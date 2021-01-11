Росію цілком влаштовує президент Зеленський, особливо з нинішнім главою ОП, - нардепка "Голосу" Совсун
В умовах випадкового ухвалення рішень на Банковій займатися прогнозами - вкрай невдячна справа. Це те саме, що намагатися вгадати результати гри в лотерею.
Про це нардепка "Голосу" Інна Совсун заявила в інтерв'ю Цензор.НЕТ.
Парламентарка не бачить логіки в ухваленні рішень Офісом Президента.
"Розумію, що всередині Офісу Президента, як і у фракції більшості є різні групи впливу, які, умовно кажучи, інвестували у "проєкт "президент Зеленський". Вочевидь, не усі з них є задоволеними. Давайте подумаємо, хто там сьогодні може бути зацікавленим у таких змінах в Україні? Очевидно, є питання Росії. Її зараз цілком влаштовує президент Зеленський. Особливо із тим головою його Офісу, який є. Бачимо неготовність парламенту легко погоджуватися на ті ідеї, які пропонує пан Єрмак. Це може викликати у Росії якесь невдоволення. Згадайте, як декілька разів намагалися протягнути ідею про вибори на Донбасі. Щоразу, коли її вносили, у парламенті були окремі битви, під час яких вдавалося переконувати колег із фракції більшості все-таки не голосувати. Тому, так, тут можна говорити про якесь невдоволення. Але чи достатньо його, щоб розпустити Верховну Раду? Складно сказати", - наголосила Совсун.
Водночас, Совсун сумнівається в можливості проведення дострокових парламентських виборів.
"Я впевнена, що багато хто слухав новорічну промову президента. Чи почули ми базові ідеї, а що ми, як країна, будемо робити у 2021 році?... Завершується другий рік його президентства, і ми бачимо: він не навчився визначати пріоритети для країни і відокремлювати важливе від менш важливого", - додала нардепка.
Повний текст інтерв'ю з нардепкою "Голосу" Інною Совсун читайте тут.
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Не способный не то, что вреда причинить - а просто самостоятельно на ногах устоять.
* Что до торговли, то тут украинские державные умы сьогодення очень похожи на адептов карго-культа. Когда туземцы продолжали строить самолёты из соломы, надеясь, что прилетит настоящий и сбросит немножечко счастья на головы страждущим дурачкам.
Мы заклеим ленточками две полки в магазине, и это почему-то снизит количество заболевших.
Нет, не снизит. Мягкие карантины и локдауны не работают. Вот вообще. Нигде не работают, даже в Германии, где Ordnung und Disziplin.
А жесткие локдауны убивают бизнес.
Особенно убивают мелкий и средний бизнес, где трудится огромное число налогоплательщиков.
Поэтому они мечутся между красивыми и умными с КПД, стремящимся к нолю, ну да и хрен с ними.
Это как с зелёнкой при ветрянке - человек же должен как-то проявлять борьбу с болезнью, так пусть лучше дитё зелёным разукрашивает.
* Что до Зеленского в Буковеле, то тут всё предельно ясно. Вова продолжает демонстративно класть йух, только уже не на рояль, а вообще.
Вы там булькайте гневом праведным, а я буду рассекать без маски среди таких же у*банов, отдыхать не уставая, и шо вы мне сделаете? Ничего.
Потому что Вове можно.
Друзьям Вовы - можно.
Друзьям друзей Вовы тоже можно, а вы нах*й сходите.
Я наглядно и очевидно кладу на вас и ваше негодование. Я МОГУ, а вы - сосямбы.
Это еще от обезьян осталось - публичная демонстрация налитой красной жопы как символа власти и доминирования.
И если за весенним плавцом в Гидропарке бегало 8 экипированных ментов, дабы пресечь и покарать, то за буковельскими отдыхунами не бегал никто. Потому что в Буковеле воздух такой…знаете…противовирусный.
* Милованов тоже Оруэлла асилил, видимо: «Сьогодні цензура стає невід'ємною частиною свободи слова». Говорит, что свобода слова национальной безопасности мешает.
Нет, родной.
Цензура и свобода слова - это антонимы. А учить отвечать за свои слова СМИ должны учить судебные процессы и ТОЛЬКО они.
* Трампа забанили в 13-ти соцсетях и это всех очень взволновало. Мне почему-то пофиг, никак не могу себя заставить всерьез интересоваться социальной жизнью Трампа.
Но с ужасом представляю как весело будет покидать нас зелёная власть…С помпой, фейерверками и медведями на роликах.
* Реформу здравоохранения Супрун уЗеленского назвали «не состоявшейся» и намерены её «пересмотреть». С учетом порезанного бюджета на медицину и общего высокого профессионализма этих молодых дарований, шото становится реально страшноватенько…
* В Азербайджане приземлились более 40 военно-транспортных самолетов турецкой армии.
Россия придерживает хлопающий кокошник и делает вид, что её вовсе и не е*ут! А если и епут, то по взаимному согласию. Да и парень-то неплохой вообще-то, чернявый, красивый.
* Украинка Элина Свитолина в Абу-Даби за 2 часа 35 мин переиграла первую ракетку РФ Александрову. Это уже вторая россиянка, которую Элина выбила в турнире.
Люблю такое, даже не знаю почему. А нет, знаю, но не скажу, а то снова забанят)))
Бодрого утра и продуктивной рабочей недели. Тримаймося.
Т.Адамс
они все такие одинаково прогнозируемые и легко управляемые
Лиш би не Тягнибок, чи не Порошенко!
Одне втішає, що за те зелебенське воно не голосував!!!
Совсун журналісти зараховують до так званих "соросят" - громадські та політичні діячі, які отримували фінансування з фондів Сороса під виглядом грантів.
Сайт NBN.ua. зазначає, що нардеп Совсун "запам'яталася внесенням правок до закону «Про загальну середню освіту», які передбачають запровадження 40-годинного робочого тижня для вчителів.
Все це призвело до того, що у жовтні минулого року (2019-го - прим. ред.) під стінами парламенту пройшли акції протесту: близько тисячі педагогів виступили проти даних ідей Совсун.
В результаті, Святославу Вакарчуку довелося вийти до вчителів і клятвенно пообіцяти, що ці правки не будуть прийняті".