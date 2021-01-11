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Новини Пожежі в Україні
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За тиждень вогонь забрав життя 39 осіб, на водних об'єктах загинули 8, - ДСНС

За тиждень вогонь забрав життя 39 осіб, на водних об'єктах загинули 8, - ДСНС

Протягом минулого тижня (з 04.01 по 10.01) під час пожеж в Україні загинуло 39 людей, на водних об'єктах - 8.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба ДСНС.

За даними рятувальників, з початку тижня зареєстровано 956 надзвичайних подій. В результаті вжитих співробітниками ДСНС заходів врятовано 46 осіб.

Ліквідовано 739 пожеж, врятовано під час пожеж 25 осіб і не допущено знищення вогнем 375 будинків і 29 од. техніки. Під час пожеж загинуло 39 людей, орієнтовні збитки, за оперативними даними, становлять 6 млн. 540 тис. грн.

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Протягом тижня піротехнічними підрозділами ДСНС здійснено 67 виїздів, в ході яких виявлено, вилучено та знищено 594 вибухонебезпечні предмети.

Протягом тижня на водних об'єктах загинули 8 осіб.

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пожежа (4361) смерть (6779) ДСНС (5172) вода (1185)


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Украинцы находятся в каком то АНАБЕОЗЕ
ВЫ ПОНИМАЕТЕ ,ЧТО. 39 жизней в неделю от пожаров ЭТО НЕНОРМАЛЬНО ??????
Почему все молчат о работе МЧС с Аваковым
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11.01.2021 10:08 Відповісти
Анабиозе
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11.01.2021 10:08 Відповісти
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11.01.2021 10:09 Відповісти
Sophia-Maria Повністю підтримую Ваші тези. Великий стратег А., який підім"яв під себе не тільки МВС, але й кордон, МЧС просто не дає собі ради, бо набрав у заступники дівчат на генеральські посади і Антона-блогера. Не треба війни і пандемії щоб виконати дикий олігархічний проект щодо приведення кількості населення України до 15 млн., треба все пустити на самоплив і через 52 тижні бездіяльності кількість загиблих перетне 2000 тис. тільки на пожежах, а стільки ще й у літній період на водоймах, а ще по лінії ДТП зо 5 тисяч на дорогах , а ще кілька тисяч жертв природних катаклізмів, психічних захворювань, суїцидів і межа в 10 000 українців буде перейдена. А ще надбання "реформ від Супрун" дасть 50 -100 тисяч по лініях онкології, туберкульозу, СНІДу. Дуже сумно, але такі реалії.
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11.01.2021 11:10 Відповісти
Я реально в ауте - такие цифры погибших на пожарах и НИКТО НЕ РЕАГИРУЕТ !!!!
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11.01.2021 17:48 Відповісти
 
 