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Авіакатастрофа в Індонезії: слідчі відкинули розрив літака в повітрі - він розбився під час удару об воду

Авіакатастрофа в Індонезії: слідчі відкинули розрив літака в повітрі - він розбився під час удару об воду

Індонезійські слідчі заявили, що Boeing 737-524, на борту якого перебували 62 людини, розбився під час удару об поверхню води.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Газета.ру, про це пише агентство Bloomberg.

Слідчі відкинули розрив літака у повітрі.

Уточнюється, що пошуково-рятувальна група виявила місце аварії Boeing. За словами військового командира Хаді Тьяджанто, водолази виявили уламки лайнера на глибині 23 м.

Читайте на "Цензор.НЕТ": На борту літака, що розбився в Індонезії, громадян України не було, - МЗС

9 січня в Індонезії розбився пасажирський літак. Він прямував з аеропорту Джакарти до міста Понтіанак. Через чотири хвилини після вильоту літак зник з екранів радарів і припинив виходити на зв'язок. Перед цим авіалайнер за хвилину втратив висоту. За даними місцевої влади, на борту перебували 62 людини, зокрема 10 дітей. Під час зльоту літак проходив через грозовий фронт і опинився в зоні сильної турбулентності.

Також повідомлялося, що знайдено "чорні скриньки" індонезійського літака, який розбився.

Також читайте: Влада Індонезії підтвердила авіакатастрофу Boeing 737. Посольство перевіряє наявність громадян України серед пасажирів. ВIДЕО

Автор: 

авіакатастрофа (1101) Індонезія (150)


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Что же тогда писали о двух(!) взрывах на высоте приличной, не об ударе об воду?!
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11.01.2021 08:06 Відповісти
На сарае тоже написано йух - а там лежат дрова.
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11.01.2021 08:37 Відповісти
Та шо ви говорыте? А может именно в этой ИНФЕ- йух написано? Черные ящики ещё не расшированы!
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11.01.2021 08:40 Відповісти
Да что там слышали взрывы! Некоторые даже своими глазами видели как украинский Су-25 на высоте 10 км. сбивал малайзийский Боинг!
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11.01.2021 13:34 Відповісти
 
 