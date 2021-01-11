Вакцинація проти COVID-19 проводиться у 42 країнах: зробили вже понад 25 млн щеплень
У низці країн стартувала кампанія з вакцинації проти коронавірусу.
У світі станом на 11 січня зробили понад 25 млн щеплень проти коронавірусної інфекції COVID-19. Про це свідчать дані агентства Bloomberg, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Гордон.
Вакцинація почалася в 42 країнах.
Найбільшу кількість доз вакцини ввели в:
Китаї - 9 млн доз (станом на 8 січня);
США - 8 млн 18 тис. доз (станом на 10 січня);
Великій Британії - 2 млн доз (станом на 10 січня);
Ізраїлі - 1,8 млн доз (станом на 10 січня);
ОАЕ - 1 млн 87 тис. доз (станом на 10 січня).
У Польщі проти коронавірусу вже вакцинували понад 200 тисяч осіб, доставивши в країну майже 700 тисяч доз вакцини проти COVID-19. Наступного тижня Польща планує отримати перші дози американської вакцини Moderna. Перша поставка в розмірі 29 тисяч доз має надійти вже у вівторок. Крім того, через два тижні в Польщу мають доставити ще 40 тисяч доз американської вакцини. До кінця першого кварталу Moderna планує доставити до Польщі 840 тисяч вакцин.
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не поможе Ковід -2019 -будуть інші,"дієвіші"..
Я так і думав.
Так! Стоп! Так баби ж Юлі вже в тому турі не було. Виходить "фсьо прапало!" ще раніше - 1.04.2019-го!
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Вакцинація менше четвертини населення у якійсь країні У КВАРТАЛ(наприклад у Польщі) мало що дає... АЛЕ ЦЕ ПОКАЖЕ ЧАС..
1)тому що антитіла від вакцини виробляються на менший термін(можливо у два рази) ніж у перехворівших ..
2)термін "роботи" антитіл -до 9 місяців..потім треба вакцинуватись знову...