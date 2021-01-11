Директор аеропорту в Кривому Розі підозрюється в заволодінні 5,3 млн грн бюджетних коштів, - Офіс Генпрокурора

У березні 2019 року посадовець уклав з приватним підприємством договір підряду щодо будівництва огорожі території аеропорту за істотно завищеними цінами.

За процесуального керівництва Криворізької місцевої прокуратури №3 повідомлено про підозру директору КП "Міжнародний аеропорт Кривий Ріг" за фактом заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовим становищем, вчиненого в особливо великих розмірах (ч.5 ст.191 КК України). Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Офісу генпрокурора.

За даними слідства, посадовець у березні 2019 року уклав з приватним підприємством договір підряду на виконання робіт з будівництва огорожі території аеропорту. У подальшому, з метою заволодіння бюджетними коштами, він підписав акти приймання виконаних робіт, достовірно знаючи, що їх вартість завищена. Внаслідок таких дій державі завдано понад 5,3 млн грн збитків.

Наразі вирішується питання щодо обрання підозрюваному запобіжного заходу.

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При цьому підкреслюється, що в діях, спрямованих на викриття директора КП, спільно брали участь прокурори зі співробітниками Управління Служби безпеки України в області.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні триває, встановлюються інші особи, причетні до злочину.







Фото СБУ