аварії Boeing. За словами військового командира Хаді Тьяджанто, водолази виявили уламки лайнера на глибині 23 м.

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9 січня в Індонезії розбився пасажирський літак. Він прямував з аеропорту Джакарти до міста Понтіанак. Через чотири хвилини після вильоту літак зник з екранів радарів і припинив виходити на зв'язок. Перед цим авіалайнер за хвилину втратив висоту. За даними місцевої влади, на борту перебували 62 людини, зокрема 10 дітей. Під час зльоту літак проходив через грозовий фронт і опинився в зоні сильної турбулентності.

Також повідомлялося, що знайдено "чорні скриньки" індонезійського літака, який розбився.

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