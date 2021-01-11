За тиждень вогонь забрав життя 39 осіб, на водних об'єктах загинули 8, - ДСНС
Протягом минулого тижня (з 04.01 по 10.01) під час пожеж в Україні загинуло 39 людей, на водних об'єктах - 8.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба ДСНС.
За даними рятувальників, з початку тижня зареєстровано 956 надзвичайних подій. В результаті вжитих співробітниками ДСНС заходів врятовано 46 осіб.
Ліквідовано 739 пожеж, врятовано під час пожеж 25 осіб і не допущено знищення вогнем 375 будинків і 29 од. техніки. Під час пожеж загинуло 39 людей, орієнтовні збитки, за оперативними даними, становлять 6 млн. 540 тис. грн.
Протягом тижня піротехнічними підрозділами ДСНС здійснено 67 виїздів, в ході яких виявлено, вилучено та знищено 594 вибухонебезпечні предмети.
Протягом тижня на водних об'єктах загинули 8 осіб.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
ВЫ ПОНИМАЕТЕ ,ЧТО. 39 жизней в неделю от пожаров ЭТО НЕНОРМАЛЬНО ??????
Почему все молчат о работе МЧС с Аваковым