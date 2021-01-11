За добу через COVID-19 в Україні померли 68 осіб, виявлено 4288 нових випадків, одужали - 4819

За минулу добу в Україні зафіксовано 4288 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19. Зокрема, захворіли 133 дитини і 184 медпрацівники.

Про це в мережі Facebook повідомляє міністр охорони здоров'я Максим Степанов, інформує Цензор.НЕТ.

"4288 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19 зафіксовано в Україні станом на 11 січня 2021 року. Зокрема, захворіли 133 дитини та 184 медпрацівники.

Також за минулу добу

госпіталізовано – 1 372 особи;

летальних випадків – 68;

одужало – 4 819 осіб;

здійснено тестувань за добу – 16 061 (зокрема методом ПЛР – 12 043, методом ІФА – 4 018).

Читайте на "Цензор.НЕТ": Пандемія COVID-19 забрала життя 1 млн 943 тис. осіб, кількість захворілих перевищила 90,6 млн. ІНФОГРАФІКА

За весь час пандемії в Україні

захворіло – 1 119 314 осіб;

одужало – 796 417 осіб;

летальних випадків – 19 835;

проведено ПЛР-тестувань – 5 781 951.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Запорізькій (458), м. Київ (371), Київській (365), Одеській (312) та Миколаївській (293) областях", - розповів Степанов.



