За добу через COVID-19 в Україні померли 68 осіб, виявлено 4288 нових випадків, одужали - 4819
За минулу добу в Україні зафіксовано 4288 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19. Зокрема, захворіли 133 дитини і 184 медпрацівники.
Про це в мережі Facebook повідомляє міністр охорони здоров'я Максим Степанов, інформує Цензор.НЕТ.
"4288 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19 зафіксовано в Україні станом на 11 січня 2021 року. Зокрема, захворіли 133 дитини та 184 медпрацівники.
Також за минулу добу
госпіталізовано – 1 372 особи;
летальних випадків – 68;
одужало – 4 819 осіб;
здійснено тестувань за добу – 16 061 (зокрема методом ПЛР – 12 043, методом ІФА – 4 018).
За весь час пандемії в Україні
захворіло – 1 119 314 осіб;
одужало – 796 417 осіб;
летальних випадків – 19 835;
проведено ПЛР-тестувань – 5 781 951.
За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Запорізькій (458), м. Київ (371), Київській (365), Одеській (312) та Миколаївській (293) областях", - розповів Степанов.
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в Украинцев иммунитет не изнежен санитарией как в Европе и США, так что большинство болеют в легкой и ли безсимптомной форме и уже с насморком не бегут к врачам ведь толку от тех врачей нету
а теперь посмотри на статистику США, у них в день от короновируса ежедневно умирает 3000-4000 человек при смертности за день 7500 человек, получается что каждый третий или второй умерший за день умерли от короновируса.
есть статистические данные по смертности за 2020 и почему то те ГЛАШАТЫЕ не говорят как изменилась смертность в той же Италии,Испании, ..... молчат засунув язвк в сраку, только и кукарекуют свою песню
у мегаполісахі просто обласних центрах куди менша "соціальна дистанція" дотримується...
А еще они нутупыыыые и 100мл. водки могут пить целый вечер, а потом уезжают на "скорой" в крит. состоянии.
Скажи, а че нуизнеженные живут в среднем на 15-20 лет больше чем ТЫ?
Скажи зачем мне сидеть на карантине если я 2 месяца назад уже переболел короновирусом ?
тим більше ,що більшість "легкосимптомних "це самі не знають...
ниже ответили верно - а кто знает переболел ты, или это был грипп, а щас ты "бессимптомник"
А цифра ЗАГАЛЬНОгО покращення ситуації,можливо справді пов"язана з тим,що ті ,хто легко заражався -вже у великій частині перехворіли...
Что толку ограничивать работу некоторых малых предпринимателей , если в то же время не контролируется вообще масочный режим.
Мое личное мнение, что в Украине нужно повышать , в первую очередь, ответственность людей, призывать к самодисциплине. Должно быть много информации, социальной рекламы, работа с хозяевами заведений, куда ходят люди, чтобы не впускали клиентов без масок. Нужно двигаться в этом направлении. Локдауны проводить- строгие локдауны, это правильно, но слишком дорогое удовольствие , на которое мы не заработали всеми 30 ю годами разграбления государства. Поэтому нужно просвещать людей, лечить заболевших- и все. Ведь коронавирус не исчезнет из нашей жизни уже никогда, и ношение масок должно стать нормой современного человека, как те же презервативы, как одноразовые шприцы, а дистанция между незнакомыми людьми, избирательность в общении не должны вызывать негативного отношения, если принимать во внимание сегодняшнюю реальность
Годика черз два, окончательно обнищавшее от лоХдаунов населние будет за разговоры "про ковид" засовывать говорящему маски в дупу.
А то.
Джейкоб Ротшильд называется тот "объективный показатель".
Но разница между Украиной и Британией есть, а как же: там сидят за гос. выплаты по ковиду, а вы сидите за ваши кровные.
Получите и распишитесь за ваше голосование за "бубочку".
Так я и говорю: сидите в лоХдауне до майских праздников.
Молодец Степанов, от меня ему сердечное спасибо, пусть не выпускает вас, избирателей "бубочки", из-под замка, пока все не останутся без трусов, носков и шнурков для ботинок (их в супермаркетах Степанов купить запрещяет, на них вирус особенно злобный сидит, любит, сволочь, нижнее белье).
А вы, я вижу, очень переживаете, находясь в Австралии, про то, что кто-то останется у нас без носков. И особенно 'без шнурков', хотя я даже вообще не помню, чтобы такой товар , как шнурки, когда-то покупала.
Хотя повторяю, я не считаю этот лоедаун разумным и необходимым. Даже понимая его превентивное значение, о котором рассказал Степанов. Ваша попытка разогнать зраду оказалась безуспешной
Напротив, я очень хочу, чтобы все, кто проголосовал за "бубочку", не только без носков, но и без порток остались.
"Ваша попытка разогнать зраду оказалась безуспешной"
Вы еще не поняли, что я ГЛУМЛЮСЬ?
Раньше я глумилась на российских форумах, а теперь глумлюсь здесь, на censor.
Вы, приведшие "бубочку" к власти - ЗЕбебилы и потому заслуживаете ходить без порток, с голой ж*.
P.S. Мои вам поздравления с санкциями Дубинскому
Иду я, значит, к зубному - а у банка ANZ (Australia and New Zealand Bank) находится теперь стационарное лежбище бомжа: матрас, подушка, две тележки супермаркетовские, куда сердобольные граждане кладут бомжику пропитание (булки хлеба, консервы и прочие ништяки.
Наличие стационарного бомжа у про-китайского банка (название банка не означает, что банк - не китайский) меня очень порадовало: будет им бомжик клиентов в банк завлекать, удачу приносить, дела у банка пойдут на подЪем семимильными шагами.
Посему надо банку посоветовать взять шевство над бомжиком (как над талисманом), назначить монитора: простирнуть бомжику бельишко, тарелочку там помыть, чаек вскипятить и так далее...
Это второе стационарное лежбище бомжа, увиденное мною с Рождества, то есть в каждый мой выход в "свет" я теперь натыкаюсь на постоянное место жительства бомжика.
Да, на дверях всех магазинов наклеен QR-код.
Какая интересная параллель вырисовывается: не было QR-кодов - и не было бомжей, появились QR-коды и бомжики стационарно обосновались.
Диалектика.
"https://www.theage.com.au/national/coronavirus-updates-live-nsw-premier-gladys-berejiklian-opens-new-front-in-covid-19-borders-wars-20210111-p56t2c.html Green light: Victoria's new permit system live after three-hour delay
Premier Daniel Andrews said today that anyone entering Victoria from 6pm today would need to apply for a permit online. But for the first three hours, visitors to the Service Victoria website were told to "check back here later today"."
На въезд в штат Виктория теперь требуется пермит.
Можно назвать его и визой, что там стесняться?
Поздравьте нас с победой сепаратизма в штате Виктория ("нации Виктория", как написано на strong cities network).
Скоро сформуруют из бомжей "народную милицию" и начнут всех обеспеченных на "унитазы раскулачивать" как в Лугандоне и Домбабве, потому как пособие платят федералы, а у нашего предателя и сепара, премьера штата Виктория, денег нет.
Ну, за победу коммунизма в отдельно взятом штате и за Австралию упокой.
Аминь.
P.S. Я живу в итальянском районе города и пойду-ка я к мафии. Мафия - это ангелы без крыльев по сравнению с этими сепарами, раз дают крышу, то прочную, на века.