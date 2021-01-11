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Новини
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Директор аеропорту в Кривому Розі підозрюється в заволодінні 5,3 млн грн бюджетних коштів, - Офіс Генпрокурора

Директор аеропорту в Кривому Розі підозрюється в заволодінні 5,3 млн грн бюджетних коштів, - Офіс Генпрокурора

У березні 2019 року посадовець уклав з приватним підприємством договір підряду щодо будівництва огорожі території аеропорту за істотно завищеними цінами.

За процесуального керівництва Криворізької місцевої прокуратури №3 повідомлено про підозру директору КП "Міжнародний аеропорт Кривий Ріг" за фактом заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовим становищем, вчиненого в особливо великих розмірах (ч.5 ст.191 КК України). Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Офісу генпрокурора.

За даними слідства, посадовець у березні 2019 року уклав з приватним підприємством договір підряду на виконання робіт з будівництва огорожі території аеропорту. У подальшому, з метою заволодіння бюджетними коштами, він підписав акти приймання виконаних робіт, достовірно знаючи, що їх вартість завищена. Внаслідок таких дій державі завдано понад 5,3 млн грн збитків.

Наразі вирішується питання щодо обрання підозрюваному запобіжного заходу.

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При цьому підкреслюється, що в діях, спрямованих на викриття директора КП, спільно брали участь прокурори зі співробітниками Управління Служби безпеки України в області.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні триває, встановлюються інші особи, причетні до злочину.

Директор аеропорту в Кривому Розі підозрюється в заволодінні 5,3 млн грн бюджетних коштів, - Офіс Генпрокурора 01
Директор аеропорту в Кривому Розі підозрюється в заволодінні 5,3 млн грн бюджетних коштів, - Офіс Генпрокурора 02
Директор аеропорту в Кривому Розі підозрюється в заволодінні 5,3 млн грн бюджетних коштів, - Офіс Генпрокурора 03
Фото СБУ

Автор: 

аеропорт (1855) корупція (4711) Кривий Ріг (1362) Офіс Генпрокурора (3283)


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Топ коментарі
+3
И шо?Поподозревается немного и замнется все..
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11.01.2021 10:13 Відповісти
+3
Тююю... тоже мне "завладение"... в размере стоимости нового авто ющиковой марухи... тьфу, пинкертоны...
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11.01.2021 10:17 Відповісти
+2
Его назначил Порошенко. Да, зебилы?
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11.01.2021 10:15 Відповісти
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И шо?Поподозревается немного и замнется все..
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11.01.2021 10:13 Відповісти
Кто то удивлен?
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11.01.2021 10:13 Відповісти
Его назначил Порошенко. Да, зебилы?
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11.01.2021 10:15 Відповісти
За межами програмами "Велике крадівництво" ? Певно,з Юзіком не поділився.
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11.01.2021 10:16 Відповісти
Тююю... тоже мне "завладение"... в размере стоимости нового авто ющиковой марухи... тьфу, пинкертоны...
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11.01.2021 10:17 Відповісти
Юзиковой... очепятка оч.важна...
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11.01.2021 10:18 Відповісти
Он посмотрел - все воруют а он шо - лысый? А Венедиктова ищет козлов отпущения.
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11.01.2021 10:22 Відповісти
Это пока офис ген пр не знает сколько отката полечил Зе. Узнают дело закроют.
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11.01.2021 10:23 Відповісти
Юзику , наверное, собирал
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11.01.2021 10:24 Відповісти
По декларации за прошлый год у директора Криворожского аэропорта зарплата была 11 259,5 грн в месяц.
Как у охранника в АТБ.
Наверное это слишком много, шоб честный человек пришёл - надо зарплату 5 тыщ в месяц поставить, тогда точно воровать не будет
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11.01.2021 10:27 Відповісти
Забагато бруду в середовищі- до Києва сморід дістався!
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11.01.2021 10:30 Відповісти
Кто то может обьяснить с точки зрения законодательства что значит "существенно завышенные цены". И какие перспективы в суде у такого дела? Какой закон чувак нарушил поставив забор по существенно завышенным ценам???
А туалет в Харькове за 200 тыс. дол. это нормально?
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11.01.2021 10:34 Відповісти
Нахіба в КрРозі взагалі держаеропорт?
Його утримування ніколи не окупиться
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11.01.2021 10:40 Відповісти
Что бы через 2 года, от туда можно было ночью улететь в Оман.
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11.01.2021 10:48 Відповісти
Во-первых, не какой-то там директор, а "земляк САМОГО". Во-вторых не украл, а присвоил. Для ЗЕвласти это - нормально.
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11.01.2021 10:55 Відповісти
Взяв приклад з гешефту в ОПУ, з судді Тупицького який дупу гріє в номері де за добу беруть всього 50 000 баксів за нічь.
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11.01.2021 11:01 Відповісти
 
 