Росію цілком влаштовує президент Зеленський, особливо з нинішнім главою ОП, - нардепка "Голосу" Совсун

В умовах випадкового ухвалення рішень на Банковій займатися прогнозами - вкрай невдячна справа. Це те саме, що намагатися вгадати результати гри в лотерею.

Про це нардепка "Голосу" Інна Совсун заявила в інтерв'ю Цензор.НЕТ.

Парламентарка не бачить логіки в ухваленні рішень Офісом Президента.

"Розумію, що всередині Офісу Президента, як і у фракції більшості є різні групи впливу, які, умовно кажучи, інвестували у "проєкт "президент Зеленський". Вочевидь, не усі з них є задоволеними. Давайте подумаємо, хто там сьогодні може бути зацікавленим у таких змінах в Україні? Очевидно, є питання Росії. Її зараз цілком влаштовує президент Зеленський. Особливо із тим головою його Офісу, який є. Бачимо неготовність парламенту легко погоджуватися на ті ідеї, які пропонує пан Єрмак. Це може викликати у Росії якесь невдоволення. Згадайте, як декілька разів намагалися протягнути ідею про вибори на Донбасі. Щоразу, коли її вносили, у парламенті були окремі битви, під час яких вдавалося переконувати колег із фракції більшості все-таки не голосувати. Тому, так, тут можна говорити про якесь невдоволення. Але чи достатньо його, щоб розпустити Верховну Раду? Складно сказати", - наголосила Совсун.

Водночас, Совсун сумнівається в можливості проведення дострокових парламентських виборів.

"Я впевнена, що багато хто слухав новорічну промову президента. Чи почули ми базові ідеї, а що ми, як країна, будемо робити у 2021 році?... Завершується другий рік його президентства, і ми бачимо: він не навчився визначати пріоритети для країни і відокремлювати важливе від менш важливого", - додала нардепка.

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