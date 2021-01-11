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Новини
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Шкарлет повторює риторику Табачника, але глобально нашкодити не зможе через професійну неспроможність, - нардепка "Голосу" Совсун

Шкарлет повторює риторику Табачника, але глобально нашкодити не зможе через професійну неспроможність, - нардепка

Міністр освіти Сергій Шкарлет через відсутність команди і професійну неспроможність не зможе глобально нашкодити системі освіти України.

Про це в інтерв'ю Цензор.НЕТ заявила нардепка "Голосу" Інна Совсун.

За словами парламентарки, вона не бачить у Шкарлета здатності реалізувати складний комплексний план з погіршення якості освіти.

"Так, ми можемо очікувати окремих кроків. Наприклад, зменшення ролі Зовнішнього незалежного оцінювання. Він уже зараз про це відкрито говорить, що показало його нещодавнє інтерв’ю. Насправді, він повторює риторику Дмитра Табачника. Я пам’ятаю, як той прийшов до влади у 2010 році і одним із перших рішень ініціював збільшення "ваги" атестату. Якщо хтось забув, я нагадаю: навесні його призначили, а влітку перед вступною кампанією Табачник змінив умови прийому, і атестат раптово прирівняли до ЗНО – 200 балів. Тоді по всій Україні масово закуповували класні журнали, щоб переписати оцінки за минулий рік та поставити високі. Ще однією з ідей Табачника було те, щоб заочники не здавали ЗНО. Хоча на виході вони отримують ідентичний диплом, як і студенти денної форми навчання. Це є абсолютно неприйнятно. Але такі пропозиції знову повертаються", - пояснила Совсун.

Читайте: ЗНО потрібно залишити, але в специфічній формі. Вже є напрацювання, - Шкарлет

Також, розповіла парламентарка, Шкарлет відразу почав цікавитися зміною механізму розподілу місць державного замовлення.

"Я пишаюся тим, що у 2015-2016 роках ми із командою зробили його автоматизованим, а не ручним. Як перша заступниця міністра, яка відповідала за вищу освіту, я провела три вступні кампанії. Коли у 2016 році було запроваджено автоматизований розподіл, мені стало набагато простіше. Тому що на будь-які дзвінки народних депутатів, міністрів чи ще когось із проханням докинути пару місць тому чи іншому університету, я відповідала: "Це неможливо зробити. Система автоматична. До побачення"", - сказала нардепка.

Також Совсун насторожує, що Шкарлет "придивляється до питання формульного фінансування університетів". Ця реформа запрацювала в 2020 році. Вона передбачає, що гроші йдуть в установи вищої освіти відповідно до результатів їхньої роботи.

"Повертаючись до вашого питання, чи він може зробити шкоду? Так. Чи зможе нашкодити глобально? Думаю, більшою мірою, ні через професійну неспроможність та відсутність команди. Хоча уже маємо чималу загрозу - вплив на рівні цінностей та розуміння освіти, як такої. Мені вже зараз колеги з інших університетів розказують: коли відмовляються прийняти письмові роботи із плагіатом, студенти у відповідь сміються та згадують міністра. Після такого прецеденту, який ми маємо, будь-якому викладачу складніше довести, що так не можна робити. Ось тут на рівні культурної норми це дуже проблемно. З іншого боку, мене втішає, що велика кількість людей виступили проти цього явища. Це щось таке, чого не було, наприклад, у 2013-2014 роках. Те, що плагіат у свідомості людей перестає бути нормою, є важливою культурною зміною", - підсумувала Совсун.

Повний текст інтерв'ю з нардепкою "Голосу" Інною Совсун читайте тут.

Нагадаємо, 25 червня 2020 року уряд призначив Сергія Шкарлета заступником міністра освіти та науки і одночасно поклав на нього обов'язки в.о. міністра. Рішення було прийнято всупереч громадській критиці, яка звучала з приводу його можливого призначення.

За даними сайту "Помилки і фальсифікації в наукових дослідженнях", стаття для докторської дисертації в.о. міністра освіти Сергія Шкарлета суцільний плагіат - збіги з роботами інших вчених становлять 87,4%. Сам Шкарлет заперечує звинувачення в плагіаті. Також про виявлення плагіату в трьох роботах Шкарлета заявляв комітет з етики Нацагентства якостівищої освіти.

Національний університет "Києво-Могилянська академія" нагадував про плагіат в наукових роботах Шкарлета і закликав депутатів ВР не голосувати за його кандидатуру на посаду міністра освіти України.

Читайте також: Подав запит в УДО надати запис голосування за Шкарлета з їхніх камер, - Железняк

17 грудня Верховна Рада 226 голосами призначила Сергія Шкарлета міністром освіти і науки. До цього він виконував обов'язки глави МОН.

Представники партії "Голос" заявили про порушення під час голосування і повідомили, що вимагатимуть повторного голосування. Зокрема, за словами Інни Совсун, серед тих, хто підтримав кандидатуру Сергія Шкарлета, був і Григорій Суркіс, якого не було тоді у Верховній Раді.

Автор: 

освіта (1314) Табачник Дмитро (172) Міносвіти (1421) Совсун (51) Шкарлет Сергій (353)


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Топ коментарі
+14
Слуги - всегда слуги .

Шкарлет находится под влиянием Табачника и его сотоварищей. И руками шкарлета будут выполнять мацковские хотелки
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11.01.2021 09:41 Відповісти
+13
Шкарлет-кусок ватного гавна.
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11.01.2021 09:39 Відповісти
+7
Шкарлет повторяет риторику Табачника, но глобально навредить не сможет из-за профессиональной несостоятельности, - нардеп "Голоса" Совсун - Цензор.НЕТ 1986
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11.01.2021 09:37 Відповісти
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Шкарлет повторяет риторику Табачника, но глобально навредить не сможет из-за профессиональной несостоятельности, - нардеп "Голоса" Совсун - Цензор.НЕТ 1986
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11.01.2021 09:37 Відповісти
Шкарлет-кусок ватного гавна.
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11.01.2021 09:39 Відповісти
Слуги - всегда слуги .

Шкарлет находится под влиянием Табачника и его сотоварищей. И руками шкарлета будут выполнять мацковские хотелки
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11.01.2021 09:41 Відповісти
Странно, что этого не понимает депутатша Совсун.
Зеля тоже профессионально несостоятелен, что только помогает олигархам крутить ним как цыган солнцем.
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11.01.2021 10:05 Відповісти
Уровень у слуг такой, шо говорить с ними не о чем . Нет опыта реального руководства , нет политического опыта . Сплошные нулевки . А иногда и открытые враги Украины
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11.01.2021 10:10 Відповісти
Этим заявлением про Шкарлета депутатша Совсун от "Голоса" тоже не далеко ушла от "слуг".
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11.01.2021 10:14 Відповісти
Я посмотрела немного политические передачи - приглашать на них явно некого - без опыта все. И опять Украина за свои деньги образовывает необразованных в Раде.

Надо менять закон про выборы - должен быть опыт работы , необходимо образование , и явно справка от врача.
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11.01.2021 10:18 Відповісти
"...реализовать сложный комплексный план по ухудшению качества образования". За этим они и пришли. Мало того, что они муд@ки, так они еще и идиоты. Впрочем, для тех кто хотел видеть, это было очевидно еще "до того, как". Интересно, поймут ли это остальные "уже после".
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11.01.2021 09:43 Відповісти
самая тихая и бессмысленная фракция
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11.01.2021 09:44 Відповісти
нечисленна але українська та адекватна, я б сказав.
пам'ятаю ви висловлювались на підтримку клічка, як вам його візит на похорон кернеса та промова там?
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11.01.2021 09:57 Відповісти
ну у нас все фракции условно украинские. а адекватность ее в чем? в том что ее не видно и не слышно?
мне на визит Кличко все равно. Его мэром выбрали не за визиты а за работу.
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11.01.2021 10:08 Відповісти
"ну у нас все фракции условно украинские"
в тому то й справа, що "умовно". з реальних тільки "Голос" та "ЄС".

"мне на визит Кличко все равно."
шкода.
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11.01.2021 10:21 Відповісти
Ну чого ж, ця фракція зразу отримує зміст, якщо замінити лише одну букву - фрІкція. Зміст партії "Голос" - імітація прожвропейської опозиції. І відтягування голосів Про європейських налаштованих громадян, яки "лиш би не Порошенко" .
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11.01.2021 09:59 Відповісти
И об этом...https://kurs.com.ua/novost/267547-pensija-virastet-esli-vse-zaplatjat-nalogi/?source=ukrnet Пенсия вырастет, если все заплатят налоги Шкарлет повторює риторику Табачника, але глобально нашкодити не зможе через професійну неспроможність, - нардепка "Голосу" Совсун - Цензор.НЕТ 1393
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11.01.2021 09:49 Відповісти
"Риторика Табачника" була в більшості направлена на закриття шкіл (оптимізацію).
І за це його в першу чергу їли поїдом всі ті, хто сам це мовчки, після 2014-го року, зробив, подавши, як чергову потужну реформу та перемогу.
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11.01.2021 09:50 Відповісти
Нагадує тупу собаку, яка може гадити тільки біля будки чим злить її хозяїна.
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11.01.2021 09:51 Відповісти
Только Порошенко и Медведчук в Раде целеустремлённые.Остальные -Броуновское движение и статпогрешность.Молодцы!
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11.01.2021 09:53 Відповісти
Люди які обманом отримали освіту, а скоріше просто неуки які спали на парах(якщо на них взагалі ходили) зловлені на гарячому, швидше за все коли з зе втечуть до москви там отримає орден росії за службу батьківщині і розвитку рос язика.
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11.01.2021 09:59 Відповісти
Немає фахового середовища менеджерів і політиків у науці та освіті України, немає стратегічного мислення, не читають наукові статті та книжки, не вивчають кращий досвід, наприклад, Великої Британії з її Research Excellence Framework. Наївні та некомпетентні .... Всі ці шкарлети, совсуни тягнуть у різні боки ... Національна академія наук продовжує гонитву за показниками публікації та цитування у закордонних журналах... Присвоєння вчених звань - знущання над науковим результатом... Та коли вже знайдуться насправді фахівці, що є насправді патріоти? Скажіть будь ласка, хто у цій країні насправді є вчений-дослідник, хто його підтримує? Де в країні фахова спільнота, яка готова діяти у науці та освіті і нести за це відповідальність перед Народом?
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11.01.2021 10:00 Відповісти
Ну і Совсун з тієї ж когорти, професійний політолог, політологи=професійні кровосісі.
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11.01.2021 10:02 Відповісти
Ну і чим не сподобавсь українцям міністр освіти уряду Тімошенко Іван Вакарчук і введення ЗНО?
Вакарчук зробив українську мову єдиною мовою, на якій можна проходити тестування
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11.01.2021 10:27 Відповісти
Вакарчук був середнім фізиком, що отримав державну премію за підручник, а не за наукові досягнення. Він був слабеньким міністром, за якого падіння науки та вищої освіти продовжувалось - він та його команда - посередні менеджери. Він і на посаді міністра продовжував опікуватись не всією освітою та наукою, а, значною мірою, власним Львівським національним університетом, у якому він був ректором.

У нас були і згуровські, і вакарчуки, і креміні, і квіти, але вища освіта та наука все одно занепадала, і не лише через недостатнє фінансування та неінноваційність економіки.
Як не дивно, дуже слабенький вчений ,доцент технікуму, депутат тощо Ніколаєнко виявився кращим міністром, тому що бажав щось зробити і міг вчитися.
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11.01.2021 10:40 Відповісти
Ну так пан Станіслав був за першого уряду Тімошенко.
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11.01.2021 10:54 Відповісти
Зато его хозяева вполне себе профессионалы.
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11.01.2021 14:21 Відповісти
 
 