Завтра в Києві можливе обмеження дорожнього руху у зв'язку з візитом президентки Молдови Санду, - УДО

У вівторок, 12 січня, у зв'язку з офіційним візитом в Україну президентки Республіки Молдова Маї Санду можливі тимчасові незначні обмеження дорожнього руху в Києві, повідомляє Управління державної охорони України (УДО).

"Так, в столиці можливі незначні обмеження дорожнього руху на окремих ділянках центральної частини міста", - йдеться в повідомленні, оприлюдненому на сторінці УДО в соцмережі "Фейсбук" у понеділок вранці, передає Цензор.НЕТ.

В Управлінні держохорони інформують, що відповідно до українського законодавства главам іноземних держав, урядів, парламентів та міжнародних організацій, які перебувають в Україні з офіційним чи робочим візитами, забезпечується державна охорона.

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"Управління державної охорони України спільно з іншими правоохоронними органами відповідно до Указу Президента України від 3 жовтня 2006 року №815/2006 "Про впорядкування застосування тимчасових обмежень або заборони дорожнього руху під час проїзду даної особи, щодо якої здійснюється державна охорона" забезпечуватиме безпеку та надаватиме супровід делегації Президента Республіки Молдова Маї Санду під час її візиту 12 січня в Україну", - йдеться в повідомленні.