Лукашенко заявив, що і не думає йти: Це як білка в колесі - "біжиш, поки не скопитишся". ВIДЕО
Олександр Лукашенко, який захопив владу в Білорусі, заявив, що не втомився і не замислюється про відставку.
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Газета.ру, про це він повідомив в інтерв'ю програмі "Дійові особи з Наїлею Аскер-заде" на пропагандистському російському телеканалі "Россия 1".
"Президент - це білка в колесі. Зупинитися неможливо. Ось колесо крутиться - ти біжиш, біжиш, біжиш. Напевно, поки, як у народі кажуть, не скопитишся, не впадеш. Тому звикаєш, і такого відчуття, що ось, ах, втомився, все, не хочу, йду і так далі - немає. Може, це і так, якби ти думав про це. Але про це не думаєш", - заявив Лукашенко.
При цьому зізнався, що вже не так гостро сприймає перспективу відставки, як раніше.
"Раніше це гостро сприймав, а зараз - ні. Якщо потрібно, буду допомагати, щоб зберегти шматочок цієї країни, цієї землі для дітей", - сказав білоруський президент.
Він повідомив, що на відпочинку не писатиме мемуари.
Лукашенко також додав, що звик до того, що його називають "батька": "Ну, я і є батька. Подобається чи не подобається, батька і батька".
Крім того, він зазначив, що не любить відрядження, оскільки важко переносить тривалі перельоти.
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Лука знає, що його відставка буде означати неминуче засудження і ув'язнення. А не треба слухатись пуйла! Он Пашинян вже дослухавсь. Пуйла треба гнати і бити, а не слухатись!
Или пока колесо не сломают (вариант Трампа).