Жорсткий карантин запровадили для зниження тиску на систему охорони здоров'я, - Степанов

Міністр охорони здоров'я Максим Степанов заявив, що жорсткий карантин в Україні запровадили для обмеження контактів і зниження тиску на систему охорони здоров'я перед спалахом захворюваності на грип.

Про це Степанов заявив під час брифінгу, передає Цензор.НЕТ.

За його словами, під час новорічних свят була велика кількість контактів між людьми.

"У нас були свята, які передбачали великі скупчення людей на новорічних ялинках, під час інших святкувань. У нас було переміщення громадян. Усі ці дії передбачають велику кількість контактів. І як наслідок цієї великої кількості контактів збільшується ризик інфікування", - сказав Степанов.

МОЗ прогнозує зростання захворюваності після новорічних свят.

"Ми прогнозуємо збільшення кількості інфікованих. При цьому в нас сезонно збільшується кількість хворих на грип. Цього і наступного тижня ми відстежуватимемо збільшення кількості хворих на грип", - заявив міністр.

За його словами, грип є сезонним захворюванням, яке має подібні до коронавірусу ускладнення і також передається повітряно-крапельним шляхом.

"Важкі хворі також потребують госпіталізації. Це може призвести до доволі напруженої ситуації. Тому, щоб цього не було, ми стратегічно запровадили карантин із 8 по 24 січня включно", - зазначив Степанов.

Також читайте: Делегація ВООЗ їде в Китай шукати джерело COVID-19