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Новини Коронавірус і карантин
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Вакцинація проти COVID-19 проводиться у 42 країнах: зробили вже понад 25 млн щеплень

Вакцинація проти COVID-19 проводиться у 42 країнах: зробили вже понад 25 млн щеплень

У низці країн стартувала кампанія з вакцинації проти коронавірусу.

У світі станом на 11 січня зробили понад 25 млн щеплень проти коронавірусної інфекції COVID-19. Про це свідчать дані агентства Bloomberg, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Гордон.

Вакцинація почалася в 42 країнах.

Читайте: За добу через COVID-19 в Україні померли 68 осіб, виявлено 4288 нових випадків, одужали - 4819

Найбільшу кількість доз вакцини ввели в:

Китаї - 9 млн доз (станом на 8 січня);
США - 8 млн 18 тис. доз (станом на 10 січня);
Великій Британії - 2 млн доз (станом на 10 січня);
Ізраїлі - 1,8 млн доз (станом на 10 січня);
ОАЕ - 1 млн 87 тис. доз (станом на 10 січня).

У Польщі проти коронавірусу вже вакцинували понад 200 тисяч осіб, доставивши в країну майже 700 тисяч доз вакцини проти COVID-19. Наступного тижня Польща планує отримати перші дози американської вакцини Moderna. Перша поставка в розмірі 29 тисяч доз має надійти вже у вівторок. Крім того, через два тижні в Польщу мають доставити ще 40 тисяч доз американської вакцини. До кінця першого кварталу Moderna планує доставити до Польщі 840 тисяч вакцин.

Автор: 

вакцина (4419) карантин (18172) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Топ коментарі
+1
Брешут....как обычно...
Зеленое стадо если не сбрехало то значит день прожило зря..
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11.01.2021 08:43 Відповісти
+1
Ну чого ? У Харкові вже ондо склади забиті чудовою расейськой вакциною, чекають на низькому старті
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11.01.2021 08:43 Відповісти
+1
Я вже писав що впарять нам лаптєвакцину, патамушта проіпали можливість її замовити, а тепер скажуть іншого виходу нема.
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11.01.2021 08:48 Відповісти
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В Украине привили 0 человек. Да и не надо уже, судя по статистике земразей вирус сам идёт на спад. Чемпионы по борьбе с короной.
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11.01.2021 08:36 Відповісти
Ну чого ? У Харкові вже ондо склади забиті чудовою расейськой вакциною, чекають на низькому старті
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11.01.2021 08:43 Відповісти
так для скрепных ватанов она, а как срузький мир без срузького поделия может быть, влт она вХарькове а не во Львове
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11.01.2021 08:53 Відповісти
Але немає ж жодної гарантії що під виглядом китайської вакцини народові колотимуть це кацапське лайно...
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11.01.2021 09:01 Відповісти
Над людством проводять якийсь масштабний експеримент. Хто і для чого проводить поки не ясно.
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11.01.2021 08:38 Відповісти
дехто з фаталістів стверджує що так земна "екосфера" реагує на людство...


Вірус як антивірус проти "Віруса Людства".
не поможе Ковід -2019 -будуть інші,"дієвіші"..
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11.01.2021 09:52 Відповісти
А шо там зелені майстри спорту по боротьбі з ковідом кажуть?
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11.01.2021 08:39 Відповісти
Дійсно, яка ваша експертна думка з цього приводу?Вакцинация от COVID-19 проводится в 42 странах: сделали уже более 25 млн прививок - Цензор.НЕТ 8477
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11.01.2021 08:41 Відповісти
Я вже писав що впарять нам лаптєвакцину, патамушта проіпали можливість її замовити, а тепер скажуть іншого виходу нема.
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11.01.2021 08:48 Відповісти
Тобто все, як завжди - "Фсьо прапала!Вакцинация от COVID-19 проводится в 42 странах: сделали уже более 25 млн прививок - Цензор.НЕТ 4639"?

Я так і думав.Вакцинация от COVID-19 проводится в 42 странах: сделали уже более 25 млн прививок - Цензор.НЕТ 2984
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11.01.2021 08:51 Відповісти
Фсьо прапала 21.04.19року.
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11.01.2021 08:53 Відповісти
Вакцинация от COVID-19 проводится в 42 странах: сделали уже более 25 млн прививок - Цензор.НЕТ 2922
Так! Стоп! Так баби ж Юлі вже в тому турі не було. Виходить "фсьо прапало!" ще раніше - 1.04.2019-го!
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11.01.2021 08:55 Відповісти
Фсьо прапала коли ідійоти привели до влади зелених недоумків.
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11.01.2021 09:01 Відповісти
Так я ж і пишу, що коли бабу Юлю проігнорували.
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11.01.2021 09:02 Відповісти
Брешут....как обычно...
Зеленое стадо если не сбрехало то значит день прожило зря..
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11.01.2021 08:43 Відповісти
Вакцинація проти COVID-19 проводиться у 42 країнах: зробили вже понад 25 млн щеплень - Цензор.НЕТ 1594
https://www.facebook.com/profile.php?id=100017265405743&__cft__[0]=AZUiG4268csTq9HiLVKoNllYArjIqgOr0BSBeNbM5jjudVpO87U8SZTtIgIgNvqMerxdZkUs2D6iOxw_NumRM24ObSSGHcfP60RrTsF-4qpgdC7AElj23ID4aaElxw5z62QdI1a6cX2y592kzsRqk6nN9aj8fpubofNbqu3UQiGs_Xv-9WD_bmp8gpugUzzl81RLIhKtGCqqNSNe-UOlNWi4&__tn__=-UC%2CP-y-R Mila Boretzkaya https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=791376441447862&id=100017265405743&__cft__[0]=AZUiG4268csTq9HiLVKoNllYArjIqgOr0BSBeNbM5jjudVpO87U8SZTtIgIgNvqMerxdZkUs2D6iOxw_NumRM24ObSSGHcfP60RrTsF-4qpgdC7AElj23ID4aaElxw5z62QdI1a6cX2y592kzsRqk6nN9aj8fpubofNbqu3UQiGs_Xv-9WD_bmp8gpugUzzl81RLIhKtGCqqNSNe-UOlNWi4&__tn__=%2CO%2CP-y-R 2 год · По центру той самий Гольдман, який фігурує як головний підозрюваний в скандалі з поставками вакцини з Ізраїлю для "еліти" Праворуч той тіпок, який нібито не при справах.
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11.01.2021 09:40 Відповісти
А нде же моча под 5 номером?
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11.01.2021 08:44 Відповісти
ну и дураки! капец, прям шо кто то здохнет - и это будет очередной "коронавирус"....
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11.01.2021 09:04 Відповісти
уже нашлись 25 млн дураков??? ну ну продолжайте дальше...
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11.01.2021 09:16 Відповісти
найгірше у цій ситуації що.
Вакцинація менше четвертини населення у якійсь країні У КВАРТАЛ(наприклад у Польщі) мало що дає... АЛЕ ЦЕ ПОКАЖЕ ЧАС..

1)тому що антитіла від вакцини виробляються на менший термін(можливо у два рази) ніж у перехворівших ..
2)термін "роботи" антитіл -до 9 місяців..потім треба вакцинуватись знову...
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11.01.2021 09:48 Відповісти
3) невідомо...чи не з"являться пів року -рук мутації ,на які розроблені вакцини не будуть "працювати"..
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11.01.2021 09:50 Відповісти
Украина, чиновники-да, зебыдло и простые украинцы-нет. Ждем каждому третьему китайскую болтушку, и то когда ЗЕМАРОДЕРЫ до конца договорятся и разделят отмародеренное через фирму прокладку рыгопляди Богатыревой.
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11.01.2021 10:57 Відповісти
 
 