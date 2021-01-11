В Україну йде похолодання: очікується сніг і зниження температури до 16 градусів морозу

У понеділок вдень в Україні від 3° морозу до 5° тепла. Водночас протягом тижня очікується зниження температури до 16° морозу.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це "Укрінформу" повідомили в "Укргідрометцентрі".

"11 січня в Україні хмарно. Без істотних опадів, лише на півдні Одещини та в Криму дощ і мокрий сніг. У південно-східній частині, західних та місцями північних областях на дорогах ожеледиця. Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с. Температура вночі 2-7° морозу, в Карпатах до 11° морозу; вдень від 3° морозу до 2° тепла, на Закарпатті та крайньому півдні країни до 5° тепла", - зазначається в повідомленні.

У Києві 11 січня без істотних опадів. Температура вночі 2-4°, вдень 0-2° морозу. У столичній області сухо, вночі 2-7° морозу, вдень від 3° морозу до 2° тепла.

12 січня в Україні, за винятком Карпатського регіону, де очікується слабкий сніг, без опадів; 13 січня часом сніг, у південних, східних та більшості центральних областей складні погодні умови: значний сніг (вдень на півдні з дощем), пориви вітру 15-20 м/с, хуртовини, на півдні також налипання мокрого снігу, ожеледь, на дорогах ожеледиця.

Температура вночі 4-9° морозу, вдень 12 січня від 3° морозу до 2° тепла, 13 січня 1-6° морозу; у південній частині та на Закарпатті вночі 0-5° морозу, вдень близько 0°.

У Києві та на Київщині 12-13 січня хмарно з проясненнями. 12 січня без опадів, 13 січня вночі невеликий, вдень помірний сніг. Температура вночі 4-9° морозу; вдень 12 січня від 3° морозу до 2° тепла, 13 січня 1-6° морозу.

14 січня вночі на Лівобережжі України, вдень у північній половині країни та Карпатському регіоні сніг; на решті території без істотних опадів. Температура вночі та вдень 6-12° морозу (на північному сході 10-16° морозу), у західних областях 3-9° морозу (на Закарпатті від 3° морозу до 3° тепла), у південній частині країни 0-6° морозу.

15 січня вночі на більшій частині території без істотних опадів, у західних та північних областях, а вдень в Україні сніг. Температура вночі 10-16°, вдень 8-14° морозу (вночі та вдень на Прикарпатті 5-11°, на Закарпатті 1-7° морозу), у південній частині країни вночі 5-11°, вдень 2-8° морозу.

У Києві та Київській області 14 січня невеликий сніг. Температура впродовж доби 14 січня 7-12° морозу; 15 січня вночі 11-16°, вдень 9-14° морозу.