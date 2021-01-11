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Лукашенко заявив, що і не думає йти: Це як білка в колесі - "біжиш, поки не скопитишся". ВIДЕО

Олександр Лукашенко, який захопив владу в Білорусі, заявив, що не втомився і не замислюється про відставку.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Газета.ру, про це він повідомив в інтерв'ю програмі "Дійові особи з Наїлею Аскер-заде" на пропагандистському російському телеканалі "Россия 1".

"Президент - це білка в колесі. Зупинитися неможливо. Ось колесо крутиться - ти біжиш, біжиш, біжиш. Напевно, поки, як у народі кажуть, не скопитишся, не впадеш. Тому звикаєш, і такого відчуття, що ось, ах, втомився, все, не хочу, йду і так далі - немає. Може, це і так, якби ти думав про це. Але про це не думаєш", - заявив Лукашенко.

При цьому зізнався, що вже не так гостро сприймає перспективу відставки, як раніше.

"Раніше це гостро сприймав, а зараз - ні. Якщо потрібно, буду допомагати, щоб зберегти шматочок цієї країни, цієї землі для дітей", - сказав білоруський президент.

Він повідомив, що на відпочинку не писатиме мемуари.

Лукашенко також додав, що звик до того, що його називають "батька": "Ну, я і є батька. Подобається чи не подобається, батька і батька".

Крім того, він зазначив, що не любить відрядження, оскільки важко переносить тривалі перельоти.

Читайте: Лукашенко: із Зеленським контакти відновити готовий, але запропонувати має він

Автор: 

Білорусь (7970) Лукашенко Олександр (2661)


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Топ коментарі
+18
белка с копытами - симптом белой горячки. Ну а пока беги, белка, беги.
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11.01.2021 09:33 Відповісти
+13
Слёзы мешают мне гаварить..😭
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11.01.2021 09:33 Відповісти
+9
Біжи Лука, біжи. Така твоя доля.
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11.01.2021 09:32 Відповісти
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Біжи Лука, біжи. Така твоя доля.
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11.01.2021 09:32 Відповісти
Слёзы мешают мне гаварить..😭
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11.01.2021 09:33 Відповісти
Лет мі спік фром май харт...
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11.01.2021 09:35 Відповісти
Успокойся... Ну нельзя же так себя расстраивать... Побереги себя....
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11.01.2021 10:12 Відповісти
белка с копытами - симптом белой горячки. Ну а пока беги, белка, беги.
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11.01.2021 09:33 Відповісти
На перегони з ******
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11.01.2021 14:13 Відповісти
Скопытишься, скопытишься, обязательно скопытишься, таракан кремлевский.
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11.01.2021 09:41 Відповісти
Значит.скоро Лу-лу "откинет копыта"...
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11.01.2021 09:42 Відповісти
Зеленскiй : Зла на Лукашенко не тримаю, в тим що він не здається .
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11.01.2021 09:43 Відповісти
Правители накуролесят за время своего правления, а потом боятся уходить и ожидать судебного преследования.
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11.01.2021 09:44 Відповісти
Клав він на вас,сябри, величезний болт. Можете вийти в неділю з квітами,та помахати самим собі,бо від вашого виходу нічого не зміниться. Абсолютно. До речі- рабів до раю не пускають.
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11.01.2021 09:47 Відповісти
Ну я б не иронизировал. Тут у нас после смещения и выноса бубочки появится свой диктатор на штыках нацгвардии, мусарни и на ожидании "сильной руки"... Рюкзакову сейчас 2 пути: либо к прокурору, либо под властный венец. Вот именно сейчас ему власть захунтить - шо 2 (два) пальца обоссать... а по мировоззрению этот "украинец" - churka vulgaris сродни всяким рамзанкам, ******, нурсултанам и прочим постсовковым лукашенкам
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11.01.2021 09:59 Відповісти
Фігня! Нехай буде хоч Рюкзаков! Хоч навіть рептілоіди! Аби не Юлька!
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11.01.2021 10:09 Відповісти
А шо юлька? Юлька, как юлька... как жопа в ролике про "лабутены"...
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11.01.2021 10:14 Відповісти
Це іронія чи ідіотизм?..
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11.01.2021 10:16 Відповісти
А какая разніца?
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11.01.2021 10:31 Відповісти
Ваня, привіт! Закипають протести проти тарифів, підвищення цін на газ, електрику, горючку, олігархі підставляють Зеленського. Народ в усьому звинувачує, традиційно, Президента, а олігархічні ЗМІ роздмухують все це в надії шо їхній патрон (Рабинович, Медведчук, Бойко, Порошенко і т.д.) вийде в дамки. Приборкати грощові мішки, на даний момент, може тільки одна людина, але уви, в більшості просто не вистачає клепкі щоб це зрозуміти, тому витягаємо знову: "Абинеюля!".
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11.01.2021 15:46 Відповісти
Раньше говорили, что члены Политбюро не идут на пенсию, а умирают на рабочем месте. Теперь на территории бывшего СССР этому следуют некоторые президенты.
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11.01.2021 14:10 Відповісти
Ему стоит побеспокоиться, на его место может вернуться Захарченко. Пошла уже такая тенденция, Окружной админ суд может восстановить.
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11.01.2021 14:14 Відповісти
еще можно сломать колесо )))
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11.01.2021 09:53 Відповісти
Намєстнік *****. Він вже скопитілся але не здатен цього зрозуміти.
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11.01.2021 09:55 Відповісти
Лука замовив Шеремета, бо той робив журналістське дослідження вибухів у мінському метро в 2011му. За цей вибух було засуджено до страти і швиденько розстріляно двійко молодих білорусів. Але всі зрозуміли, що це була порада пуйла, який підривав дома по Росії гексогеном, щоб створити атмосферу страху і закріпитись у владі. Цілком можливо, що рашкіни служби цей вибух і організували. Але Лука бігав ще п'ять років, як білка в колесі, зі страху бути викритим за цей злочин і засудженим, а потім таки зайнявсь Шереметом, бо у Павла були всі докази причетності Лукі.
Лука знає, що його відставка буде означати неминуче засудження і ув'язнення. А не треба слухатись пуйла! Он Пашинян вже дослухавсь. Пуйла треба гнати і бити, а не слухатись!
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11.01.2021 10:00 Відповісти
Власть как наркотик. Один раз побробывал и -уже не остановиться.
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11.01.2021 10:05 Відповісти
Самое интересное, что благодетели уже не лезут в Беларусь. Один раз уже обожглись.
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11.01.2021 10:09 Відповісти
Posle novogo goda vsio podarazajet u nix s 10 do 50%.Vydimo situacija jest sovsem ploxoja.Emu tak kakaja raznica kak sam nagrabil 8 milairdov dolarov
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11.01.2021 10:16 Відповісти
То йому "копита" потрібно в болото пристроїти, щоб засосало, "білочку"
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11.01.2021 10:16 Відповісти
Картофєль в мундірє.
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11.01.2021 10:20 Відповісти
Картофельный папа.
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11.01.2021 10:32 Відповісти
папапотато
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11.01.2021 10:42 Відповісти
не любит дальних перелётов. А куда ему, собственно, далеко лететь? До Ростова рукой подать, а больше вроде никто не приглашает.
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11.01.2021 10:26 Відповісти
Отстаньте брать у него интервью) он шопопало мелет
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11.01.2021 10:27 Відповісти
Беги на Ростов гадюка,там и скопытишься.
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11.01.2021 10:31 Відповісти
Так кто же все-таки Лука ? Парно или непарнокопытный ?Все время сомневался что Белорусью правит человек, а оказалось вон оно че, Михалыч !Значит, если не бык, то точно черт ( а может - гибрид )
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11.01.2021 10:51 Відповісти
Или пока белку не убьют (вариант Лукашенко).
Или пока колесо не сломают (вариант Трампа).
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11.01.2021 11:09 Відповісти
Нужно увеличить скорость колеса.
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11.01.2021 11:09 Відповісти
Дешевше пристрелити білку. Толку з неї
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11.01.2021 13:18 Відповісти
Это он говорит личной проститутки какого-то руССкого олигарха. А мы ему скажем,-даже загнанных лошадей пристреливают (согласно известному фильму),-а загнанных президентов...
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11.01.2021 11:15 Відповісти
это намёк?
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11.01.2021 11:17 Відповісти
Диктатор воспринимает должность как пожизненное право царя!! Адекватность отсутствует. Таких вешали если вовремя не сбегали от своего народа
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11.01.2021 13:04 Відповісти
Бежищь как белка в колесе, пока не выключат стиральную машину.
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11.01.2021 13:11 Відповісти
Щоб зберегти шматочок цієї землі для підростаючого принці Колі. Потерпіть поки поки Бацька передасть владу наслідному Лукашенку-чен-ину.
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11.01.2021 13:16 Відповісти
Подыграл великолепно низкорослому соседу председатель радгоспу. Ведь и на самом деле они оба в одной упряжке. И как только кто либо из двоих рухнет---второй почти сразу следом. Но этот коняка прекрасно понял что первый падёт. Скорее всего всё таки увидим постепенное поглощение страны соседом.
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11.01.2021 17:41 Відповісти
нужно помочь и так уже дохлой белке скопытиться, чтоб не бежала по инерции)
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11.01.2021 18:49 Відповісти
Видимо кому-то уготовано быть белкой в колесе, кому-то рабом на галерах. После реинкарнации. Человек думает, что мысль сгенерирована им самолюбимым, а мысль пришла из непознаного и озвучилась вслух. Тесла понимал откуда приходят мысли. Но люди, больные империоманией - не Тесла.
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11.01.2021 21:34 Відповісти
 
 