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Новини
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В Україну йде похолодання: очікується сніг і зниження температури до 16 градусів морозу

В Україну йде похолодання: очікується сніг і зниження температури до 16 градусів морозу

У понеділок вдень в Україні від 3° морозу до 5° тепла. Водночас протягом тижня очікується зниження температури до 16° морозу.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це "Укрінформу" повідомили в "Укргідрометцентрі".

"11 січня в Україні хмарно. Без істотних опадів, лише на півдні Одещини та в Криму дощ і мокрий сніг. У південно-східній частині, західних та місцями північних областях на дорогах ожеледиця. Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с. Температура вночі 2-7° морозу, в Карпатах до 11° морозу; вдень від 3° морозу до 2° тепла, на Закарпатті та крайньому півдні країни до 5° тепла", - зазначається в повідомленні.

У Києві 11 січня без істотних опадів. Температура вночі 2-4°, вдень 0-2° морозу. У столичній області сухо, вночі 2-7° морозу, вдень від 3° морозу до 2° тепла.

12 січня в Україні, за винятком Карпатського регіону, де очікується слабкий сніг, без опадів; 13 січня часом сніг, у південних, східних та більшості центральних областей складні погодні умови: значний сніг (вдень на півдні з дощем), пориви вітру 15-20 м/с, хуртовини, на півдні також налипання мокрого снігу, ожеледь, на дорогах ожеледиця.

Температура вночі 4-9° морозу, вдень 12 січня від 3° морозу до 2° тепла, 13 січня 1-6° морозу; у південній частині та на Закарпатті вночі 0-5° морозу, вдень близько 0°.

У Києві та на Київщині 12-13 січня хмарно з проясненнями. 12 січня без опадів, 13 січня вночі невеликий, вдень помірний сніг. Температура вночі 4-9° морозу; вдень 12 січня від 3° морозу до 2° тепла, 13 січня 1-6° морозу.

14 січня вночі на Лівобережжі України, вдень у північній половині країни та Карпатському регіоні сніг; на решті території без істотних опадів. Температура вночі та вдень 6-12° морозу (на північному сході 10-16° морозу), у західних областях 3-9° морозу (на Закарпатті від 3° морозу до 3° тепла), у південній частині країни 0-6° морозу.

15 січня вночі на більшій частині території без істотних опадів, у західних та північних областях, а вдень в Україні сніг. Температура вночі 10-16°, вдень 8-14° морозу (вночі та вдень на Прикарпатті 5-11°, на Закарпатті 1-7° морозу), у південній частині країни вночі 5-11°, вдень 2-8° морозу.

У Києві та Київській області 14 січня невеликий сніг. Температура впродовж доби 14 січня 7-12° морозу; 15 січня вночі 11-16°, вдень 9-14° морозу.

Автор: 

Гідрометцентр (159) погода (791)


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Топ коментарі
+16
за шею
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11.01.2021 09:45 Відповісти
+14
Мороз то такое, пережить можно. Главное, чтобы снегом прикрыло. А еще я считаю, что Зеленский должен быть повешен!
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11.01.2021 09:39 Відповісти
+4
Внезапно, без объявления зимы подло ударили морозы. Трубам - труба! Такі будуть новини з 16 січня від зелених трутнів.
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11.01.2021 09:41 Відповісти
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Кому проблема,а кому прибуток як от монополістам які зароблять з підвищених тарифах на електрику та газ!
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11.01.2021 09:02 Відповісти
Идите нафик со своими минус 16!
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11.01.2021 09:04 Відповісти
Так то ночью и всего двое суток. Дневная только в субботу -12. А так от -2 до -5.
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11.01.2021 09:09 Відповісти
ну вас нахер со своими прогнозами

вы уже рассказывали про апокалипсис на дорогах и в воздухе на пятницу. И снег и гололед и бурю с бураном.
а было +5 и сухо.
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11.01.2021 09:14 Відповісти
Мороз то такое, пережить можно. Главное, чтобы снегом прикрыло. А еще я считаю, что Зеленский должен быть повешен!
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11.01.2021 09:39 Відповісти
За шо?
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11.01.2021 09:43 Відповісти
за шею
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11.01.2021 09:45 Відповісти
за яйца, например
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11.01.2021 10:33 Відповісти
Абсолютно вірно, особливо про сніг і фуфлижніка.
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11.01.2021 09:59 Відповісти
Повністю згоден. Погода то таке.
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11.01.2021 11:26 Відповісти
А снег зачем?
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11.01.2021 11:46 Відповісти
за озимые переживаю
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11.01.2021 12:18 Відповісти
Хлеб хоть снег хоть лед все равно подорожает в любом случае
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11.01.2021 13:45 Відповісти
земрази руки потирают только .пойдет прибыль...
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11.01.2021 09:39 Відповісти
Внезапно, без объявления зимы подло ударили морозы. Трубам - труба! Такі будуть новини з 16 січня від зелених трутнів.
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11.01.2021 09:41 Відповісти
Та не переживай так! шЫколадом залепим...
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11.01.2021 12:49 Відповісти
По просьбе Ахметова и Коломойского в небесной канцелярии решили добавить морозца, чтобы ребята смогли немножко увеличить свои прибыли за счет увеличения потребления газа,тепла и электроэнергии...
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11.01.2021 10:09 Відповісти
В субботу утром по Киеву обещают -22 С !
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11.01.2021 12:11 Відповісти
"А той третій празник - Святе Водохреща, радуйся!
Ой радуйся, земле ..."©️
На Іордань Господь дарує кригу рубати, а не оті дурнуваті кладочки городити і в багнюці порпатись.
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11.01.2021 12:14 Відповісти
"Укргидрометцентру" врить.... Хотя могут и угадать, январь таки на дворе.
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11.01.2021 12:56 Відповісти
 
 