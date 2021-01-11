Лукашенко заявив, що і не думає йти: Це як білка в колесі - "біжиш, поки не скопитишся". ВIДЕО

Олександр Лукашенко, який захопив владу в Білорусі, заявив, що не втомився і не замислюється про відставку.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Газета.ру, про це він повідомив в інтерв'ю програмі "Дійові особи з Наїлею Аскер-заде" на пропагандистському російському телеканалі "Россия 1".

"Президент - це білка в колесі. Зупинитися неможливо. Ось колесо крутиться - ти біжиш, біжиш, біжиш. Напевно, поки, як у народі кажуть, не скопитишся, не впадеш. Тому звикаєш, і такого відчуття, що ось, ах, втомився, все, не хочу, йду і так далі - немає. Може, це і так, якби ти думав про це. Але про це не думаєш", - заявив Лукашенко.

При цьому зізнався, що вже не так гостро сприймає перспективу відставки, як раніше.

"Раніше це гостро сприймав, а зараз - ні. Якщо потрібно, буду допомагати, щоб зберегти шматочок цієї країни, цієї землі для дітей", - сказав білоруський президент.

Він повідомив, що на відпочинку не писатиме мемуари.

Лукашенко також додав, що звик до того, що його називають "батька": "Ну, я і є батька. Подобається чи не подобається, батька і батька".

Крім того, він зазначив, що не любить відрядження, оскільки важко переносить тривалі перельоти.

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