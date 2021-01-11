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Новини Коронавірус і карантин
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Жорсткий карантин запровадили для зниження тиску на систему охорони здоров'я, - Степанов

Жорсткий карантин запровадили для зниження тиску на систему охорони здоров'я, - Степанов

Міністр охорони здоров'я Максим Степанов заявив, що жорсткий карантин в Україні запровадили для обмеження контактів і зниження тиску на систему охорони здоров'я перед спалахом захворюваності на грип.

Про це Степанов заявив під час брифінгу, передає Цензор.НЕТ.

За його словами, під час новорічних свят була велика кількість контактів між людьми.

"У нас були свята, які передбачали великі скупчення людей на новорічних ялинках, під час інших святкувань. У нас було переміщення громадян. Усі ці дії передбачають велику кількість контактів. І як наслідок цієї великої кількості контактів збільшується ризик інфікування", - сказав Степанов.

МОЗ прогнозує зростання захворюваності після новорічних свят.

"Ми прогнозуємо збільшення кількості інфікованих. При цьому в нас сезонно збільшується кількість хворих на грип. Цього і наступного тижня ми відстежуватимемо збільшення кількості хворих на грип", - заявив міністр.

За його словами, грип є сезонним захворюванням, яке має подібні до коронавірусу ускладнення і також передається повітряно-крапельним шляхом.

"Важкі хворі також потребують госпіталізації. Це може призвести до доволі напруженої ситуації. Тому, щоб цього не було, ми стратегічно запровадили карантин із 8 по 24 січня включно", - зазначив Степанов.

Також читайте: Делегація ВООЗ їде в Китай шукати джерело COVID-19

Автор: 

карантин (18172) МОЗ (5401) Степанов Максим (2198) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Топ коментарі
+6
Жорсткий карантин ввели з причини дефіциту здорового глузду.
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11.01.2021 09:57 Відповісти
+5
Похоже что больше всех на систему здравоохранения давили колготки и батарейки...
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11.01.2021 10:02 Відповісти
+5
Степанов, почему термометров в аптеках нет уже месяц.? Мне продавец в аптеке рассказал .

Всем на все начхать ? Главное Буковель работает и катки работают 😀😀😀
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11.01.2021 10:04 Відповісти
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Жесткий карантин ввели для снижения давления на систему здравоохранения, - Степанов - Цензор.НЕТ 2317
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11.01.2021 09:53 Відповісти
https://life.pravda.com.ua/health/2021/01/11/243617/ Степанов о введении локдауна: о носках надо было думать раньше
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11.01.2021 09:59 Відповісти
Жорсткий карантин ввели з причини дефіциту здорового глузду.
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11.01.2021 09:57 Відповісти
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11.01.2021 10:02 Відповісти
понты гонят ,век воли не видать
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11.01.2021 09:59 Відповісти
Что это чучело называет "жёстким карантином". Вот эту хрень которую они сделали? Как там в Буковели? Очень жёстко?
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11.01.2021 10:01 Відповісти
у нас магазин перегорожен веревочкой , где хлеб , пиво , колбаса ... там все также как и до Нового года , заходи выбирай , а там где стиральный порошок , трусы майки и туалетная бумага - там жестко , туда низзя , там ковид ***** запрятался !!! БОЛЬНЫЕ ЦУККИ НА МОЗГИ , НАЧИНАЯ ОТ КЛОУНА В ГЛАВНОМ КРЕСЛЕ !!
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11.01.2021 10:41 Відповісти
Похоже что больше всех на систему здравоохранения давили колготки и батарейки...
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11.01.2021 10:02 Відповісти
"Жьосткій карантін" введений у головах зеленої шобли з метою повного недопущення туди здорового глузду.
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11.01.2021 10:02 Відповісти
Пропустил... это он опять с головкой набок вещал??? Болеет??? Ульяна, шо ж ты делаешь! Заставляешь деньги бегать за больным, а больной нелеченный...
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11.01.2021 10:03 Відповісти
Да уж, закрытие пункта ксерокопирования в Сильпо офигенно снизит давление на систему здравоохранения.
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11.01.2021 10:04 Відповісти
Степанов, почему термометров в аптеках нет уже месяц.? Мне продавец в аптеке рассказал .

Всем на все начхать ? Главное Буковель работает и катки работают 😀😀😀
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11.01.2021 10:04 Відповісти
Я думал, что в Украине на первом месте здоровье людей, гарантированное Конституцией, а оказывается, система для Степанова важнее.
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11.01.2021 10:06 Відповісти
Люто плюсую - и сюда же- нам нужна массовая физкультура а не футбольные шоу с пивом и миллионными зароботками футболистов....
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11.01.2021 11:55 Відповісти
Sinovac Biotech - Ключевые показатели
Рыночная капитализация (RUB)34,05 МлрдПардоньте а что это за супер фарм компания стоимостью 400 млн. евро
Может я не то гуглю
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11.01.2021 10:06 Відповісти
Мрази велюрно буковельные
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11.01.2021 10:07 Відповісти
Больные на голову случайно оказались во власти А вы хотели манны Небесной и зарплату врачам 4 000 баксов?
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11.01.2021 10:09 Відповісти
Та нет никакого карантина ,это полнейшая профанация .
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11.01.2021 10:09 Відповісти
********* правильно сказала...Все кто угодно,лишь бы не Порошенко 73 % вам будут снится 5 лет...
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11.01.2021 10:11 Відповісти
Я бы даже сказал ,"жосский,или жестокий"😁😁😁, носки и га...на пилят😁😁😁
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11.01.2021 10:11 Відповісти
Жорсткий карантин запровадили для зниження тиску на систему охорони здоров'я, - Степанов - Цензор.НЕТ 8263

жосская тетка на карантине
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11.01.2021 10:17 Відповісти
Жорсткий карантин запровадили для зниження тиску на систему охорони здоров'я, - Степанов - Цензор.НЕТ 2027

жосская бабка на карантине
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11.01.2021 10:18 Відповісти
Жорсткий карантин запровадили для зниження тиску на систему охорони здоров'я, - Степанов - Цензор.НЕТ 5657

жосский му..к на карантине
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11.01.2021 10:20 Відповісти
?
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11.01.2021 10:19 Відповісти
Свежие фото "жесского карантина"
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11.01.2021 10:22 Відповісти
Тобто відновлювати медицину ми вперто не хочемо. Та й розповсюджується вірус в відділі батарейок значно сильніше ніж в ковбасному. Про буковель мовчу, там аномальна зона і взагалі ніякого вірусу існувати не може.
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11.01.2021 10:13 Відповісти
Какой карантин? Все отделения пенсионного фонда, центра занятости, банки, работают в обьІчном режиме , море людей, зато вентиль на воду хрен купишь.Дебилье тупое.
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11.01.2021 10:19 Відповісти
Жорсткий карантин запровадили для зниження тиску на систему охорони здоров'я, - Степанов - Цензор.НЕТ 1384Омерика вон 4 года терпела дурака...выдержала... а РАБссия терпит 20 лет,Белорусь 26...привыкайте...
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11.01.2021 10:14 Відповісти
У каждого товара есть срок годности и гарантии...,точно так и среди волков,зайцев и крокодилов...,но крокодилы никогда не болеют...НИКОГДА...а почему знаете?
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11.01.2021 10:18 Відповісти
Якій карантин??? Вчителі і педагоги всі на роботі!
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11.01.2021 10:31 Відповісти
можна взагалі хворих не забирати в лікарні, так тиск знизиться на лікарів, шо настане цілковите облєгченіє! зелені шахраї, не дякуйте за пораду
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11.01.2021 10:32 Відповісти
У сусідів мати померла,середнньо віку, просто серце,швидка відмовилась забрати в лікарню...
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11.01.2021 12:00 Відповісти
Мабуть і піду трішечки пороблюся...якщо усі на роботі...Бувайте
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11.01.2021 10:36 Відповісти
Тобто вони ввели жорсткий карантин щоб їх не дой...бували...
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11.01.2021 10:48 Відповісти
В каком месте это жестки карантин? Транспорт работает, магазины работают, долбоебы как ходили с масками на подбородке так и ходят... Но **** носки не продаются...
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11.01.2021 10:52 Відповісти
Дол*оебы в намордниках ходите дальше, не снимайте и придерживайтесь лохдауна, а то ковид нападет. На лечение от соплей 20к приготовьте
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11.01.2021 12:58 Відповісти
Головне, що водку дозволили купувати. Раныше було як: заходжу в мегамаркет, а там, щоби пробитися до відділу алкоголю, треба було протиснутися через черги, давки, бійки за шкарпетками. Заважало лошйо. Тепер красота: в мегамаркеті жодної босої душі, затарився - й гайда прєдохраняцца.
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11.01.2021 19:36 Відповісти
А якщо серьйозно, то складається враження, що це не боротьба з вірусом, а винищення конкретно визначених - за списком - галузей української економіки. Замовлення прийшло з-за східного кордону.
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11.01.2021 19:38 Відповісти
 
 