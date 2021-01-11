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Завтра в Києві можливе обмеження дорожнього руху у зв'язку з візитом президентки Молдови Санду, - УДО

Завтра в Києві можливе обмеження дорожнього руху у зв'язку з візитом президентки Молдови Санду, - УДО

У вівторок, 12 січня, у зв'язку з офіційним візитом в Україну президентки Республіки Молдова Маї Санду можливі тимчасові незначні обмеження дорожнього руху в Києві, повідомляє Управління державної охорони України (УДО).

"Так, в столиці можливі незначні обмеження дорожнього руху на окремих ділянках центральної частини міста", - йдеться в повідомленні, оприлюдненому на сторінці УДО в соцмережі "Фейсбук" у понеділок вранці, передає Цензор.НЕТ.

В Управлінні держохорони інформують, що відповідно до українського законодавства главам іноземних держав, урядів, парламентів та міжнародних організацій, які перебувають в Україні з офіційним чи робочим візитами, забезпечується державна охорона.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Президентка Молдови Санду під час візиту в Україну проведе зустрічі із Зеленським, Шмигалем і Разумковим

"Управління державної охорони України спільно з іншими правоохоронними органами відповідно до Указу Президента України від 3 жовтня 2006 року №815/2006 "Про впорядкування застосування тимчасових обмежень або заборони дорожнього руху під час проїзду даної особи, щодо якої здійснюється державна охорона" забезпечуватиме безпеку та надаватиме супровід делегації Президента Республіки Молдова Маї Санду під час її візиту 12 січня в Україну", - йдеться в повідомленні.

Завтра в Києві можливе обмеження дорожнього руху у звязку з візитом президентки Молдови Санду, - УДО 01

Автор: 

візит (1618) дороги (3076) Київ (19693) УДО (108) Мая Санду (260)


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Топ коментарі
+6
она в курсе, что бубочка еще не накаталася?)
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11.01.2021 09:59 Відповісти
+5
Сразу Майю направляйте к настоящему президенту, Петру Лексеевичу, а Зеля пусть её проводит потом после визита. Только так визит будет полезным и значимым.
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11.01.2021 10:34 Відповісти
+3
Хоть бы она ничего доверительно-секретного Зе не сообщила, а то через пол-часа в Кремле каждое слово будет известно
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11.01.2021 10:41 Відповісти
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наламала весь отдых в буковеле
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11.01.2021 09:42 Відповісти
ИНТРЕСНО, молдаване закупили вакцину?

Бо в Украине явно кацапы мутят воду и мешают контрактам с нормальной вакциной.
Хотят расчистить 30 млн рынок для себя, как они с Васадзе и южаниной сделали по евробляхам
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11.01.2021 09:48 Відповісти
Нет денег - нет вакцины. И хватит всё на русских сваливать.
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11.01.2021 10:15 Відповісти
В Германии в основном пророссийские переселенцы .
Так шо нечего на наших украинских сайтах пастись !!!! Без Вас разберёмся
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11.01.2021 10:20 Відповісти
В отпуск приехала, заработаные гроши тратить?
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11.01.2021 10:42 Відповісти
Вместе с германским сервером приехала в отпуск?
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11.01.2021 15:09 Відповісти
Если кто-то под немецким флагом постит глупые комментарии,значит это рассейский холоп,потому следующие действия нормальных форумчан -показать ему и В спам.
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11.01.2021 11:05 Відповісти
Нет,https://censor.net/ru/user/357550,не закупили,потому что соССиалистические власти палец об палец не ударили,чтобы обеспечить закупку и хранение вакцины. А Румыния сказала,-Как только Молдова будет готова принимать,то сразу отправим 200 000 вакцин. Но правительство (которое осталось соССиалистическим) саботирует вакцинацию.
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11.01.2021 11:10 Відповісти
Та везіть її прямо в Буковель. Осел хай там приймає.
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11.01.2021 09:52 Відповісти
она в курсе, что бубочка еще не накаталася?)
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11.01.2021 09:59 Відповісти
А може вона пішки прийде?! Ну ,як на інавгурацію?!
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11.01.2021 10:09 Відповісти
а оманский поц знает?
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11.01.2021 10:25 Відповісти
Сразу Майю направляйте к настоящему президенту, Петру Лексеевичу, а Зеля пусть её проводит потом после визита. Только так визит будет полезным и значимым.
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11.01.2021 10:34 Відповісти
Хоть бы она ничего доверительно-секретного Зе не сообщила, а то через пол-часа в Кремле каждое слово будет известно
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11.01.2021 10:41 Відповісти
Все ріги в ОПе лично одобрено фюрером русского рейха.
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11.01.2021 13:20 Відповісти
 
 