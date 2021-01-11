Вакцинація проти COVID-19 проводиться у 42 країнах: зробили вже понад 25 млн щеплень

У низці країн стартувала кампанія з вакцинації проти коронавірусу.

У світі станом на 11 січня зробили понад 25 млн щеплень проти коронавірусної інфекції COVID-19. Про це свідчать дані агентства Bloomberg, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Гордон.

Вакцинація почалася в 42 країнах.

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Найбільшу кількість доз вакцини ввели в:

Китаї - 9 млн доз (станом на 8 січня);

США - 8 млн 18 тис. доз (станом на 10 січня);

Великій Британії - 2 млн доз (станом на 10 січня);

Ізраїлі - 1,8 млн доз (станом на 10 січня);

ОАЕ - 1 млн 87 тис. доз (станом на 10 січня).

У Польщі проти коронавірусу вже вакцинували понад 200 тисяч осіб, доставивши в країну майже 700 тисяч доз вакцини проти COVID-19. Наступного тижня Польща планує отримати перші дози американської вакцини Moderna. Перша поставка в розмірі 29 тисяч доз має надійти вже у вівторок. Крім того, через два тижні в Польщу мають доставити ще 40 тисяч доз американської вакцини. До кінця першого кварталу Moderna планує доставити до Польщі 840 тисяч вакцин.