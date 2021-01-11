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Новини
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Росію цілком влаштовує президент Зеленський, особливо з нинішнім главою ОП, - нардепка "Голосу" Совсун

Росію цілком влаштовує президент Зеленський, особливо з нинішнім главою ОП, - нардепка

В умовах випадкового ухвалення рішень на Банковій займатися прогнозами - вкрай невдячна справа. Це те саме, що намагатися вгадати результати гри в лотерею.

Про це нардепка "Голосу" Інна Совсун заявила в інтерв'ю Цензор.НЕТ.

Парламентарка не бачить логіки в ухваленні рішень Офісом Президента.

"Розумію, що всередині Офісу Президента, як і у фракції більшості є різні групи впливу, які, умовно кажучи, інвестували у "проєкт "президент Зеленський". Вочевидь, не усі з них є задоволеними. Давайте подумаємо, хто там сьогодні може бути зацікавленим у таких змінах в Україні? Очевидно, є питання Росії. Її зараз цілком влаштовує президент Зеленський. Особливо із тим головою його Офісу, який є. Бачимо неготовність парламенту легко погоджуватися на ті ідеї, які пропонує пан Єрмак. Це може викликати у Росії якесь невдоволення. Згадайте, як декілька разів намагалися протягнути ідею про вибори на Донбасі. Щоразу, коли її вносили, у парламенті були окремі битви, під час яких вдавалося переконувати колег із фракції більшості все-таки не голосувати. Тому, так, тут можна говорити про якесь невдоволення. Але чи достатньо його, щоб розпустити Верховну Раду? Складно сказати", - наголосила Совсун.

Водночас, Совсун сумнівається в можливості проведення дострокових парламентських виборів.

"Я впевнена, що багато хто слухав новорічну промову президента. Чи почули ми базові ідеї, а що ми, як країна, будемо робити у 2021 році?... Завершується другий рік його президентства, і ми бачимо: він не навчився визначати пріоритети для країни і відокремлювати важливе від менш важливого", - додала нардепка.

Повний текст інтерв'ю з нардепкою "Голосу" Інною Совсун читайте тут.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Шкарлет повторює риторику Табачника, але глобально нашкодити не зможе через професійну неспроможність, - нардепка "Голосу" Совсун

Автор: 

Зеленський Володимир (24409) росія (66175) Совсун (51) Єрмак Андрій (1384)


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Топ коментарі
+24
Россию вполне устраивает президент Зеленский, особенно с нынешним главой ОП, - нардеп "Голоса" Совсун - Цензор.НЕТ 9950
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11.01.2021 10:07 Відповісти
+21
Россию вполне устраивает президент Зеленский, особенно с нынешним главой ОП, - нардеп "Голоса" Совсун - Цензор.НЕТ 2052
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11.01.2021 10:15 Відповісти
+14
Тільки ще забула додати, що і партію "Голос" президент Зєлєнскій теж влаштовує. Зі скромності напевне забула.
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11.01.2021 10:17 Відповісти
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Тільки ще забула додати, що і партію "Голос" президент Зєлєнскій теж влаштовує. Зі скромності напевне забула.
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11.01.2021 10:17 Відповісти
- Это я-то, - воскликнул Остап, - которого любили домашние хозяйки, домашние работницы, вдовы и даже одна женщина - зубной техник.(с)
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11.01.2021 11:15 Відповісти
Россию вполне устраивает президент Зеленский, особенно с нынешним главой ОП, - нардеп "Голоса" Совсун - Цензор.НЕТ 9950
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11.01.2021 10:07 Відповісти
Далi буде......
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11.01.2021 10:08 Відповісти
Пакращення?
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11.01.2021 10:10 Відповісти
Честно сказать я не усматриваю каких либо заметных отличий между псевдо зелериформаторами и фальшивым голосм. Контингент выскочек почти однояйцовый
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11.01.2021 10:14 Відповісти
Кончено устраивает - ведь они ведут геноцид украинцев
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11.01.2021 10:08 Відповісти
Я бы уточнил: они ведут геноцид Украины и украинцев
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11.01.2021 10:42 Відповісти
Ну судя по тому ,что визжат пропагондоны кацапские на Вата ТВ про Зеленского то не совсем устраивает ,далеко не совсем а политические трупы из Голоса не подлежат воскрешению ну просто никоим образом !
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11.01.2021 10:08 Відповісти
труп уже зеленная плесень ,а у Голоса большие перспективы
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11.01.2021 10:09 Відповісти
Да перспективы у них о-го-го ,особенно если Славик забористого плана подгонит ...
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11.01.2021 10:11 Відповісти
Если криворагуль со Слаіурм поделится
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11.01.2021 11:46 Відповісти
Слаирум это в какой галактике ?
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11.01.2021 11:56 Відповісти
В той, где гринпоц президент
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11.01.2021 12:09 Відповісти
Да ладно, кому ты заливаешь, они пищат ровно до той планки, в пределах которой нужно держать кацапский люмпен, и наших хохломанкуртоноворосов, чтобы подготовить эту фекальную массу к следующим выборам прокацапского преданного холуя бойко, мертвечука, вилкула, мураева или какой либо другой прокозлячей падали. Сравни писк этой козлосрани на Зелибобика с вселенским воем против Пороха.
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11.01.2021 10:41 Відповісти
Тут и сравнивать нечего ,на Зеленского они льют больше чем на Барыгу ,бо тож Барыга ***** обнимал и в зад целовал по телефону а в живую руки жал ,бо тож Барыга разрешал Медведчуку прямыми рейсами летать на моцкву и подогнал ему три ТВ канала ,так шо не надо ля-ля ...
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11.01.2021 10:59 Відповісти
Заявлять ты чучело,можешь только то что нацарапано у тебя в соевой методичке и это хорошо ,раньше вы дебилы помогли Барыге пролететь на выборах ,как фанера над Парижем а теперь вы ему ещё и присесть поможете лет на пятнадцать ,так шо вперёд и с песней ...
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11.01.2021 11:15 Відповісти
Так ведь если бы ты идиотом не был ,то скорее всего бы понимал ,что украинофобный реванш состоялся когда в кресло президента погрузило свой зад чмо которое было основателем партии регионов и министром при януковиче но похоже отсутствие мозга не даёт тебе это осознать а вот при чёт тут папа мой это непонятно ,обычно кацапы рассказывают про чужих пап-мам ,как последний аргумент ...
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11.01.2021 11:38 Відповісти
Да, а возвращение портянки и других региАналов при гринпоце - это однозначео пэрэмога Майдана. Дядя, а ты де...л 🍌
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11.01.2021 11:57 Відповісти
Не ,главная перемога Майдана это Барыга-спекулянт-основатель Рыго партии в прЭзидентском крЭсле ,Сеня-ученик Кровосиси в прЭмьерском ,этих достижений НИКОМУ не переплюнуть ...
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11.01.2021 12:09 Відповісти
Основатель? Только ****** до сих пор повторяюи эту замануху. Давай ссылку, голубь😄
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11.01.2021 12:11 Відповісти
Давать ? Я тебе только в рот дать могу ,да и то если буду в хорошем настроении ..
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11.01.2021 12:23 Відповісти
У кондитера один косяк - мамку твою в рот рошенкой побаловал, но она то была довольна, а это смягчает ответственность 😄
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11.01.2021 12:14 Відповісти
Ооо,теперь и маму мою ты включил в свои бредни как-то очень быстро ты входишь в интеллектуальный ступор ,где остаётся только про чужую маму рассказать ты **** точно кацап ,это их любимая тема .
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11.01.2021 12:22 Відповісти
Да, толи дело Криворагуль Оманский, уже и Мертветчуку щапретил летать на Мацквабад, и все его каналы закрыл. Дяля, ты дурак?
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11.01.2021 11:49 Відповісти
Кто такой Дяля ,твой сосед по палате ? Ну и погремухи вы себе в дурке даёте ...
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11.01.2021 11:54 Відповісти
Может папка твой ? Имбецил, нормальные люди понимабт текст даже если там 70% ошибок. Так, что зрч ты не в палате, вдруг еше можно помрчь. И, да, лапоть, тебе буиыока не муляет?
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11.01.2021 12:00 Відповісти
Что ты милок ,мой уважаемый папа с таким идиотом ,как ты на одном гектаре под кустик ни сходит Ну а что такое ЗРЧ и ПОМРЧЬ,да и БУИЫОКА это видимо будет твой лечащий врач-психиатр выяснять.
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11.01.2021 12:03 Відповісти
Подтверждаешь диагеоз, имбецил. А папка твой точео не смог бы со мной на олном гектаре присесть, бо такому развальцоваеному петуху как твой папашка место одно - на параше, и тебе от того места далеко отходить не следует, бо масть то у тебя та же
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11.01.2021 12:07 Відповісти
Тюю ,ну кто вас кацапов научил рассказывать про чужих пап-мам ,как последний брошенный в бой аргумент ? Ты же понимаешь ,что такими аргументами ты подтверждаешь ,что ты ватное,безграмотное ,тупое чмо хотя когда ты пишешь слова , ДИАГЕОЗ,ТОЧЕО ,ОЛНОМ,может и не понимаешь от такая *** вылазит масть ..
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11.01.2021 12:17 Відповісти
Красной нитью - несостоятельность зеленого говнеца и... расия в контексте расии... довольна/недовольна - всё с оглядкой на фуйлостан... чего вдруг???
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11.01.2021 10:11 Відповісти
Открыл нам прям глаза. А то мы не в курсе шо Осел думать не может. А не принимает решений -потому что ссыкливый. ЗероОсел.
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11.01.2021 10:12 Відповісти
"а у Голоса большие перспективы" - по типу вакарика или свободы?
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11.01.2021 10:12 Відповісти
По моему ВСЕ Президенты-устраивали РФ.Оттого мы в такой заднице.
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11.01.2021 10:12 Відповісти
Да. Все одинаковые какая разница. Лишь бы дорога и столбы со светом. Шоб не ссыкливо было ходить по вечерам.
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11.01.2021 10:15 Відповісти
Украина - идеальный враг.
Не способный не то, что вреда причинить - а просто самостоятельно на ногах устоять.
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11.01.2021 10:36 Відповісти
Я щось забув?! Чи мені приснилося "Лишь бы не Порошенко"?
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11.01.2021 10:48 Відповісти
Россию вполне устраивает президент Зеленский, особенно с нынешним главой ОП, - нардеп "Голоса" Совсун - Цензор.НЕТ 2052
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11.01.2021 10:15 Відповісти
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11.01.2021 13:33 Відповісти
https://gorlis-gorsky.livejournal.com/3412838.html Побудка
* Что до торговли, то тут украинские державные умы сьогодення очень похожи на адептов карго-культа. Когда туземцы продолжали строить самолёты из соломы, надеясь, что прилетит настоящий и сбросит немножечко счастья на головы страждущим дурачкам.
Мы заклеим ленточками две полки в магазине, и это почему-то снизит количество заболевших.
Нет, не снизит. Мягкие карантины и локдауны не работают. Вот вообще. Нигде не работают, даже в Германии, где Ordnung und Disziplin.
А жесткие локдауны убивают бизнес.
Особенно убивают мелкий и средний бизнес, где трудится огромное число налогоплательщиков.
Поэтому они мечутся между красивыми и умными с КПД, стремящимся к нолю, ну да и хрен с ними.
Это как с зелёнкой при ветрянке - человек же должен как-то проявлять борьбу с болезнью, так пусть лучше дитё зелёным разукрашивает.

* Что до Зеленского в Буковеле, то тут всё предельно ясно. Вова продолжает демонстративно класть йух, только уже не на рояль, а вообще.
Вы там булькайте гневом праведным, а я буду рассекать без маски среди таких же у*банов, отдыхать не уставая, и шо вы мне сделаете? Ничего.
Потому что Вове можно.
Друзьям Вовы - можно.
Друзьям друзей Вовы тоже можно, а вы нах*й сходите.
Я наглядно и очевидно кладу на вас и ваше негодование. Я МОГУ, а вы - сосямбы.
Это еще от обезьян осталось - публичная демонстрация налитой красной жопы как символа власти и доминирования.
И если за весенним плавцом в Гидропарке бегало 8 экипированных ментов, дабы пресечь и покарать, то за буковельскими отдыхунами не бегал никто. Потому что в Буковеле воздух такой…знаете…противовирусный.

* Милованов тоже Оруэлла асилил, видимо: «Сьогодні цензура стає невід'ємною частиною свободи слова». Говорит, что свобода слова национальной безопасности мешает.
Нет, родной.
Цензура и свобода слова - это антонимы. А учить отвечать за свои слова СМИ должны учить судебные процессы и ТОЛЬКО они.

* Трампа забанили в 13-ти соцсетях и это всех очень взволновало. Мне почему-то пофиг, никак не могу себя заставить всерьез интересоваться социальной жизнью Трампа.
Но с ужасом представляю как весело будет покидать нас зелёная власть…С помпой, фейерверками и медведями на роликах.

* Реформу здравоохранения Супрун уЗеленского назвали «не состоявшейся» и намерены её «пересмотреть». С учетом порезанного бюджета на медицину и общего высокого профессионализма этих молодых дарований, шото становится реально страшноватенько…

* В Азербайджане приземлились более 40 военно-транспортных самолетов турецкой армии.
Россия придерживает хлопающий кокошник и делает вид, что её вовсе и не е*ут! А если и епут, то по взаимному согласию. Да и парень-то неплохой вообще-то, чернявый, красивый.

* Украинка Элина Свитолина в Абу-Даби за 2 часа 35 мин переиграла первую ракетку РФ Александрову. Это уже вторая россиянка, которую Элина выбила в турнире.
Люблю такое, даже не знаю почему. А нет, знаю, но не скажу, а то снова забанят)))
Бодрого утра и продуктивной рабочей недели. Тримаймося.
Т.Адамс
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11.01.2021 10:18 Відповісти
Росію цілком влаштовує президент Зеленський, особливо з нинішнім главою ОП, - нардепка "Голосу" Совсун - Цензор.НЕТ 5410
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11.01.2021 10:24 Відповісти
Д'ерьмак рулит,клован на подтанцовке. Кацапню всё устраивает.
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11.01.2021 10:26 Відповісти
только вот финиш такого руления объявлен был заранее - союз независимых, а потом будут гонять укров как татар в Крыму, а укры будут пищать ой пи-пи-пи, где ж наша незалежность - а им будут отвечать: ваша незалежность уже в промежности.Гы.Гы.
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11.01.2021 10:35 Відповісти
Якщо Зеленський і його шобла - вороги України, то Голос - корисні придурки.
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11.01.2021 10:27 Відповісти
На последнее не тянут
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11.01.2021 10:32 Відповісти
Так любого агрессора устраивает, когда его противник на должности главнокомандующего является или раболепным холуем или мелкоиоросящим чмырем и ничтожеством или все вместе. Сильный противник агрессору не нужен, сцыкотно. Сильный противник может и в "руцкий мир" войти без вазелина и по "скрепам" дать больно. А когда им больно подлецы не любят они любят когда больно кому-то.
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11.01.2021 10:33 Відповісти
Да нет у нас никакого президента. Тело которое кривляется в "видосиках" просто ширма для отвлечения внимания.
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11.01.2021 10:34 Відповісти
Так финансируемую Пинчуком партию Голос, по их же заявлению-не устраивает Порошенко. Зеленский-даже очень и очень.
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11.01.2021 10:37 Відповісти
Для Московии Зеленский -мечта жизни.
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11.01.2021 10:41 Відповісти
А чем прославился этот Совсун? Что его мнение имеет какое-нибудь значение?
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11.01.2021 10:43 Відповісти
Не просто їх влаштовує, а навіть і орден хтось із СЗР РФ отримав з рук оновленого фюрера "За заслуги перед Отечеством", за їх "крота", який сидить біля зеленого главнокомандувача і здає агентів України та її партнерів ФСБ РВ, здає топсекрети ворогу. Мало того, кріт фінансується з бюджету України і заробляє собі на захмарну пенсію і теж з бюдзету України при цьому проводить як мальчиш-плохиш підривну роботу проти України та її партнерів. Це дійсно зашквар! Тільки туполоба влада і її тупорилі еліти та правоохоронні органи можуть створити і терпіти таку ганьбу державної зради.
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11.01.2021 10:43 Відповісти
То що? Дострокові? Чи краще поскиглимо?
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11.01.2021 11:10 Відповісти
Та не, Йулю в ампираторы
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11.01.2021 11:29 Відповісти
Нас-рать на роисю и сасуна. За 7 лет не отучились на мордор засматриваться. Убогие.
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11.01.2021 10:49 Відповісти
Судя почти по всем назначенцам шута, особенно ермака, путлера это вполне устраивает, но совершенно не устраивает проукраинские силы, но не может же Зе сидеть одной задни.ей на два базара.
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11.01.2021 10:50 Відповісти
РФ и президент порошенко устраивал, да и вообще, любой из тех, кто имеет реальные шансы на трон
они все такие одинаково прогнозируемые и легко управляемые
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11.01.2021 10:53 Відповісти
Конечно конечно. ***** специально захотело на Донбассе тысячи голов своего скота утилизировать а Порошенко ему в этом активно помогал. Железобетонная логика.
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11.01.2021 10:59 Відповісти
пфф, даже во времена порошенко по украинской же статистике численность сепаратистов оценивалась тысяч в 30, из них на силы РФ, опять же по украинской статистике, отводили не больше 7, то есть можно спокойно делить на два или три...так что большая часть трупов там не российские, тк на передовую кидали местное мясо, а РФ поставляла и поставляет инструкторов и специалистов, ополченцы полезны только сидеть на блокпостах, да с криками ура бежать на пулеметы, артиллерию им не доверишь
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11.01.2021 11:05 Відповісти
НАПК лишило партию Голос госфинансирования .
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11.01.2021 11:02 Відповісти
Зз такими тупоголовими хохлуями-виборцями іще і Головнокомандувачем буде Мертвечук ну або Бойко!
Лиш би не Тягнибок, чи не Порошенко!
Одне втішає, що за те зелебенське воно не голосував!!!
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11.01.2021 11:02 Відповісти
Зеленский -не хороший Президент. Медведчук и Порошенко - соавторы Минска 2 - подтвердят!!!
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11.01.2021 11:04 Відповісти
Вот если бы криворагуль пошел в ато хоть по четвертой повестке, сейчас всу уже б москву брали
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11.01.2021 12:02 Відповісти
Що Янек, що Пєця, що Зєля кремль цілком влаштовували. І протистоянь між цими трьома не було і не є. Юля кремль не влаштовувала. Бо Юля примудрилась пошити Пуйла в дурні і вивела Україну з під залежності Раші по газу. З 2009го всі спірні питання по газу між Рашою і Україною вирішував Стокгольм і Пуйло більше не міг казати європейцям, що "хохли тирят газ" і шантажувати вентелем.
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11.01.2021 11:07 Відповісти
Йуля - вперда!
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11.01.2021 11:30 Відповісти
Опа! Пєцєного троля за брехню карма наздогнала . Втратив здібність писати. В двох словах 8(вісім) помилок граматичних. Нехай Господь милує...
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11.01.2021 11:40 Відповісти
Петиного? Ты точно сулемы обпился
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11.01.2021 11:56 Відповісти
Ваньку попердолило сегодня, как впррчем , всегда😄
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11.01.2021 12:01 Відповісти
Это Совсун само так решило или Хууло сказало?
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11.01.2021 12:38 Відповісти
За даними деяких ЗМІ, причиною призначення Совсун на посаду заступника міністра були романтичні стосунки з тодішнім керівником міністерства Сергієм Квітом.
Совсун журналісти зараховують до так званих "соросят" - громадські та політичні діячі, які отримували фінансування з фондів Сороса під виглядом грантів.
Сайт NBN.ua. зазначає, що нардеп Совсун "запам'яталася внесенням правок до закону «Про загальну середню освіту», які передбачають запровадження 40-годинного робочого тижня для вчителів.
Все це призвело до того, що у жовтні минулого року (2019-го - прим. ред.) під стінами парламенту пройшли акції протесту: близько тисячі педагогів виступили проти даних ідей Совсун.
В результаті, Святославу Вакарчуку довелося вийти до вчителів і клятвенно пообіцяти, що ці правки не будуть прийняті".
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11.01.2021 15:59 Відповісти
 
 